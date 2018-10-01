Парковаться по-новому

Работник в светоотражающем жилете с планшетом подходит к автомобилю, фотографирует его и переходит к следующей машине, тогда как где-то на принтере распечатывается штрафная квитанция и пакуется в почтовый конверт для горе-автолюбителя.

Похоже на сказку из развитой западной страны? Все намного ближе. 27 сентября может стать началом новой эры парковки в Украине. Наконец-то начнет работать закон с новыми правилами штрафования за неправильно припаркованные автомобили. В городах начнут появляться инспекторы по парковке. Мы попробуем описать историю вопроса, новшества и потенциальные угрозы.

На улицах украинских городов много лет действует неформальный общественный договор водителей и пешеходов, согласно которому водители паркуются где угодно, если не создают явных препятствий для нормального движения людей и автомобилей. Следствие —тотальное игнорирование правил стоянки и соответствующих уличных знаков. Там, где должны быть четыре полосы для движения, остаются всего две. На узеньких улочках это вообще катастрофа. Патрульная полиция, которая должна была бы помочь делу, не имеет для этого ни ресурсов, ни достаточных полномочий.

Кстати, это проблема больших городов, вряд ли актуальная даже для райцентров. Впрочем, нарушение правил парковки — не мелочь. Снежным комом оно тянет за собой образование заторов, опоздание на работу, повышение уровня стресса, вред здоровью, экономические убытки и большую загазованность городов.

Главный закон в этой сфере — устаревший Кодекс об административных правонарушениях 1984 года. Его положения не позволяли эффективно привлекать нарушителей к ответственности, поскольку оштрафовать человека можно было только в момент парковки. Все остальное время, если автомобиль не создавал существенных препятствий дорожному движению, сделать с ним что-либо было невозможно .

21 декабря прошлого года парламентарии приняли в Кодекс изменения, призванные решить эту проблему.

Водителей будут штрафовать полицейские по-прежнему в присутствии водителя. Для назначения штрафа даже при отсутствии водителя предусмотрены еще два возможных способа: если нарушение зафиксирует стационарная камера автоматической фиксации и если видео или фото с нарушением сделает инспектор по парковке или полицейский. Следствие — получение владельцем авто (не водителем!) по почте "письма счастья" с постановлением. И если автофиксация законом предусмотрена уже давно, однако до сих пор бездействует, то фото/видеофиксация является новшеством и имеет все шансы "выстрелить". За несвоевременную уплату штрафа или грубое нарушение правил стоянки автомобиль могут эвакуировать на штрафплощадку.

Что делать владельцам машины, которые дают ею пользоваться, скажем, членам семьи, и вдруг получают штраф за нарушение, которого они явно не совершали? Закон дает выбор: или уплатить штраф и признать свое нарушение, которое вы не совершали, или выступить в роли "стукача" и сообщить государству данные нарушителя. Казалось бы, удачная схема. Но существует сомнение в конституционности такой нормы, ведь 63 статья Конституции гарантирует право не свидетельствовать против себя и членов семьи.

Сомнения возникают и в конституционности идеи штрафовать владельца авто, а не водителя. Лоббисты этого закона апеллировали к статье 13 Конституции, которая говорит прямо: "Собственность обязывает". Но обязывает ли собственность отвечать за чужие правонарушения? На этот вопрос, вероятно, шанс ответить будет у Конституционного суда, который в 2010 году признал неконституционной первую попытку внедрения автоматической фиксации.

Закон предусмотрел и возможность автоматического фиксирования оплаты за парковку. В этом были особенно заинтересованы мэры самых крупных городов, где имеются ресурсы на такие системы и желание получить значительные денежные потоки в местные бюджеты.

Инспекторы по парковке являются служащими местных советов и не могут быть людьми с улицы. Это было принципиальным требованием в ходе принятия законопроекта. Сначала планировалось, что инспекторы будут в коммунальных предприятиях, куда как раз можно набрать людей с улицы. Наделение традиционно полицейскими полномочиями муниципальных служащих отвечает общему тренду на децентрализацию.

Кстати, готовы ли большие города к старту? У них было много времени для подготовки — президент подписал закон еще в марте. Как оказалось, инспекторов по парковке мы вряд ли увидим в ближайшие недели, а может — и месяцы. Мы связались с городскими советами и услышали, что в Киеве и Одессе инспекторов не набрали и не знают их количества; во Львове обещают стартовать 1 октября, а на днях объявили отбор на должности 15 инспекторов из запланированных 30 (1 на 24 тысячи жителей), от которых будут требовать наличия юридического образования или опыта службы в полиции; в Днепре планируют объявить отбор на 15 должностей (1 на 67 тысяч жителей). Пока не похоже, что такое количество инспекторов сможет ощутимо изменить ситуацию.

Насколько избирательным будет правоприменение нового закона, покажет первая неделя работы инспекторов в Киеве, в районе правительственного квартала. Многие ли депутаты обнаружат пустое место вместо припаркованного с нарушениями собственного автомобиля, или же наказание будет только для не обремененных властными полномочиями людей?