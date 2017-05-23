Сайт системы Prozorro прекратил работу

В пресс-службе системы говорят о технических проблемах, но когда возобновится работа сайта не известно.

Сайт Prozorro не работает, но аукционы проводятся.

Центральная база данных системыработает должным образом, а заказчики и бизнес могут входить в личные кабинеты через авторизованные площадки. Не работает сам сайт системы prozorro.gov.ua. Во время загрузки появляется сообщение об ошибке.

Об этом расказали в пресс-службе системы электронных закупок, сообщает "Экономическая правда".

На вопрос, почему сайт системы перестал работать, в Prozorro ответили, что возникли технические проблемы.

"Проводятся работы по восстановлению доступа. Когда он будет восстановлен пока еще неизвестно", - сказали в Prozorro, добавив, что несмотря на это аукционы проводятся, объявление о покупке можно подать.

Напомним, первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов заявил, что поправки в законопроект "О принципах обеспечения кибербезопасности Украины", которые появились в одобренном ко второму чтению документе, могут "убить" систему электронных закупок ProZorro.

Поправки, автором которых является член депутатской группы "Видродження" Виктор Бондарь, создают законодательную коллизию - альтернативное определение электронной площадки ProZorro. Также на е-площадки и другую инфраструктуру закупок будет распространяться определение "критической инфраструктуры", то есть, они перейдут под контроль силовых органов.

Ранее первый заместитель министра экономического развития Украины Максим Нефедов заявил, что система электронных государственных закупок ProZorro уже сэкономила 7 млрд грн бюджетных средств.