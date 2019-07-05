Нагромождения нашей свободы

Рефлекс свободы — характерная реакция всех живых существ, самый важный из врожденных инстинктов (И.Павлов)

Неудивительно, что основной причиной развала совка было тотальное подавление свободы. На данном этапе у украинского общества нет четко сформулированной национальной идеи, а у государства — глобальной стратегии развития. Для многих постсоветские годы — это годы упущенных возможностей и нереализованных ожиданий. Для некоторых — годы выживания. Но могло ли быть иначе? Могли ли мы в 90-х годах прошлого века сразу после развала Союза развиваться по-другому, например, как Польша?

Постсоветский период можно охарактеризовать как библейское хождение евреев по пустыне, пока не умрет последний раб. Этот период "очищения", период "умирания рабов" сопровождался побочным Эффектом Нагромождения в виде постсоветского законодательства и совковой бюрократической машины.

Фактическая свобода индивида развивается медленнее, чем его представление о свободе (А.Камю)

Украинское общество, эволюционно изменяющее свое отношение к свободе, находится в постоянном конфликте со всегда архаичными по отношению к обществу Нагромождениями. Результаты последних выборов президента являются прямым следствием этого конфликта. Общество с новыми горизонтами свободы уже начало процесс люстрации архаичных политиков и, по большому счету, всей государственной бюрократии. Можно предположить, что только сейчас Украина выходит на тот путь, который Польша и страны Балтии начали тридцать лет назад.

Человек по природе свободен (И.Кант)

Обратной стороной свободы является ответственность. Именно тест на уровень ответственности (по шкале от безответственного до ответственного) показывает и уровень свободы. Что можно сказать об уровне ответственности в украинском обществе? Сколько украинских политиков подали в отставку или ушли из политики как следствие политической ответственности? Сколько коррупционеров самостоятельно уволились, потому что брали взятки? Уволился ли хоть один сотрудник МЭРТ или Минфина в результате признания своей ответственности за самую нищую страну Европы?

Идея права есть свобода (В.Гегель)

Свобода в качестве одной из высших социальных ценностей не была включена в окончательную редакцию ст. 3 Конституции Украины. Следует согласиться с В.Речицким, что Конституция Украины сохраняет патерналистский оттенок. Статья 64 Основного Закона предусматривает, что конституционные права и свободы не могут быть ограничены. Таким образом, свобода сужена до пределов, определенных Конституцией, в результате чего происходит смещение от закона природы в сторону закона права. Этот подход совпадает с представлениями Ш.Монтескье, который указывал, что в обществе, где есть закон, свобода может заключаться лишь в том, чтобы делать то, чего должно хотеть, и не быть принуждаемым делать то, чего не должно (по закону) хотеть.

Если исходить из того, что понимание свободы сложилось эволюционным путем, а наше законодательство оперирует подходом, сформулированным еще в XVIII ст., то столетнее отставание Украины от развитых стран имеет глубокие корни в виде состояния свободы нашего общества.

Патернализм Нагромождений отражен и в Уголовном кодексе, где преступления против государства (раздел І особенной части УК) считаются более опасными, чем против личности (раздел ІІ особенной части УК). А ведь в развитых странах именно жизнь является главной ценностью.

Свобода есть познанная необходимость (Б.Спиноза)

Существование в Украине одновременно Хозяйственного и Гражданского кодексов является ярким примером неспособности принять новые горизонты свободы без внутреннего запроса на это. Гражданский кодекс Украины по своему свободному духу опередил осознание свободы постсоветским бюрократическим аппаратом. Поэтому у чиновников и была потребность одновременно принять то, что так близко по духу к совку, — Хозяйственный кодекс, архаичность которого бесспорна на фоне Гражданского кодекса Украины.

Нельзя применить инструментарий цивилизованных стран в Украине, если украинское общество еще не эволюционировало до этого. Сколько бы Украина ни создавала антикоррупционных органов, их суть будут составлять работающие там люди с соответствующим представлением об ответственности и долге. Поэтому правы те, кто утверждает, что в Украине коррупцию можно победить, исключительно убирая условия для ее существования, а не гоняясь за коррупционерами.

Благодаря развитию технологий, доступности посещения развитых стран, мы познали их уровень жизни. Теперь нам осталось осознать, что от этого уровня нас отделяет степень свободы. Поэтому все идеи, которым стоит следовать, должны быть связаны с развитием нашей свободы и разрушением всего, что ее ограничивает. Должна повыситься средняя "температура" осознанности по стране, прежде чем мы сможем добиться в законодательстве и госуправлении уровня западных стран, где свобода является наивысшей социальной ценностью. Справедливости ради следует отметить, что Запад шел к этим стандартам столетиями, а нам необходимо развиваться скачками.

Только в условиях свободы энергия индивида может проявиться во всей полноте. В свободе — главная пружина человеческого совершенствования (Б.Чичерин)

Свобода — исключительная возможность действовать, отсутствие внешних препятствий движению. К таким внешним препятствиям следует отнести излишнюю бюрократизацию, низкое качество норм, высокую налоговую нагрузку. Разрушение Нагромождений является первоочередной задачей власти, если она истинно следует идее свободы. Только такие решения, которые разрушают Нагромождения, должны стать основой деятельности власти.

ВВП — объективный показатель состояния свободы.

Рост ВВП выше уровня инфляции возможен в Украине при условии снижения ограничения свободы. Огромный негатив на рост ВВП оказывает чрезмерная налоговая нагрузка, намного превышающая кривую Лаффера.

По своей сути кривая Лаффера — это визуализация состояния свободы в налогах. Высокие налоги воспринимаются как ограничение свободы и, с одной стороны, подавляют энергию творить (двигаться вперед), а с другой — приводят к возрастанию уклонения от уплаты налогов. Учитывая инстинктивность свободы, уклонение при высоких налогах психологически воспринимается уже не как вопрос экономии, а как вопрос "борьбы" за свободу. Поэтому результат высоких налогов всегда один и тот же — снижение поступлений в бюджет и сдерживание роста ВВП. Снижение налоговой нагрузки, в первую очередь прямых налогов на труд (ЕСВ), — эффективный стимул роста ВВП.

Подавляет рост ВВП и постоянное ощущение присутствия правоохранительных органов, рейдерство и безнаказанное переписывание информации о собственнике в реестрах, — это все формы ограничения свободы. Жизненно важна для Украины незамедлительная ликвидация налоговой милиции и экономических отделов СБУ независимо от создания альтернативных органов. Отправка в отставку руководства Минюста за каждый факт неправомерного вмешательства в работу различных реестров (движимого имущества, недвижимости, вещных прав) создаст необходимые условия для роста ВВП.

Ежегодно в Украине проводятся сотни тысяч всевозможных проверок бизнеса. Эффективность этих проверок сомнительна, о чем говорят их результаты. В то же время, по заявлениям налоговой, почти 98% всех налоговых поступлений осуществляются добровольно. Там, где есть "жесткая тень", эти проверки не проводятся, а поэтому никак не влияют на поступления в бюджет или уменьшение теневой экономики (например, теневого оборота подакцизных товаров).

В такой ситуации годовой мораторий на любые проверки, за исключением вопросов, связанных с трансфертным ценообразованием и подакцизными товарами, а также в связи с несчастными случаями, также создаст необходимые для роста ВВП условия. Один год — достаточный срок для проведения модификации контролирующих органов под стандарты, соответствующие идее свободы. В этом аспекте замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал (НнВК) поможет упростить и улучшить администрирование в налоговой сфере, поскольку она значительно сокращает количество налогооблагаемых операций, позволяет автоматизировать удаленный контроль за основной частью операций и при этом обеспечивает налогообложение в соответствии с волей налогоплательщика — выводить средства из бизнеса или инвестировать.

Нагромождения — основная преграда, сдерживающая рост ВВП. Если Украина хочет достичь за три года ежегодного роста ВВП на уровне 10%, то стремление к этому должно стать национальной программой (стратегией). Каждое решение и действие власти должны изначально тестироваться на соответствие принципу "а приведет ли это к +10% ВВП?". Модификация системы оплаты труда и пенсионного обеспечения бюджетников и чиновников таким образом, чтобы ее основная часть была привязана к росту ВВП выше 5% в год, будет стимулом ломать Нагромождения изнутри. Ибо каждый бюрократ будет тогда понимать, что, выпуская новое совковое регулирование или препятствуя отмене уже действующего, он лишается значительной части своего вознаграждения.

Свобода и персональная ответственность должны стать универсальной гильотиной для всего госаппарата и законодательных Нагромождений.