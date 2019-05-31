Продам сырье. Недорого

По итогам прошедшего года Украина увеличила свой экспорт, но при этом в общей массе его структура не претерпела особых изменений.

В связи с этим мы по-прежнему зависимы от продуктов с низкой степенью переработки. Они формируют значительное количество рабочих мест, позволяют нам наращивать экспортный потенциал и отчасти формуют курс гривни, который мы увидим завтра. Поэтому для понимания перспектив развития украинской экономики важно рассмотреть внешние экономические факторы, на нее влияющие, условия на мировых рынках и будущее цен на наш экспорт. В данный момент основу нашего экспорта формируют продукты АПК и металлургия, поэтому именно им уделим внимание.

Рыночные тенденции в двух этих группах товаров не всегда имеют высокий уровень корреляции между собой, но в то же время общие мировые тренды и события влияют и на них, что позволяет проследить общую схожесть динамики. Основная мировая повестка дня — это торговая война между США и Китаем. Она оказывает влияние на рынки, продавливая основные цены и замедляя рост мировой экономики. Так, последние данные делового настроения в производственной сфере во Франции и Германии свидетельствуют о снижение темпов производства в течение последних трех месяцев. Экономики основных торговых партнеров Украины также замедлили свое развитие.

Ситуация в Европе выглядит не лучшим образом еще с начала текущего года, что не дает поводов для оптимизма. Данная тенденция может свидетельствовать о падении роста производственной активности и, как следствие, о снижении ВВП в Европе. Это не позволит многим промышленным товарам восстанавливаться, из-за чего остаются под угрозой многие мировые экономики, экспорт которых "заточен" под эти группы товаров. К ним относится и Украина. Положительно то, что лишь 40% нашего экспорта ориентированы на страны ЕС, остальное мы поставляем в страны, рынки которых пока не подвержены надвигающемуся кризису и сохраняют спрос на прежнем уровне. Например, для металлургов ЕС не является ключевым регионом сбыта продукции. А вот для поставщиков агропродукции наступают нелегкие времена.

Тем не менее ценовые позиции на основных наших экспортных рынках выглядят не слишком оптимистично, — цены на большую часть товаров украинского экспорта снижаются. Приводят этот процесс в действие ожидания снижения потребления товаров в мировом масштабе. Как следствие, падает спрос на многие металлы. Основным активом, демонстрирующим состояние мировой экономики, выступает медь. Этот цветной металл способен предсказать ее будущее, поскольку показывает спрос в производственных секторах в мире. Если цены на медь падают, значит, мировая экономика замедляется.

На сегодняшний день цены на медь находятся не в лучшем состоянии. Торговые войны и неопределенность, связанная с будущим торговой политики США, не позволяют ожидать роста спроса на этот металл. В связи этим в последние дни цены на основные промышленные металлы опустились ниже 200-дневной средней цены (верный дедовский метод проверки силы любого актива). Динамика цен на медь, алюминий, никель и серебро наглядно демонстрирует, в каком состоянии находится промышленное производство в мире. На этом фоне потенциал для роста украинского экспорта вызывает сомнения, и укрепление гривни на этом фоне также будет весьма ограничено. И поскольку наша экономика как была сырьевой, так и остается, в условиях падающих цен на промышленные металлы вряд ли стоит ожидать ее стремительного роста.

Если говорить об АПК, основной статьей экспорта остаются зерновые. И динамика цен на них также не внушает оптимизма. В прошлом году цены на пшеницу шли вверх из-за угроз посевам в странах ЕС, а также на побережье Черного моря и в Австралии. Это порождало надежду, что настала очередь США продавать пшеницу голодающему миру, что и толкало цены верх. На этом фоне многие страны — экспортеры пшеницы ограничили объем своего возможного экспорта и ввели квоты на него, что позволило увеличить цены еще сильнее.

После успешной по своей сути карательной кампании по ограничению экспорта, в течение лета основной экспортер зерновых — Россия — планировала ограничить поставки примерно на 18 млн т зерна до июня этого года. Однако этого не произошло, основной причиной выступила высокая урожайность зерновых в Европе, которая оказалась лучше, чем ожидалось, что привело к значительному росту предложения к концу прошлого года. То есть высокие цены были компенсированы не менее высокой урожайностью и, соответственно, снижающимся спросом, то есть заработать больше обычного не получится.

Но пока пшеница остается на старых позициях, кукуруза формирует ралли, которому могут позавидовать многие активы. Данная культура — лидер рынка сельскохозяйственных товаров. На Чикагской товарной бирже она достигла своих максимумов, подорожав за последние дни на 15%. Толкает цены вверх ожидание недостаточных посевов в США, которые по прогнозам не оправдали ожиданий многих. Урожайность снизилась до минимальных значений с 1980 г. Большинство производителей не смогли провести посевные работы на фоне дождей и заморозков.

При этом другие культуры, такие как соя, пока не имеют особого среднесрочного потенциала. Связано это с торговыми пошлинами Китая, которые были наложены на США. С одной стороны, это открывает возможности для наших экспортеров в виде новых рынков и снижения конкуренции. С другой — сформированные ранее запасы сои, оставшиеся только в США, после введения 25-процентной пошлины со стороны Пекина, не будут проданы Китаю и хлынут на другие рынки. Также африканская чума, ранее лютовавшая в Китае, смогла уничтожить почти пятую часть поголовья свиней в стране. Это снижает спрос на соевую муку, из которой и производятся корма для них. Таким образом, мировые цены на сою находятся под давлением и до конца сезона будут показывать не лучшую динамику.

Подводя итоги, важно отметить, что текущий год не будет для Украины радужным, но в то же время он и не повторит ситуацию 2016-го, когда многие экспортные группы товаров сильно просели в цене, что и вызвало дополнительное снижение объема нашего экспорта. В этом году не стоит ожидать существенного роста мировых цен на сырье и, как следствие, улучшения ситуации в украинской экономике. Более сбалансированным выглядит АПК, поскольку не имеет перекоса по какой-либо одной ключевой группе товаров, а формирует достаточно широкую диверсификацию в своей линейке, снижая риски для экспорта. О металлургии этого, к сожалению, не скажешь. Тут желательно диверсификацию хотя бы начать, например, переходя к добыче редких металлов, в частности лития, запасы которого в Украине одни из наибольших в Европе.