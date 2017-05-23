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Сайт ProZorro возобновил работу – Нефедов

23 мая в 12:11

Неполадка была по вине хостинг провайдера. 

Система электронных госзакупок Prozorro
Сайт ProZorro снова работает
Сайт системы электронных госзакупок ProZorro возобновил работу, неполадка была на стороне хостинг провайдера, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Он заверил, что временные неполадки с сайтом никак не отразились на проводимых в системе тендерах.

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Напомним, сегодня утром перестал работать сайт системы госзакупок ProZorro - prozorro.gov.ua. 

Ранее Максим Нефедов заявил, что поправки в законопроект "О принципах обеспечения кибербезопасности Украины", которые появились в одобренном ко второму чтению документе, могут "убить" систему электронных закупок ProZorro.

Поправки, автором которых является член депутатской группы "Видродження" Виктор Бондарь, создают законодательную коллизию - альтернативное определение электронной площадки ProZorro. Также на е-площадки и другую инфраструктуру закупок будет распространяться определение "критической инфраструктуры", то есть, они перейдут под контроль силовых органов.

 

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги сайт госзакупки провайдер хостинг Нефедов
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