Внутренний долг не платежом красен

На уходящей неделе Национальный банк Украины и Министерство финансов завершили сделку по обмену облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), находящихся в собственности НБУ. Под так называемый репрофайлинг попали облигации на 219,6 млрд грн из 360,6 млрд, которыми владеет НБУ. И хотя больше всего разговоров на данный момент ведется о выплатах внешнего долга нашим кредиторам и держателям наших ценных бумаг, наши внутренние представляют не меньший интерес с точки зрения госфинансов.

Помимо внешних рынков, мы достаточно активно привлекаем средства на рынке внутреннем. Безусловно, отнести данное кредитование и сравнить его с рыночным крайне сложно, так как участниками данного процесса, как правило, являются НБУ, государственные банки, а также госпредприятия. То есть, по сути, государство берет в долг у самого себя, только в лице разных институтов. Но такие игры с перекладыванием денежного ресурса из одного кармана в другой чреваты формированием вполне реального внутреннего государственного долга и наращиванием долговой нагрузки в будущих годах.

Практика заимствования на внутреннем рынке не нова. Зачастую связка Минфин—Центральный банк давно и хорошо работает в мировой экономике. К примеру, в

2015 г. Европейский центральный банк объявил о старте целой программы, целью которой была ежемесячная покупка государственных ценных бумаг на общую сумму в 60 млрд евро. Данная программа используется для вливания дополнительных средств в экономику, чтобы обеспечить ее стимулирование.

В нашем случае данная программа проводилась для финансирования бюджета в 2014–2015 гг. за счет средств самого НБУ и государственных банков. Таким образом, по состоянию на август текущего года внутригосударственный долг составляет порядка 707 млрд грн. Основной вес в структуре долга приходится на долговые обязательства Минфина с 5-летним сроком погашения в размере 136 млрд грн и 10-летним в размере 86 млрд. Помимо облигаций, в нем присутствуют обязательства на сумму в

2,4 млрд грн перед НБУ и 12,6 млрд грн перед Газпромбанком. Также к внутреннему государственному долгу относится квазидолг государственных предприятий перед госбанками и долги, гарантированные государством. На гарантии государства сейчас приходится всего около 19,8 млрд грн, и с начала текущего года эта сумма выросла почти на 800 млн, что обусловлено активным кредитованием госбанками предприятий оборонной промышленности.

Основными кредиторами в этом процессе выступают Укрэксимбанк и Ощадбанк. По данным Минфина, за прошлый год первому было выделено около 1,5 млрд, второму — 1,3 млрд грн кредитов. Исходя из приведенной статистики, основное долговое бремя приходится именно на обязательства Минфина, основной целью которого в последнее время является реструктуризация. На конец прошлого года объем облигаций внутреннего госзайма в обороте оценивался в 594 млрд грн, большой частью которых владеет НБУ. Основной целью переговоров о реструктуризации является репрофайлинг. Это операция, в рамках которой будут смещены графики погашения платежей и выплата по этим бондам.

Данный вопрос не новый на повестке дня. К нему начали обращаться еще в 2015 г., но к 2017-му реальных договоренностей не достигли, так как фокус внимания смещался из-за предыдущих реструктуризаций.

Сама операция в целом может привести к экономии 10 млрд грн и помочь снизить потребность в займах на более чем 15 млрд грн. Около 145,2 млрд грн от общего портфеля ОВГЗ были конвертированы в долгосрочные гривневые облигации различной срочности с привязкой доходности к уровню инфляции. Еще около 74,4 млрд грн — в долгосрочные гривневые облигации различной срочности с фиксированными процентными ставками. Остаток портфеля без изменений — с фиксированным уровнем доходности.

Исходя из расчетов правительства, в следующем году бюджет репрофайлинг позволит сэкономить порядка 9,2 млрд грн на обслуживании и 44 млрд на погашении, в 2019-м — 2,5 млрд и 65,5 млрд грн, в 2020-м — 5,5 млрд и 36,2 млрд грн, соответственно. Таким образом, суммарно экономия бюджета за три ближайших года может составить порядка 145 млрд грн за счет пролонгации дат погашения и 17,2 млрд — на обслуживании. Безусловно, данные суммы нужно будет выплачивать в будущем, но с учетом прогнозирования инфляции реальная стоимость данных денег со временем будет меньше текущих значений, что делает более чем оправданной данную операцию.

Для нашего госбюджета эта операция будет крайне важна, поскольку позволит высвободить дополнительные средства для отечественной экономики и направить их в реальный сектор, а не на выплату процентов между государственными институтами. А отсрочка выплат до 2046 г. поможет Минфину получить дополнительные средства, а также будет способствовать стабилизации экономики во время пиковых выплат 2019–2021 гг. Это позволит удержать курс гривни и рост экономики на декларируемых правительством уровнях.