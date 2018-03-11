Двадцать лет после невесомости, или Трудности земного притяжения

Сорок оборотов сделала наша планета вокруг своей

оси со дня, когда трагическая весть о внезапной смерти

первого космонавта независимой Украины Леонида

Каденюка поразила всех нас.

Немного людей нашей планеты видели Землю с космоса. Полет в космическом пространстве и наблюдение за нашей планетой имеют чрезвычайное влияние на дальнейшее мировосприятие человека, его земные шаги и поступки.

"Человек должен кардинально изменить моральные и правовые принципы своего существования на Земле, и прежде всего, восприятие окружающей среды и отношение к ней". Это высказывание Леонида Каденюка после 20-летия полета, зафиксированное им на календаре с его портретом на 2018 г., является ярким подтверждением его позиции относительно организации жизни нашей цивилизации, сохранения природы, экологии и улучшения условий жизни человечества на планете Земля.

Тяжелое "бремя" ПЕРВОГО космонавта независимой Украины не сломало Леонида, не поразило его бациллой звездной болезни, не сделало из него звезду телевизионных шоу и завсегдатая высоких кабинетов.

Несмотря на звездность своей судьбы, он оставался порядочным, честным и чутким человеком.

Перед космическим стартом

Клишковцы — самое большое село на Буковине. Этот край, знаменитый трудолюбивыми, талантливыми людьми — артистами, художниками, писателями, инженерами, учеными, общественными деятелями, стал родиной и первого космонавта независимой Украины.

В тяжелые послевоенные годы в семье школьных учителей родилась двойня. Их назвали Леонидом и Сергеем. Мальчики быстро росли, пошли в школу. Вместе со старшим братом Владимиром играли в мальчишечьи игры, занимались спортом. Несмотря на мальчишескую компанию, живой характер, с ними не было хлопот у родителей, которые их воспитывали в лучших традициях украинских семей: в уважении к родителям и старшим, взаимной поддержке, трудолюбии, тяге к знаниям, желании познать мир.

Этот период в стране характеризовался восстановлением разрушенных войной городов и сел, созданием мощных промышленных предприятий, развитием новых отраслей промышленности и массовым влечением молодежи к знаниям, образованию, науке.

Среди ровесников Леонид отличался особой целеустремленностью, вдумчивостью и стремлением к постижению новых знаний. На него, как и на многих молодых людей того времени, чрезвычайное влияние оказали запуск первого искусственного спутника Земли и полет в космос первого человека Юрия Гагарина. Мать часто замечала, как малый Леня засматривался в небесную высь и о чем-то мечтал. Не думала она, что во время его мечтаний разрушаются ее надежды на то, что сын выучится на инженера или врача. И вот в 10 классе он заявил, что хочет стать летчиком…

Получив аттестат зрелости с серебряной медалью, в 16 лет он едет в Хотинский военкомат с просьбой направить его на учебу в военное летное училище. Но вдруг… неожиданная преграда — не хватает одного года! Просьба Леонида, а затем его отца и матери, не убедили строгую комиссию военкомата. К счастью, на пути Леонида попался чуткий и умный начальник 4-го отдела военкомата В.Михеев, который поверил в искренние намерения юноши и поддержал его желание стать летчиком. "Возможно, со временем мы будем встречать его с цветами на космодроме", — убеждал он работников ЗАГСа. Разрабатывается "спецоперация", во время которой якобы теряется свидетельство о рождении, а потом выписывается новое, где он уже на год старше. Начался период получения профессии, обогащения знаниями, опытом. Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков он закончил в 1971 г., Московский авиационный институт — в 1989-м. В августе 1976 г. зачислен в отряд космонавтов. Прошел полный курс подготовки к полетам на кораблях "Союз", орбитальной станции "Мир" и по программе "Буран". Как летчик-испытатель 1-го класса освоил 54 типа и модификации самолетов.

Тем временем в большой стране происходят трансформационные процессы. Вместо единого СССР появилось 15 стран, которые провозгласили свою независимость и начали самостоятельно строить свою жизнь. В Украину возвращались тысячи украинцев из других республик. Среди них было много военнослужащих, в том числе тех, которые служили в вооруженных силах, на космодромах Байконур, Плесецк, Капустин Яр.

В 1992 г. в Украине создается Национальное космическое агентство, формируется первая космическая программа, которой предполагалось запустить первый искусственный спутник Земли под юрисдикцией Украины — "Січ", создать отечественный телекоммуникационный спутник "Либідь", а также подготовить украинского космонавта для проведения научных экспериментов на орбите.

В это время президент Украины Л.Кучма договаривается c президентом США Б.Клинтоном о полете украинского космонавта во время одной из миссий на американском космическом корабле типа шаттл. Национальному космическому агентству Украины и НАСА поручают совместно подготовить такой проект. Ученые Национальной академии наук Украины и специалисты научных центров НАСА определяют направление космических экспериментов, которые должен осуществить наш космонавт.

Конечно, у нас не было опыта отбора и подготовки космонавтов. Меня назначили руководителем этого проекта. В агентстве была создана специальная комиссия для рассмотрения всех вопросов, связанных с подготовкой этого проекта, в которую вошли специалисты отрасли, представители Академии наук, медицинских учреждений, Малой академии наук. За подготовку и проведение научных экспериментов отвечали директор Института ботаники НАН Украины академик К.Сытник и заведующая отделом — профессор Е.Курдюм. Были разработаны мероприятия по подготовке к полету украинского космонавта. Определены ответственные за медицинскую и физическую подготовку (профессор В.Березовский), образовательную программу (В.Назаренко — сотрудник Малой академии наук). Для информационного сопровождения подготовки и полета космонавта создается телерадиокомпания "Либідь" Национального космического агентства. Объявляется конкурс — поиск кандидата на выполнение этой миссии. К середине 1996 г. изъявили желание более 30 претендентов.

После продолжительного заседания комиссия пришла к единодушному выводу — признать победителем конкурса Леонида Каденюка.

Начались напряженные будни подготовки к командировке в США. Леонид начал работать в Институте ботаники, чтобы в совершенстве изучить тонкости проведения экспериментов на орбите.

Американский период подготовки к полету

Согласно договоренностям, кандидат на полет должен пройти первичную стажировку в одном из космических центров Соединенных Штатов Америки.

На время подготовки к полету весь экипаж вместе с семьями проживал в отдельном коттеджном городке. Это было необходимо для налаживания контактов между членами экипажа, улучшения взаимопонимания между ними, создания атмосферы доверия и взаимопомощи. Они не только вместе работали, но и отдыхали, и проводили досуг.

Быстро промелькнули месяцы подготовки к полету, и вот наступил ноябрь 1997 г. Старт космического корабля "Колумбия" назначен на 19 ноября. Из Украины прилетела многочисленная делегация. В ее составе — президенты Украины Л.Кучма, Л.Кравчук, президент Национальной академии наук Украины Б.Патон, руководство Национального космического агентства, земляки из Буковины, журналисты и участники образовательной программы, которая будет проводиться во время космического полета.

За два дня до старта я встретился с Леонидом в блоке, где он готовился к полету. У него было приподнятое настроение. Спокойный и сосредоточенный внешне, но по глазам было видно: он счастлив, что его мечта о космическом полете вот-вот осуществится. На следующий день его посетили президент Л.Кучма и посол Украины в США Ю.Щербак. Состоялся продолжительный разговор о полете и планах на будущее. Следующие сутки экипаж провел в полной изоляции, сосредоточившись на последних приготовлениях к старту.

И вот наступил день старта — 19 ноября. На обзорной площадке присутствовали тысячи зрителей. В 14.46 "Колумбия" стартовала в космическое пространство и уже через минут десять была на орбите. С первых минут полета для космонавтов началась трудовая вахта, насыщенная десятками научных экспериментов, которые проводили члены экипажа по своим программам. Мы следили за тем, как работал Леонид Каденюк на орбите, как он проводил научные эксперименты, образовательную программу "Космические уроки" для 20 тыс. школьников из Украины и 20 тыс. американских учащихся.

Быстро промелькнули 16 суток полета, и вот наступило утро 5 декабря. На космодроме собралась большая группа встречающих, ученых, специалистов космодрома. На горизонте появилось черное пятнышко, быстро приближавшееся к земле. Это чрезвычайно сложный и опасный этап полета. Считанные секунды — и "Колумбия" касается посадочной полосы. Сработали тормозные парашюты — "Колумбия" остановилась. Еще через 30 минут мы уже поздравляем и обнимаем счастливых и уставших от изнурительного полета членов экипажа. Конечно, меня интересует самочувствие Леонида. Радостно улыбаясь, он говорит: "Все благополучно, я счастлив, но земля почему-то под ногами качается". Келвин Крегель, здороваясь со мной, сообщает: "Леонид молодец! С ним можно лететь и на Луну".

После короткой фотосессии экипаж забрали на медицинское обследование и отдых.

В Украине тем временем началась подготовка к встрече космонавта и его дублера.

Возвращение на Родину

12 января 1998 г. в аэропорту Борисполь собрались многочисленные журналисты, представители власти, земляки, родственники, а главное — мать Леонида, Нина Андреевна. Рейсовый самолет Ил-62 останавливается возле красной дорожки, играет военный оркестр, и по трапу сходит наш космонавт. Пройдя несколько десятков метров по дорожке, он попадает в объятия встречающих, тут и цветы, и хлеб-соль, и слезы радости, слова рапорта и приветствий. Через несколько дней было приветствие космонавта на торжественном вечере во дворце "Украина". Президент Л.Кучма присвоил ему звание Героя Украины и звание генерал-майора. Некоторое время генерал Каденюк проходил военную службу в Вооруженных силах Украины.

По традиции, после полета члены экипажа посещают страны своих коллег. В сентябре 1998 г. экипаж "Колумбии" посетил Украину, побывал на Буковине — родине Леонида Каденюка. После приема в Мариинском дворце, во время которого президент Л.Кучма наградил астронавтов, командир экипажа Келвин Крегель мне рассказывал: "Я с Леонидом познакомился, когда он приехал готовиться к полету. Я его изучал, с ним тесно сотрудничал, летал с ним в паре на самолете, был в космосе. Это удивительный человек: трудолюбивый, высокоорганизованный, целенаправленный, грамотный специалист высокой квалификации, преданный космосу. Как человек — дружеский, честный, любит свою родину. Я считаю, Украине повезло, что у нее такой первый космонавт".

В 2002 г. Л.Каденюка избирают народным депутатом. К новым для себя обязанностям Леонид Каденюк относится добросовестно и ответственно, так, как привык на военной службе, в отряде космонавтов и во время полета в космос. К нему тянулись люди не только потому, что депутат — космонавт, но и потому, что они видели, как внимательно относится он к их проблемам и старается их решить. Даже когда он уже не был депутатом, то продолжал работать для людей: получал сотни писем, телефонных звонков, проводил встречи с общественностью, решал их вопросы в высоких властных кабинетах.

Леонид Константинович был президентом Аэрокосмического общества Украины, советником главы Государственного космического агентства, членом коллегии ГКА, вице-президентом украинского молодежного аэрокосмического объединения "Сузір'я", почетным президентом международной общественной организации Совет по экологической безопасности, членом наблюдательного совета Киевской политехники и почетным президентом Буковинского землячества.

Однако он считал, что его потенциал используется не в полном объеме. "Я могу сделать намного больше, чтобы принести пользу стране", — часто говорил он, переживая за состояние развития и финансирования космической отрасли, за судьбу многих научных организаций и промышленных предприятий.

Леонид часто инициировал проведение разных мероприятий для молодежи, ветеранов, работников отрасли.

В декабре 2017 г. на общем заседании Совета по космическим исследованиям Национальной академии наук и коллегии Государственного космического агентства, посвященном 20-летию полета Л.Каденюка, анализировались итоги работы, проведенной учеными академии и космонавтом во время памятной миссии. На заседании выступил Леонид Константинович, который поделился воспоминаниями о полете и высказал свое видение развития науки о космосе на современном этапе и необходимости определить стратегию развития нашей страны. Дал свою оценку событиям 20-летней давности академик Ярослав Яцкив: "Это был тогда пионерский, уникальный эксперимент. Его результаты до сих пор цитируют в мировой научной литературе".

30 января Л.Каденюк пришел к главе Государственного космического агентства с предложением активизировать сотрудничество с американскими астронавтами, которые создали компанию для продолжения работы международной космической станции, а позже (через пять–семь лет) на ее базе предлагают создать частную космическую станцию.

А утром 31 января его сердце остановилось. Однако уже 27 февраля в космическом агентстве побывал американский астронавт Майкл Лопес-Алегрия для переговоров относительно идеи Леонида. Вместе с группой работников космического агентства он посетил могилу нашего космонавта.

Мысли и мечты Леонида Каденюка

"Наблюдение за Землей и Космосом я воспринимал как чтение чрезвычайно интересной и редкой книги, которую держать в руках посчастливилось единицам. Глобальность увиденного мною в космосе, наверное, способствовала тому, что я несколько по-иному стал воспринимать мир, жизнь на Земле и давать другие оценки проблемам нынешнего общества — насколько правильно оно организовано и сосуществует. При взгляде на Землю было и то, что вызвало тревогу. Например, сразу бросается в глаза чрезвычайно тонкий слой атмосферы, пленкой окутывающий нашу планету. Это меня поразило. Мелькнула мысль: "Неужели жизнь на Земле существует благодаря такой тоненькой прослойке, которая обеспечивает многообразие жизни на планете и ее безопасность?"

* * *

"Глядя на планету из Космоса, особенно остро осознаешь бессмысленность ежегодных затрат триллионов долларов на производство, размещение и хранение ядерного, химического, бактериологического оружия и других видов самоуничтожения человека. Безусловно, весь этот смертоносный "мусор" в биосфере планеты направлен не только против человека, но и против всего живого, что на ней существует".

* * *

"Восхищение невероятной красотой Земли сопровождалось мыслями о несовершенстве человеческого общества, законов, по которым оно существует и которые углубляют дисгармонию между ним и природой".

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"По возвращения из Космоса я принял решение, что единственный в стране космонавт должен быть вне всяческих партий. Моя партия — украинский народ. Политика для меня — это постоянное беспокойство за судьбу Украины, каждого гражданина, благосостояние населения".

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"Привыкание людей к некачественной природной окружающей среде, вредной для здоровья питьевой воде, генетически модифицированным продуктам питания, загрязнению атмосферного воздуха, изменениям климата, и т.п. несет в себе смертельную опасность для земной цивилизации и вообще для жизни на планете. Поэтому решил инициировать разработку Экологической Конституции Земли. Став составляющей внешней политики Украины, эта инициатива может служить объединяющей для всех стран — членов ООН, что позволит изменить и повысить имидж нашего государства".

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"Меня часто спрашивают, является ли Украина космическим государством. В этих вопросах я чувствую тревогу за будущее государства, не все ли потеряно, возможен ли ренессанс отрасли, и что для этого нужно сделать. Без каких-либо сомнений, Украина является космическим государством и останется им. Даже несмотря на то, что на протяжении 25 лет независимости нашего государства космическая отрасль существует не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Если проследить ход развития ракетно-космической техники бывшего СССР, то следует подчеркнуть, что все генеральные конструкторы были украинцами: С.Королев, В.Глушко, Г. Лозино-Лозинский, М.Янгель, В.Челомей. В Украине находится около 30% промышленного, научного и кадрового потенциала бывшего Союза, известные в мире завод "Южмаш", КБ "Южное", объединение "Хартрон", завод "Киевприбор" и другие коллективы. Украина владеет полным циклом производства космической техники, от проектирования до изготовления и эксплуатации ее в космическом пространстве. За 25 лет независимости было осуществлено свыше 140 пусков отечественных ракет, выведено на орбиты 375 КА по заказу 25 стран мира. Разве это не убедительные факты и цифры?! К сожалению, о них мало кто знает или не обращает внимания даже в правительстве. Понятно, что нынешнее экономическое состояние Украины характеризуется как глубоко критическое. Но это не повод для того, чтобы забыть о космической отрасли, которая поможет вывести страну из кризиса. Ведь отрасль связана буквально со всем, чем человек занимается на Земле: сельское хозяйство, медицина, связь, телевидение, дистанционное зондирование Земли, прогнозирование погоды, магнитных возмущений (космической погоды) и прочее.

Припоминаю слова американского ученого-физика Митио Каку: "Нации, которые верят только в сельское хозяйство, обречены быть бедными".

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"Иногда мне обидно, что к моему мнению не прислушиваются, особенно на высоком уровне. Ведь я осведомлен с организацией космической деятельности во многих странах. Это касается прежде всего финансирования отрасли. На 2017 г. в бюджете Украины на космическую программу выделено лишь 29 млн грн. В космической отрасли на такие средства ничего не сделаешь. Для сравнения: бюджет НАСА — 19 млрд долл., Европейского космического агентства и Китая — свыше 5 млрд долл., РФ — более 3 млрд долл. Государство не заказывает космическую технику на предприятиях отрасли. Только работа в международных космических проектах позволяет сохранять космический потенциал страны".

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"Когда был народным депутатом, я много работал для людей, откликался на их запросы, просьбы, старался помочь и отдельным людям, и регионам. Я не обиделся на людей, которые не проголосовали за меня на очередных выборах. К сожалению, они поставлены в тяжелое положение, и сотня гривен во время голосования сыграла в пользу моего соперника. Но и по сегодняшний день я получаю множество писем, звонков от людей из разных уголков Украины и стараюсь на них определенным образом отреагировать. Много внимания я уделяю молодежи, детям. Я понимаю, что нам нельзя потерять молодое поколение. Наше будущее сейчас учится где-то в 3-м или 5-м классах. На них нужно обращать внимание, воспитывать, формировать лучшие черты человека ХХІ в. Поэтому я работаю в украинском молодежном объединении "Сузір'я", среди студенческой молодежи и школьников. Вспоминаю грандиозные праздники — "космические смены" в лагере "Артек", различные конкурсы в областных центрах, научные конференции в г. Днепре, в Житомире, в Черновцах, в Киевском планетарии, эту работу нужно усиливать и ориентировать молодежь на освоение рабочих и инженерных профессий, особенно в высокотехнологичной сфере и в области информационных, цифровых технологий".

В последний путь

Утром 2 февраля возле клуба Кабинета министров Украины собрались тысячи киевлян, чтобы проводить в последний путь первого космонавта независимой Украины. Приехала большая делегация из Черновицкой области, из родного села Клишковцы, Черниговского высшего военного училища летчиков, из многих областей нашей страны, представители предприятий, организаций космической отрасли, Вооруженных сил Украины. С космонавтом пришли проститься президенты Л.Кравчук, Л.Кучма, В.Ющенко, представители Верховной Рады, правительства Украины.

Слова, которые он заслужил, но не услышал

П.Дегтяренко: "Леонид Каденюк был символом космической отрасли. Он вписал золотую страницу в космическую историю нашего государства".

В. Горбулин: "До полета Л.Каденюка Украину знали как страну, производившую лучшие стратегические военные ракеты, а непосредственно нашего космонавта не было. Украина всегда была космическим государством и всегда такой будет. Для этого Л.Каденюк сделал очень много".

Л.Кучма: "Имело большое значение то, что США признали Украину как независимое государство, поддержали ее. Действительно, в те годы было стратегическое партнерство с Украиной, и даже такое мероприятие, как полет украинского космонавта Л.Каденюка, именно это и подчеркивало. Это было важно не только с научной, но и с политической точки зрения".

В одном из последних интервью Леонид говорил, что человек не умирает, а продолжает жить в космическом пространстве. Поднимая глаза к звездам, ищите среди миллиардов светил звезду Леонида Каденюка. Думайте и вспоминайте нашего первого космонавта, его земные дела, мечты и планы. Пусть память о нем живет вечно.