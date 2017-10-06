Ну вот, поели, можно и поспать. Действительно ли бюджет-2018 является бюджетом развития

Правительство уже успело окрестить бюджет-2018 беспрецедентным, поскольку совокупно центральный и местные бюджеты впервые в истории Украины превышают триллион гривен. На самом деле это сомнительная победа, ведь превысить триллион гривен удалось лишь благодаря инфляции и девальвации. И если оценивать этот показатель в долларах, получим посредственный результат — доходная часть госбюджета на 2018 г. составляет 29,933 млрд долл. То есть страна едва вышла на уровень доходов 2007 г. (почти 31 млрд долл.) Но до рекордных 47 млрд в 2012-м еще очень далеко.

Планируемый уровень инфляции на следующий год — 7% при среднем курсе доллара 29,3 грн. Это заранее не конгруэнтные друг другу показатели. Ведь сырьевая структура экономики Украины зависима от импорта, и рост курса минимум на 14% (по сравнению с реальным курсом 2017-го) значительно усилит инфляцию. С другой стороны, понятна логика правительства при расчете будущего курса, ведь согласно планам ожидается увеличение экспорта с 50,7 млрд долл. до 54,4 млрд, что соответственно увеличит количество валюты в стране. Если к этому добавить еще очередной транш МВФ и другие заимствования, запланированные на следующий год, то становятся непонятными ожидания правительства по такому существенному обесцениванию национальной валюты.

Впрочем, не стоит поспешно обвинять чиновников в некомпетентности. Дело в том, что в проекте доходной части бюджета заложен ряд венчурных статей, ставящих под сомнение реалистичность этих планов. Например, от приватизации в следующем году правительство планирует получить 22,5 млрд грн, что почти в 30 раз превышает реальный совокупный доход от приватизации за последние четыре года (935,14 млн грн).

Понимая, что доходная часть бюджета может быть не выполнена, а расходную часть никто уменьшать не собирается, в чем легко убедиться ниже, правительство оставляет себе пространство для маневра. Управляемая девальвация гривни вместе с увеличением монетарной базы может стать компенсатором недовыполнения доходной части бюджета.

Согласно проекту бюджета рост ВВП в следующем году должен составить 3%, а общая доходная часть бюджета увеличится на 13,8%. Однако этот рост, к сожалению, будет реализован не благодаря развитию экономики или улучшению инвестиционного климата.

Основная статья дохода, которая вырастет на 34,6%, — это НДС на ввозимые в Украину товары, и составит она 297,8 млрд грн, то есть треть всей доходной части бюджета. Это произойдет не благодаря улучшению работы таможни или детенизации экономики, а прежде всего благодаря увеличению объема импорта до 61,8 млрд долл.

Еще одна статья, обеспечивающая повышение доходов, — налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Поступления от него вырастут на 17,6% по сравнению с 2017 г., что составит 90,776 млрд грн. Однако, к сожалению, это опять-таки произойдет не благодаря созданию новых рабочих мест или увеличению зарплат в реальном секторе экономики. Прежде всего, такой рост будет происходить благодаря повышению в 2018-м минимальной зарплаты на 16,3%, до 3723 грн.

Следующими статьями, увеличивающими доходы бюджета, является повышение акцизов. В публичных выступлениях представители правительства говорят, что повышения акцизов не будет, стыдливо используя термин "индексация". Хотя в бюджете четко прописано повышение акцизов на 11,2% для товаров, произведенных в Украине, и на 10,3% для товаров, ввозимых в страну.

При этом уровень роста ВВП страны ярко демонстрирует объем НДС с товаров и услуг, произведенных в Украине. В следующем году он повысится всего на 5,3% (это меньше, чем запланированный уровень инфляции в 7%), а налог на доход предприятий — на 7,8%, то есть на уровне инфляции. Итак, реального увеличения производства товаров и услуг в стране в следующем году не ожидается, или же оно будет незначительным.

Кроме того, в 2018-м упадут доходы от пользования недрами. Больше всего уменьшится доход от ренты за пользование недрами для добычи природного газа — минус 12,7%, или 4,2 млрд грн. Это падение четко коррелирует с увеличением количества спецразрешений на пользование недрами, на которых государство получит до 600 млн грн (то есть в семь раз меньше, чем без специальных разрешений).

Если подытожить, то серьезного повышения доходов от производства товаров и услуг не ожидается, а рост бюджета в основном обеспечит существенное увеличение импорта и рост НДФЛ благодаря повышению минимальной заработной платы.

Расходная часть госбюджета-2018 увеличивается на 12,7%, или на 107 млрд грн. Вместе с запланированным дефицитом в 71,086 млрд грн эта часть бюджета демонстрирует относительную стабильность. Конечно, если не углубляться в детали.

Первое, что бросается в глаза, это существенное повышение расходов на госаппарат. Так, финансирование аппарата ВР увеличится на 36,7% и составит около 1,7 млрд грн, Государственной судебной администрации Украины — на 56,2% (13,5 млрд), Верховного суда Украины — на 51,3% (1,6 млрд). Однако лидером роста расходов является хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабмина: общегосударственные расходы на него увеличатся на 394% и составят 1,5 млрд грн.

К тому же расходы на финансирование областных государственных администраций вырастут на 43,5% (9,53 млрд грн), или на 130% по сравнению с 2016 г. (4,17 млрд).

Такое значительное увеличение финансирования госаппарата выглядит особенно циничным на фоне повышения прожиточного минимума до 1700 грн, заложенного в бюджете на 2018 г. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что эта сумма вдвое меньше, чем реальный прожиточный минимум — 3388 грн (с учетом суммы обязательных платежей), рассчитанный в Минсоцполитики.

Расходы на ГПУ в следующем году — 6,769 млрд грн (растут последние несколько лет, хотя полномочия прокуратуры согласно реформе должны уменьшаться). На фоне этого к генпрокурору есть два вопроса: куда делись 1,5 млрд долл., конфискованных у Януковича, и правильно ли мы понимаем, что коррупция в стране уже преодолена?

Ведь в следующем году запланированные суммы от спецконфискации активов у коррупционеров равны нулю.

Стоит отметить, что запланированные расходы на МВД и подчиненные службы не намного меньше в 2018-м, чем расходы на Вооруженные силы Украины во время необъявленной войны со стороны РФ, и составляют 63,919 млрд грн (рост на 20,3% по сравнению с прошлым годом) . Главное — это увеличение расходов на Национальную полицию, запланированное в следующем году на 27%, до 24,3 млрд грн. Поэтому возникает ряд актуальных вопросов: снизился ли (и на сколько) уровень преступности в стране, должным ли образом полиция выполняет свои функции и когда мы наконец завершим реформу МВД, фасадом которой выступает создание патрульной полиции?

Наконец более-менее серьезное финансирование получает украинская армия. На Минобороны заложены рекордные 83 млрд грн, из которых, к сожалению, только 16 млрд пойдут на развитие вооружения и военной техники ВСУ. Очевидно этого недостаточно для воюющей страны.

На Минсоцполитики на следующий год заложено 151,7 млрд грн, из которых 141 мдрд пойдет на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Этот дефицит будет сохраняться вплоть до 2020 г. в соответствии с бюджетной резолюции. Поэтому так называемая пенсионная реформа не только не решает главную задачу — увеличение размера пенсий, а наоборот, усугубляет ситуацию. Ведь ресурс от роста ЕСВ (благодаря увеличению минимальной зарплаты) в ближайшие два года будет полностью исчерпан, а дефицит ПФУ так и не будет уменьшен ни на гривню. Итак, вопрос, за счет чего обеспечивать пенсии будущим пенсионерам, остается открытым.

В последние годы с началом отопительного сезона чиновники все чаще говорят о больших потерях тепловых сетей, низком уровне энергосбережения зданий и острой потребность во внедрении соответствующих государственных программ. И вот в бюджете-2018 на Фонд энергоэффективности правительство запланировало, как и в 2017-м, 400 млн грн. В то же время итоги работы фонда в этом году показали, что необходимая сумма примерно в пять раз больше и составляет около 2 млрд грн.

Чиновники часто нарекают, что талантливая молодежь уезжает за границу, и что необходимо создавать соответствующую систему мотиваций, чтобы она оставалась в стране. И как результат, мы видим на следующий год уменьшение государственной компенсации процентной ставки по кредитам для покупки жилья для молодежи на 24%. В целом на госпомощь по строительству и приобретению жилья для всей молодежи страны правительство запланировало 72 млн грн. Этих денег хозяйственно-финансовому секретариату Кабмина хватило бы всего на девять дней.

Бюджет МинАПК вырастет на 31,9%, до 12,5 млрд грн. Учитывая, что экспортеры сельхозпродукции в последние годы уверенно удерживают первые места, оттеснив металлургов и химиков, и обеспечивают поступление валюты в страну, государство давно должно было поддерживать сельхозпроизводителей. Поэтому увеличение бюджета МинАПК кажется разумным шагом, впрочем, лишь на первый взгляд.

Основной рост расходов — это существенное увеличение финансирования руководства и чиновников соответствующих служб: Госагентства рыбного хозяйства — на 17,6%, Госагентства лесных ресурсов — на 39,2, Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей — на 37,6, Госслужбы геодезии и кадастра — на 44,6%.

При этом на 38% сокращается финансовая поддержка сельхозпроизводителей. На всех агропроизводителей страны заложено 2,9 млрд грн, то есть почти столько же, сколько на одно Госуправление делами, которое обслуживает администрацию президента и содержит несколько дач для высших должностных лиц страны (2,3 млрд грн).

Если все же искать позитив, то надо отметить появление в бюджете статьи, направленной на поддержку и развитие фермерских хозяйств. В следующем году правительство выделяет на это 1 млрд грн. Это безусловно положительный шаг. Однако пока неизвестно, кого государство посчитает фермером, ведь эти параметры не выписаны законодательно, и стоит следить, чтобы эти деньги по украинской традиции не пошли на финансирование латифундистов.

На обслуживание госдолга запланированы 130 млрд грн, а государственный и гарантированный долг составит 84,6% от ВВП.

На субсидии населению в 2018-м запланирована на 10% меньшая сумма, чем в этом году, — 55 млрд грн вместо 61 млрд. Логика правительства заключается в том, что при повышении минимальной заработной платы меньше людей в стране будут иметь основания получать субсидии. Насколько эти расчеты верны, покажет время. Одно известно точно: система возмещения субсидий на сегодняшний день является большой черной дырой бюджета, ведь отсутствие единого государственного реестра льготников дает большой простор для махинаций и манипуляций на государственном уровне.

На реализацию концепции "Новая украинская школа", которая в соответствии с новым Законом "Об образовании" должна обеспечить качественное современное и доступное среднее образование, в бюджете заложено всего 1,37 млрд грн. Понятно, что этих средств недостаточно для полноценного запуска реформы по всей стране.

Расходы на Минздрав увеличиваются. Так, со следующего года в Украине появится Национальная служба здоровья, в рамках которой на первичную помощь населению выделено 13,2 млрд грн. При этом на 8% уменьшается медицинская субвенция из государственного бюджета в регионы на поддержку местной медицины.

Стоит отметить, что этот бюджет продолжает тенденцию 2017 г. по рецентрализации страны. Не увеличив базу налогообложения, в этом году власть перевела на местные бюджеты расходы по оплате коммунальных услуг в учреждениях образования и здравоохранения, заработную плату административно-технического персонала, фактическое финансирование госзаказа профессионально-технического образования (в бюджете-2018 предусмотрено всего 119,6 млн грн на подготовку кадров по профессиям общегосударственного значения). В бюджете присутствует субвенция регионам для содержания учреждений образования и здравоохранения. Однако она будет распределяться через административную вертикаль Кабмин—ОГА—райадминистрации, заставляя местные власти быть крайне лояльными к центральной.

Если подытожить, то можно уверенно утверждать: бюджет-2018 не лучше и не хуже, чем в предыдущие годы. Это бюджет проедания. Власть уверенно тратит деньги на госаппарат и силовые ведомства, традиционно забывая о социальном направлении, инвестиционном климате и развитии экономики. Подобный подход требует изменений.

В качестве примера изменения парадигмы управления финансами страны можно вспомнить записанную еще в Коалиционном соглашении 2014-го норму о замене налога на прибыль (18%) налогом на выведенный капитал (15%). Налог на выведенный капитал является справедливым, поскольку предполагает следующий принцип налогообложения: пока бизнес не начал приносить прибыль, выплачиваемую владельцам в форме дивидендов, он не облагается (налог на прибыль уплачивается в первый же отчетный период, даже если нет финансового результата). Когда поступает прибыль, и владелец забирает ее путем выплаты дивидендов, он уплачивает только один налог — в 15%, не платит НДФЛ и налог на репатриацию. Такая модель должна стимулировать инвесторов вкладывать в Украину и получать здесь прибыль. Кстати, Нацсовет по вопросам реформ еще в октябре прошлого года оформил запуск налога на выведенный капитал с 2018 г. Но Минфин представил соответствующий законопроект только летом 2017 г., поэтому маловероятно его рассмотрение и введение в действие с 2018-го.

Следует помнить, что стабилизация экономической ситуации и наличие денег в бюджете — это не благодаря работе правительства. Просто правительству Гройсмана больше повезло с конъюнктурой на внешних рынках, чем правительству Яценюка. Но так будет не всегда. Итак, в госбюджете на следующий год нет главного — идеи трансформации экономической модели Украины. И если она не появится в ближайшее время, огромные внешние и внутренние долги, дыра в Пенсионном фонде, низкая конкурентоспособность и огромная зависимость от внешних рынков в конце концов приведут к финансовому коллапсу страны.