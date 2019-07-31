Виктор Мусияка. Последнее слово о метре

У каждого должен быть человек, к которому обращаешься, когда не знаешь, как поступить. Когда не можешь нащупать тонкую грань между правильным и неправильным, неочевидным и скрытым. 9 дней назад такого человека я потерял навсегда.

Виктор Мусияка был особым советчиком не только для меня. Огромное количество людей обращались к нему, как к непревзойденному эксперту, беспристрастному рефери или даже терпеливому исповеднику. Только сам Виктор Лаврентьевич знал, скольких он отговорил от непродуманных решений, неуклюжих шагов или опасных поступков. В учебниках по новейшей украинской истории не напишут, скольких политических кризисов избежало государство в силу его непростых разговоров с чересчур самоуверенными президентами, крайне лукавыми спикерами, излишне инициативными партийными вождями. К сожалению, не напишут.

Об его талантах необыкновенного законодателя, глубокого аналитика и блестящего преподавателя немало сказано и написано. Гораздо меньше он известен общественности как человек, который умел внимательно слушать и аргументированно убеждать. Друзей, соратников, противников. Последние, к слову, относились к нему с неизменным уважением.

Если попытаться определить роль Мусияки в отечественной политике, то следует говорить о нем не только как об одном из крестных отцов Основного закона. Он к этому, закрепленному за ним прессой ритуальному амплуа, относился с присущей ему иронией. Важнее, что Виктор Лаврентьевич все это время оставался самым надежным защитником Конституции. Который пристально следил за любой попыткой превратить политическую Библию или на новейший "Молот ведьм", или на сборник юридических загадок, или на легкомысленный правовой комикс. Непременно становясь помехой подобным посягательствам.

Мусияка не просто был олицетворением порядочности и профессионализма – двух, чуть ли не самых дефицитных добродетелей в нашей политике. Блестящий шахматист и непревзойденный бильярдист, он оставался воплощением логики, системности и точности. Он оставался одним из немногих, способных разглядеть пограничья между формой и содержанием, буквой и духом, обоснованной необходимостью и желанной целесообразностью. Одним из немногих, способных научить других находить это таинственное пограничье.

Обидно, что самый надежный защитник здравого смысла в украинской политике ушел из жизни именно тогда, когда она именно этого, наверное, больше всего нуждается.

Мне сейчас столько, сколько исполнилось ему изнурительной "конституционной ночью", по завершении которой он предложил стать крестным отцом моей новорожденной дочери. И не знаю, сколько лет понадобится, чтобы исчезла привычка набрать знакомый номер, чтобы услышать мудрый совет.

Не помню, кто сказал, что когда уходит из жизни мудрец, сиротеет целое поколение.