В конце августа прошлого года я также была на Донбассе. И нас так же не щадило солнце. Попасную тогда накрывало своим +40°, как пуховым одеялом, не давая ни единого шанса на глоток прохлады.

И если все мои прежние поездки проходили на бусах и джипах с прицепами с гуманитарной помощью для бойцов, то в этот раз я решила поставить точку в своей волонтерской деятельности. Впервые я еду в зону боевых действий общественным транспортом, забросив на спину рюкзак со снаряжением фотожурналиста. В напарниках — отчаянная девчонка с радио, которая любит делать прямые репортажи с передовой. У нас разные цели, но одна дорога, и мы обе знаем чего хотим.

За три года волонтерства повидать довелось немало. Восторг сменялся разочарованием, сладкие ощущения радости встреч — горькой желчью, романтика — опытом.

Я знакомилась с людьми, совершавшими настоящие героические поступки, но видала и таких, которые стояли на блокпостах подшофе и вряд ли серьезно относились к службе. Куда-то с фронта девалась дорогая оптика, над которой ты чахнул, как Кощей Бессмертный; машины моих друзей, переданные на войну, стоят в личных гаражах демобилизованных вояк либо засвечены на той стороне. Особо хозяйственные, по словам самих воинов, не брезговали дорогими вещами, вынесенными из оставленных хозяевами домов, отправляя домой добротные посылки (упаси Бог, я не хочу обидеть достойных воинов, непричастных к рассказанному выше).

Я видела, как от надрывного труда выгорают волонтеры. Видела и тех, которые наживались на закупках, а потом гордо и без стыда уверенно топтали дорогу во власть и в депутаты. Видала и таких, для кого качество поездок сменялось количеством, а в некоторых экипажах процветали откровенные пьянки. Потому я решила во всем этом поставить точку. Но сначала — еще раз посмотреть в глаза бойцам, медикам, волонтерам, местным жителям.

Волей судьбы нас забросило к "Госпитальерам" и воинам 1-й отдельной штурмовой роты Правого Сектора. И если многие сейчас называют контрактников заробитчанами, то эти парни отстаивают наши территории с 2014 года, не претендуя на какую-либо зарплату. Если в ВСУ сейчас, по моим наблюдениям, редко встретишь людей, которые проводят учения, то здесь это — обязательное дело. Дисциплина строгая, за бутылку пива могут выгнать (это высшая мера наказания). Но отношения дружелюбные и товарищеские. Все люди идейные, мотивированные, знают, почему они здесь. География воинов широкая — от запада до востока. Младшему — 18, старшему — 52, командиру — 21 год. Мир улыбается им миллионами возможностей, но они определили свою дорогу.

"Борьба за Украину может продолжаться целую жизнь"

Доброволец "Да Винчи", художник по специальности, пришел воевать и отстаивать родную землю еще с Майдана. Ему 21, а он уже командир с неоспоримым авторитетом для своих подчиненных. И не только.

Обычный парень из Франковска участвовал уже в 18 тяжелых боях на Донбассе.

— Первое столкновение было в районе Славянска, потом мы в район Красноармейска заезжали. А уже более серьезные бои были за Карловку, Пески, Авдеевку, Саур-Могилу. Во многих населенных пунктах побывало наше подразделение, — рассказывает командир первой отдельной штурмовой роты Правого Сектора Дмитрий Коцюбайло.

Боевой опыт парень приобретал в горячих точках фронта. Он и его побратимы держали оборону под Донецким аэропортом и в горячих Песках. Во время этих событий в распоряжении "Да Винчи" было 10 человек. Тогда он был ранен:

— Осколочное, ключица сломана, ребра. Осколки немного беды наделали. После нескольких операций я вернулся и стал командиром взвода. Со 2 февраля 2015-го и до настоящего времени.

К добровольцу "Да Винчи" часто приходят бывшие военные из ВСУ.

— У нас в подразделении по иерархии, по должностям — так же, как и в ВСУ. Но меньше бюрократии, бумажек, все на добровольной основе, более побратимские отношения, с полуслова друг друга понимаем.

"Да Винчи" с уважением отзывается о бойцах ВСУ, но его возмущают действия командования ВСУ, особенно сейчас, в период так называемого перемирия.

— У нас и 200-е, и 300-е в районе "промки"! "Сєпары" гатят, стреляют, ранят, убивают. А на это запрет даже стрелять АГС-ом. Меня очень нервирует эта ситуация: ребята гибнут, много раненых, и я очень разочаровываюсь. Я бы не смог служить в Вооруженных силах, подчиняться тупым приказам "не открывать огонь в ответ". У меня есть ощущение побратимства с людьми, за которых я отвечаю. Есть враг, который стреляет в меня и моих бойцов. И не давать ему отпор?! Тем более мы — на своей земле. Мы однозначно должны ее освобождать и идти вперед, вытеснять.

"Да Винчи" объясняет, чем чревато для Украины сохранение полного режима тишины — подаренное врагу время работает против нас, враг восстанавливает силы и хорошо окапывается. За последние месяцы, говорит Дмитрий, боевики не только восстановили свои опорные пункты на подступах к оккупированному Донецку, но и очень сильно укрепились.

— "Сепары" настолько плотно окопались, что выбить их с позиций будет чрезвычайно сложно. Мы их месяц-полтора выбивали с ближних позиций, чтобы у нас были меньше потери, а они сейчас настроили тако-о-о-го! Я когда захожу на позиции, просто в шоке. И они ждут момента, чтобы нормально ударить. Они хорошо укрепились, а это нельзя было позволить им делать.

Воюет командир, как искренне высказался, за землю украинскую, за людей, которые не продались, которые помогают. И там они благодаря волонтерам, которые их одевают и кормят.

— Где был "Минск" и его договоренности, когда был котел, Иловайск, Дебальцево, аэропорт, когда расстреливали наших ребят? Нет этого Минска. Каждый день у нас гибнут ребята, или есть раненые.

"Да Винчи" убежден, что освободить украинские территории можно только военным путем. Он цитирует своего кумира Шухевича и часто повторяет: "Або здобудеш українську самостійну державу, або згинеш у боротьбі за неї". И добавляет:

— Борьба за Украину может продолжаться целую жизнь. В зависимости от того, на каком этапе она закончится для тебя — ты погибнешь или окажешься в тюрьме. Главное — понять это и не ломаться. Нужно бороться. Как бы тяжело тебе ни было, — резюмирует молодой украинец, в чьих глазах — гордость, достоинство, отвага и интеллект.

"Ради свободной страны"

Мой взор привлекает юное создание.

— Это наш медик, Катя, — представляет нам девушку кто-то из ребят.

Камуфляжные штаны, берцы, черная футболка с логотипом "Госпітальєри" и красивые длинные волосы.

Какое прелестное дитя, подумалось.

18-летняя Катя Ефименко из Днепра учится в художественном колледже и оказывает бойцам первой штурмовой роты Правого Сектора первую медицинскую помощь.

— Почему ты здесь, Катюш? — спрашиваю. — Разве больше некому?

— Я просто знаю, для чего я это делаю, — спокойно отвечает хрупкая девочка с позывным "Вільна".

— Для чего?

— Ради свободной страны.

Она сказала простую фразу, от искренности которой я, взрослая тетя, вдвое старше ее, готова рухнуть на колени перед ее матерью, которая привела в мир ангела.

Катюша, которую не испугало отсутствие привычного домашнего комфорта, оставляет простой карандаш, кисточку и гуашь, родителей и все прелести нормального быта и учится оказанию помощи по вышколам и курсам, дабы спасти человека. Жизнь, которая проходит на войне, учит ее рисовать во всех жанрах — иногда автоматной очередью, иногда кровью.

Юный "госпитальер" держит в руках голубоглазого щенка хаски, а Дора благодарно облизывает ее своим языком. И я ловлю себя на мысли: эта девочка, в чьих глазах читаются чистота и благородство, проняла меня до самих печенок, до сердца, до слез. Потому что в то время, когда мы находимся в прохладных офисах, потягиваем кофеек в кафешках, постим в инстаграмме фоточки с моря, эта девочка на передовой спасает жизни наших воинов. А еще ухаживает за их помощниками — четвероногими друзьями.

"Пули носит Бог"

Он из тех, кто отстаивал легендарный Донецкий аэропорт и Пески. А сегодня я слышу его позывной "Вячек" (от "Вячеслав"), знакомый мне с 2015 года, в горячей Авдеевке. Любуюсь как лихо мужские руки обрабатывают мясо на шашлык, втягиваю запах его авторского борща, пытаясь угадать добавленные специи, и щелкаю затвором фотоаппарата, чтобы сохранить миг приятной глазу картины.

Парню — 34 года, он — профессиональный повар и частный предприниматель на "большой земле", увлекающийся альпинизмом.

Он из тех, кто молчит о собственных подвигах, ранениях, осколках, которые носит в теле.

— Откуда ты, Слав?

— …и вообще, последний город — это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана, — улыбается парень, цитируя "Золотого теленка" Ильфа и Петрова.

Оригинальный ответ жителя Хмельницкого края...

— Сейчас у нас позиционная война. Скучная. Но от того войной быть не перестала. Тяжело морально сидеть на одном месте, не наступать. Минские договоренности. Тишина. Некоторые вражьи блиндажи уже залиты бетоном. А не так, как у нас, — обиты деревом через один скоб, и то — скобы волонтерские, — рассуждает "Вячек".

— А вам не попадет, что к нам приехали и о нас пишете? Нас руководство страны не любит… — присоединяется к беседе 52-летний воин с позывным "Віз". Верующий мужчина из Черновицкой области в мирной жизни занимался международными перевозками. В его глазах — опыт и житейская мудрость. Он рассказывает нам о своем решении защищать Украину, а в подтверждение своих слов приводит цитаты из Библии и показывает фото своих троих детей в телефоне.

— Говорят, пуля — дура. Нет, пули носит Бог, это он распределяет, куда попасть, — рассуждает Владимир Петрович. — А вообще каждая война должна заканчиваться в стране агрессора.

Решение

Утро. Слышно стрельбу на "промке". Мы умываемся и ждем ребят, обещавших подбросить нас до вокзала.

Молодые парни "Щегол" и "Бес" (полное — "Бессмертный") забрасывают наши рюкзаки в багажник правосековского вездехода. "Бес" летит по дороге, будто забыл, что управляет машиной, а не самолетом — молодой, лихой, бесстрашный. Я же чувствую себя, как на "американских горках". Мы спешим на электричку, которой доедем из Авдеевки до Покровска. Из магнитолы звучит "Я не втомився" Христины Панасюк. И ты понимаешь, что здесь, в этом подвале, где мы провели две ночи, где как-то налажена своя жизнь и свои устои, сконцентрированы все лучшие человеческие качества, которые, к сожалению, нынче, скорее, исключение, нежели закономерность, и собраны лучшие из лучших людей. Их стремление победить и освободить страну от нечисти сильнее любых вражьих танков и лжи. И не хочется их оставлять. Ибо кислород перестанет поступать в твое тело, в твои мозги, в твою душу. И ты просто задохнешься.

В лобовом зеркале, на котором, как маятник, болтается желто-голубая картинка, я вижу глаза "Беса" — голубые и решительные — те самые, в которые хотела посмотреть, чтобы найти для себя ответ, как жить дальше. Рюкзаки с зачехленной техникой заброшены в багажник, и я, как безоружный солдат, не могу сделать свой последний выстрел из фоторужья.

Мы снова тащимся электричкой, поездом, автобусом, маршруткой, попутным транспортом и пешком. Жара не жалеет.

В автобусе тучный парень учит молодую девушку, как получить гражданство России. На вокзале в Константиновке женщина рассказывает, как ездит из Енакиево получать украинскую пенсию…

Я дома. Киев живет обычной жизнью. Из кабаков ревет музыка, не переставая, мигает реклама. Молодежь тусуется, и знать не хочет, что тут, в Украине, погибают их сверстники, с кооторыми они учились в одних школах и институтах. Одна страна — две реальности.

На вокзале я расплакалась.Тяжело переношу эти перепады и контрасты. Мне не хочется выходить из квартиры. Туда, где устраивают фестивали, когда звучат новости об утратах в рядах нашей армии; где пьют пиво и веселятся, когда другие делятся одной сигаретой на позиции и прислушиваются к тишине; где родителей называют "предками" и не считаются с ними, а в госпиталях зовут маму, как ту, что вымолит у Бога и вырвет из лап смерти, — наши души затерялись среди денег и понтов.

Чтобы переключиться, беру с полки первую попавшуюся книгу. И натыкаюсь на слова: "Два с половиной часа Сантьяго ехал по пустыне, внимательно прислушиваясь к тому, что говорило сердце. Именно оно должно было указать ему, где спрятаны сокровища. "Где сокровища, там будет и сердце твое", — сказал ему Алхимик. И только когда Сантьяго начал подниматься по склону бархана, сердце прошептало ему: "Будь внимателен. Там, где ты заплачешь, буду я, а значит, и твои сокровища". Интересно, Пауло Коэльо не про меня писал?..

Я ехала посмотреть в глаза и поставить точку в своей волонтерской деятельности. Сейчас же во мне переворачивается все, как в стиралке при самой интенсивной программе. И я принимаю решение: во что бы то ни стало приобрести для добровольцев машину, в которой они так нуждаются. Ведь придет час, когда в глаза посмотрят мне. И спросят, почему такие, как я, опускают руки. Потому запланировала успеть найти средства, сгонять за бугор, пригнать авто и доставить нашим парням на передовую к 14 октября — Дню защитника Украины и своему дню рождения. Разве я не заслужила такой подарок?

Потому что не только мы смотрим в глаза наших бойцов, но и они — в наши.

Нет в войне никакой романтики, есть боль утраты побратимов; есть тяжелая, как камень, память; есть седина в 21 и отчаяние в 60 лет. "Настоящая война пахнет немытым телом, нестиранными носками, сигаретами, галимой тушенкой, а худший запах — это запах подорванных снарядов, раскаленного металла АК-74, крови и человеческих кишок", — говорит воин Вячеслав.