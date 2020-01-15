Гуманитарка как зеркало проблем Минсоцполитики

Каждая последующая "ротация" Минсоцполитики начинается с гуманитарки.

В рамках борьбы со "схемами в гуманитарке" Приказом № 3 от 09.01.2020 из Единого реестра получателей гуманитарной помощи (далее — Реестр) исключены 79 (!) организаций. Причина — непредоставление отчетов о распределении гуманитарной помощи. Будто бы все правильно: своеволие в сфере "грязной" гуманитарки — очевидно (плюс явное разрастание рынков "секонда" по всей стране) и на самом деле требует действий. Но почему-то среди "схемщиков" оказались и солидные международные организации — Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Миссия Международного комитета Красного Креста и авторитетные государственные учреждения (Прикарпатский национальный университет имени В.Стефаника, Львовский университет безопасности жизнедеятельности, Институт физики полупроводников НАНУ), и мы — добросовестные волонтерские организации.

Почему же так произошло?

Посмотрим, что такое гуманитарная помощь и как она поступает в Украину. Обыватель скажет: гуманитарка = секонд-хенд. И будет прав — с точки зрения обывателя. Рынки "секонда" расползаются по стране, словно вирус в метро. Иногда на товарах можно даже обнаружить маркировку организации-донора, передавшей эти товары бесплатно. Десятки и сотни миллионов гривен "просвистывают" мимо бюджета в чьи-то широкие карманы.

"Надо что-то делать", — решительно заявляет каждое следующее руководство Минсоцполитики и начинает махать саблей.

Предыдущая "ротация" Минсоца требовала новых и новых справок, а потом — справок на справки. Новая команда подробно изучила Закон "О гуманитарной помощи" и (вау!) нашла фильтр для выявления мошенников — отчетность. Но технократы немного не додумали, не доразбирались, не доконсультировались и ударили из пушки по воробьям. Потому что прописанной процедуры и утвержденной формы отчетности по полученной гуманитарной помощи — нет! Ее должно разработать Минсоцполитики и утвердить Кабмин. Если процедуры закона не расписаны, он останется лишь декларацией о намерениях.

Все неприбыльные организации обязательно предоставляют ежегодные отчеты в налоговую (ГФС), существует расписанная процедура, есть электронная форма, которую удобно заполнять и куда мы вносим абсолютно все данные по каждому грузу и его получателю, больнице или конкретному человеку. Жалоб не возникает, потому что каждый шаг расписан нормативными документами и утвержден. Все понятно. У Минсоцполитики же есть только рекомендованная форма отчета.

То есть можем даже почтового голубя с отчетом в клюве послать, и это будет в правовом поле, потому что форма — рекомендованная, а процедура — не прописана!

История вопроса

О нарушениях в сфере гуманитарки мы кричим с 2016 года, когда растаможивая волонтерские машины для фронта получали требования о новых и новых справках и видели в приказах Минсоца десятки тонн пиццы (!), строительные материалы и технику, сотни тонн секонд-хенда каждую неделю. Без документов и справок.

Напомню: именно ОО "Инициатива Е+" в далеком 2015 году первой начала растаможивать автомобили для АТО, обнародовала алгоритм растаможивания через Минсоцполитики, и на сегодняшний день десятки организаций растаможили сотни автомобилей для военных.

Именно столкнувшись с деятельностью рабочей группы по признанию гуманитарных грузов, сплотилась группа волонтерских организаций, последовательно выступавших за прозрачность и открытость гуманитарной сферы. Мы (ОО "Инициатива Е+", Единая служба правовой помощи, БФ "СВОИ", Фонд Св.Покровы, ОО "Народная самооборона Львовщины,ОО "Общественная инициатива Галичины", БФ "Крылья надежды" и другие) все время привлекали внимание к необходимости создания законных и прозрачных процедур в этой сфере: от предоставления документов на признание груза гуманитарным до единой формы отчетности о полученной и переданной гуманитарной помощи.

Мы привлекали внимание к проблеме "грязной" гуманитарки, выходили на акции, троллили рабочую группу и экс-министра Андрея Реву. Мы инициировали собственное расследование относительно организаций-"схемщиков", которые беспрепятственно получали разрешения от Минсоцполитики. Мы давали интервью и выступали на пресс-конференциях, в частности и в Верховной Раде, инициировали слушание в парламентских комитетах, где специалисты сопредельных министерств признали обоснованность наших требований доработать нормативно-правовую базу по гуманитарной помощи. Была создана Экспертная группа по вопросам гуманитарной помощи, и даже состоялось аж одно (!) заседание, где решили начать прописывание процедур и единой формы отчетности. Но это заседание стало первым и последним. Потому что порядок в сфере гуманитарной помощи, где крутятся миллионы гривен, невыгоден.

Справедливости ради надо сказать, что результаты все же есть: с 2017 года на сайте Минсоцполитики каждое заинтересованное лицо может увидеть, какие гуманитарные грузы завезены в Украину, как они рассматриваются и в какие медицинские заведения они распределены. Раньше все это происходило секретно: информация о грузах и их получателях была полностью закрыта.

Но нормативная база так и осталась нормативно необеспеченной. ОО и БФ отчитываются, кто как понимает. Кто-то — раз в год, кто-то — раз в месяц, кто-то — за каждый полученный груз. Единой же формы нет…

Исключение из Реестра

Похоже, что Приказ №3 от 9.01.2020 — сырой и готовился на скорую руку. По выводам специалистов Единой службы правовой помощи, он противоправный и подлежит отмене. Хотя бы потому, что действует постановление Кабмина №39 от 30.01.2013 "Об утверждении Порядка регистрации получателей гуманитарной помощи", п. 7 которого определяет исчерпывающий перечень оснований для исключения из Реестра, а именно: "документальное подтверждение факта нарушения законодательства о гуманитарной помощи ее получателем; предоставление получателем гуманитарной помощи заявления об исключении его из Реестра; ликвидация юридического лица, являющегося получателем гуманитарной помощи". Где здесь отсутствие отчета?

Более того, создается впечатление, что организации для исключения отбирали наугад.

Например, ОО "Народная самооборона Львовщины" — мощная организация, которая растаможивает и авто для Минобороны, и гуманитарные грузы для больниц и нуждающихся. Честно передают, ответственно отчитываются. Исключена из реестра, хотя отчеты были предоставлены. В результате, прямо сейчас на таможне остановлены два автомобиля скорой помощи для военных подразделений, которые стоят в горячих точках фронта и несут потери.

Еще пример абсурда: ОО "Общественная инициатива Галичины" уже два года не получает гуманитарных грузов, соответственно — не сдает отчеты. Предыдущие отчеты сданы безупречно. Исключена из реестра. Почему?

Наша ОО "Инициатива Е+" в течение шести лет получает гуманитарные грузы и обязательно отчитывается перед ГФС и Минсоцполитики — ежегодно за полученные в течение года грузы. Исключена из реестра.

При этом есть организации, которые получают гуманитарную помощь, сдают отчеты только в налоговую — и остаются в реестре.

Где же логика? В Минсоце, которое обязано предоставить нам формы отчета и процедуру отчетности, — бардак, а виноваты организации, не предоставившие ежемесячные отчеты, форм и процедур подачи которых не существует?

Так хранятся отчеты в отделе гумпомощи (2018)

Не хочется думать, что появление настоящего Приказа вызвано политической необходимостью отчитаться в успехах и наказаниях. Очевидно, среди 79 организаций есть продавцы гуманитарки и фиктивные, и недобросовестные, но грести всех под одну гребенку, не обеспечив нормативкой, — явный перебор. Да и опыт показывает, что именно у недобросовестных отчетность идеальная, хотя и "липовая". Знаю, что в отделе гуманитарной помощи работают три-пять человек, которые едва справляются с поданной на рассмотрение гуманитаркой, и поэтому в Минсоце просто нет ресурса для контроля отчетности.

Резюме

Добропорядочные организации и фонды с нетерпением ждут от МСП четких, прозрачных и понятных нормативных актов. Мы готовы приобщиться к их разработке и ждем общественного обсуждения указанных документов. Со своей стороны, мы сделали выводы по ежемесячным отчетам и ждем уже сейчас четких временных инструкций. Мы хотим понимать правила игры и воспринимать государственные институты не как непредсказуемый карательный орган, а как партнера в работе для тех, кому необходима наша помощь.