"Лифт" развития стартапов

В качестве инструмента развития стартапов, запуска успешных инновационных бизнесов, созданных на базе разработок научных учреждений и заведений высшего образования (ЗВО), предлагается внедрить систему "Инновационного лифта": от школы до Европы", основанную на методологии Lean startup (подробно — в нашей предыдущей публикации, ZN.UA №39 от 19 октября 2019 г.), с ее органичными составляющими — бизнес-студиями (на уровне школ), бизнес-инкубаторами и научными парками (на уровне научных учреждений и ЗВО), украинскими индустриальными парками (ИП) и европейскими технопарками.

Идея

С учетом того, что способности к предпринимательской деятельности есть в среднем у 5–7% населения, а также того, что предпринимательство в Украине слабо развито, формировать предпринимательский менталитет украинцев нужно со школы, продолжая развивать соответствующие способности и навыки (прежде всего проектирование бизнеса) в заведениях высшего образования.

Идея "инновационного лифта" заключается в том, чтобы создать систему сквозной поддержки (финансовой, организационной, информационной) предпринимательских способностей и инициатив населения в среде соответствующих инновационных структур по всей инновационной цепочке создания добавленной стоимости — от идеи до этапа серийного производства и выхода на рынок.

Рассмотрим следующие инновационные структуры.

Бизнес-студии — первый этап "лифта" — создаются на базе средних школ и лицеев заведениями высшего образования самостоятельно или в сотрудничестве с бизнес-ассоциациями и предприятиями региона как элемент профориентационной системы с целью обучения школьников основам предпринимательства, стимулирования и "выращивания" у них предпринимательского мышления. Предполагает привлечение к преподавательской деятельности предпринимателей и опытных стартаперов. Интересный опыт по этому направлению, накопленный П.Тесновским, требует соответствующего методического обобщения и распространения.

Бизнес-инкубаторы — второй этап "лифта" — создаются на базе ЗВО и предусматривают предоставление обучающимся в них и имеющим новаторские идеи и желание их воплотить студентам помощи (в течение двух-трех лет) в создании прототипа инновационного продукта в виде: обучения, менторской поддержки, инфраструктуры, административных, юридических и финансовых услуг, иногда даже обеспечивают предпринимателей жильем и питанием.

Важной составляющей бизнес-инкубатора является наличие менторов (коучеров) — опытных профессионалов, советников, которые следят за развитием компаний и делятся опытом. Рид Хоффман — соучредитель сайта профессиональных сетей Linkedin (стартап-компании, созданной в 2003 г. и проданной Microsoft в 2016-м за 26 млрд долл.) однажды сказал, что основать стартап — "это как сбросить себя со скалы и по пути вниз попытаться собрать самолет".

Ментор — это человек, уже прошедший этот путь, уже собравший такой самолет и, как правило, неоднократно, а сейчас помогающий начинающим это сделать. Успешными бизнес-инкубаторами Украины можно с уверенностью назвать Polyteco, созданный при КПИ им. И.Сикорского в 2013 г., iHUB, основанный в 2013 г. в Киеве и функционирующий при поддержке МИД Королевства Норвегия, WannaBiz, созданный в 2012 г. в Одессе и специализирующийся на поддержке IT-проектов.

Научные парки — третий этап "лифта"— согласно законодательству создаются на базе научных учреждений/заведений высшего образования и способны запустить инновационные бизнесы благодаря концентрации в одном месте всех задействованных участников, которые владеют знаниями и опытом, взаимодействуют и поддерживают деловые связи, учатся друг у друга, пытаются достичь успеха в своей сфере и помогают в этом другим. Научные парки оказывают поддержку в поиске потенциальных инвесторов, продвижении продукта на рынок и привлечении все большего количества потребителей.

В отличие от многих других стран, в Украине достаточно легко создать научный парк (по данным МОН Украины, сейчас в стране зарегистрированы 26 научных парков). Сложнее обеспечить его реальную деятельность (а не формальное существование) при существующей законодательной и регуляторной базе, нынешнем состоянии экономики и имеющихся финансовых возможностях государства и частного сектора. Но успешные примеры все же есть, среди них: Научный парк "Киевская политехника", Корпорация "Научный парк "Киевский университет имени Тараса Шевченко", ООО "Научный парк Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", ООО "Научный парк "Ужгородский национальный университет", ООО "Научный парк Одесского политехнического университета", Научный парк Николаевского национального аграрного университета "Агроперспектива" и другие, имеющие положительные результаты деятельности.

Индустриальные парки — четвертый этап "лифта" — обеспечивают стабильную работу растущих бизнесов для увеличения объемов производства, сбыта и прибыли, то есть для расширения их деятельности. Это достигается путем доступа к промышленной, транспортной, производственно-складской, административной и социальной инфраструктуре ИП. По информации Минэкономразвития, по состоянию на 15 мая 2019 г. в Реестр индустриальных (промышленных) парков включены 39 ИП, из них в 16 определены управляющие компании, а в шести есть участники — это индустриальные парки "Свема" (г. Шостка, Сумская область), "Коростень" (г. Коростень, Житомирская обл.), "Павлоград" (Павлоградский р-н, Днепропетровская обл.), "Новоднестровск" (г. Новоднестровск, Черновицкая обл.), "Винницкий кластер холодильного машиностроения" (г. Винница), "Ланновский" (с. Ланна, Карловский р-н, Полтавская обл.). Расширение деятельности стартапов в ИП является первым возможным сценарием в пределах "лифта".

Второй сценарий предполагается реализовать в среде технологических парков стран — членов ЕС с использованием бизнес-формата франчайзинга по следующей схеме: основание студентами "собственного дела" в бизнес-инкубаторе соответствующего украинского ЗВО, успешное прохождение последующих стадий по изготовлению прототипа и выпуску исследовательской партии инновационной продукции, начало серийного производства инновационной продукции в среде ИП для насыщения внутреннего рынка Украины с дальнейшей дупликацией украинского инновационного бизнеса в технопарках стран — членов ЕС с целью выхода сначала на рынок страны происхождения технопарка, а затем — на общеевропейский рынок для получения доступа к европейским ресурсам, технологиям и опыту, развитие международного сотрудничества с компаниями-резидентами стран — членов ЕС и повышение конкурентоспособности украинских производителей.

Концепция "Инновационного лифта": от школы до Европы" не ориентирована на содействие эмиграции украинцев в ЕС (как это может показаться на первый взгляд). Наоборот, она заключается в том, чтобы предоставить им возможностьполучать навыки управления недавно организованным бизнесом путем использования опыта и знаний сведущих предпринимателей из стран — членов ЕС, не разрывая связей с Украиной и ее рынком, а следовательно, применяя их на благо родной страны.

Для нас вопрос должен состоять не в том, как остановить выезд украинцев в другие страны для получения образования и лучших условий трудоустройства, а в том, как создать в стране такую среду, чтобы высококвалифицированные специалисты возвращались с улучшенными знаниями, креативными идеями, налаженными партнерскими связями с европейскими коллегами и вкладывали их в развитие украинского общества и экономики. Это только обогатит Украину в долгосрочной перспективе. В этом плане концепция "лифта" действительно важна. Главная проблема реализации такого сценария — отношение власть имущих к не нужным им гражданам. Показательный пример — история с девочкой Лией Мотречко (см. ZN.UA №29 от 27 июля 2019 г.), которая даже после равнодушного отношения со стороны представителей местной и центральной власти не теряет надежды вернуться в Украину с полученным багажом знаний и вложить их в развитие родной страны. Будем надеяться, что ее желание не изменится с годами и опытом. История Лии Мотречко — не исключение, с подобным сталкиваются все вынужденно перемещенные лица из Крыма и Донбасса, о которых с самого начала никто не думал, а сейчас так и вообще не вспоминают. Живут же как-то, ну и ладно…

Возвращаясь к системе "лифта", отметим, что фактически для его внедрения в Украине уже созданы необходимые предпосылки и фундамент.

Во-первых, многие ЗВО, научные учреждения и общественные организации Украины заключили соответствующие соглашения с инновационными структурами и ЗВО европейских стран, выступающими своеобразными "площадками подскока" в Европу.

Например, в марте 2017 г. в г. Кошице (Словакия) состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Национальной научно-технологической ассоциацией Украины, Ужгородским национальным университетом (УжНУ) и Техническим университетом г. Кошице.

В сентябре 2016 г. аналогичные меморандумы о намерениях о сотрудничестве и создании инновационно-учебно-предпринимательских цепочек были подписаны: с украинской стороны — Академией экономических наук Украины, Институтом экономики промышленности НАН Украины, Полтавским университетом экономики и торговли, с польской стороны — Познаньским государственным экономическим университетом, Высшей технической школой в Сувалках и Технологическим парком г. Сувалки.

Во-вторых, украинские студенты и преподаватели уже пользуются возможностями европейских программ обмена между университетами стран — членов ЕС. Одной из таких программ является Erasmus+/Erasmus Mundus, позволяющая учиться, преподавать или стажироваться в другой стране сроком до двух лет и получать за это стипендию.

В-третьих, Украина является членом многих европейских программ, поддерживающих все составные части инновационной цепочки, в том числе Erasmus for Young Entrepreneurs, СOSME, COST, HORIZON-2020, EUREKA.

В-четвертых, в Украине уже почти 20 лет действует организация Enactus Ukraine, дающая возможность студентам попробовать свои силы в социальном предпринимательстве путем реализации социально-предпринимательских проектов. Enactus —международная организация, созданная в 1975 г. в США и объединяющая на сегодняшний день 36 стран, 1700 университетов и более 70 тыс. студентов ежегодно. Модель работы организациипредусматривает проведение каждый год, в том числе в Украине, национальных соревнований Enactus Ukraine, на которых команды ЗВО презентуют результаты своих проектов. Цель соревнований — показать, как предпринимательские идеи студентов и инновационный подход к решению социальных, экономических и экологических проблем могут улучшить качество жизни и жизненные стандарты разных слоев населения.

Подытоживая, отметим, что внедрение системы "Инновационного лифта": от школы до Европы" в практику решает многие важные для Украины задачи:

— дает возможность внедрить новый инструмент системного развития стартапов, учитывающий современную методологию и практический опыт их создания в мире, тенденции образовательной и трудовой миграции в Украине, предусматривающий развитие широкой кооперации и сотрудничества ЗВО, научных учреждений, МСП и стартаперов с зарубежными коллегами;

— улучшает качество институционального окружения благодаря развитию инновационных структур и их взаимной координации. Такими структурами являются бизнес-инкубаторы, научные, технологические и индустриальные парки. Они помогли многим странам преодолеть бедность, технологическую отсталость, инвестиционную непривлекательность и являются теми полюсами роста экономики, которые постепенно, но коренным образом изменяют общий "ландшафт" страны;

— развивает у населения предпринимательский менталитет и мышление, стремление к предпринимательской деятельности;

— поддерживает открытый рынок образовательных услуг и труда для научных работников, содействует интернационализации украинской научно-образовательной и инновационной сферы путем развития кооперации с ЗВО и инновационными структурами стран — членов ЕС;

— содействует формированию новых индустрий на базе инновационных разработок стартапов как основы инновационного восстановления экономики Украины.