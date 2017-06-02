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Цена на нефть упала ниже $ 50 из-за решения Трампа

2 июня в 13:11

Выход США из Парижского соглашения может спровоцировать рост буровой активности.

трамп1 EPA
Инвесторы ожидают избыток предложения на мировом рынке нефти
MICHAEL REYNOLDS / EPA
Цены на нефть снизились утром в пятницу, 2 июня, из-за опасений инвесторов, что решение Дональда Трампа выйти из Парижского климатического пакта может спровоцировать рост буровой активности в США и, как следствие, усугубить избыток предложения на мировом рынке, сообщает Reuters.

По состоянию на 11:25 цена на нефть сорта Brent опустились до $ 49,65/барр., на нефть WTI - $ 47,38/барр.

Снижение по сравнению с предыдущим закрытием составило около 2% на оба сорта.

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Напомним, мировые лидеры раскритиковали решение Трампа о выходе из климатического соглашения.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал решение Дональда Трампа о выходе из климатического соглашения. По этому поводу Макрон записал англоязычное видеообращение к американскому президенту.

Сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения о климате, заключенном в 2015 году. 

По материалам: Reuters
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