Металлургия Украины: куда идем?

Для того чтобы отечественная металлургическая отрасль не приходила в упадок (см. ZN.UA от 23 марта 2019 г.), а развивалась в русле мировых тенденций, необходимо иметь четкий план поэтапной модернизации производства.

Его реализация основывается на выводе из эксплуатации устаревших мартеновских мощностей и, с учетом тенденций современного металлургического производства в ведущих странах, на увеличении производства электростали.

По нашим расчетам, производство электростали приблизительно на 4–18% дешевле по сравнению с производством мартеновской стали, но на 7,8–95,6% дороже производства стали кислородно-конвертерным способом (см. табл. 1).

Это обусловлено прежде всего разной долей сырья в структуре себестоимости металлопродукции (см. табл. 2).

В частности, доля сырья в общей структуре себестоимости производства электростали на протяжении анализируемого периода колебалась от 62,8 до 77,3%, в общей структуре себестоимости мартеновского производства — от 78,6 до 86,2%, кислородно-конвертерного производства стали — от 41,8 до 54,8%.

Также на себестоимость металлопродукции оказывает существенное влияние доля энергетических затрат. В частности, доля энергозатрат в структуре себестоимости производства электростали на протяжении 2005–2017 гг. колебалась от 11,2 до 18,9%, в структуре себестоимости мартеновского производства — от 2,3 до 3,9%, кислородно-конвертерного производства — от 19,5 до 39,8% (см. табл. 3).

Соответственно, другие затраты в общей структуре себестоимости составляли: электростали — от 11,2 до 18,9%, мартеновского производства — от 11,1 до 18,0%, кислородно-конвертерного производства — от 18,4 до 27,3%.

Несмотря на тот факт, что кислородно-конвертерный процесс более энергоемкий по сравнению с процессом производства электростали, ориентировочная себестоимость кислородно-конвертерной стали значительно ниже, чем электростали. Это связано прежде всего с ограниченностью металлолома, цена которого значительно выше (около 250,0 долл./т) по сравнению с дешевой железной рудой, которой в Украине достаточное количество (приблизительно 70,0 долл./т). В частности, по данным World Steel Association, объемы добычи железной руды на протяжении анализируемого периода колебались от 66,0 млн до почти 84,0 млн т.

Также наблюдается рост (почти вдвое за десять лет) экспорта железной руды — с 20,7 млн т в 2007 г. до 39,2 млн т в 2016-м. При этом объемы импорта железной руды в Украину за этот же период снизились почти вдвое — с 3,5 млн т в 2007-м до 1,8 млн т в 2016 г., что тоже положительно сказывается на внешнеторговом балансе страны и стабильности национальной валюты. Добавим, что доля Украины в общих объемах мировой добычи железной руды в 2016 г. составляла 3,5%. В структуре общемирового экспорта на Украину приходилось 2,5%. То есть большая часть добытой железной руды потребляется отечественными производителями.

Хотя себестоимость производства кислородно-конвертерной стали ниже, чем себестоимость электростали, однако последняя характеризуется более высоким качеством и другим сортаментом со специальными свойствами. Особенно нужно отметить, что уровень выбросов СО 2 в процессе производства электросталей в 7,2–7,5 раза ниже по сравнению с кислородно-конвертерным производством.

Строительство электрометаллургических заводов в Украине, как и во всем мире, является перспективным направлением развития металлургической отрасли в целом. В частности, увеличение объемов производства электростали вместо производства ее мартеновским способом позволит увеличить использование энергии из других источников, что является важным подходом для уменьшения использования традиционных топливно-энергетических ресурсов и снижения связанного с ними негативного влияния на окружающую среду.

Кроме того, уменьшить негативное воздействие на окружающую природную среду требует Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, в котором наша страна взяла обязательство постепенно приблизить свое законодательство в сфере охраны окружающей среды к законодательству ЕС в установленные сроки.

Несмотря на то, что в Соглашении не содержатся требования по немедленному инвестированию средств в модернизацию предприятий или закрытие заводов, внедрение экологических норм, зафиксированных в директивах и регламентах ЕС, нужно Украине больше, чем непосредственно ЕС. Ведь это не что иное, как чистые воздух и вода, более пригодная для жизни окружающая природная среда. Это наконец качество жизни населения страны и его здоровье.

Вместе с тем, решая одну проблему, владельцы металлургических заводов столкнутся с другими. В частности, переход на производство электростали объективно приведет к увеличению объемов потребления металлолома, ведь в процессе изготовления одной тонны электростали используется в первую очередь вторичная сталь (или горячее брикетированное железо). То есть гипотетически, если предположить полную замену устаревших мартеновских мощностей новыми электрометаллургическими заводами (по данным WSA, в 2016 г. в Украине произведено 24,2 млн т стали, из которых 5,2 млн т, или 21,4%, — в мартенах), то, по нашим расчетам, отечественным металлургам дополнительно ежегодно потребуется почти 5 млн т металлолома при ежегодных объемах его заготовки 4 млн т. Это, соответственно, требует увеличения объемов или заготовки, или импорта металлолома. Также это приведет к сокращению объемов потребления железорудного сырья (около 7 млн т/год) при ежегодной его добыче 60,0–

83,5 млн т. Такое сокращение не критично для железорудной отрасли, поскольку железная руда, добываемая в Украине, может использоваться как в процессе производства электростали (конечно, в меньшем количестве), так и в процессе производства стали кислородно-конвертерным способом, на который в Украине приходится около 72% общей выплавки, или 17,4 млн тонн стали, по итогам 2016 года.

Сегодня отечественная металлургия, с одной стороны, является заложником наличия избыточных устаревших мощностей, значительная часть которых не отвечает ни экологическим, ни экономическим условиям современного развития. С другой — ориентация отрасли на приоритетное удовлетворение внешнего спроса с целью получения сверхприбылей делает ее зависимой от перманентных мировых экономических кризисов. А еще с одной стороны, низкий спрос на внутреннем рынке не стимулирует метпредприятия к модернизации. Действительно, в структуре внутреннего потребления металлопродукции довольно низка доля таких отраслей отечественной экономики, как машиностроение, автомобилестроение, металлообрабатывающая и строительная. Потенциально именно эти отрасли могут обеспечить существенный рост спроса на металлопродукцию отечественного производства.

Что же должно стимулировать металлургические предприятия модернизировать производство? На наш взгляд, для запуска процесса модернизации отечественных металлургических предприятий необходимо:

— создать благоприятные экономические условия для ускоренного обновления и модернизации основных средств производства с целью повышения энергоэффективности металлургических предприятий и конкурентоспособности их продукции;

— способствовать развитию технического и технологического уровней металлургического производства согласно мировому уровню с целью существенного снижения энергетических и материальных затрат на производство продукции и улучшение экологического состояния окружающей среды;

— диверсифицировать производство и оптимизировать его структуру для увеличения номенклатуры новых сортаментов, в частности электростали, производства специальных сталей и сплавов, титановых сплавов и проката, увеличения объема выпуска проката и труб с антикоррозионным покрытием, калиброванного проката, гнутых профилей;

— обеспечить координацию планов развития металлургии со стратегиями развития других отраслей промышленности Украины;

— сконцентрировать ресурсы на решение приоритетных задач;

— использовать любые возможности государственного влияния путем разработки и введения в действие законодательной базы, направленной на создание благоприятных условий для развития внутреннего рынка металлопродукции и обеспечения нужд Украины собственной металлопродукцией. Этого можно достичь путем активизации развития металлопотребляющих отраслей (машиностроительной, транспортной, энергетической, строительной и жилищно-коммунального хозяйства);

— сформировать действенную и эффективную поддержку научно-технического потенциала страны, фундаментальных и прикладных исследований, направленных на обеспечение инновационного развития.

Реализация всего вышеперечисленного не только поспособствует росту эффективности производства и конкурентоспособности продукции металлургических предприятий, но и положительно скажется на развитии отраслей — потребителей металлопродукции, будет способствовать решению энергетических и экологических проблем, сбалансированному развитию и социальной стабильности в стране.