Коррупция как следствие несовершенства организаций

О коррупции в нашей стране не говорят, пожалуй, только особо равнодушные и ленивые. Она рассматривается как основной фактор обнищания Украины в постсоветский период. Но, несмотря на то, что ведется множество горячих дискуссий, а также приняты такие неординарные меры, как создание Национального антикоррупционного бюро, Специальной антикоррупционной прокуратуры и т.д., ситуация в стране, к сожалению, не улучшается.

По результатам сравнительного анализа исследований уровня коррупции в Украине, проводившихся компаниями Transparency International, Gallup International и Центром Разумкова в 2013–2015 гг., было признано, что, несмотря на смену политической элиты и приход к власти новых людей, коррупция в Украине не уменьшилась, а в некоторых сферах даже выросла (на 5–18%). Ситуация значительно ухудшилась в 2016-м. По результатам исследования аудиторской компании Ernst&Young о рисках мошенничества, Украина заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны. В отчете отмечено, что к нарушению этических норм бизнесменов подталкивают отсутствие экономического роста и улучшения бизнес-климата в Украине в сочетании с неэффективной системой наказания.

Безусловно, к борьбе с коррупцией нужно подходить комплексно, прежде всего выявляя и устраняя все возможные причины ее возникновения. И в этом плане хочу привлечь внимание общественности к одной из них, которая, на мой взгляд, имеет важное значение, но до сих пор в обществе еще даже не обсуждалась.

Определение и разновидности коррупции

Самое распространенное определение коррупции — это злоупотребление должностным местом или властью с целью собственной выгоды. Согласно более широкому определению коррупция — это злоупотребление доверием.

Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями должностного лица и интересами его нанимателя. Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к категории преступлений против государственной власти. Главным стимулом к коррупции является возможность получения экономической прибыли (ренты), связанной с использованием властных полномочий, а главным сдерживающим фактором — риск разоблачения и наказания.

Коррупция проявляется как в публичном, так и в частном секторе. Случай, когда менеджер магазина по закупкам получает взятку от производителя, чтобы предпочтение было отдано его товару, является примером коррупции в частном секторе, поскольку это — злоупотребление своим должностным местом и причинение ущерба предприятию.

Коррупция формируется по разным направлениям. Например, при целенаправленном "распиле" бюджетных средств, где особое место занимают олигархи. При различных решениях силовых структур и судов в интересах сторон, дающих взятки. При государственном крышевании контрабанды товаров, откатах при госзаказах, получении взяток за различные справки, разрешения, "ускорения", "смягчения", например при нарушении ПДД, и т.п.

Отдельное место здесь занимает коррупция, связанная со взаимодействием с бизнесом (бизнес-коррупция). Основные особенности ее возникновения и существования рассмотрены ниже.

Две стороны, участвующие в бизнес-коррупции

Коррупционные акты при бизнес-коррупции (как, впрочем, и при других ее разновидностях) осуществляются при участии двух сторон: той, которая берет взятку, и той, которая ее дает. Безусловно, что при коррупционных взаимоотношениях обе стороны должны быть в выигрыше.

Первая сторона — это должностные лица, имеющие некоторый ресурс, административный, например. Они принимают решение совершить противозаконные действия, понимая, что риски есть, но в то же время осознавая, что предполагаемая выгода их, скорее всего, компенсирует.

Вторая сторона — это представители бизнеса, которые "вынуждены" давать взятки другой стороне, чтобы уменьшить свои расходы. Здесь, в первую очередь, следует отметить ситуации с несоблюдением обязательных норм, что может привести к крупным штрафам, а в ряде случаев — и к потере бизнеса или даже личной свободы, если нарушение обязательных норм приведет к нанесению ущерба государству, гражданам, имуществу, окружающей среде и т.п. В случаях, когда предприниматель должен понести серьезное наказание, он может согласиться на уплату взятки, чтобы не потерять гораздо больше. В статье особое место отведено предприятиям, которые не способны соблюдать действующие обязательные нормы из-за низкого уровня своего делового совершенства.

Обязательные нормы

Лет двадцать назад я приехал на машиностроительный завод, где помогал совершенствовать систему менеджмента качества. Была сложная ситуация: холодно, цеха обогревались печками на дровах, гендиректор в телогрейке... Говорю генеральному: "Михаил Павлович, правительство приняло решение о содействии предпринимателям в улучшении качества продукции". А он внимательно посмотрел на меня, заложил руки за спину, ссутулился и говорит: "Уважаемый Петр Яковлевич, если правительство нам еще раз "посодействует", то мы точно не выдержим". Только потом я понял, что он имел в виду и каким мудрым человеком был.

Чиновники, рассчитывающие на взятки, все время пытаются создавать такие условия, при которых другая сторона была бы вынуждена их давать. Это привело к появлению в стране множества надуманных обязательных норм, которые на практике не помогают, а существенно затрудняют работу предприятий. И это уже долгое время возмущает собственников и руководителей украинских производителей, тормозит развитие предприятий и отечественной экономики в целом.

При установлении государством каких-либо норм, обязательных для выполнения, даже если эти нормы являются аргументированными, надо учитывать фактические возможности предприятий, на которые эти нормы распространяются. То есть какая их часть способна (или не способна) выполнить норму по объективным причинам.

Во времена СССР одновременно с разработкой ГОСТов составлялись планы мероприятий, необходимых для создания условий, при которых подавляющее большинство отечественных компаний должно было быть в состоянии соблюдать новые нормы. Но в независимой Украине эта традиция утрачена, и нормы, даже при их обязательности, вводятся в действие практически без подготовки. В последнее время, правда, ситуация несколько меняется. Под давлением США и ЕС, а также осознавая, что отечественные деловые круги объединяются и все активнее протестуют против неаргументированного давления на бизнес, украинская власть начала хоть и медленно, но реально осуществлять реформы, получившие название "дерегуляция". Уже много надуманных норм отменено. А в стране, наконец-то, при установлении обязательных норм начали уделять внимание определению рисков. И это, безусловно, положительно.

Но одновременно с этим должно быть уделено внимание также проблемам делового совершенства отечественных производителей, их способности выполнять обязательные требования, даже если эти требования установлены уже с учетом рисков. Это особенно актуально, учитывая то, что украинские чиновники до сих пор утверждают: их задача лишь "разрегулировать" бизнес, а дальше конкуренция — кто сильнее, тот и выживет. Не понимая, что деловая культура отечественных производителей, сформированная еще во времена тотального дефицита, не соответствует требованиям глобального насыщенного рынка и нуждается в реформировании. И что конкурировать отечественным производителям придется преимущественно не между собой, а с существенно более совершенными зарубежными компаниями, защищая собственный внутренний рынок. А значит, для осознания и изменения деловой культуры и значительного повышения уровня делового совершенства им крайне необходимо содействие со стороны власти.

Несовершенство как один из ключевых факторов коррупции

Под деловым совершенством в мире понимают способность организации предвидеть и удовлетворять желания всех заинтересованных сторон. Уровень делового совершенства характеризует, насколько хорошо организация это делает. Этот уровень во всем мире определяется в соответствии с моделью совершенства (моделью идеальной организации) по 1000-балльной шкале. Согласно этой шкале лучшие организации Европы достигают сегодня 750–800 баллов. Лучшие украинские предприятия имеют 550–600 баллов, и это высокий уровень. Но таких предприятий у нас очень мало. А для возрождения украинской экономики в целом важно понимать, на что способно подавляющее большинство ее производителей. И здесь картина оказывается невеселой. В развитых странах большинство компаний соответствуют уровню в 300–450 баллов, а в Украине — 150–250.

Из-за несовершенства подавляющего большинства украинских компаний (которые по своему уровню от трех до пяти раз уступают компаниям развитых стран) их производительность ниже до десяти раз по сравнению с мировыми лидерами, себестоимость выше в разы, а дефектность выше до 1000 раз! В итоге валовой национальный доход на душу населения в Украине до 30 раз меньше, чем в развитых европейских странах!

Важно понять, что именно низкий уровень делового совершенства украинских предприятий и организаций является одним из существенных факторов, которые формируют и продолжают развивать коррупцию в масштабах страны.

Из-за низкого совершенства предприниматели во многих случаях согласны давать взятки, чтобы избежать надлежащей ответственности за поставку опасной продукции и вред, нанесенный потребителям; за опасные условия труда и вред, нанесенный здоровью сотрудников; за загрязнение окружающей среды и т.п.

Надо осознать, что для предприятий, не способных выполнить действующие обязательные нормы, есть три варианта поведения: благодаря своему совершенствованию достичь способности выполнять обязательные нормы; уйти с рынка или сохранить место на рынке путем уплаты взяток (то есть за счет развития коррупции). И многие из них выбирают именно третий вариант.

Чтобы осознать масштабы коррупционной деятельности в этом плане, приведу обобщенные данные о результатах государственного надзора за соблюдением обязательных норм в течение 2013 г. Согласно официальным данным, обнародованным в СМИ, в процессе государственных проверок было выявлено несоответствие действующим требованиям на уровне 80% от проверенной продукции в части ее безопасности и качества, 90% от проверенных компаний — в части загрязнения окружающей среды и 99% — по оплате труда.

Какова ситуация в этом вопросе сегодня, сказать трудно, ведь в Украине продолжает действовать мораторий на проверки бизнеса, а также еще не организован надлежащий контроль на рынках. Но то, что ситуация не улучшилась, можно не сомневаться.

Есть еще и другой аспект коррупции, связанный с низким уровнем делового совершенства предприятий. Это когда у некоторых производителей возникает желание повысить свои доходы при условии, что они уступают в уровне совершенства своим конкурентам или не способны достичь действующих требований. Они соглашаются на уплату взяток в случаях, когда есть желание получить соответствующее разрешение при несоответствии организации действующим требованиям; получить преференции при участии в тендерах с более сильными конкурентами; приобрести сертификаты на продукцию или систему менеджмента при их несоответствии стандартам и т.п.

Как изменить ситуацию к лучшему

Для искоренения коррупции необходимо, прежде всего, устранить причины, ее порождающие. В данном случае в масштабах Украины нужно развернуть массовое движение за качество, деловое совершенство и, соответственно, конкурентоспособность. Но добиться этого без активного содействия со стороны власти не представляется возможным. Особенно с учетом того, что именно власть завела бизнес в тупик своими неадекватными установками в части качества, совершенства и конкурентоспособности. До настоящего времени еще действует ошибочная Концепция государственной политики в сфере управления качеством продукции, утвержденная КМУ в 2002 г. (переутверждена в 2015-м). Поэтому прежде всего должны быть изменены существующие государственные установки, и особое внимание здесь должно быть уделено обеспечению адекватного понимания и отношения к современному системному менеджменту, который является фундаментом делового совершенства организаций в условиях глобального насыщенного рынка.

Важно отметить, что в Украине уже накоплен определенный опыт по организации совершенствования отечественных компаний на основе современных европейских подходов и лучших практик. Украинская ассоциация совершенства и качества (УАСК) имеет соответствующие полномочия от EFQM (ведущей европейской организации по деловому совершенству), подготовила экспертов, признанных EFQM, наработала технологии непрерывного совершенствования организаций, подготовила предприятия, которые могут служить образцами для подражания. Кстати, у этих предприятий нет необходимости давать кому-либо взятки, потому что они способны не только соблюдать действующие обязательные нормы, но и удовлетворять все заинтересованные стороны.

Так что дело за властью и объединениями работодателей по широкому распространению в Украине накопленного опыта. И здесь в последнее время наметилось, наконец, продвижение в позитивную сторону. Органы исполнительной власти по поручению Кабмина проходят переподготовку и переосмысление в части проблем совершенствования предприятий, организаций и учреждений. А всеукраинские общественные объединения, в том числе объединения работодателей, начали координировать свою деятельность, направленную на содействие отечественным предпринимателям в их непрерывном совершенствовании.