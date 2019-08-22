Реформенная перезаморозка

Неизбежный с каждой сменой власти передел вотчин дошел и до банковского сектора. Так, в понедельник, 12 августа, "черную метку" получил глава НБУ Яков Смолий, когда Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило о наличии в его декларациях признаков недостоверной информации на сумму более 18 млн грн. "Пора ему собираться на выход", — решили циничные наблюдатели, начав прикидывать кандидатуры возможных сменщиков.

Сейчас пока сложно оценивать намерения самого Смолия, однако очевидно, что далеко не все в его "команде" готовы так просто расстаться с насиженными местами. И особенно весьма могущественная и влиятельная "при Петре" первый зампред НБУ Екатерина Рожкова. Из-за активного участия в национализации Приватбанка г-же Рожковой вроде очень сложно сейчас рассчитывать на благосклонность г-на Коломойского. Поэтому она не могла не искать поддержку в альтернативных центрах влияния в президентском окружении или другие способы защиты. Вполне возможно, что кого-то или что-то нашла, поскольку взяла на себя смелость инициировать на прошлой неделе весьма примечательный скандал. Который пока не привлек особенного общественного внимания, заинтересовав лишь достаточно узкий круг стейкхолдеров и наблюдателей. Но, как уже частенько бывало, подобная "буря в стакане воды" может иметь весьма далеко идущие последствия. Как минимум потому, что с подачи Рожковой в публичную полемику по этому поводу уже оказались втянутыми международные партнеры Украины в лице МВФ, Всемирного банка и ЕБРР. К которым официальному Киеву идти на поклон уже осенью.

Так что же произошло?

Из официального. В пятницу, 16 августа, Нацбанк опубликовал сообщение об отказе в согласовании большинства (пяти из девяти) уже назначенных Кабмином членов набсовета (НС) Ощадбанка. В их числе "по результатам оценки соответствия квалификационным требованиям" оказались глава НС Шевки Аджунер (экс-директор ЕБРР в Украине), замглавы Алексей Гринченко, независимый директор Алексей Резников, а также представители КМУ и ВР — Даниэль Билак и Дмитрий Власов. Как сообщается, "пользуясь своим правом, Национальный банк будет требовать замены указанных членов наблюдательного совета" (окончательное решение за Кабмином).

При этом регулятор не сообщил, какие именно претензии к квалификации несогласованных были предъявлены, выразив взамен "глубокую обеспокоенность процедурой, по которой НС Ощадбанка продолжил контракт с его председателем правления (Андреем Пышным. — Ю.С.). "Статьей 7 Закона "О банках и банковской деятельности", которой внедрена реформа корпоративного управления в госбанках, предусмотрен конкурсный порядок назначения председателя правления. Однако наблюдательный совет без проведения конкурса принял решение продлить контракт с нынешним председателем правления на пять лет", — видимо, так следует понимать главную причину дисквалификации.

Вероятно, осознавая недостаточность выдвинутых обоснований, в тот же день в Нацбанк позвали журналистов. Но не на обычную для подобных случаев пресс-конференцию, а на ставшую уже традиционной для госведомств встречу в формате офф-рекордс. Для не знакомых со спецификой поясним: это когда выключаются диктофоны, чтобы потом, если что, было труднее доказать распространение вложенной в уши аудитории сомнительной информации.

Из наиболее примечательного, что было неофициально донесено до журналистов "прозрачными намеками", — допущение о возможном либо "склонении к соглашательству", либо введении в заблуждение членов НС, которым могли подсунуть на подписи "правильные" протоколы.

Обратная реакция

Ответное публичное заявление подписали все восемь продлевавших контракт с Пышным членов НС, а не только пятерка пострадавших. Возмущенные международники даже сделали на этом акцент в заявлении: "Кроме отсутствия объяснений и справедливой процедуры, странно, что при этих обстоятельствах только пять членов, а не весь совет был дисквалифицирован, поскольку восемь из девяти членов проголосовали за перезаключение контракта". Так что ставка на принцип "разделяй и властвуй" если и была, то не сработала. Впрочем, остальные независимые директора (Байба Апин, Михаэль Вайнштайн, Питер Бригс), как и Юрий Храмов, тоже пока в подвешенном состоянии, — окончательные решения по ним будут приняты НБУ "после устранения замечаний к поданным ими документам".

Члены набсовета настаивают на полной законности своего решения. Принятого, как неоднократно подчеркивается, в присутствии представителей регулятора — куратора и директора департамента управления рисками НБУ. Более того, в ответ подписанты обвиняют должностных лиц Нацбанка в нарушении регламентных процедур и превышении дискреционных полномочий, выходить за рамки которых чиновники не имеют права.

"Согласно процедурам НБУ, квалификационное собеседование дает возможность членам квалификационной комиссии лично познакомиться с членами наблюдательного совета, что является заключительным этапом процесса проверки, включающей подачу необходимых документов и прохождение письменного теста на компетентность. Вместо этого, — жалуются члены НС, — некоторые из нас были подвергнуты допросу заместителем председателя НБУ Екатериной Рожковой по одному вопросу: нашего решения о продлении полномочий председателя правления. Практически не было проведено серьезного обсуждения других существенных вопросов, касающихся нашей пригодности, а остальные члены правления НБУ не принимали участия в обсуждении".

Так как релиз НБУ не содержит надлежащих пояснений причин отказа подтвердить квалификацию большинства членов НС "Ощада", по информации ZN.UA, в частных беседах они заявляют о намерениях оспорить его в суде. В самом же банке отказываются комментировать ситуацию, ограничившись размещенным на Фейсбуке толкованием многословного заявления НС. Видимо, опасаясь, что НБУ может использовать не только дискреционные полномочия (в том виде, как он это уже продемонстрировал), но и прямые надзорные, но с пристрастием.

Слишком продолжительным в данной ситуации выглядит молчание обычно не чуждого публичности главы правления Андрея Пышного. Ведь заявление НС дает лишь частичное понимание мотивации и причин непроведения конкурса: "В связи с отсутствием обоснованных причин для отстранения его от должности наблюдательный совет воспользовался своими исключительными полномочиями по продлению работы председателя правления". И далее по тексту: "…если бы мы не одобрили эту оценку, тогда был бы объявлен открытый конкурс для поиска нового председателя правления, поскольку эта должность стала бы вакантной". То есть якобы конкурса не было, так как при еще действующем контракте не было вакансии. Может, оно и так, но в сложившейся ситуации г-ну Пышному лучше все-таки объяснить свою позицию по этому поводу, и чем конкретнее, тем лучше.

Кто ответит?

Сложно не согласиться с процитированным в релизе НБУ тезисом самой же Рожковой: "Все процедуры, предусмотренные законом, должны быть соблюдены". Однако, призывая к соблюдению закона, Нацбанку не мешало бы сначала самому показать надлежащий пример. Как и пример прозрачности принимаемых в его стенах решений. Ведь очевидно, что уже очень скоро эти стены начнут содрогаться от испытаний на прочность. И тогда уже самому Нацбанку придется отстаивать свое право на независимость, без обеспечения которой не может быть и речи о нормальных цивилизованных коммуникациях официального Киева с международными партнерами-донорами. И в первую очередь с МВФ и другими МФО, которые независимость и институциональную дееспособность НБУ всячески защищают и отстаивают. Именно на этом в первую очередь (впрочем, как и на поддержке реформы) акцентировалось в выпущенных в информподдержку НБУ фейсбучных сообщениях Всемирного банка и ЕБРР, а с некоторой задержкой — и МВФ (21 августа).

Должен ли НБУ быть независим? Уполномочен ли в соответствии с процедурой оценивать членов НС¸ принимая по результатам оценки соответствующие решения? Должны ли члены набсоветов соответствовать требованиям закона и выполнять его нормы? Ответ на все эти вопросы однозначен — да!

Однако если решения самого Нацбанка будут приниматься без достаточных законных обоснований и прозрачности, да еще и под влиянием политической конъюнктуры и, под взывания к духу реформы, с "вытиранием ног" о ее ключевой принцип — независимости набсоветов, тогда грош цена не только реформе госбанков, но и независимости самого НБУ. И что тогда защищать, если под прикрытием правильных заявлений уже в который раз идет банальная борьба за политическое влияние?

Надо сказать, что возникший скандал чреват и для МФО очевидными репутационными рисками в силу их активной сопричастности не только к разработке стратегии, закона и процедур, но и к непосредственному конкурсному отбору в набсоветы госбанков (о чем, помнится, гордо заявляли в правительстве). Процесс проходил при посредничестве крупных международных рекрутинговых агентств и наверняка обошелся в кругленькую сумму государственных денег (только в случае Ощадбанка подавалось более 200 заявок). Финальное оценивание кандидатов производила комиссия из представителей от ВР, президента и правительства.

Нынешняя же дисквалификация Нацбанком уже утвержденных Кабмином кандидатур ставит под сомнение в том числе и качество экспертизы (как и квалификацию экспертов) самих МФО.

Правительство и Минфин до поры до времени отмалчивались по поводу возникшего конфликта, но ZN.UA удалось получить официальный комментарий пресс-службы Минфина.

В ответе на запрос отмечается: "...конкурс состоялся в полном соответствии с требованиями законодательства и с учетом рекомендаций международных финансовых организаций, в том числе Всемирного банка, МВФ, ЕБРР, IFC. Общее решение комиссии и экспертов по кандидатам на должности независимых членов НС Ощадбанка было утверждено Кабинетом министров Украины". Эти пассажи должны напомнить всем сопричастным (в том числе представителям МФО) о коллективной ответственности за произошедший конфуз.

При этом в Минфине, в котором реформу госбанков курирует министр Оксана Маркарова лично, заявили об обеспокоенности сложившейся ситуацией, выразив надежду (!), что она не повлияет на реализацию реформы и становление независимых наблюдательных советов государственных банков, свободных от политического влияния. Дальнейшие комментарии: "После получения решения НБУ с соответствующей аргументацией отказа в согласовании пяти членов наблюдательного совета".

Что дальше?

Важность реформы госбанков действительно сложно переоценить. И дело здесь не только в нынешнем непомерном присутствии государства на банковском рынке. Чистые активы госбанков, напомним, составляют около 750 млрд грн (общие превышают 1,14 трлн), или 55% показателя всей системы. В госбанках сейчас хранится около двух третей (63%) всех депозитов населения, так что страховка от политических рисков для них действительно крайне важна. Иначе за спасение их вкладчиков рано или поздно снова придется выставлять гигантские счета госбюджету и налогоплательщикам.

Но, несмотря на всю ее важность, нынешняя версия реформы госбанков дожидается своего часа как минимум с 2014 г., когда ее упоминание впервые появилось в программе сотрудничества Украины и МВФ.

Действующую версию Стратегии реформирования государственного банковского сектора правительство утвердило в феврале прошлого года. Помимо прочего, в документе заявлено намерение сократить долю государства на банковском рынке к 2022 г. более чем в два раза (до 24% с нынешних 55). Для чего предусматривается полная приватизация Укргазбанка и Приватбанка, а также привлечение стратегических инвесторов (типа ЕБРР) в Укрэксимбанк и Ощадбанк.

"Реформа корпоративного управления в банках крайне важна для инвестиционного климата в государстве, а управление в госбанках должно быть образцом для всей системы", — двумя руками поддерживаем этот посыл регулятора в его вышеупомянутом пресс-релизе.

Действующий президент Владимир Зеленский, напомним, не только записал для инвесторов специальное видеоприглашение, но и анонсировал масштабную приватизацию уже в нынешнем году. Хотя бы частичное разгосударствление, очевидно, должно бы коснуться и госбанков, тем более что для "Укргаза" начало процедуры приватизации было объявлено еще в феврале с.г. К слову, сия участь планировалась для него еще в 2017-м (и даже было объявлено о "технической готовности"). Также тогда были заявлены и планы уже в середине 2018 г. продать по 20% акций Ощадбанка и Укрэксимбанка.

Так что и нынешние программные заявления вполне могут оказаться не более чем декларациями, реализация которых будет еще многократно откладываться на все новые сроки. Что неизбежно выльется в новые мегапотери для рынка и госбюджета. Но если все-таки нет, то от внедрения международных стандартов и процедур корпоративного управления никуда не деться. Поскольку крупные иностранные финансовые группы могут рассматривать покупку за достойные деньги только прозрачных и понятных для них структур, да еще при условии соответствующим образом настроенных бизнес-моделей и процедур менеджмента.

По силам ли местным функционерам привлечь в Украину не только валютных спекулянтов, но и серьезных институциональных частных инвесторов, еще тот вопрос. Особенно с учетом разгулявшихся еще с осени 2008-го и так до сих пор и не прекратившихся "разбоя и грабежей" на местном рынке. Но главный фактор риска — это родное государство, "гуляющее" по рынку с грацией слона в посудной лавке. Но решать проблему инвестпривлекательности местного банковского сектора все-таки надо, иначе тот же Приватбанк, например, рискует оказаться неинтересным даже его недавним частным собственникам. Ну разве что за сущий бесценок или с доплатой…

И здесь самое время отметить, что Коломойский и Ко — далеко не единственная группа интересантов в госбанковской сфере. Наиболее влиятельным до самого последнего времени был экс-президент Порошенко, которому при дележе вотчин в 2014-м достался Укрэксимбанк, покопавшись в сейфах которого, как поговаривают, можно обнаружить немало "скелетов" президентского бизнеса. И так как внедрение международных стандартов ну никак не содействовало вышеуказанным интересам, процесс всячески тормозился (в том числе и при участии г-жи Рожковой) практически всю каденцию предыдущего президента…

И вот, едва начавшись, реформа оказалась под угрозой дискредитации (не этого ли и добивались?). Ведь пока выглядит все так, что ни прозрачность процедур, ни посредничество дорогого и маститого международного агентства, ни даже участие международных партнеров делу не помогли. Квалификация и независимость набсоветов уже ставятся под сомнение со всеми вытекающими из этого последствиями. Так как иностранные независимые директора, оказывается, — вовсе не гарантия соблюдения "духа и содержания" реформы. И при желании их совсем несложно представить общественности как всего лишь польстившихся на баснословные гонорары зарубежных "заробитчан". Да и проблемы перевода никто не отменял, знаете ли…

А значит, реформа может опять заморозиться на долгие годы.