"Я хотела бы помочь Украине вернуть Крым и стать лучшей страной для жизни"

Вот уже несколько недель в испанских СМИ не утихает бум вокруг Лии Мотречко.

Ее приглашают на радио, ТV и даже на аудиенцию в королевский дворец в Севилье. "Чудо", "ее история — особенная!", — пишут о Лие испанские газеты. Приехав с семьей в Испанию из Украины и совсем не зная языка, за полгода учебы девушка стала лучшей ученицей в провинции Севилья.

"Su casa es una fiesta. El orgullo del instituto. Ее случай — это торжество. Гордость школы", — пишет об украинской девушке местная пресса. "Лия начала учиться в школе без знания испанского, но у нее выдающиеся успехи, — отмечает Yahoo noticias. — Да ладно, нет ничего необычного в том, что к концу каждого учебного года есть лучший ученик. Но история Лии особенная". Чем она особенна?

Семья Мотречко родом из Крыма, из маленького поселка возле Красноперекопска. Папа вел небольшой бизнес — фермерство, у семьи был свой уютный дом, которым занималась мама. А Лия училась в классе с украинским языком обучения, и это для семьи было принципиально. "Я из украино-крымскотатарской семьи, — объясняет Лия. — Мама — крымская татарка, папа — украинец".

Когда Крым оккупировали, семья отказалась от российского гражданства, а потом и вовсе решила уехать от русского мира в Херсон.

Как и всем переселенцам, семье Мотречко на новом месте пришлось нелегко. Папа пытался начать бизнес с нуля, а Лия пошла в школу, где училась как всегда старательно и на отлично. Девушка мечтала стать дипломатом, поэтому прилежно изучала английский и поступила в лицей с уклоном "международные отношения". Очень увлекалась историей, — очерк Лии о борьбе украинского и крымскотатарского народа с имперским режимом России и тоталитарным режимом СССР был признан одним из лучших и получил награду от Меджлиса. А эссе об украинской революции 1917–1921 гг. принесло победу в конкурсе ученических работ. Хеппи- энд? Вовсе нет.

Все мы знаем, что престижные лицеи, скажем мягко, не всегда бесплатные. В лицее, где училась Лия, родители платили за учебу 9 тыс. грн в год. Нет, это была не частная школа, а коммунальная, на балансе города, объясняет папа Лии Эдуард Мотречко. "Мы пытались перевести Лию на бюджетное место, ну или хотя бы получить скидку в оплате, ведь дочь отлично училась, да еще и была переселенкой. Но ничего не получилось", — говорит Эдуард.

"Руководство лицея и, соответственно, горрада категорически отказали Мотречко, — вспоминает Борис Бабин, тогда представитель президента в АР Крым. — Насколько я знаю, даже в Минобразования "умыли руки" и сказали, что ничего сделать не могут. Ни горрада, ни исполком, ни руководство учебного заведения на такие "ужасные" для общества финансовые расходы согласиться никак не могли. Более того, эти господа за спиной родителей постоянно сетовали на "чрезмерный патриотизм" ребенка, действительно контрастирующий с богатым внутренним "русским миром" тамошнего чиновничества. Семья Мотречко хотела знать, насколько она нужна своей стране. После того как все категорически отказали в скидке на обучение даже на одну гривну, вопрос отпал. На Херсонщине, в регионе феодального строя и подсечно-огневого хозяйствования, даже трудолюбивому в режиме 24/7 мелкому бизнесмену оказалось невозможно устроить свою достойную жизнь честным трудом. Все, чего он просил, — скидку на обучение ребенка. Итак, эта семья решила искать лучшей доли за рубежом и получила статус беженцев в Испании".

В Испании жизнь началась с того, что месяц пришлось ждать решения Мадрида о том, будет ли семье предоставлено политическое убежище как крымчанам. А в это время Лия начала учить испанский, — к счастью, помогло знание английского и видеоуроки на Ютубе.

И вот когда все благополучно решилось, семья Мотречко получила жилье в Севилье, и Лия пошла учиться в одну из местных школ. Первое время на уроках она мало что понимала, но учителя и одноклассники очень поддерживали девочку, всячески помогали ей и даже разрешали писать контрольные на английском. Однако Лия отказывалась — она была намерена выучить испанский. Помогало то, что Лие легко даются языки. Буквально через две недели девушка уже понимала в общих чертах, о чем говорят на уроках.

Учеба в новой школе впечатлила. "Здесь все очень дружелюбные и открытые, — говорит Лия. — В первый же день ко мне подбежали все одноклассники, сразу спросили, как меня зовут, а потом везде со мной ходили, все показывали. Учителя здесь другие. Я привыкла, что в Украине они очень строгие, я всегда чувствовала их давление, бывало, они кричали, когда чего-то не понимала. Конечно, я не вундеркинд, но я ведь пришла в школу для того, чтобы учиться. И еще вот эта традиция: учитель зашел в класс или вышел — надо встать. Я в испанской школе первое время вставала, и на меня все странно смотрели. Здесь учителя по-другому общаются с учениками — на равных и с уважением, здесь легко и интересно учиться. Наверное, впервые в жизни я ходила в школу с удовольствием. А еще у испанских школьников много свободного времени после уроков. В Украине такого не было — я приходила домой после занятий и опять до ночи делала уроки. Но я благодарна украинской школе — все-таки у меня хорошая база знаний".

Через три месяца учебы Лия Мотречко лучше всех в школе сдала экзамен по испанскому — получила девять баллов из десяти возможных (хотя для того, чтобы сдать тест, достаточно было и пяти баллов). И этот результат стал лучшим не только в школе Лии, но и во всей провинции. Девушку пригласили в королевский дворец в Севилье, где вручили награду "За академические и личные успехи".

"Здесь к детям относятся с трепетом, — говорит Эдуард Мотречко. — Если ребенок проявил старание и достиг какого-то уровня — для испанцев это очень важно, они готовы его на руках носить".

По традиции Министерство образования Испании выплачивает лучшему ученику денежную премию. Но дело застопорилось, ибо оказалось, что у семьи Мотречко на тот момент не было банковского счета. И какой же шок испытали чиновники, когда выяснилось, что лучшая ученица Севильи начала изучать испанский лишь недавно. Представитель министерства приезжал к Лие, чтобы лично познакомиться. Так о ней узнала вся страна.

"История этой 17-летней девочки — одна из историй двух тысяч украинских беженцев, приехавших в Испанию за последний год, но у нее неожиданный конец: девочка получила награду за лучшие академические достижения", — написала Huffington Post.

Во всех своих интервью и даже на награждении в королевском дворце Лия рассказывала о родном Крыме, о том, что он оккупирован, и что там нарушаются права человека. "Тут все были далеки от этого, — вспоминает Лия. — Когда я пришла в школу, никто не знал, кто такие крымские татары, что такое Крым, не слышал о том, что его оккупировала Россия. Мой учитель в школе не знал, что существует украинский язык, думал, что в Украине только русский. Газеты написали: "чудесная история девочки из Крыма".

Сейчас Лия должна определиться, где она будет учиться дальше. Ведь она закончила 4-й класс основной школы (это примерно как у нас 9-й) и дальше должна поступать в старшую профильную школу — ее здесь называют колледж или "бакалавриат" (у нас это 10–11 класс). "Я собираюсь идти на "международный бакалавриат", — говорит Лия. — После него, сдав выпускные экзамены, смогу поступать в лучшие вузы Америки или Европы. Кстати, из моего класса только три человека, включая меня, сдали экзамены так, что смогут поступить в старшую школу. Остальные пойдут в "техникумы", как это называется в Украине или останутся на второй год".

Девушка выбрала колледж неподалеку от дома и уже собиралась нести туда документы, как вдруг обнаружила в электронной почте письмо из очень престижной в Севилье школы. Лия посмотрела в Интернете — оказалось, эта школа входит в сотню лучших в Испании. Туда трудно попасть даже местным, ведь нужно иметь не только высокие оценки, но и состоятельную семью, поскольку обучение стоит 12 тыс. евро в год. Администрация школы написала Лии, что хотела бы видеть ее среди своих учеников и пригласила прийти обсудить формальности.

"Мы тогда не знали, что это Министерство образования Испании выделило из своего фонда деньги на обучение Лии, — рассказывает папа Эдуард. — От нее нужно было только согласие. Мы были поражены, потому что никого ни о чем не просили. Вспомнилось, как в Херсоне бегали из-за школьной платы в 300 евро в год и просили скидку. А здесь нам министерство само дало грант в 24 тыс. евро, как раз на все годы учебы в колледже".

Но и это не все чудеса, которые посыпались на Лию. Неожиданно ее пригласили в Мадрид для участия в тренинге по лидерству и коммуникации для девушек. Финансирует эту программу крупный бизнес, и для участия в ней по конкурсу отбирают 40 девушек из разных провинций Испании. Лию позвали без всяких конкурсов.

Когда мы говорили по скайпу с Лией Мотречко, девушка просто светилась от счастья. Сказала, что уехала из Украины не навсегда — вот окончит университет, станет политиком или дипломатом и вернется. Об этом она твердит и в многочисленных интервью испанской прессе. "Я хотела бы помочь Украине вернуть Крым и стать лучшей страной для жизни", — сказала мне Лия.

Когда я готовила этот материал, у меня было сильное искушение назвать школу в Херсоне, где училась талантливая школьница, и другие конкретные детали. Но Лия не захотела. А может это не так и важно. Важно другое. Эта девушка оказалась не нужна Украине, а вот Украина ей нужна очень. Вспомните эту историю и ей подобные, когда будете рассуждать о том, как украинская молодежь "голосует ногами".