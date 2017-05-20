Топ Новости
<
>

Гройсман призвал не допустить банкротства ОПЗ

20 мая в 00:09
Премьер обратился к руководству НАБУ и ГПУ. 
ОПЗ припортовый завод
Гройсман хочет оздоровить ОПЗ
opz.odessa.net
Премьер Украины Владимир Гройсман призвал Генпрокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провести расследование и не допустить банкротства Одесского припортового завода, об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
 
"В настоящее время Фондом государственного имущества Украины, который является органом управления общества (ОПЗ), вместе с обществом готовится к подаче в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационная жалоба. С целью защиты интересов государства и недопущения доведения до банкротства одного из крупнейших отечественных предприятий, прошу вас рассмотреть возможность вступления Генеральной прокуратуры Украины в это дело", — говорится в письме Гройсмана к Генпрокуратуре. 
 
Гройсман обратился к руководству НАБУ с призывом провести расследование деятельности должностных лиц "с целью выявления фактов нарушения интересов государства и предотвращения доведению до банкротства одного из крупнейших государственных предприятий".
 
 
Фонд государственного имущества Украины 13 мая подал кассационную жалобу в Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел на вердикт Апелляционного суда Одесской области о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража о выплате "Одесским припортовым заводом" $ 193 млн долга компании Ostchem Дмитрия Фирташа, сообщает пресс-служба ФГИУ. 
По материалам: РИА Новости Украина
Читайте также
Тэги государство Украина Гройсман банки НАБУ суд общество имущество кассация предприятие жалоба пресс-служба граждане
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.39
EUR 29.37
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...