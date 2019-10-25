Земельная реформа или ухабистая дорога в далекое прошлое?

Для обеспечения и первого, и второго нужно было приложить немало усилий. В постоянной борьбе за выживание, согласно законам естественного отбора, побеждали более сильные, гибкие и физически развитые представители рода гомо сапиенс.

Имея общие проблемы, первые земледельцы сталкивались и с другими, в частности с агроклиматическими изменениями. Важной проблемой выживания было истощение почвы и снижение ее плодородия, — возделывание пахотных земель в течение многих лет на одном месте приводило к уменьшению урожайности. Благо, в те времена земли было много, а людей мало, и эта проблема решалась без особых сложностей. Ярким подтверждением служат археологические познания жизни и быта древней Трипольской культуры. Первые земледельцы, сжигая свои жилища, переходили на новые плодородные земли. Осваивая и истощая их, передвигались на следующие. Это один из признаков экстенсивного примитивного земледелия.

Тысячи лет развития цивилизации многое изменили. Известные всему миру ученые Тимирязев, Вавилов, Стебута, Прянишников и многие другие внесли большой вклад в аграрную науку. Ускорили ее развитие, обогатили своими знаниями культуру земледелия, расширили горизонт растениеводства в разных агроклиматических зонах.

В заключительный период существования СССР стремление достичь единства между наукой и производством с помощью вредящих сельскому хозяйству социалистических обязательств и пятилетних планов в итоге максимально отдалили науку и аграрную отрасль друг от друга. Производство сельскохозяйственных культур с помощью различных барьеров отгораживалось от науки, используя в земледелии старые проверенные технологии.

После провозглашения независимости и внедрения так называемой аграрной реформы связь между ними окончательно исчезла. Хроническое недофинансирование научных разработок, устаревшее оборудование, нищенские зарплаты научных работников и многое другое подталкивали аграрную науку к пропасти.

Непродуманное, какое угодно, только не созидательное распаевание земель сельскохозяйственного назначения не способствовало рождению небольших фермерских хозяйств, в разы увеличило безработицу и деградацию сельского населения. Зачем обрабатывать землю самостоятельно? Проще избавиться от этой головной боли, сдать участок в аренду и получать хоть какие-то деньги. Разделив земли, государство в лице вдохновителей земельной реформы самоустранилось от решения внезапно возникших на пути новообразованных собственников проблем. Льготное кредитование, лизинг, поддержка малых фермерских хозяйств — это только слова, вписанные в декларации, не принятые или принятые, но не работающие законы. Разделение фермеров на своих и чужих позволяет по-тихому дерибанить в интересах ограниченного круга лиц те малые средства поддержки, которые выделяет государство.

Если взглянуть на сельское хозяйство с высоты птичьего полета, вид не настолько печальный, конечно. Страна ежегодно бьет рекорды по сбору зерновых и масличных культур. И неважно, что семи-, десятипольные севообороты, чередование культур с обязательными черным или занятым паром, многолетними травами оказались сегодня невостребованными пережитками прошлого.

Мы, как и наши древние предки, вернулись к экстенсивному, истощающему почву производству, потому что так и не научились работать на земле эффективно. Двух-, трехпольные севообороты выращивания пшеницы, ячменя и подсолнечника губительны для плодородия, восстановить которое не способны даже огромные дозы вносимых минеральных удобрений. А ведь ориентированное на экспорт производство в стране, где половина пахотных земель расположена в зоне рискованного земледелия, требует жесткого государственного и экологического контроля. Осуществить его в нынешних условиях крайне сложно. Даже в разы улучшенная обработка почвы, современные орудия производства, производительная и экономная техника, новые сорта растений, разнообразные микро- и макроудобрения, химические средства защиты не способны сохранить плодородие украинских земель.

Иллюзия успешного земледелия поддерживается только благодаря благоприятным климатическим условиям последнего десятилетия и ценовой конъюнктуре на глобальных рынках зерновых.

В земельных отношениях мы вплотную приблизились к Т-образному перекрестку. Время выбирать: поворачиваем ли мы в сторону земельного рынка, рискуя окончательно остаться на своей земле без земель, или преодолеем поребрик, ничего не меняя, либо сделаем решительный разворот к новой модели сельскохозяйственного производства.

Ключевым вопросом внедрения новой модели является право собственности на землю. Согласно Конституции Украины земля принадлежит народу. За время убогих реформ мы забыли о тех, кому в свое время не "посчастливилось" работать в коллективных сельскохозяйственных предприятиях. Молодое поколение жителей сельских территорий, даже имея желание работать, не может расширить свое хозяйство за пределы приусадебного участка. Специалист, после окончания сельскохозяйственного вуза вернувшийся в село, не может осуществить свою мечту и стать фермером, потому что свободной земли для него нет. Мизерная часть обрабатывается владельцами собственных паев, все остальное, включая земли запаса и резервный фонд, находится в аренде.

Для устранения этой и многих других ошибок, возможно, было бы целесообразным возвратить пахотные земли в государственную собственность. Фактически она останется в пользовании тех, кто ее обрабатывает, включая крупные агрохолдинги.

В каждом районном центре можно создать не "бумажные", а реальные фермерские ассоциации. Их членами в обязательном порядке должны быть те, кто работает в аграрном секторе, используя земли коллективных сельхозпредприятий. Государство делегирует права собственности на землю вновь созданным ассоциациям. Разрабатывает и внедряет типовой для всех ассоциаций устав, принимает нужные законы, определяя права и обязанности работающих в аграрном секторе.

Для более тесного и эффективного сотрудничества аграрной науки и производства ассоциации фермеров с помощью договорных обязательств с научными учреждениями получают научно обоснованные заключения о внедрении составленных технологических карт как для каждого фермера отдельно, так и для ассоциации в целом. Их выполнение должно быть обязательным для работающих в аграрном бизнесе.

Фермерские ассоциации обязаны иметь право не только на землю, но и на выращенную продукцию. Право конкурировать с зерновыми трейдерами и реализовывать выращенный урожай по более выгодным ценам. Ассоциации оплачивают услуги научным учреждениям, лоббируют льготное кредитование своих членов, привлекают и поддерживают новые фермерские хозяйства. Поэтому давайте остановимся и вместе подумаем, стоит ли продавать то, что наши предки орошали своими потом и кровью, отстаивая право жить, работать и умирать на своей земле.