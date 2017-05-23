Сайт ProZorro возобновил работу – Нефедов

Неполадка была по вине хостинг провайдера.

Сайт ProZorro снова работает

Сайтвозобновил работу, неполадка была на стороне хостинг провайдера, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Он заверил, что временные неполадки с сайтом никак не отразились на проводимых в системе тендерах.

Напомним, сегодня утром перестал работать сайт системы госзакупок ProZorro - prozorro.gov.ua.

Ранее Максим Нефедов заявил, что поправки в законопроект "О принципах обеспечения кибербезопасности Украины", которые появились в одобренном ко второму чтению документе, могут "убить" систему электронных закупок ProZorro.

Поправки, автором которых является член депутатской группы "Видродження" Виктор Бондарь, создают законодательную коллизию - альтернативное определение электронной площадки ProZorro. Также на е-площадки и другую инфраструктуру закупок будет распространяться определение "критической инфраструктуры", то есть, они перейдут под контроль силовых органов.