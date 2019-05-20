Две войны Серафима Калугина

Во время войны в Корее, в которой официально СССР не принимал участие, он передавал боевой опыт китайским летчикам. Подготовил десятки высококлассных пилотов. Но об этом стало известно лишь в начале ХХI века…

Биография Серафима Калугина типична для юношей того времени. Родился 1 января 1919 года в с.Уразово Курской области в рабочей семье. После смерти матери в 1927 г. остался круглым сиротой.

В 1930-е годы С.Калугин проживал в с.Доброе на Николаевщине. Занимаясь в Запорожском аэроклубе, был призван в Красную Армию. С 27 февраля 1939 г. курсант Калугин осваивал азы летного дела в Качинской авиационной школе им.Мясникова, которую окончил в мае 1940 года. Летал на И-5 и И-15-бис.

Получил диплом летчика-истребителя и направление в 60-й летно-истребительный полк, дислоцированный в Хабаровском крае. С началом войны полк был переброшен на границу с Японией.

Окончив в марте 1943 года Офицерскую высшую школу воздушного боя в Липецке, поступил в распоряжение Северо-Кавказского фронта, освобождавшего Кубань. В составе 4-го, 1-го Украинского, 3-го Белорусского фронтов принимал участие в освобождении Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Внес свою лепту и в освобождение Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, взятие Берлина. Закончил войну в Праге.

За период с 7 марта 1943 г. по 9 мая 1945 г. произвел 225 боевых вылетов, провел 41 воздушный бой и 33 штурмовки по войскам противника. В воздушных боях лично сбил 15 самолетов: 7 – Ме-109, 4 – Ю-87, 1 – Хе-111, 1 – ФВ-190, 1 – Ю-52. Еще один самолет врага – Ю-88 – был сбит им в группе. Свой последний самолет – ВЧ-190 – он сбил в небе Германии южнее Коттбуса 18 апреля 1945 года.

Об одном из уникальных случаев принудительной посадки самолета врага мне лично рассказывал С.Калугин. После выполнения задания по прикрытию наземных войск капитан Тарасов и лейтенант Калугин возвращались домой. Недалеко от взятого ими курса группа "ЯКов" дралась с "мессерами". Наши летчики имели явное превосходство. Тарасов заметил, что один немецкий самолет Ме-109 находится ниже и справа от дерущихся, и вспомнил, как однажды его, раненого, на подбитом самолете немецкие летчики, зажав в "клещи", пытались посадить на свой аэродром и пленить.

– Сима, - предложил Калугину Тарасов, – давай-ка этого одиночку отведем на наш аэродром.

– Не понял, командир!

– Возьмем в "клещи" и не выпустим, пока не приземлится, - пояснил капитан. – Подойди поближе и следи за мной!

Они прибавили обороты и начали сближаться в направлении "мессершмитта". Немец пока их не замечал, находился в развороте, хорошо было видно голубовато-желтое брюхо Ме-109. Наши летчики зашли ему в хвост с двух сторон. Фашистский летчик их заметил, но слева и справа увидел предупреждающие огненные трассы. Несколько раз он пытался оторваться от Тарасова и Калугина энергичным маневрированием, но на его пути каждый раз появлялись угрожающие трассы огня пулеметов наших истребителей. Капитан Тарасов осторожно приблизился к противнику, чтобы тот увидел его, и показал жестом руки вниз влево – куда лететь, при этом для полной ясности провел рукой по горлу и дал еще раз предупредительную очередь. Очевидно, немец понял, чем ему грозит неповиновение, и покорился судьбе. Направление, куда следует снижаться, Тарасов указывал разворотами своего ЯКа. Так и посадили Ме-109...

Немец не выпустил шасси, и самолет плюхнулся на брюхо. Трофейный истребитель быстро отремонтировали и, как подарок к майскому празднику, передали генералу Евгению Савицкому. Тот успел полетать на этом самолете, провел с летчиками несколько учебно-показательных боев. Пока летом 1943 г. "мессер" не забрали на выставку трофейного оружия в Москве.

Показания немецкого летчика оказались весьма полезными. Унтер-офицер Герберт Майслер был из истребительной эскадры "Удет". На борту его Ме-109Г была сделана надпись: "Рука Мефистофеля". Один из немногих, кто воевал в Испании. Награжден Рыцарским крестом. Сначала хвастался, что в составе флота есть истребительная эскадра, почти все летчики которой имеют высшую награду – бриллиантовые подвески к Рыцарскому кресту, полученные за бои в небе над странами Европы. Потом, вздохнув, добавил: "Сейчас у нас ценятся летчики с русским опытом". До этого боя дважды Майслера сбивали советские истребители, и оба раза он отделывался, как говорят, легким испугом.

Рассказал пленный и о том, что несколько дней назад немецкие летчики были буквально ошарашены огромным количеством русских истребителей, появившихся над плацдармом. Потом им сообщили, что прибыло отборное соединение советских ВВС. Что ж, похвала противника приятна. Тем более что "отборные" полки корпуса не только учились воевать, но и довольно успешно били летчиков и из "Удет", и из "Мельдерс"...

Боевой товарищ Калугина, Герой Советского Союза (13.04.1944) майор Павел Тарасов погиб 29 июля 1944 г. Он сбил лично 30 вражеских самолетов.

Мужество и героизм С.Калугина в годы войны были отмечены орденами: Красного Знамени, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями. Его грудь должна была украшать Золотая Звезда Героя, но не судилось. Отмечая с друзьями очередную победу, он не сдержался на замечания замполита и съездил ему по физиономии. Вместо трибунала наградной лист о представлении Калугина к званию Героя Советского Союза разорвали перед строем полка.

После войны, в 1947 г., Серафима Павловича перевели в 139-й гвардейский истребительный авиаполк для освоения реактивного самолета ЯК-15, первого в СССР.

Через год поручили осваивать новые самолеты – МиГ-9 и МиГ-15. На 5 октября 1949 г. С.Калугин имел общий налет 738 часов, в т.ч. на реактивных самолетах – 45 часов 20 минут.

В июне 1950 г. 139-й истребительный полк был перебазирован в город Вышний Волочек Калининской области. В одну из летних ночей 1950 г. в полку была объявлена тревога. Личный состав еще не знал, что 25 июня 1950 года с внезапного нападения Северной Кореи (КНДР) на Южную (Республику Корея) началась война.

Прибывший на аэродром заместитель командующего авиацией округа зачитал приказ о командировании 139-го полка в Китайскую Народную Республику для "оказания интернациональной помощи". Родным запрещалось говорить о Китае, тем более Корее -- отправлен служить на Дальний Восток.

"Нас отправили на транспортном самолете, а самолеты – на открытых платформах под брезентом по железной дороге", – вспоминал С.Калугин. По прибытии летчиков переодели в форму Китайской народно-освободительной армии с иероглифами на кармане кителя. Задача -- охранять границы КНР и КНДР. Летчикам 139-го истребительного полка приходилось вести боевые действия с авиацией США, Японии.

Удостоверения личности в полет не брали. Инструктировали летчиков говорить в воздухе по-корейски, даже специальные тексты подготовили. Перелетать линию фронта категорически запрещалось, чтобы, не дай Бог, не попасть в плен. Официально СССР непосредственного участия в войне не принимал.

Первым аэродромом, где разместился истребительный полк, был Мукден. Кроме того, советские истребители базировались в Ляо-Яне, Циндао и Шанхае. В дальнейшем полк был подчинен 28-й истребительной авиационной дивизии, которой командовал дважды Герой Советского Союза Алексей Алелюхин.

Китайская армия своих летчиков-истребителей не имела, поэтому Серафима Павловича, как отличного пилотажника и методиста, назначили командиром группы по обучению китайских летчиков в Шанхае. Лично С.Калугиным были обучены 16 летчиков для полетов на самолетах ЯК-17, МиГ-15, с боевым применением на фронте.

В одной из служебных характеристик удалось узнать интересный факт: кроме подготовки китайских летчиков, "…под руководством Калугина и силами инструкторского состава была подготовлена эскадрилья советских летчиков в составе 10 человек к самостоятельному вылету на самолетах МиГ-15, эти летчики ранее летали на самолетах МиГ-9". Переучивать летать на новых самолетах приходилось прямо в боевых условиях. Одновременно с обучением Калугин нес постоянное боевое дежурство по обороне Шанхая, охране границ КНР.

Потом советских инструкторов направили в Циндао – продолжать обучение летчиков КНР на самолетах МиГ-15. В 1950-1951 гг. 222 советских летчика обучили полетам на истребителях МиГ-15 три китайские дивизии.

За время нахождения полка в Китае летчики сбили 62 самолета США, Японии, потеряв лишь три. Как вспоминал Калугин, в составе ВВС США воевали бывшие летчики Люфтваффе, Японии, получившие боевой опыт во Второй мировой войне.

Китайские летчики в память о своем наставнике оставили ему теплые пожелания на своих фотографиях. Серафим Павлович был представлен к награде – ордену Отечественной войны I степени. Наградной лист 19 января 1951 г. подписал командир 139-го гвардейского ИАП гвардии подполковник Толкачев. Но этот орден отважный летчик не получил.

С начала июня 1951 г. (еще до заключения 27 июля 1953 г. перемирия в местечке Паньмыньчжоне) 139-й гв. ИАП покинул КНР и передислоцировался на аэродром Кизыл-Арват в пустыне Каракумы в Туркмении. Это было сделано якобы для того, чтобы никто из летчиков не перелетел границу и не рассказал об участии советских военнослужащих в боевых действиях на стороне Северной Кореи. Существовала присказка по поводу этого аэродрома, вспоминал Калугин: "На земле Бог создал ад и назвал Кизыл-Арват".

Принятые меры не были случайными. Американцы сбрасывали листовки с призывом к нашим летчикам дезертировать и "освободиться от коммунистического ига". Перебежчикам давалась полная гарантия, что их имена останутся в тайне. "Помимо этого, каждый летчик, который благополучно посадит на нашей территории современный реактивный самолет в боевой готовности, получит в награду 50 000 американских долларов", – было напечатано в одной из листовок.

В 1952--1953 гг. С.Калугин был слушателем Краснодарской Высшей офицерской школы штурманов ВВС. После этого служил в истребительной авиации в войсках ПВО. Однажды ночью на учениях его подняли на перехват условной воздушной цели. Не обращая внимания на доклад летчика о минимальном остатке топлива, команды на посадку не последовали. Калугин выполнил задачу – перехватил учебную цель. Но стал двигатель, обесточились приборы. Серафиму Павловичу пришлось катапультироваться. Зимой, ночью он приземлился на лед озера. Стоял густой туман. Летчик не смог обозначить себя, и его в промокшей, обледеневшей одежде нашли спустя сутки. Долго лечился в Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале в Москве.

В феврале 1957 г. майор С.Калугин был уволен из Вооруженных Сил по состоянию здоровья. После демобилизации трудился на предприятиях и в организациях Николаева, активно занимался военно-патриотической и общественной работой.

На протяжении десятилетий пребывание советских летчиков в КНР замалчивалось. Возможно, этому способствовало ухудшение советско-китайских отношений. СССР не хотел разглашать свое участие в обучении китайских летчиков, не хотел, чтобы стало известно о воздушной войне летчиков СССР с летчиками США и Японии. Поэтому Серафим Павлович ежегодно подписывал в КГБ бумаги о не разглашении. Впервые этот факт был признан во время горбачевской перестройки.

За мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга, Указом от 28 декабря 1988 г. Серафим Калугин Серафим награжден Грамотой Президиума Верховного Совета СССР.

Лишь в годы независимости Украины ко Дню Победы в 2004 г. Серафима Павловича Калугина Указом президента Украины наградили орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Умер отважный летчик 23 августа 2005 года в г.Николаеве. До последнего дня своей жизни он хотел узнать о судьбе своих китайских воспитанников: живы ли те, кому он подарил "крылья" для полета?

С.Калугин рассказывал о колоссальных жертвах в этой войне среди мирного населения и военных с обеих сторон.

Вот какие сведения приводятся в книге А.Орлова, В.Гаврилова "Тайны корейской войны": "…По далеко не полным данным, американская авиация только за первый год войны сбросила в Корее свыше 15 млн различных авиабомб, массированно использовала напалм, превращая в пепел населенные пункты. …В Пхеньяне не уцелело ни одного здания. Некогда оживленный город превратился в развалины. По оценке экспертов, за годы войны американские ВВС сбросили на территорию Кореи практически столько бомб, сколько за все время Второй мировой войны они сбросили на Германию и Японию".

Потери США, Северной и Южной Кореи, КНР, войск других государств, сражавшихся под флагом ООН, известны: в открытых источниках указывается, что в 1950–1953 гг. в Корее погибли до 8 миллионов корейцев, 1 миллион китайцев. Среди погибших был старший сын Мао Цзэдуна – Мао Аньин. Потери США составили 54 246 убитыми и 103 284 ранеными…

Только недавно стали известны потери СССР в Корее: 315 человек были убиты, умерли от ран и болезней, в т.ч. 168 офицеров. За 2,5 года участия в боевых действиях 64-й истребительный авиакорпус потерял 335 истребителей МиГ-15 и свыше 100 летчиков, сбив тысячи самолетов противника. 3504 военнослужащих авиакорпуса награждены орденами и медалями, а 22 летчика удостоены звания Героя СССР.

Эта война стала преступной авантюрой с обеих сторон – не меньше, чем война в Афганистане; и она была оплачена жизнями миллионов людей. Люди должны знать правду. Тем самым мы будем достойно вспоминать героев и павших той ненужной войны.

Эрнест Хемингуэй в предисловии к книге "Прощай, оружие" написал: "Я считаю, что все, кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться". Кто с этим не согласен?