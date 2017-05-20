Гройсман призвал не допустить банкротства ОПЗ

Премьер обратился к руководству НАБУ и ГПУ.
Гройсман хочет оздоровить ОПЗ
opz.odessa.net
Премьер Украины Владимир Гройсман призвал Генпрокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провести расследование и не допустить банкротства Одесского припортового завода
, об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
"В настоящее время Фондом государственного имущества Украины, который является органом управления общества (ОПЗ), вместе с обществом готовится к подаче в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационная жалоба. С целью защиты интересов государства и недопущения доведения до банкротства одного из крупнейших отечественных предприятий, прошу вас рассмотреть возможность вступления Генеральной прокуратуры Украины в это дело", — говорится в письме Гройсмана к Генпрокуратуре.
Гройсман обратился к руководству НАБУ с призывом провести расследование деятельности должностных лиц "с целью выявления фактов нарушения интересов государства и предотвращения доведению до банкротства одного из крупнейших государственных предприятий".
Фонд государственного имущества Украины 13 мая подал кассационную жалобу в Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел на вердикт Апелляционного суда Одесской области о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража о выплате "Одесским припортовым заводом" $ 193 млн долга компании Ostchem Дмитрия Фирташа, сообщает пресс-служба ФГИУ.
По материалам:
РИА Новости Украина