Украина хочет помочь Китаю продавать свои товары в ЕС - Кубив

Кубив в Пекине уверял, что украинское участие пойдет на пользу "Шелковому пути", и жаловался на Россию.
"Украина не может стоять в стороне от глобального проекта "Пояс и путь" – она территориально и геоэкономически является неотъемлемой частью этого большого проекта. В Украине сходятся и перекрещиваются пути с востока на запад и с севера на юг. Украина была и остается надежным партнером для тех кто уважает ее суверенитет, историю, культуру и народ", - сказал он.
По его словам, Украина в рамках проекта "Шелковый путь" может предложить свою аграрную продукцию, технологии в авиастроении и космической отрасли, а также тяжелом и энергетическом машиностроении, создании новых материалов и в ІТ. По его словам, во всех этих направлениях Украина уже сотрудничает с Китаем.
Кубив заверил, что Киев готов налаживать сотрудничество между китайскими и украинскими компаниями для реализации продукции в Евросоюзе. Кроме того, он напомнил о приватизации в Украине и призвал китайских инвесторов проявить интерес к государственных компаниям, которые выставлены на продажу.
Украинский министр отметил, что Киев приветствует желание Пекина установить равные возможности для всех партнеров в рамках проекта "Шовкогового пути". При этом он напомнил о России, которая блокирует движение украинских товаров через свою территорию. По его мнению, это яркий пример нечестных игры.
"Это наносит не только вред нам, а и интересам Китая и других участников инициативы и фактически уничтожает дух честной и взаимовыгодной торговли, который заложен Китаем и его партнерами в этот геоэкономическом проекте", - подчеркнул Кубив.
Он призвал всех последовательно противодействовать тем абсолютно нелогично с экономической точки зрения и крайне политизированным вызовам, которые искусственно возникают на путях сообщений между странами.
Ранее сообщалось, что инвестиции в китайский проект нового Шелкового пути превысили 50 миллиардов долларов.
Экономический пояс Шелкового пути - инициатива создания транспортного, энергетического, торгового коридора между странами Европы и Центральной, Южной и Восточной Азии. Для КНР одна из основных целей реализации проекта состоит в сокращении сроков доставки грузов из Китая в Европу. Идея создания проекта была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 года.
Напомним, что в последние годы Китай расширил свои железнодорожные перевозки и в страны Европы в рамках многомиллиардного государственного проекта "Новый шелковый путь". К июню 2016 года из Китая в Европу пришел 1881 состав.Укринформ