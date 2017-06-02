Цена на нефть упала ниже $ 50 из-за решения Трампа

Выход США из Парижского соглашения может спровоцировать рост буровой активности.
По состоянию на 11:25 цена на нефть сорта Brent опустились до $ 49,65/барр., на нефть WTI - $ 47,38/барр.
Снижение по сравнению с предыдущим закрытием составило около 2% на оба сорта.
Напомним, мировые лидеры раскритиковали решение Трампа о выходе из климатического соглашения.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал решение Дональда Трампа о выходе из климатического соглашения. По этому поводу Макрон записал англоязычное видеообращение к американскому президенту.
Сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения о климате, заключенном в 2015 году.Reuters