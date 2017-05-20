Гройсман призвал не допустить банкротства ОПЗ

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Премьер обратился к руководству НАБУ и ГПУ.

Гройсман хочет оздоровить ОПЗ opz.odessa.net Премьер Украины Владимир Гройсман призвал Генпрокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провести расследование и не допустить банкротства Одесского припортового завода , об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"В настоящее время Фондом государственного имущества Украины, который является органом управления общества (ОПЗ), вместе с обществом готовится к подаче в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационная жалоба. С целью защиты интересов государства и недопущения доведения до банкротства одного из крупнейших отечественных предприятий, прошу вас рассмотреть возможность вступления Генеральной прокуратуры Украины в это дело", — говорится в письме Гройсмана к Генпрокуратуре.

Гройсман обратился к руководству НАБУ с призывом провести расследование деятельности должностных лиц "с целью выявления фактов нарушения интересов государства и предотвращения доведению до банкротства одного из крупнейших государственных предприятий".