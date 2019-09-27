Учимся отвечать на экономические вызовы

Есть много исследований, демонстрирующих, от какого большого числа факторов зависела Первая британская промышленная революция. То, что успех или неуспех экономических реформ обусловлен исторический контекстом, можно видеть и в наше время.

Считаю неслучайным и также зависящим от контекста тот факт, что, например, современные экономики Новой Зеландии и Южной Кореи существенно отличаются по своему характеру. Используя свою удаленность от мировых центров агрессии и "сравнительные преимущества", Новая Зеландия в основном сосредоточилась на сельском хозяйстве и достигла значительных результатов, демонстрируя высокие показатели экономического развития. Зато Южная Корея является экспорто-ориентированной промышленной страной, в которой до 1998 г. существовал жесткий авторитарный режим, склонный к промышленному протекционизму. Почему? Потому что исторически, в отличие от Новой Зеландии, у Южной Кореи был военный вызов в лице индустриального Севера, — на момент начала Корейской войны в 1950 г. все производственные предприятия Кореи были сосредоточены на севере страны. И после военного переворота 1962-го диктатор Пак Чон Хи понял, что без промышленного развития сельскохозяйственная Южная Корея обречена на противостояние с Северной Кореей, даже если ей будут помогать. Поэтому все усилия Пак Чон Хи были направлены на создание конкурентной на мировых рынках национальной промышленности. И сегодня по некоторым категориям промышленной продукции корейские товары превосходят американские, японские и немецкие аналоги. Во Вьетнаме произошла похожая история, только закончилась она иначе.

Почему я упоминаю эти исторические эпизоды? Потому что в последние столетия, начиная с Гражданской войны в США, имеет место противостояние географических Севера и Юга. Вот и мы, Украина, — юг для России. Как считают в РФ, отсталый, но все же лакомый кусок. Поэтому представляется, что нам скорее подходит стратегия экономического развития Южной Кореи, чем Новой Зеландии. Мы не затеряны в океане, и над нами нависает агрессивное и довольно мощное, с военной точки зрения, государство — Россия.

Эволюция вызова

Британский историк и философ А.Тойнби, творец концепции "вызов-и-ответ", в целом положительно относился к наличию вызовов для стран (в том числе и военных). Он считал, что именно вызов должен проявить в национальном организме желание адекватно ответить. Что в целом приведет к развитию общества в политическом и экономическом смыслах с помощью выхода общества из состояния стагнации, и послужившей причиной появления вызова. Правда, бывает и так, писал Тойнби, что некоторые страны не переживают этих вызовов и становятся ассимилированными более могущественными соседями, как в приведенных выше примерах — юг Вьетнама, южные штаты США. Часто могущество соседа носит только военный характер и приводит поглощенную страну к экономической стагнации (если не брать в расчет другие беды — репрессии, геноцид и прочее), как было в Южном Вьетнаме после победы Севера. Но бывает, что более эффективный в экономическом смысле победитель придает новые импульсы экономическому и демократическому развитию, как это было в южных штатах США после окончания гражданской войны.

Поэтому вопрос главного экономического вызова для Украины следует формулировать следующим образом: сможем ли мы, оставаясь преимущественно сельскохозяйственной страной, в перспективе противостоять значимой с военной точки зрения, пусть и отсталой в экономическом смысле России в случае перехода ее к полномасштабным военным действиям? На мой взгляд, нет. Учитывая сегодняшнюю несопоставимость военных мощностей России и Украины, при конформистском в отношении Украины в целом поведении Запада, принимая во внимание отсутствие географических препятствий, результат полномасштабной войны может быть один. Что из этого следует? Если перспектива такой войны реальна, то нам нужно готовиться к ней уже сейчас. В чем должен заключаться наш ответ"? Причем здесь экономика?

Только развитая в промышленном смысле страна может быть состоятельной в вооруженном противостоянии с более сильным в военном отношении агрессором. Потому что в этом случае она самостоятельно будет производить необходимое ей вооружение. Это — страховка на случай эмбарго на поставки вооружений Украине, чего нельзя исключить, если Россия будет угрожать ядерной войной странам, которые могли бы поставлять нам оружие. В сочетании с готовностью нации противостоять агрессору это и дает Украине шанс если не одержать победу, то избежать поражения в войне.

Украина и мировой экономический контекст

Украина — часть мировой экономики. Очень небольшая, но часть. А значит, ее экономическая стратегия должна отвечать духу настоящего времени.

Главная тема сегодняшней экономической повестки дня в мире — это разворачивание торговой войны между США и Китаем. Чем она вызвана? В США в 1970-х годах началась стагфляция из-за нефтяного эмбарго, введенного арабскими странами в ответ на то, что Великобритания, Канада, Нидерланды, США и Япония поддержали Израиль в войне Судного дня. Расходы промышленного производства, возросшие из-за эмбарго, заставили США и другие страны Запада искать новые способы снижения расходов на производство продукции. После визита Р.Никсона в Китай в 1972 г. США начали выстраивать отношения с КНР. Приход к власти Дэн Сяопина в 1976 г. и резкое снижение антикапиталистической риторики в Пекине привели к экспансии западных, особенно американских, компаний в Китай. Они открывали свои сборочные производства, используя качественный и высокопроизводительный, а также дешевый труд китайских рабочих.

Однако США сделали ошибку, научив китайцев современному менеджменту и эффективному труду. Китай, в отличие от "азиатских тигров" (Японии, Кореи, Тайваня), был и остается идеологическим противником США. В начале второго десятилетия XXI ст. объемы качественно произведенной продукции в Китае и его растущие внешнеполитические амбиции начали представлять реальную угрозу США. Повторюсь, угрозу как на мировых товарных рынках, так и в военно-политической сфере. Поэтому, придя на смену увязшему в риторике мягкому президенту Б.Обаме, жесткий Д.Трамп развязал торговую войну с Китаем. Ее целью является желание Трампа поставить на место Китай — вернуть его в качественное состояние экономически подчиненной Западу страны, каким тот был практически все время с начала Опиумных войн (1840–1860) и до смерти "Великого вождя" Мао в 1976 г. Суть мер в торговой войне Трампа является идеологическим слепком с доктрины А.Гамильтона и Ф.Листа, апологетов защиты национального производства. Эта концепция носит название "промышленный протекционизм".

Справедливости ради стоит сказать, что игры с протекционизмом после мирового экономического кризиса 1929 г. сильно навредили мировой торговле. Поэтому на конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 г. вместе с отказом от "золотого стандарта" по лекалам крупного экономиста Дж. М.Кейнса была создана новая архитектура мировой торговли. Глобализация товарных потоков и ограниченная глобализация финансов дали поразительные результаты. Никогда в истории мировая торговля не росла подобными темпами.

Неолиберализм и экономический прагматизм

После окончания холодной войны под влиянием идей бывшего вице-президента ФРС США С.Фишера британец Д.Уильямсон создал новый "экономический протокол" для развивающихся стран — Вашингтонский консенсус. В основном по его правилам сейчас живут в Украине и многих других развивающихся странах. В целом экономическую суть Вашингтонского консенсуса можно охарактеризовать как неолиберальную. Но США в лице Трампа, как я писал выше, занимают противоположную позицию, склоняясь все больше к промышленному протекционизму. Как быть Украине?

На мой взгляд, для определения продуктивной экономической политики необходимо выбрать такую модель развития, которая нам подходит в наибольшей степени, исходя из контекста экономического и политического положения Украины. Считаю, что надо брать пример с президента США Д.Трампа. Увидев, что торговля с Китаем привела к сокращению промышленного производства в США, он понял: в логической перспективе такого развития ситуации США могут вообще утратить промышленное производство. А не иметь своего производства при росте экспансионистских международных политических аппетитов Китая — это большой риск, с военной точки зрения. Трамп (девелопер-промышленник в предыдущей деловой жизни) понимает, что нельзя быть сильным только в одной промышленной сфере, скажем, в производстве вооружений, а остальную промпродукцию закупать в Китае, других странах Юго-Восточной Азии или Европы. Дело в том, что технологи, инженеры и высококвалифицированные рабочие свободно переходят из одной отрасли в другую, перенося с собой навыки. И если полностью отказаться от национального производства, то и о качественной "оборонке" рано или поздно придется забыть. Не напоминает ли это наш случай?

Да, это именно наш случай. Поэтому, несмотря на то, что новое правительство выступает за неолиберализм в экономике, и назначение министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Т.Милованова, неолиберала по своим убеждениям, этому доказательство, мы не можем взять и отказаться от мер промышленной политики. Озвучено, что наши дипломаты должны способствовать увеличению экспорта на 5% в год в стране своего пребывания. Однако те ли это люди, которые должны заниматься таким видом деятельности? В странах — "азиатских тиграх" подобной деятельностью занимались специальные госорганы, заточенные именно на создание и развитие промышленного производства, ориентированного на экспорт.

Но стимулирование экспорта — это еще далеко не все. Опыт стран, до нас прошедших путь реиндустриализации, говорит, что промышленный протекционизм — это сбалансированный набор множества разных мер. Среди них волевое стимулирование экспорта и тарифная политика — не единственные средства в поддержке национальных производителей, создающих рабочие места внутри страны. Другими такими важнейшими мерами являются организация промышленной пропаганды, обучение новым методикам производства при поддержке и финансировании этой деятельности госорганами, создание инновационных кластеров развития, формирование национальной венчурной системы, создание и государственная поддержка новых технологических институтов типа израильского Техниона. Здесь нужно понимать, что у малого и среднего бизнеса, который, как кто-то считает, может стать основной базой для украинского экономического рывка в рамках неолиберального курса, нет аккумулированных в нужном объеме средств для создания всей необходимой инфраструктуры развития. Даже в богатых США инфраструктуру технологического развития создавало и создает государство. В современную эпоху не существует технологических государств, в которых строительство национальных инновационных экосистем было бы делом только частного бизнеса. Даже первая промышленная революция в Британии, начавшаяся в конце XVIII ст., не обошлась без участия государства. Имею в виду, например, Навигационный акт, предоставивший исключительные преференции британскому флоту.

Еще одна важнейшая задача, экономическая и морально-этическая одновременно, — борьба с коррупцией. Один из влиятельнейших специалистов в мире по технологическому развитию В.Баумоль пишет, что в любой естественно сложившейся национальной торгово-промышленной системе доминирующим способом получения ренты предпринимателями является ее перераспределение. В любой стране, в любую эпоху. В Украине мы перераспределение ренты называем словом "коррупция". Эффективные способы преодоления коррупции включают в себя, безусловно, репрессивные средства со стороны специальных государственных органов. Но никогда еще коррупцию не побороли исключительно репрессивными мерами. Важнейшим средством борьбы с коррупцией, одновременно с репрессиями в отношении коррупционеров, является набор государственных стимулов, которые делают выгодным и менее рискованным занятие высокотехнологическим бизнесом. Ведь почему у нас большинство коррупционеров, прямо по Баумолю, занимаются перераспределением ренты? Потому что так на самом деле меньше коммерческих рисков, чем если конкурировать на мировых рынках, переполненных качественными товарами и услугами!

Поэтому умное государство Израиль и создало в середине 1990-х годов программу поддержки технологических инноваторов "Йозма", в которой финансово поддерживает стартапы, предоставляя им инвестиции в размере 50% от необходимых для деятельности средств. Только такое умное стимулирование, одновременно с деятельностью правоохранителей, может быть эффективным в борьбе с коррупцией. Работа лишь карательных органов, даже если она будет максимально эффективной, приводит исключительно к тому, что на место одних коррупционеров просто приходят другие. Курение служит причиной рака, но большинство курильщиков не испугать лозунгами, написанными на пачках сигарет. То же самое можно сказать и о коррупционерах. Нам просто надо не изобретать велосипед, а подражать примеру тех стран, которые до нас успешно прошли этот путь.

Вызовы четвертой промышленной революции

В мире разворачивается четвертая промышленная революция. Каждая страна, которая желает принимать в ней участие, должна построить самостоятельно и/или с привлечением международных инвестиций материальную базу факторов новой промреволюции (но нужно понимать, что международные инвесторы очень осторожны и склонны время от времени выводить свои средства, нанося тем самым убытки странам временного пребывания их инвестиций). И решающую роль в построении этой базы должно играть государство, — это и есть главное проявление его внутренней политики вместе с защитой безопасности граждан и социальным обеспечением пенсионеров, инвалидов и сирот. В противном случае у государства через некоторое время не будет никаких средств на социальное обеспечение неимущих. Сегодня в мировой экономике, частью которой является и Украина, так идут дела, что, если хочешь просто оставаться на месте, то тебе нужно бежать изо всех сил. Уровень международной конкуренции сегодня, как никогда, очень высок.

Если нам удастся с точечным применением мер промышленного протекционизма запустить реиндустриализацию, если мы сможем создать национальную венчурную систему, если украинские предприятия высокотехнологического сектора будут конкурентоспособными по меркам четвертой промреволюции, то Украина сделает качественный экономический рывок. А это, в свою очередь, позволит нам решить самую главную задачу — выстоять в противостоянии с Россией, сохранив свою независимость.