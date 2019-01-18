Прощай, коньяк, и здравствуй, укрньяк!

Так, с 2026-го Украина должна отказаться от использования названия "коньяк" для продуктов украинского производства. В конце января Минагрополитики планирует обсудить с отечественными производителями новое название. Пока лидирует бренди, хотя среди вариантов есть и более оригинальные — сонцедар, бурштин, дубняр и, конечно, укрньяк. Но данные изменения коснутся не только коньяка, ведь условия Соглашения об ассоциации распространяются на широкий спектр товаров. Такие привычные для нас слова, как, например, "шампанское", "фета", "мадера", "херес" или "кальвадос", в скором времени будут применимы исключительно к продукции конкретных производителей, а не названий определенных видов товаров.

Такие изменения обусловлены обязательствами по признанию и охране географических указаний, происходящих из стран ЕС, которые взяла на себя Украина в связи с подписанием Соглашения. Следует отметить, что раздел IV Соглашения, в котором содержатся положения о географических указаниях, вступил в силу в Украине с 1 января 2016 г., а в полном объеме Соглашение вступило в силу 1 сентября 2017-го, но производителям дали время на изменение названий их продукции.

Географическим указанием, в соответствии со ст. 22 Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (далее — Соглашение ТРИПС), является указание, которое определяет товар как происходящий с территории одного из членов, региона или местности на его территории, когда данное качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени связаны с его географическим происхождением.

В Законе Украины "Об охране прав на указание происхождения товаров" (далее — Закон) вместо термина "географическое указание" используется термин "указание происхождения товаров". И несмотря на то, что данный термин согласно Закону включает в себя еще три понятия (простое указание происхождения товара, наименование места происхождения товара и географическое указание происхождения товара), в целом он не вступает в противоречие с определением, приведенным в Соглашении ТРИПС.

По состоянию на дату вступления в силу раздела IV Соглашения, в соответствующий Государственный реестр Украины внесены 3110 объектов, полный перечень которых можно найти на сайте ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" (Укрпатент).

Как отмечается в ч. 2 ст. 205 Соглашения, если географическое указание охраняется в соответствии с настоящим Соглашением, то использование такого охраняемого названия не подлежит любой регистрации пользователей и уплате дополнительных сборов.

Это означает, что лица, товар которых маркируется указаниями, зарегистрированными на основании Соглашения, не должны получать дополнительных лицензий и отдельно регистрировать их, как того требует Закон в отношении не упомянутых в Соглашении географических указаний. Они уже являются субъектами, которые имеют право:

— использовать зарегистрированное географическое указание путем нанесения его на товар или этикетку, на упаковку товара, применять в рекламе, записи на бланках, счетах и других документах, сопровождающих товар;

— принимать меры по запрету использования географического указания лицами, не имеющими на это права;

— требовать от лиц, нарушивших его права, прекращения этих нарушений и возмещения материального и морального ущерба в установленном законом порядке.

Таким образом, уже сегодня при выявлении нарушений своих прав на географическое указание, например, производитель шотландского виски (scotch whisky) может инициировать привлечение к юридической ответственности нарушителя. К юридической ответственности можно отнести следующие виды:

— гражданскую (подача исков в суд о прекращении нарушения и возмещении ущерба);

— административную (подача соответствующих заявлений в компетентные государственные органы с целью привлечения к ответственности);

— уголовную (подача заявлений о совершении преступлений).

Если привлечение нарушителей к гражданской и уголовной ответственности в сфере интеллектуальной собственности требует, как правило, заявления соответствующего правообладателя, то к административной могут привлечь государственные органы и по собственному желанию, обнаружив соответствующее нарушение прав.

Так, Антимонопольный комитет может возбудить дело и привлечь к ответственности за неправомерное использование обозначений или распространение информации, вводящей в заблуждение (ст. 5, п. 151 Закона Украины "О защите прав от недобросовестной конкуренции"). Таможенные органы могут возбудить дело о нарушении таможенных правил за перемещение товаров через таможенную границу Украины с нарушением таможенных правил (ст. 476 Таможенного кодекса Украины). Правоохранительные органы могут привлечь к ответственности за нарушение прав на объект права интеллектуальной собственности (ст. 512 Кодекса об административных правонарушениях).

Однако есть в Соглашении и положительный аспект касательно использования географических указаний, которые многие потребители в Украине идентифицируют как видовые. Статьей 208 Соглашения определен переходный период для определенных указаний, когда производители могут продолжать использовать их. Так, десятилетний период с момента вступления в силу Соглашения предоставлен следующим наименованиям: a) Champagne, b) Cognac, c) Madera, d) Porto, e) Jerez/Sherry, f) Calvados, g) Grappa, h) Anis, i) Armagnac, j) Marsala, k) Malaga, l) Tokaj, а семилетний — следующим: a) Parmigiano Reggiano, b) Roquefort, c) Feta.

Таким образом, уже сегодня производителям продукции, где активно указываются на этикетках такие привычные для украинцев понятия, как "коньяк", "шампанское" или другие, больше похожие на указание вида товара, чем его географического происхождения, следует воздержаться от такого использования. Коньяк производители могут называть бренди, шампанское — игристым вином и т.п. А переходный период лучше использовать для настройки своего бизнеса на новые правила.