Протестное движение против безработицы

В Украине усиливается протестное движение предпринимателей, которые по требованию правительства приостановили свою деятельность на время карантина из-за коронавируса. Люди устали от безработицы, в то время как крупный бизнес продолжает работать. Кроме того, они требуют материальной поддержки от государства, лишившего их заработка. В последнее время новые акции анонсировали предприниматели Сум, Чернигова, Кривого Рога и других городов. А в начале мая в Киеве планируется Всеукраинская акция "Карантин убивает", с участием всех региональных бизнес-объединений.

Радіо Свобода

Обратный путь

В последнее время идет много дискуссий по поводу карантинных мер и их влияния на экономику страны. Кабинет министров на прошлой неделе опубликовал план выхода из карантина, состоящий из пяти этапов:

Кабинет министров Украины

В плане учтена немалая часть предложений аналитических центров и бизнес-ассоциаций, но остается ряд проблемных вопросов, нуждающихся в решении.

Что об этапах выхода из карантина думает бизнес

Предприниматели, похоже, устали доказывать Кабмину бессмысленность отдельных карантинных ограничений. В отличие от аналитических центров, которые продолжают писать свои предложения в письмах Кабмину и пытаются убедить власть на онлайн-конференциях и в СМИ, представители бизнеса уже пошли на акции прямого действия.

Так, предприниматели Одессы и Запорожья на прошлой неделе провели автопробеги с участием сотен авто и передали свои требования руководству областных администраций. Они возмущены двойными стандартами — когда крупный бизнес, крупные сети работают, а малый бизнес вынужден закрыться и увольнять работников.

Председатель Запорожского союза предпринимателей Лидия Кривенко отмечает, что люди хотят работать, соблюдая меры безопасности. А еще — требуют материальной поддержки от государства, которое несправедливо лишило их заработка и нанесло убытки. "Бросили своих на произвол судьбы. Тысячи предпринимателей остались без средств к существованию. Нет никакой помощи ни от государства, ни от города, ни от области, — это страшно".

"Почему власть не понимает: если мы не будем работать, платить налоги, то из каких денег будет выплачиваться зарплата той же полиции, которая нас закрывает", — подчеркивает президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш.

В свою очередь, несколько дней назад на акцию протеста вышли предприниматели Херсонщины. Свыше 300 аграриев из сел области перекрыли трассу, — они протестуют против необоснованного закрытия рынков. Митингующие не понимают, почему крупные супермаркеты могут работать, а малый бизнес уничтожается без каких-либо обоснований.

Предприниматели всей страны, страдающие от необоснованных запретов, высказывают свой протест тем или иным способом. Если власть не услышит конструктивные предложения аналитических центров и бизнес-объединений и срочно не откорректирует определенные критерии в опубликованных этапах, не сменит модель карантина с тотальной и вредной на эффективную риск-ориентированную, — количество и масштабы акций во всех городах будут расти, предприниматели будут переходить к более решительным действиям.

Время на уговоры исчерпано. Представители бизнеса в течение полутора месяцев неоднократно выходили к представителям власти с предложениями безопасного перехода от тотального к риск-ориентированному карантину, что позволило бы сохранить рабочие места и малый бизнес. Самая крупная коалиция бизнес-объединений — Украинский совет бизнеса, в состав которого входят 85 бизнес-ассоциаций, в своих обращениях неоднократно отмечала, что тотальный карантин приводит к повышению цен на широкие группы товаров, росту безработицы, нагрузке на социальные фонды, недофинансированию медицины и социальных расходов, ухудшению криминогенной ситуации и т.п. Параллельно бизнес предлагал более эффективную и не губительную для экономики модель карантина.

Мнение аналитических центров

Невозможно обеспечить работу бизнеса, если не будет работать транспорт. Ведь многие работники живут в отдаленных от места работы частях городов или вообще в пригороде. Поэтому транспорт, при условии выполнения мер безопасности, должен работать уже на первом или втором этапах плана правительства по снятию карантинных ограничений. Вопрос работы продуктовых и непродуктовых рынков тоже должен быть урегулирован. Их полноценная работа, при условии выполнения мер безопасности, должна начаться на первом этапе — в начале мая. Кроме того, с третьего этапа предлагается убрать соотношение новых случаев заболевания и количества выздоровевших (что кажется сомнительным критерием), заменив на другие измеряемые показатели.

Еще один сверхважный вопрос — политика "запугивания", все еще продолжающаяся через СМИ со стороны определенных представителей власти. Информация из МЗ поступает односторонняя, что приводит к искажению восприятия гражданами Украины текущей ситуации. Считаем целесообразным перейти к более взвешенной стратегии, в частности: 1) информировать о ключевых правилах поведения, снижающих вероятность заражения; 2) предоставлять населению информацию о настоящем уровне смертности от вируса в странах мира, который уже определили ведущие мировые ученые, в частности Оксфорда, Стэнфорда и т.п.; 3) предоставлять оперативную информацию о загруженности медицинской системы Украины (в процентах); обнародовать в СМИ статистику об инфицировании и смертности от нового вируса наряду со статистикой заболеваний и гибели людей от других болезней в Украине. Для примера, за январь 2020 года от рака в Украине умерло 7040 человек, от сердечных болезней — 36 341, от туберкулеза — 309, от СПИДа — 295 и т.п.

Переход к взвешенной коммуникационной политике необходим для того, чтобы люди имели возможность получить достаточную информацию о новом вирусе, о необходимых мерах безопасности и могли делать сознательный выбор о своей работе, отдыхе, лечении…

Что касается оргмероприятий: кроме широкого тестирования и отслеживания контактов, что уже успешно реализуется Кабмином, многое означает налаживание полноценного эпиднадзора в Украине. Для улучшения оперативных решений по эпиднадзору считаем целесообразным передать сеть лабораторий от МЗ в Центр общественного здоровья МЗ Украины. Кроме того, следует улучшить доступ и охват населения услугами, которые помогут эффективно влиять на заболеваемость новым вирусом, внеся соответствующие дополнительные услуги в гарантированный пакет первичной медико-санитарной помощи, и предусмотреть их дополнительное финансирование. Это значительно способствовало бы профилактике, выявлению и сопровождению лечения острого респираторного заболевания COVID-19.

Надеемся, Кабинет министров отслеживает настроения людей, многие из которых остались без работы, без возможности приобрести необходимое лекарство, здоровую пищу и т.п., и в ближайшие дни будут приняты необходимые изменения в Постановление №211, которые позволят абсолютному большинству предпринимателей и работников вернуться к работе при условии выполнения мер безопасности, конечно.

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