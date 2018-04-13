С любовью к жизни

В апреле на государственном уровне отмечается 80 лет со дня рождения известного ученого в области аграрных наук, общественного и политического деятеля, Героя Украины Михаила Васильевича Зубца.

Прошло уже пять лет, как не стало этой неординарной личности, ученого, хорошо известного в широких кругах специалистов-аграрников в Украине и за ее пределами. Его жизнь и деятельность — яркий пример того, как одаренный человек, благодаря настойчивой работе и Божьему благоволению может реализовать свой потенциал и еще при жизни получить вполне заслуженное признание.

Родился М.Зубец 7 апреля (на Благовещенье) 1938 г. в с. Новая Басань Бобровицкого района на Черниговщине. Его отец, Василий Ефимович, был знаменитым на всю Северную Украину кузнецом. С мастерством ювелира творил он чудеса кузнечного искусства. Время от времени по приглашению работников цирка приезжал в Киев подковывать их коней. Погиб на фронте под Ленинградом в 1943 г., когда сыну исполнилось всего пять лет. Мать, Прасковья Ильинична, была звеньевой, работала на свекольных плантациях.

Михаил Васильевич принадлежит к поколению, называемому детьми войны. Война возложила на слабые плечи подростков испытания, которые по силам лишь взрослым. Тяжелая работа и ежедневная бедность — именно такой была реальность для юного Зубца. Однако это не просто позволило ему стать самостоятельным в обыденности, но и научило брать на себя ответственность за принятые решения, быть настойчивым в любой работе. Всю сознательную жизнь он постоянно совершенствовал свои знания и мастерство.

После окончания школы учителя рекомендовали Михаилу поступать в вуз. Несмотря на отсутствие денег на учебу, мальчик все же решил податься в Киев, чтобы овладеть профессией станочника. Мать — едва ли не единственный человек в его жизни, которого он одновременно боготворил и побаивался, — поддержала его.

Уже тогда преподаватели Технического училища № 1 пророчили талантливому юноше светлое будущее, прежде всего на инженерной ниве. Как лучшему выпускнику училища, Михаилу присвоили пятый разряд станочника. За год работы на Киевском заводе порционных автоматов Михаил под руководством опытных мастеров сполна овладел не только станочным делом, но и значительно более сложным — ремонтным. На первую зарплату купил краску и поехал в Новую Басань, в родной дом. Вскоре соседи вместо ржавого железа на крыше дома увидели настоящее чудо — под яркими солнечным лучами покрытая краской крыша напоминала сложенные крылья птицы.

Вскоре появилась возможность по направлению предприятия поступить в знаменитый КПИ. После некоторых колебаний М.Зубец все же принял иное решение. Село было настоящим смыслом его жизни. Еще с малых лет он всем сердцем любил животных. Так что, уволившись в 1957 г. с работы на заводе, Михаил становится студентом зоотехнического факультета Украинской сельскохозяйственной академии. А в 1962 г. начинает профессиональный путь старшим зоотехником-селекционером Прилукской государственной племенной станции Министерства сельского хозяйства УССР. А дальше он активно двигался по карьерной лестнице, занимая должности от рядового до главного зоотехника Государственного племенного завода "Тростянец" Черниговской области.

Следует отметить, что "Тростянец" был тогда своеобразной столицей симментальской породы. Как магнит, он притягивал к себе талантливых ученых и практиков. Без преувеличения, там рождалось будущее животноводства не только Украины, но и всего бывшего Советского Союза. Своей деятельностью племзавод напоминал крупный научно-производственный центр. Здесь М.Зубец, пользуясь отраслевой литературой, организовывая встречи с коллегами и учеными, вводил новейшие методы селекции. Неуклонное желание к самосовершенствованию помогло ему стать ведущим специалистом "Тростянца". К его мнению прислушивались и ученые, которые создавали новые и улучшали существующие породы крупного рогатого скота, и должностные лица.

Талантливым главным зоотехником заинтересовался министр сельского хозяйства П.Погребняк. При его поддержке Михаил Зубец занял должность главного зоотехника (с 1965 г.), а немного спустя — заместителя начальника отдела главного управления скотоводства Министерства сельского хозяйства. Дальнейшими ступеньками в карьере стали должности начальника главного управления сельскохозяйственной науки, заместителя министра сельского хозяйства (с 1983 г.), начальника главного управления сельскохозяйственной науки, пропаганды и внедрения министерства, начальника главного управления производственной проверки, пропаганды и внедрения научно-технических достижений (с

1986 г.), начальника главного управления научно-технического прогресса в отраслях АПК Госагропрома УССР (с 1987 г.).

Как потом утверждал сам М.Зубец, работа в министерстве расширила его мировоззрение, и в десять раз — возможности. Речь шла, прежде всего, об агропромышленной отрасли, в которой, благодаря отходу от традиционных взглядов, он стал первопроходцем ведомственного масштаба.

С 1991 г. М.Зубец — вице-президент УААН, с 1996 г. — вице-премьер-министр Украины, с 1997 г. — министр сельского хозяйства и продовольствия. В 1996 г. Михаила Васильевича избрали президентом УААН, и он занимал эту должность до 2010 г., а потом был почетным президентом НААН. Кроме того, он был членом президиума НАН Украины (1998–2010).

В тот период в научных учреждениях НААН работали свыше 13 тысяч человек, из них 5333 ученых, в частности 364 доктора и 2162 кандидата наук. Академия проводила научные исследования по 46 отраслевым научно-техническим программам, осуществляла селекцию свыше ста основных сельскохозяйственных культур. В области зоотехники в пределах выполнения 11 приоритетных научно-технических программ были созданы отечественные породы молочного и мясного направления, не уступавшие европейским аналогам.

За период президентства М.Зубца налажены взаимовыгодные творческие связи с

51 зарубежной страной, в частности с 21 иностранной отраслевой академией. В сотрудничестве с научными учреждениями других государств выполнены 239 проектов.

Благодаря усилиям Михаила Васильевича Украина заявила о себе как серьезный мировой экспортер зерна. Под руководством

М.Зубца сделаны первоочередные шаги к лидерству Украины на мировом аграрном рынке. Основную свою научную деятельность он посвятил дальнейшему развитию отечественного животноводства.

М.Зубец создал свою научную школу, в состав которой входит 11 докторов и 18 кандидатов сельскохозяйственных наук. Большинство из них защитили диссертацию по направлению "селекция мясного скота". А еще были ученики по экономическим, техническим, агрономическим и даже историческим направлениям, лучшие из которых стали академиками и членами-корреспондентами НААН. Много сил отдал Михаил Васильевич просвещению как профессор кафедры разведения и генетики животных, названной именем его научного отца М.Кравченко, профессора Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Михаил Васильевич опубликовал свыше сотни научных работ, в частности десятки монографий, учебников, книг, брошюр и программ, преимущественно по вопросам селекции и генетики животных. В соавторстве разработал около 40 методик, методических рекомендаций, методов и способов, защищенных авторскими свидетельствами и патентами, которые были широко внедрены в производство.

За многолетнюю самоотверженную работу на благо Родины М.Зубец был награжден орденами князя Ярослава Мудрого V и IV степеней (1998, 2004). Ему было присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки и техники Украины" (1996). Он — лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1993, 1999), премии УААН (1995), премии имени В.Юрьева Национальной академии наук Украины (1997).

Не менее весомой была законотворческая деятельность академика М.Зубца как народного депутата Украины IV–VI созывов. Кроме огромного вклада в украинскую науку и развитие сельского хозяйства, он постоянно проявлял заботу о своей малой родине — Черниговщине. При его содействии газифицировано его родное село Новая Басань,

15 сельских участковых больниц получили автомобили скорой помощи, медицинское оборудование на несколько миллионов гривен, в девяти сельских школах организованы компьютерные классы и т.п.

Несмотря на тотальную загруженность профессиональной и общественной деятельностью, Михаил Васильевич всегда находил время для семьи. Любовь к животноводству он передал своим детям — в его семье шесть зоотехников: жена Инна Петровна, сын Николай, дочь Лариса, зять Юрий, невестка Ирина.

Уважал Михаил Васильевич украинские историю, культуру, традиции… В уютном семейном кругу любил петь украинские народные песни, голос у него был сильный и красивый. Играл на мандолине и гитаре. Еще работая в госплемзаводе "Тростянец", он участвовал в квартете местной художественной самодеятельности. Как-то, услышав, как поет М.Зубец, народный артист Украины Назарий Яремчук предложил ему выступить сольно со своим репертуаром.

А еще он увлекался живописью. Примерно с 1960-х годов Михаил Васильевич начал покупать альбомы с художественными репродукциями Шишкина, Айвазовского, Репина и др. Позднее начал коллекционировать картины украинских художников. И это была не дань моде, а настоящее увлечение с детства, ибо искусно рисовать он начал еще с того времени. Особенно удачно у него получались портреты карандашом. Чрезвычайно любил также заниматься садом, особенно — цветами. За свою жизнь посадил их не одну тысячу.

Об умении М.Зубца остроумно и остро шутить и сегодня ходят легенды. Любовь к жизни во всех ее проявлениях была характерной особенностью его неординарной личности. При этом он был чрезвычайно чутким человеком, настоящим товарищем, умел внимательно выслушать.

Как и все смертные, Михаил Васильевич иногда ошибался, особенно когда речь шла о кадровых решениях, вынужденно связанных с политической целесообразностью, однако всегда с достоинством мог, как говорится, разрулить ситуацию. При этом даже шутил: "Чувствую, что обманывали, но так интеллигентно!" Однако обычно, обратив внимание на того или иного перспективного сотрудника, разобравшись в его достоинствах, он вел его все выше и выше, постепенно доводя до олимпа. Проходило время, и позже все только удивлялись, как это он смог рассмотреть в этом неприметном человеке такие таланты.

Михаила Васильевича Зубца не стало 7 января (на Рождество) 2014 г. Его похоронили на кладбище в с. Чабаны на Киевщине. Это была тяжкая потеря для отечественной аграрной науки, однако в памяти его коллег и последователей он навсегда останется поборником интересов села, достойным строителем государственности, настоящим Героем Украины. В подтверждение этих слов президент НАН Украины академик Б.Патон в предисловии к "Избранным произведениям"

М.Зубца заметил, что "… самой его большей заслугой является то, что в условиях глубокого экономического кризиса в Украине он сумел сплотить ученых, направить их потенциал на прокладывание пути к спасению агропромышленной отрасли экономики…"