Китайская строительная корпорация займется реконструкцией "уставшего" Шулявского моста – Кубив

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В рамках ряда совместных логистических проектов китайские строители также будут строить мост у Кременчуга.

Кубив договорился с китайскими коллегами о "санаторном лечении" для Шулявского моста Урядовий портал

Китайская корпорация дорог и мостов (China Road and Bridge Corporation) примет участие в строительстве моста возле Кременчуга и реконструкции Шулявского путепровода в Киеве, сообщил первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Степанв Пекине.

Представители корпорации рассказали о собственном опыте удачно завершенных проектов на общую сумму в два миллиарда долларов. Среди них есть строительство моста в сербском Белграде и дороги Гродно-Гомель в Беларуси.

В свою очередь Степан Кубив отметил достойную подготовку проектных предложений строительства мостового перехода возле Кременчуга и проекта реконструкции Шулявского путепровода в Киеве на общую сумму в 400 миллионов долларов.

"Предлагаю вам завершить подготовительные работы по этим проектам не позднее сентября, чтобы после этого можно было перейти к заключению кредитных соглашений и договора на выполнение работ с корпорацией. Сейчас будет создана рабочая группа для комплексной проработки этих инвестпроектов, в которую войдут представители Минэкономразвития, Мининфраструктуры, Минфина и "Укравтодора"", - отметил он.

Заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань считает эти проекты чрезвычайно важными для обоих государств.

"Эти два проекта непременно станут историями успеха в китайско-украинских взаимоотношениях. Кроме того, что мосты и дороги являются важными инфраструктурными объектами, это также основа для дальнейшего успешного инвестиционного сотрудничества с Украиной. А еще - это важный сигнал для всех инвесторов о том, что сегодня Украина является выгодной площадкой и надежным партнером для инвестиций", - подчеркнул заместитель министра.

Степан Кубив также подчеркнул важность развития логистических возможностей Украины, ведь, по его мнению, страна имеет удачное расположение и привлекательные инвестиционные условия.

"С целью улучшения условий, увеличения пропускной способности и скорости движения, повышения конкурентоспособности мультимодальных контейнерных перевозок в сообщении Китай-Западная Европа-Китай и транзита по территории Украины, мы готовы приложить усилия к развитию и модернизации транспортной инфраструктуры на основе проектов публично-частного партнерства и других современных форм сотрудничества", - отметил министр.

В рамках реализации ряда украино-китайских логистических проектов в стране построят портовые терминалы, элеваторы, подвижные составы для транспортировки аграрной продукции и хранилища холодного хранения.

Ранее сообщалось, что инвестиции в китайский проект нового Шелкового пути превысили 50 миллиардов долларов.

Экономический пояс Шелкового пути - инициатива создания транспортного, энергетического, торгового коридора между странами Европы и Центральной, Южной и Восточной Азии. Для КНР одна из основных целей реализации проекта состоит в сокращении сроков доставки грузов из Китая в Европу. Идея создания проекта была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 года.

Напомним, что в последние годы Китай расширил свои железнодорожные перевозки в страны Европы в рамках многомиллиардного государственного проекта "Новый шелковый путь". До июня 2016 года из Китая в Европу пришел 1881 поезд.