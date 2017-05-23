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Госкомпании будут приватизироваться с помощью системы ProZorro - Гройсман

23 мая в 13:06

Продаваться через систему будут нестратегические государственные предприятия.

Владимир Гройсман1
Госкомпании будут приватизироваться через ProZorro
Правительственный портал
Система электронных закупок ProZorro будет использоваться при приватизации нестратегических государственных компаний, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на Всемирном форуме по закупкам, профессиональной этике, управлению и открытости, передает "Укрінформ".

"Мы нашли решение совместно с Фондом государственного имущества, оперирует государственным компаниями, министерствами, правительством для того, чтобы ввести систему РroZorro для конкурентной продажи государственных компаний", - отметил он.

По его словам, внедренная в 2016 году система электронных закупок ProZorro позволила сэкономить 24 млрд грн бюджетных средств, а общий объем торгов превысил 700 млрд грн.

"Через систему РroZorro было проведено закупок почти на 700 млрд грн. Я подчеркиваю, что в старой системе это десятки миллиардов потерь было. Сегодня мы можем констатировать, что система является не только конкурентной, но и экономит ресурсы государственного бюджет", - добавил премьер.

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Напомним, сегодня утром перестал работать сайт системы госзакупок ProZorro - prozorro.gov.ua. 

Затем, первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов сообщил, что сайт системы электронных госзакупок ProZorro возобновил работу, неполадка была на стороне хостинг провайдера.

Ранее Максим Нефедов заявил, что поправки в законопроект "О принципах обеспечения кибербезопасности Украины", которые появились в одобренном ко второму чтению документе, могут "убить" систему электронных закупок ProZorro.

По материалам: Укринформ
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Тэги приватизация госзакупки Гройсман
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