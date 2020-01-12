Как в Украине реформируют "прописку": видение реформы

"Прописка" стала буквально "советской гидрой", которую трудно укротить и приручить. Но возможно ли это? Какую модель реформы системы регистрации места проживания предлагает экспертное сообщество, и как найти в ней баланс?

Система "прописки" негативно влияет на 14 сфер государственного управления. Это, в частности, налогообложение, социальная защита населения, медицинская сфера, доступ к правосудию, избирательное право, военный учет, жилье и право на проживание, защита имущественных прав детей и образование. Не по месту регистрации украинцы также не могут получить административные услуги, различные социальные выплаты и лекарства, устроить детей в сад и школу или получить узкопрофильную медпомощь в коммунальных больницах.

Часто украинцам приходится тратить деньги и время, чтобы в громаде по месту регистрации получить необходимую государственную услугу. В целом ежегодно их затраты достигают 900 миллионов гривен.

Служащие используют "прописку" как идентификатор человека, чтобы предоставить ему услуги или обеспечить права. Однако это неэффективно, настаивают эксперты. Для этого можно использовать паспорт гражданина Украины.

Вместе с тем действующая система неадекватно отражает реальное состояние миграции. Это приводит к неправильному бюджетному планированию и развитию инфраструктуры. Так, к примеру, в городах невозможно увеличить количество общественного транспорта, который рассчитывается на соответствующую численность населения.

Архитектура реформы

Инициаторы реформы, проанализировав более 300 нормативных актов, написали зеленую и белую книги для правительства Украины. Эти два документа должны лечь в основу новой редакции законопроекта "О свободе передвижения".

Экспертное сообщество предлагает ввести в Украине уведомительную модель регистрации, которая успешно работает, в частности, в Эстонии, Литве, Латвии, Швеции, Норвегии, Нидерландах, США и Канаде. Там граждане декларируют государству адрес своего фактического проживания без доказательства факта.

Руководитель проекта "Свобода передвижения для каждого: Реформа системы регистрации местожительства в Украине" Людмила Янкина объясняет, что реформа должна базироваться на трех "столпах": "Первое — идем от проблемы к решению. Сейчас реестры территориальных громад не унифицированы, не сведены в единую систему. Громады не видят друг друга. И именно по причине такой автономности гражданам часто недоступны государственные сервисы не "по прописке". Решение — унификация, синхронизация данных, сведение в единую систему, и надлежащее функционирование реестров. Второе — процедура и ее легкость как для регистратора, так и для клиента. Для этого необходимо создать адресный реестр, который должен предотвратить или свести к минимуму ошибки в ходе регистрационного действия. Третье — данные из реестра тергромад должны напрямую попадать в Единый государственный демографический реестр".

В основу реформы ее авторы закладывают приоритет прав владельца и доверие к гражданам. Сейчас институт регистрации места жительства работает по "разрешительному" принципу: в орган регистрации нужно предоставить документ, подтверждающий право на проживание, или согласие владельца. А это усложняет регистрацию, к примеру, в арендованной квартире, потому что многие владельцы верят, что у арендаторов таким образом появится право на их недвижимость.

По данным социологов, граждан с подобными стереотипами — 95%. Эксперты подчеркивают, что эти представления не соответствуют действительности, ведь сейчас юридическим основанием для проживания является документ о праве собственности из госреестра или договор аренды, а не "прописка".

Эти страхи связаны с советским законодательством, которое сегодня в Украине не действует. Инициаторы уведомительной модели подчеркивают, что после изменений законодательства для владельцев недвижимости не будет никаких рисков, и им не надо бояться, если кто-то зарегистрируется по адресу их жилья.

Так уже происходит с внутренне перемещенными людьми, говорит менеджер по адвокации Центра прав человека ZMINA Алена Лунева. Имущественные права владельцев жилья, где проживают переселенцы, не ограничены никоим образом — даже, если там проживает семья с детьми.

"Это не регистрация местожительства в классическом виде, но по сообщенному адресу перемещенное лицо может реализовать почти все свои права, кроме избирательного, и получить все необходимые административные услуги", — говорит правозащитница.

Регистрация будет обязанностью гражданина. Снимаясь с учета на предыдущем месте жительства, он или она должны в течение 30 дней стать на учет громады по новому адресу.

Украинцам предлагают, чтобы они на выбор обращались в орган регистрации, Центр предоставления админуслуг (лично или онлайн) и сообщали о желании стать на учет по определенному адресу без указания в заявлении оснований. Для цифровой идентификации заявителя можно использовать Smart-ID, Mobile-ID, Bank-ID или электронно-цифровую подпись (ЭЦП).

При регистрации не нужно присутствие владельцев жилья. После уплаты административного сбора служащий сразу регистрирует заявителя по заявленному адресу и вносит данные в реестр территориальной громады. По желанию заявитель может получить выписку из реестра о своей регистрации или штамп в паспорте. Специалисты продумывают также возможность наклейки в ID-карточке, как это делают, например, в Германии.

Если заявитель не владеет жильем, в котором хочет зарегистрироваться, регистратор обязан письмом уведомить владельца о таком учете. Тот получит данные о заявителе и информацию о своих правах.

Реформу предлагают осуществлять таким образом, чтобы во время учета не было споров или выяснений обстоятельств, иначе система, по убеждению экспертов, не заработает.

Для владельцев упростят механизм отмены регистрации. Если сейчас для этого нужно обращаться в суд, то после реформы владелец сможет быстро и в любое время отменить такое действие.

Если же владелец снимает гражданина с регистрации, адресом учета заявителя автоматически становится юридический адрес органа местного самоуправления.

Сам по себе факт регистрации по определенному адресу не будет означать, что проживание в этом жилье законное — в основе лежит договоренность с владельцем. Без нее поселиться невозможно. Также сообщение о проживании в квартире не может быть автоматическим подтверждением аренды этой квартиры. Финансовые отношения между владельцем и арендатором должны документироваться только по их желанию.

В случае неправдивого указания адреса, для заявителей предлагают предусмотреть административную ответственность — предупреждение. В случае, когда такая регистрация послужила причиной нанесения убытков владельцу или государству, для возмещения ущерба будут вмешиваться правоохранители.

Заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформы Виктор Тимощук подчеркивает, если гражданин указал фальшивый адрес, за негативные последствия будет отвечать именно он: "Коммуникация человека с государством должна осуществляться по адресу учета. Если в развитых странах человек сказал, что я живу вот по этому адресу, то государство присылает ему туда сообщение, повестку и т.п. В таком случае через определенное время информация считается доставленной. Так же должно происходить и у нас".

Для граждан, часто посещающих две громады, эксперты предлагают предусмотреть право зарегистрироваться по двум адресам. Но главным будет один из них.

Такой подход особенно важен для переселенцев, которые из-за угрозы "национализации" боятся выписываться из своей недвижимости на оккупированных территориях. Кроме этого, штамп в паспорте — это аргумент, почему человек пересекает линию разграничения, а также подтверждение цели поездки на временно неконтролируемую правительством Украины территорию. Потому что вряд ли кто-либо решится провозить через блокпосты с вооруженными людьми оригиналы документов, подтверждающих право собственности на недвижимость.

Регистрация также не должна быть основанием для начисления дополнительных коммунальных платежей. Владельцы помещений должны окончательно установить счетчики до 2025 года.

Количество проживающих в помещении будет влиять на услугу содержания придомовой территории и вывоз твердых отходов. Но эксперты подчеркивают, что это справедливо, нет другого способа коммунальщикам объективно рассчитать ресурсы, например, на вывоз мусора.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №647, который обязывает разработать вопрос внедрения регистрации местожительства по декларативному принципу — путем подачи заявления в электронной форме и обеспечением нерушимости прав владельца, а также обеспечение взаимодействия соответствующих реестров территориальных громад с национальными электронными информационными ресурсами.

Авторы реформы планируют написать законопроект в начале года, а в случае принятия его Верховной Радой он должен заработать в течение года.