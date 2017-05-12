США сообщили Китаю, что не хотят видеть представителей КНДР на саммите "Шелкового пути" - Reuters

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Вашингтон надеется, что Пекин окажет давление на Пхеньян, а не будет приглашать его на важные международные встречи.

США не хотят видеть представителей КНДР на саммите в Китае. Агентство Анадолу

США предостерегли, что участие Северной Кореи в саммите "Шелкового пути", который состоится в эти выходные, может повлиять на желание других стран присутствовать на событии.

Об этом сообщает Reuters, добавляя, что саммит должен стать самым большим дипломатическим событием для Пекина в 2017 году. Источники издания сообщили, что посольство США в Китае направило дипломатическую ноту в китайский МИД. В ней сказано, что участие Северной Кореи в саммите может послать неправильный сигнал во времена, когда мир пытается надавить на Пхеньян за его ядерные и ракетные испытания.

Китайский МИД пока не прокомментировал ситуацию. В министерстве в четверг сообщили, что Северная Корея отправит делегацию на саммит. Но больше никаких деталей не сообщалось. США также намерены прислать делегацию на саммит в Китай, которую возглавит советник Белого дома Мэтт Потингер.

Ранее сообщалось, что инвестиции в китайский проект нового Шелкового пути превысили 50 миллиардов долларов.

Экономический пояс Шелкового пути - инициатива создания транспортного, энергетического, торгового коридора между странами Европы и Центральной, Южной и Восточной Азии. Для КНР одна из основных целей реализации проекта состоит в сокращении сроков доставки грузов из Китая в Европу. Идея создания проекта была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 года.

Напомним, что в последние годы Китай расширил свои железнодорожные перевозки и в страны Европы в рамках многомиллиардного государственного проекта "Новый шелковый путь". К июню 2016 года из Китая в Европу пришел 1881 состав.