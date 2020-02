Тормоза экономического роста

Уже многие годы украинские экономисты отмечают, что уровень перераспределения через публичные финансы в Украине слишком высок, такой уровень не даст возможности достичь быстрого экономического роста и точно не позволит команде Кабмина выполнить обещания премьер-министра о росте ВВП Украины на 40% за пять лет.

Есть прямая зависимость между уровнем перераспределения ВПП через бюджет и экономическим ростом, — ее отображает кривая Армея. Согласно экономической теории, подтвержденной эмпирическими исследованиями, существует оптимальное значение общегосударственных расходов в процентах к ВВП, при котором обеспечивается наибольший экономический рост.