Новой стратегии развития сферы интеллектуальной собственности не будет?

В день смеха, 1 апреля 2019-го, Антимонопольный комитет Украины обязал Государственное предприятие "Национальный офис интеллектуальной собственности" отменить процедуру закупки услуги по разработке проекта Национальной стратегии развития и функционирования государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности после 2020 года.

Данный проект в марте этого года было поручено разрабатывать Гражданской организации "Украинский институт будущего". Полного текста решения АМКУ еще нет, поэтому в чем точно заключается нарушение, неизвестно, однако эта ситуация очень хорошо показывает состояние реформы в сфере интеллектуальной собственности Украины в целом.

Реформа затормозила. Большое количество законопроектов так и не были приняты Верховной Радой Украины. И можно с уверенностью сказать, что новая стратегия нужна, и даже очень.

Она должна быть тщательно проработана, поскольку именно этот документ будет взят за основу дальнейшей государственной политики в сфере интеллектуальной собственности. Хочется надеяться, что дальнейшая стратегия развития будет сформирована с учетом мнений специалистов в данной сфере: патентных поверенных, судебных экспертов, судей, практикующих юристов, а также самих правообладателей, изобретателей, творцов, ради которых и должны создаваться условия. А также с учетом анализа причин торможения реформы с четким предложением как этого избежать в будущем.

Чтобы сформировать правильную стратегию, безусловно, нужно оценить состояние сферы на момент ее составления. Насколько сильно продвинулась Украина в развитии охраны интеллектуальной собственности после Революции достоинства? Позитивны ли эти изменения и правильный ли курс взят? Для ответа на эти вопросы необходимо понять, с какими проблемами и трудностями сталкивалась наша страна до 2014 г. и на какой стадии развития находилась система правовой охраны интеллектуальной собственности.

Последние пять лет воплощались в жизнь Концепция реформирования государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине и Национальная стратегия развития сферы интеллектуальной собственности в Украине на период до 2020 г.

Проанализировав оба вышеназванных документа, можно выделить следующие основные проблемы интеллектуальной собственности Украины, определенные на государственном уровне после Революции достоинства:

— несовершенная и инертная на изменения система государственного управления сферой правовой охраны интеллектуальной собственности;

— отсутствие существенного прогресса в адаптации нормативно-правовой базы в современных экономических и политических условиях (борьба с "патентным троллингом", интернет-пиратством, удовлетворение потребностей ИТ-отрасли, военно-промышленного и агропромышленного комплексов и т.п.);

— сложные экономические условия;

— недостаточное нормативно-правовое регулирование вопросов, связанных с оценкой прав интеллектуальной собственности; методической базой для определения размера ущерба, причиненного нарушением прав на объекты права интеллектуальной собственности; эффективными механизмами учета и внедрения в производство результатов интеллектуальной деятельности;

— не решенные на законодательном уровне вопросы электронной подачи заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности;

— недостаточное использование инновационного потенциала объектов интеллектуальной собственности, слабое внедрение запатентованных изобретений и полезных моделей;

— низкий экономический потенциал запатентованных изобретений и полезных моделей, действие которых не поддерживается после пяти лет;

— недостаточный уровень культуры и осознания вопросов интеллектуальной собственности в украинском обществе, что порождает, в частности, достаточно высокий уровень контрафакции и пиратства, недобросовестной конкуренции;

— недобросовестная подача заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности.

Подытоживая последнюю "пятилетку", можно сказать, что по состоянию на начало 2019 г. для решения указанных выше проблем были предприняты ряд действий, которые нельзя назвать завершенными.

Да, была ликвидирована Государственная служба интеллектуальной собственности Украины, но полная реорганизация сферы госуправления в данной сфере так и не закончена. На сегодняшний день так и не внедрена прозрачная двухуровневая структура государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности. При Минэкономразвития, обеспечивающем формирование и реализацию государственной политики в сфере интеллектуальной собственности, так и не создан национальный орган интеллектуальной собственности, который бы исполнял отдельные публичные функции (властные полномочия) по реализации государственной политики в указанной сфере. Был создан Национальный офис интеллектуальной собственности с организационной формой "государственное предприятие". Однако, исходя из устава и полномочий этого предприятия, его сложно назвать тем органом, который должен был быть создан еще до 2017 г.

При этом система коллективного управления имущественными авторскими и смежными правами претерпела серьезные изменения. В мае 2018-го был принят Закон "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав", который диктует новые условия.

Новым законом среди прочего установлено, что сбором, распределением и выплатой вознаграждения авторам должны заниматься организации коллективного управления, которые будут образованы как общественные организации самими авторами и исполнителями произведений и которым они передадут соответствующие свои полномочия. Теперь только эти организации от имени авторов произведений могут заключать договоры с пользователями, согласовывать размер вознаграждения (роялти), собирать, распределять и выплачивать собранное вознаграждение. На веб-сайтах таких организаций должны находиться в доступе финансовые отчеты об их деятельности, правообладатели смогут иметь свои онлайн-кабинеты, через которые смогут получать всю информацию о своих объектах и выплатах по ним. Но, к сожалению, на сегодняшний день большинство возможностей, предусмотренных этим законом, так и не реализованы на практике.

Успешным можно назвать принятый Закон "О государственной поддержке кинематографа в Украине", в котором закреплены эффективные способы борьбы с нарушениями прав интеллектуальной собственности в сети Интернет.

Хорошее влияние на сферу интеллектуальной собственности может оказать и судебная реформа, однако сейчас это сложно оценить в полной мере, поскольку она не закончена, а Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности еще не заработал.

В сфере совершенствования национального законодательства и его гармонизации с законодательством ЕС ситуация парадоксальная: подготовлено большое количество проектов законов, но парламент в итоге принимает лишь некоторые их них, что существенно тормозит процесс. К одним из наиболее важных непринятых проектов можно отнести:

— "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических указаний" (регист. №6023);

— "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны интеллектуальной (промышленной) собственности" (регист. №5699);

— "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение прав в сфере интеллектуальной собственности и защиты этих прав";

— "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны изобретений (полезных моделей)";

— "О национальной системе охраны интеллектуальной собственности в Украине".

Это лишь часть проектов, подготовленных Кабинетом министров и так в итоге и не принятых. На самом деле их гораздо больше.

То есть государство идет в правильном направлении и пытается привести национальное законодательство в соответствие с взятыми на себя условиями Соглашения об ассоциации с ЕС, но скорость этих изменений с каждым годом снижается все больше и больше, о чем уже неоднократно заявляли наши европейские партнеры.

Можно с уверенностью заявить, что проблемы, с которыми Украина входила в 2014 г., в большей степени остались нерешенными и требуют их урегулирования и сегодня. Поэтому в следующей стратегии нужно обязательно проанализировать причины такого провала реформ и разработать пути их решения.

Важно, чтобы среди прочих в следующую стратегию вошли такие идеи, как:

— создание благоприятных условий для активизации инновационной деятельности, внедрения инноваций, функционирования инновационной инфраструктуры;

— формирование инновационной культуры;

— определение и внедрение неналогового механизма стимулирования субъектов хозяйствования к внедрению изобретений и технологий;

— совершенствование системы экономического (налогового, кредитного, страхового) стимулирования субъектов хозяйствования к коммерциализации объектов интеллектуальной собственности и формирование рынка таких объектов;

— принятие законов в отношении изобретений, полезных моделей, географических наименований;

— усиление ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности, а именно — санкций ст. 229 УК Украины;

— реанимирование инспекторов по интеллектуальной собственности и расширение их прав;

— завершение реформы касательно эффективной структуры государственного управления сферой интеллектуальной собственности и ликвидация коррупционных рисков;

— завершение реформы в сфере организаций коллективного управления;

— повышение культуры граждан в отношении чужой интеллектуальной собственности.

Можно с уверенностью заявить, что стратегия развития интеллектуальной собственности на последующие годы необходима Украине. Ее следует формировать с учетом разработанного Всемирной организацией интеллектуальной собственности "Руководства по разработке стратегии в области интеллектуальной собственности в странах с переходной экономикой". В процессе подготовки должны быть проанализированы стратегии развития других стран и взяты наиболее удачные из них. Кроме этого, необходимо проанализировать причины столь низкой эффективности внедрения реформ и продумать, как избежать подобного в дальнейшем. Приняв стратегию, необходимо утвердить ее на наивысшем уровне и четко придерживаться намеченных действий и сроков их выполнения.