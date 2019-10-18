Стартапы в Украине: как преодолеть "долину смерти"

Для современной Украины это можно было бы считать настоящим достижением, ведь за всю историю независимости, постоянно отмечая необходимость развивать инновационно-ориентированную экономику, власть никак не могла принять соответствующий документ. Это если мыслить позитивно. Если же по сути, то этот документ ничем не отличается от других подобных национальных стратегий и их проектов — ни конкретных механизмов финансирования, ни ответственных за ее реализацию. Не говоря уже о его концептуальности и предложенных направлениях решения существующих проблем, среди которых не нашлось места промышленности! Конечно, МОН промышленностью не занимается, а департамент промышленной политики МЭРТ — только "отдельными" инновациями, поэтому и "маємо те, що маємо". Досадно, но одобренная Стратегия в который раз продемонстрировала отсутствие межведомственной координации в государственном стратегическом планировании.

Впрочем, критиковать уже слишком поздно. Лучше сделать этот документ по возможности более полезным для движения экономики в сторону инновационного роста.

Итак, цель Стратегии — развитие целостной национальной инновационной экосистемы для превращения креативных идей в инновационные продукты (услуги) и вывода их на рынок. Собственно, именно реализация, воплощение идей в жизнь и делает их инновациями. Существование идеи в чьем-то представлении, даже самой уникальной, не означает, что она инновационная. Идею надо продать, применить, распространить, только тогда она становится инновацией. Из этого следует закономерный вопрос: как это сделать, как преодолеть печально известную "долину смерти", где терпят неудачу большинство инноваторов?

Для создания инноваций с нуля, от фундаментальных R&D до выхода инновационного продукта на рынок, требуется продолжительное время — иногда десятилетия. Это не означает, что фундаментальной наукой можно пренебрегать, наоборот, ее поддержка является основой национальной безопасности и долгосрочной инвестицией в будущее устойчивое развитие.

Наиболее быстрым путем продуцирования инноваций является развитие стартапов на базе уже существующих разработок научно-исследовательских институтов, университетов и по инициативе предпринимателей. Стартапы — это независимые организации, младше пяти лет, нацеленные на создание, улучшение и расширение масштабированного, инновационного, технологического продукта с высоким и быстрым ростам. Понятно, что стартапы не создадут поток прорывных, радикальных инноваций, но изменить экономический ландшафт страны вполне способны.

Стартап-движение в Украине

По данным сервиса Startup Ranking, Украина занимает 43-е место (250 стартапов), опережая страну стартапов Эстонию, а также Литву, Латвию, Словению, Словакию и даже некоторые новые индустриальные страны. Первое место в рейтинге занимают США (46951 стартап), второе — Индия (6633), третье — Великобритания (4996), первую десятку замыкает Бразилия (1079 стартапов).

Для Украины с ее научным и инновационным потенциалом 250 стартапов — мизерное количество. Даже их успешное дальнейшее развитие не решит проблему низкого уровня национального инновационного развития, стартапов надо в разы больше. В Интернете все чаще появляется информация о создании новых украинских стартапов, формируются их рейтинги, чтобы привлечь к ним внимание и дать вдохновляющие примеры для наследования.

Например, в рейтинг хардварных стартапов вошли 35 украинских компаний, у которых уже есть готовый продукт или его прототип. Среди разработок, занявших первые места: RAWR — умный ошейник для собак; SolarGaps — умные жалюзи; Cardiomo — миниатюрный кардиограф; Heartin Fit — футболка с ЭКГ-монитором; CLAP — система умного дома; EMwatch — умные часы для борьбы со стрессом; Senstone — кулон для перевода голосовых заметок в текст; UBreez — умный измеритель качества воздуха; Kray Technologies — дроны для агросектора; Profeed — система для управления процессом кормления животных.

По данным DealBook of Ukraine 2019 edition (ежегодного обзора украинской индустрии техноинвестиций), в 2018 г. технологический сектор Украины привлек 323 млн долл. венчурных инвестиций, что в четыре раза больше (!), чем в 2016-м, и на 22% — чем в 2017-м. Суммарно за 2013–2018 гг. в украинские технологические компании инвестирован 1 млрд долл., что делает Украину одной из самых инвестиционно привлекательных стран Центральной и Восточной Европы.

Самые рискованные стадии развития стартапов

Cтартап является высокорискованным проектом. Единого подхода к структурированию стадий его развития в мировой практике нет, все зависит от специфики стартапа. В качестве основы возьмем такой подход: "предпосевная" стадия — "посев" — "запуск" — "рост" и "расширение" деятельности — "выход" стартапов.

На первых двух стадиях стартаперам сложнее всего привлечь инвестиции. Поэтому их поддерживает государство через конкурсное финансирование, по крайней мере в развитых странах. В Украине также положили начало подобным инициативам. Первая из них — Фонд поддержки изобретений Минэкономразвития, созданный постановлением правительства в июне 2018 г. Это — экспериментальный проект, имеющий целью простимулировать создание и использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и других результатов научно-технической и инновационной деятельности, который будет действовать до конца 2019 г. Поддержка Фонда распространяется только на четыре направления/сферы применения:

— развитие современных информационно-коммуникационных технологий и робототехники;

— освоение новых технологий транспортировки энергии, внедрение энергоэффективных технологий, освоение альтернативных источников энергии;

— освоение новых технологий производства материалов, создание индустрии наноматериалов и нанотехнологий;

— внедрение новых технологий и оборудования для качественного медицинского обслуживания, фармацевтики.

Размер Фонда составляет 100 млн грн. В случае прохождения отбора победители конкурса на первом этапе госстимулирования получают услуги на сумму до 500 тыс. грн. Услуги включают разработку бизнес-модели, проведение лабораторных тестирований, подготовку патентной заявки, анализ патентной чистоты и прочие. На втором этапе, по результатам оценки команды стартапа, перспективности, патентной чистоты и сроков внедрения идеи стартапа, принимается решение о предоставлении поддержки в размере до 2 млн грн. Следовательно, максимальная сумма поддержки одного проекта составит около 98 тыс. долл.

По состоянию на середину текущего года оператором фонда — Государственным инновационным финансово-кредитным учреждением — зарегистрированы 249 заявок, из них 32 проекта стали участниками второго этапа конкурса. Заявки принимались до 30 сентября 2019 г.

Вторая инициатива — Украинский фонд стартапов (УФС), начавший операционную деятельность 11 июля 2019 г. Бюджет УФС — 390 млн грн, размер гранта для одного проекта составит от 25 до 75 тыс. долл. при продолжительности его реализации до 24 месяцев. Получается, что с таким бюджетом может быть профинансировано от 240 до 720 стартапов. На первый взгляд, неплохо как для двух лет. В Израиле, например, с 1991-го по 2013 г. правительство проинвестировало 1900 стартап-проектов. Но объемы инвестиций и условия поддержки в Украине и Израиле несравнимы. Государство Израиль берет на себя риски стартапов на протяжении первых двух лет: в один стартап-проект оно вкладывает 85% инвестиций (до 500 тыс. долл.), еще 15% вносят стартапер и бизнес-инкубатор. В Украине распределение этих процентов прямо противоположное. Можно предположить, что отобранные стартапы не нуждаются в значительных объемах финансирования, но в случае Фонда поддержки изобретений это не так, потому что четыре выбранных приоритета госфинансирования проектов требуют крупных вложений... А следовательно, проблема с финансированием как была, так и остается.

Для снижения рисков государственного инвестирования в стартап-проекты стоит опять-таки посмотреть, как налажена эта практика в успешных инновационных странах. Например, в Израиле очень тщательно отбирают стартап-идеи: из 200 идей проходят отбор 40, из этих 40 отбирают только 8–12 стартапов для размещения в бизнес-инкубаторах. Успешными обычно становятся восемь стартапов, то есть 20% (из 40 отобранных), тогда как в мире в среднем их доля составляет около 10%. Государство при такой схеме полностью возвращает вложенные средства и даже получает больше, например, по стартапу WAZE (навигатор) государство получило в шесть раз больше средств, чем инвестировало. Чем не пример для Украины?..

Методология Lean startup

Для того чтобы процесс создания стартапов был не таким рискованным, Стив Бланк (американский предприниматель, основатель восьми успешных стартапов) предложил методологиюLean startup. В ее основе лежит понимание отличий между компаниями, реализующими свои бизнес-модели, и стартапами, только ищущими их.

Бизнес-модель описывает, как ваша компания создает, поставляет и получает ценность, иначе говоря, как она зарабатывает средства. Самым популярным на сегодняшний день инструментом бизнес-моделирования является Business Model Canvas, разработанная Александром Остервальдером и Ивом Пинье. В переводе с английского сanvas означает "парусина", "полотно". Применительно к бизнес-моделированию сanvas — этошаблон, концепция, универсальный язык представления бизнеса, состоящий из девяти блоков, позволяющий наглядно и просто представить деятельность вашего бизнеса на одном листке.

Запуск нового бизнеса (технологического или малого бизнеса, либо крупной компании) всегда предусматривал прохождение стандартной схемы: написание бизнес-плана, отправку его инвесторам, сбор команды, разработку продукта и вывод на рынок. И где-то в этой последовательности этапов случаются неудачи.

Не одно десятилетие наблюдая за тысячами стартапов, работающих по этой стандартной схеме, С.Бланк пришел к следующим выводам:

— бизнес-планы редко выдерживают первые контакты с клиентами. В сущности, бизнес-план является "кабинетным" исследованием, написанным изолированно от потребителей еще до того, как стартапер начнет создавать новый продукт. После получения инвестиций он начинает создавать продукт таким самоизолированным способом. Первые серьезные отклики от клиентов стартапер получает только после разработки и вывода продукта на рынок, когда пытается его продать. И часто узнает, что клиентам не нужна большая часть функций продукта, на разработку которых команда потратила от нескольких месяцев до нескольких лет работы;

— никто, кроме венчурных инвесторов, не требует пятилетних планов прогнозирования. Эти планы, как правило, являются выдумкой, и мечтать, что они станут реальностью, почти всегда бесполезно;

— стартапы не являются уменьшенными версиями крупных компаний, они не создаются по генеральным планам. Стартапы, в конечном итоге достигающие успехов, быстро идут от неудачи к неудаче, все время адаптируя, повторяя и совершенствуя свои первоначальные идеи, постоянно учась у клиентов.

Ключевые принципы методологии Lean startup следующие:

1. Вместо того, чтобы месяцами заниматься планированием и "кабинетными" исследованиями, стартаперам необходимо подытожить свои гипотезы (ведь все, что у них есть с самого начала, — это совокупность непроверенных гипотез, являющихся только догадками) и определить, какую ценность они будут иметь для клиентов.

2. Стартаперам надо "выходить из зданий" для проверки собственных гипотез. Они должны идти и спрашивать у потенциальных клиентов, покупателей и партнеров их мнение об основных элементах бизнес-модели, включая характеристики продукта, его цену, каналы распространения и пр. Акцент делается на скорости и ловкости: стартаперы быстро "собирают" минимально жизнеспособный продукт для получения обратной связи с клиентами. Потом, используя вклад клиентов для пересмотра своих гипотез, они снова начинают цикл, тестируют переработанные продукты и вносят дальнейшие небольшие корректировки (итерации) или более существенные изменения в неработающие идеи.

По традиционной схеме, стартапы пытаются избегать открытого позиционирования своих продуктов (чтобы не информировать потенциальных конкурентов о рыночных возможностях), работая в "режиме невидимости" (они выставляют прототипы своих продуктов целевым клиентам только во время высокоорганизованных бета-тестов). Lean startup делает такую схему безальтернативной, поскольку показывает, что в большинстве отраслей отзывы клиентов имеют большее значение, чем секретность, и постоянная обратная связь приносит лучшие результаты, чем привлекательные открытия.

Предприниматель Генрих Зилмер, выпускник бизнес-инкубаторов Rocket Internet и Y Combinator, вспоминает первый e-mail, полученный от Оли Самвера (соучредителя Rocket Internet): "Идей выше крыши, успех состоит в выполнении". И далее продолжает, что после учреждения десяти стартапов он не может с этим не согласиться: "Я видел множество замечательных идей, погибших из-за того, что основатели не знали, как их воплотить в жизнь, но я никогда не видел, чтобы хорошие руководители с замечательными управленческими навыками теряли бизнес, даже если идея была посредственной. Все это поэтому, что они изменяли и адаптировали идею, пока не получали требуемое. Большинство стартапов — независимо от того, насколько замечательны их идеи, — вынуждены менять свое представление о продукте по мере его развития".

3. Вместо обычных годовых циклов разработки продукта надо внедрять итеративный подход, предупреждающий напрасную трату времени и ресурсов, развивая продукт итерационно и постепенно. Это процесс, с помощью которого стартаперы создают минимально жизнеспособные продукты (Minimum Viable Product, MVP), которые испытывают, изменяют, улучшают, полагаясь на обратную связь с потенциальными потребителями.

Blue River Technology — яркий пример стартапа, применившего ключевые принципы Lean startup. Его основатели — Хорхе Эроу (бывший руководитель отдела точного полеводства Trimble) и Ли Редден (специалист по робототехнике) — встретились, когда проходили курс С.Бланка Lean Launchpad в 2011 г.Они сошлись в своих амбициях сделать сельское хозяйство устойчивее благодаря робототехнике и компьютерному зрению (системе распознавания образов). После бесед с разными группами потенциальных клиентов они определили целевой сегмент рынка, прошлись по другим блокам Business Model Canvas и на протяжении последующих недель создали, протестировали и внедрили свою первую умную сельскохозяйственную машину, доказав возможность применения машинного обучения, компьютерного зрения и робототехники в сфере сельского хозяйства. В 2014 г. стартап Blue River Technology привлек 10 млн долл. инвестиций, а с 2017-го Blue River работает какнезависимая дочерняя компания крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственной техники — американской машиностроительной компании Deere& Company.

Методология Lean startup доказывает на конкретных примерах неэффективность стандартных схем запуска стартапов, акцентируя внимание на необходимости кардинально изменить их содержание и ключевые принципы, в частности, на том, что надо отдавать предпочтение экспериментированию, а не сложному планированию, обратной связи с клиентами и итеративному подходу, а не традиционному развитию будущего продукта.

Методология Lean startup популяризована в серии книг и преподается в более чем 25 университетах, а также курсами на платформах онлайн-образования Udacity.com, Udemy.com, Openclassrooms.com и других. Кроме того, во многих городах по всему миру проходят Startup Weekends, на которых участников знакомят с принципами Lean startup и создают уникальную атмосферу генерирования идей и их отбора на протяжении нескольких часов. В Украине за последние восемь лет было проведено восемь Startup Weekends, последний — в марте 2018 г. По словам С.Бланка, это может звучать невероятно для людей, не посещавших такие мероприятия, но на них некоторые предприятия создаются в пятницу вечером, а генерируют прибыль в воскресенье днем.

(Продолжение следует)