А от смерти четыре шага

Помните знаменитое изречение Ленина "любая кухарка может управлять государством"? Это он заочно дискутировал с Наполеоном, утверждавшим обратное.

"Слуги народа" пошли путем Ленина. В моем понимании, типичной "кухаркой" нынешней власти является половина правительства… Или, например, депутат Юзик. На сцене "Квартала 95" он играл жлоба и, попав в парламент, кажется, так и не вышел из образа. Какие реформы для предпринимателей мы можем ждать от "юзиков"? В парламенте он отмалчивается, а вот на знаменитых криворожских записях дает команду начальнику полиции собирать по 600 тыс. долл. ежемесячно с предпринимателей. Эти "юзики" активно ходят коридорами власти, пристраивая своих родственников к кормушке.

Для реальных изменений нужно реализовать четыре простых шага.

Шаг первый: честное государство

Мы часто слышим о дерегуляции, о каких-то спецусловиях, диджитализации, погружению в смартфон. Это те реформы, на которых делает акцент украинское правительство. А на самом деле — все это бутафория, отвлечение внимания.

Давайте скажем правду о том, чем занимается государство, издеваясь над бизнесом: оно нарушает Конституцию. До тех пор, пока условный глава ОП Богдан может звонить генпрокурору, судьям и силовикам; советник президента Ермак — назначать своих друзей курировать Киев; до тех пор, пока замглавы Офиса президента Трофимов будет взаимовыгодно назначать на губернаторские должности и лезть в коммерцию (чем очень напоминать "любих друзів" всех времен и президентов), — до тех пор ни страна, ни бизнес-среда не изменятся.

Теневая активность президентского офиса говорит только об одном: в Украине нет четырех ветвей власти, а есть только одна — президентская вертикаль. Раньше Кучма и Янукович определяли, кто виновен, а кто богат, сегодня это делают помощники главы государства и руководители его офиса.

Могут ли в таких условиях предприниматели чувствовать себя свободными, защищенными, иметь нормальный горизонт планирования?

Господа "слуги"! Вы думаете, что бизнес не знает, какие задачи Банковая ставит силовикам? Что прокуроры звонят судьям и угрожают? Что губернаторы раздают указания правоохранителям рвать или, наоборот, крышевать? Вот эти мальчики, которые вчера были адвокатами, теперь стали представителями власти и от имени украинского народа управляют процессами, к которым не имеют права даже приближаться…

Во всем мире это называется коррупцией, и такие действия подпадают под уголовную ответственность, в Украине тоже. Но ни одного прецедента так и не было, кроме скандала "Кононенко— Абромавичус", закончившегося ничем.

Вы переживаете, что не влияете на Антикоррупционный суд, и думаете, как его разогнать?

Мировые лидеры попросили вас не трогать Верховный суд… а вы взяли и своим монобольшинством стали тыкать в профильный закон. Стремились уменьшить состав ВС? Нет, вы захотели им управлять. Таких примеров больше, чем шуток у "Квартала 95".

Вы обещали закон про импичмент, но принятый документ не позволит начать процедуру отставки президента, даже если сдадите всю Украину в управление Путину. Очередная бутафория. То же самое с отменой депутатской неприкосновенности.

Но, пан президент… вы обещали другое. Я продолжаю надеяться, что вы найдете в себе мужество убрать всех юзиков, милованых, гетманцевых и радуцких, которых привели во власть. Готов рассказать всю правду о каждом из них, если нужно. И не спрашивайте, чью "трубу прорвало", все это ваши "трубы", и своим многозначным молчанием вы покрываете всю эту липкую несостоятельность. Вы отмалчиваетесь на критику медиа и говорите, что вам не нравятся фейки.

Не реагируйте на фейки, но вы обязаны реагировать на правду. Иначе — вы подельник.

Шаг второй: кредитование бизнеса

В жесточайший кризис 1933 г. американское правительство приняло законопроект о регулировании банковских ставок: максимальная ставка по кредитам была установлена на уровне 6%, 3% — по депозитам. Этот закон открыл национальному бизнесу США доступ к дешевым ресурсам и запустил экономику. Кстати, отменен был только в 1989 г.

Но если прийти с этой идеей к Зеленскому, то все его окружение будет убеждать, что снизить ставки нельзя, это разрушит экономику. К сожалению, у нового главы государства нет достаточной личной предпринимательской экспертизы, чтобы сложить свое мнение. Конечно же, покупатели украинских ОВГЗ, тот же инсайдер Айварас Абромавичус начнет отговаривать от снижения банковских ставок.

Пока какой-то государственный Абромавичус и другие власть имущие получают дивиденды, бизнесмен берет кредит под 22%. Получается, что сегодня наиболее выгодно зарабатывать на государстве (народе), а запускать стартап под более чем 20% могут только отчаянные люди. Это ненормально.

Дайте бизнесу дешевые кредиты и не лезьте туда. Просто возьмите с него налоги, заплатив людям достойные зарплаты и пенсии.

И кредитора защитите, чтобы заемщики не могли в судах за 10% от суммы кредита кидать банки через бедро.

Шаг третий: наведение порядков на рынках

"Мы все либералы, конкуренция победит", — говорят наши экономические стратеги. А вы знаете, что эта конкуренция убивает: пока кое-кто из вас покупает ОВГЗ, люди берут кредиты, а потом вынуждены накладывать на себя руки, потому что чиновнику не пришло в голову обеспечить разумную защиту инвестиций бизнесмена.

Человек построил заправку, а через 100 метров возникли еще две.

Другой предприниматель создал легальный бизнес, а пираты, работающие вчерную, выживают его из конкурентного поля.

Третий привлек инвестиции под длинный бизнес-план, а государство изменило правила игры и на 40% увеличило цену электроэнергии.

Мудрые руководители страны должны генерировать макрополитику, обеспечивающую покровительство людям, вкладывающим в Украину и честно здесь работающим.

Именно это я и называю защитой рынков. При этом не забудьте защитить гражданина, чтобы наши дети не горели заживо в общественных местах, а мы не травились испорченными продуктами и фальшивой водкой.

У нас часть бизнеса живет в светлой зоне экономики, часть — в серой и даже черной. Функция государства как раз и состоит в том, чтобы вывести всех в белую! В действительности же происходит обратное: власть по сути отказалась от сбора налогов. Анархические настроения в обществе, Майданы, оружие на руках, перекрытие дорог, воровство самой власти...

Брать заимствования намного проще, чем построить нормальное европейское государство с европейскими правилами и законами, заставив всех выполнять их. Тем более что эти заимствования будут отдавать уже наши дети, а "слуги" уедут…

Шаг четвертый: государство должно создать покупателя

Государство — это право и справедливость.

Право — это честная судебная и правоохранительная системы.

Справедливость — это достойные зарплаты и пенсии.

Знаменитый Генри Форд считал: чем больше получает работник, тем больше он потратит на покупку необходимых ему вещей. Это обеспечивает заработок работникам других компаний, которые впоследствии купят знаменитый "Форд". Автомагнат щедро повышал заработки своим сотрудникам и просил подрядчиков делать то же, вполне разумно ожидая, что эти деньги в будущем вернутся в виде прибыли на предприятие.

Бизнесу нужен спрос.

Пока средний украинский пенсионер не станет полноценным покупателем… Пока бюджетники, те же врачи, учителя не смогут раз в 5–

7 лет свободно покупать автомобили, не откажутся от покупки одежды в секонд-хенде, а доля коммуналки не составит менее 10% в их семейном бюджете, мы не сможем получить качественно иной уровень жизни в стране, а также уровень развития бизнеса.

Пока власть не будет выполнять свои функции на хотя бы минимально достаточном уровне, до тех пор ее работу нужно считать неудовлетворительной. Смотрите, что происходит сегодня. Министры кричат: "Дайте нам большую зарплату!". Я поддерживаю. Но почему им нужно поднимать оклад раньше, чем медсестре или хирургу? Почему медсестра получает 4,7 тыс. грн, а ты, министр, 300 тыс. грн? Конечно, топ-менеджер государственного уровня должен получать больше, но не в 100 раз, как это можно наблюдать в некоторых госкомпаниях.

Хватит отнимать и делить, давайте умножать и прибавлять!

В народе говорят: простота — хуже воровства. Сегодня нет оснований утверждать, что глава государства участвует в каких-то схемах, но попытки монополизировать все ветви власти, подтянуть финансовые потоки идут от высшего руководства "Слуги народа". Законы продолжают приниматься кулуарно, без обсуждений. Президент тем временем отмалчивается и ездит на "Тесле". И это хуже воровства. У нас с вами, Владимир Александрович, один шанс на двоих: у вас — на отличное политическое будущее, у людей, у бизнеса — на лучшую страну.

Если так будет продолжаться, за годы правления Зеленского страну покинут еще три миллиона человек, и это, традиционно, будут лучшие.