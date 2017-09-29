Какую экономику мы должны строить?

Недавно директор McKinsey Global Institute и старший партнер McKinsey&Co Джонатан Вотцель заявил, что Украина может удвоить ВВП к 2030 г. Многим это показалось не вполне реальным, но если мы хотим занимать приличное место на экономической карте мира и обеспечить достойный уровень жизни граждан, то у нас нет иного выхода, чем стремиться к такой цели. Для чего через некоторое время необходимо выйти на рост экономики в 6–8% за год. Но для этого Украина должна сменить экономическую модель, на что потребуются время, терпение и очень много работы. При этом на первых порах необходимо будет сделать больший акцент на качественных изменениях в экономике.

Малая открытая экономика

Сейчас экономика нашей страны классифицируется, как "малая открытая экономика". Почему малая? Потому что, например, в 2015–2016 гг. доля украинского ВВП в общемировом составляла всего 0,123% (по данным МВФ, ВВП Украины в 2015 г. — 90,9 млрд долл., в 2016-м — 93,3 млрд). Почему открытая? Потому что Украина экспортирует и импортирует весьма значительную долю товаров и услуг. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть табл. 1.

Для сравнения приведем соотношение экспорта и импорта к номинальному ВВП в некоторых других странах (табл. 2).

Я специально привел данные не только по наиболее развитым странам, но также по Польше (с которой Украину принято сравнивать), Румынии и Болгарии, считающимся аутсайдерами среди стран Евросоюза. Как видим, украинские показатели соотношения экспорта и импорта к ВВП наиболее близки к болгарским показателям. Что при всем уважении к этой стране не делает чести качеству украинской экономики...

Считаю важным рассмотреть еще и структуру экспорта Украины. Просуммируем такие укрупненные товарные позиции (согласно классификации и данным Госстата), как продукты животного и растительного происхождения, жиры, минеральные продукты, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них, шкуры, древесина и древесная масса, — в основном перечисленные продукты относятся к сырью, полуфабрикатам и продукции с низкой добавленной стоимостью. Их суммарный удельный вес в экспорте из нашей страны составлял: в 2005 г. — 75,7%, в 2006-м — 74, в 2007-м — 71,5, в 2008-м — 74,7, в 2009-м — 69,2, в 2010-м — 63,9, в 2011-м — 73,1, в 2012-м — 70,2, в 2013-м — 71,6, в 2014-м — 74,9, в 2015-м — 75,1, в 2016-м — 74,6%.

А, к примеру, в Китае экспорт только таких групп продукции, как компьютеры, мобильные телефоны, вещательное оборудование, интегральные схемы, узлы и детали машин, в 2015 г. суммарно составил 24% от общего экспорта. Но в еще больших объемах Пекин продает за рубеж ядерные реакторы, оптическое оборудование, электрические машины и оборудование, автомобили, наконец. В одном из интервью замминистра экономики М.Нефедов, сравнивая удельный вес высокотехнологичного экспорта в общем объеме экспорта КНР и Украины, привел такие цифры — 37% у Китая против 19% у нас. Кстати, в ЕС данный показатель составляет 41%. Не правда ли, впечатляет?

И чтобы закончить с цифрами, табл. 3 показывает динамику удельного веса промышленности в ВВП нашей страны.

"Сырьевая" лента Мебиуса

В нашей стране сформировалась деструктивная модель экономики. Сейчас Украина — сырьевой придаток мирового рынка, экспортирующий полуфабрикаты, сырье и продукцию с низкой долей добавленной стоимости. Как следствие — высокая степень деиндустриализации экономики Украины, высокие валютные риски и острая чувствительность платежного баланса страны к конъюнктуре международных сырьевых рынков. Причем как в плане цен на по-прежнему составляющих основу украинского экспорта металлургическую продукцию низких переделов, минеральное сырье, продукцию химической промышленности, сельхозтовары, так и в аспекте стоимости импортируемых нами в больших объемах энергоресурсов. Если ничего не менять, нашим уделом останется консервация экспортно-сырьевого типа развития экономики.

На протяжении большей части мировой истории увеличение выпуска какой-либо продукции сопровождалось ростом цены на сырье, из которого она производилась: будь-то в сельском хозяйстве для производства продуктов питания, будь-то в лесном хозяйстве для постройки кораблей или в горнодобывающей отрасли для производства черных металлов.

Однако в начале XIX ст. произошло событие, феноменом которого до сих пор поражаются историки экономики. Зародившаяся в Британии первая промышленная революция, распространившаяся вскоре на Бельгию, Нидерланды, Францию, Швейцарию и другие страны Западной и Северной Европы, привела не только к вытеснению ручного труда новыми машинами и механизмами со значительным повышением эффективности производства и снижением его себестоимости. Начал меняться характер тогдашней глобальной экономики. Одним из таких изменений стало постепенное осознание целесообразности экономии сырья и ресурсов.

Вторая промышленная революция, проходившая в конце XIX — первой половине XX ст., была в большей мере основана на достижениях науки, в то время как в ходе первой промреволюции базисом изменений были, скорее, удачные изобретения. Во время второй промреволюции экономное отношение к использованию сырья еще не стало модным трендом. Однако дальнейшее повышение роли науки и образования сыграло ключевую роль и в третьей, и особенно в четвертой промышленной революции, которая уже давно прошла фазу зарождения и своей волной готова захлестнуть предшественницу. Одной из характеристик новых индустриальных укладов стало осознанное снижение потребление сырья, уменьшение спроса на которое ведет к падению цен на него.

Как выглядит Украина на фоне развитых стран в эпоху третьей и четвертой промышленных революций? Ответ на вопрос несложно найти в вышеприведенных цифрах. А также в платежных балансах нашей страны многих лет. И в графике девальвации гривни за 1998–2014 гг.

Концентрация на экспорте сырья, полуфабрикатов и продукции с низкой долей добавленной стоимости сама по себе ведет к уменьшающейся отдаче от масштабов производства. А в 2014–2015 гг. у нас к тому же еще и снижались объемы выпуска продукции. "Ловушка бедности" и примитивизация экономики — вот к чему мы пришли. Критическая зависимость украинской экономики от конъюнктуры изменчивых мировых сырьевых рынков приводит к периодическим кризисам платежного баланса, что оборачивается девальвацией гривни. Усугубляет ситуацию то, что в структуре импорта вынужденно довольно высок удельный вес высокотехнологичных продуктов с высокой долей добавленной стоимости, — экономика Украины почти не производит современное оборудование, которое отечественные предприятия вынуждены покупать преимущественно за рубежом, не выпускает она и современные гаджеты, которыми хотят пользоваться многие украинцы. Это создает дополнительную нагрузку на платежный баланс, хроническое отрицательное сальдо которого периодически приводит к девальвации национальной валюты.

Ориентированную на производство и экспорт сырья экономику обычно преследует так называемый парадокс снижения продуктивности. Чем большее количество людей занято в производстве сырья и продукции с низкой долей добавленной стоимости, тем быстрее снижается производительность в этих сферах. Падение производительности, в свою очередь, ведет к ухудшению количественных результатов производства и снижению реального уровня зарплат людей, занятых в таких производствах. В этом и состоит парадокс — ведь в несырьевых секторах экономики дополнительное насыщение рынка трудовыми ресурсами ведет к росту конкуренции, а следовательно, и к повышению эффективности производства. К тому же сырьевая экономика характеризуется большой долей неквалифицированного труда, следовательно, в ней не складываются предпосылки для роста зарплат. Но и это еще не все — стагнация зарплат, находящихся и без того на низком уровне, не дает возможности для роста экономики за счет внутреннего потребления.

Все это даже не заколдованный круг, а своеобразная лента Мебиуса, по сторонам которой блуждает ориентированная на экспорт сырья экономика. Сделав круг, движущийся по ленте Мебиуса попадает в то же место, откуда он начал движение, но при этом оказывается с противоположной стороны плоской ленты! Естественно, пробежав еще один круг, он вернется в точку старта. Выход из этого парадоксально бесперспективного состояния один — перебраться через край ленты. В случае с экономикой Украины — сменить модель ее развития.

К количеству через качество

Каким мне представляется рецепт коренного перелома сложившихся негативных тенденций? Конечно, очень желателен переход к быстрым темпам роста отечественной экономики. Но это не может быть единственной задачей, мы обязаны рассматривать будущее не столько сквозь призму количественных показателей, сколько сквозь призму качественного состояния экономики.

Тенденции, которые мы наблюдаем в ходе третьей и четвертой промышленных революций, указывают на то, что наиболее передовые из развитых стран постепенно движутся к новой экономике. В ней на первостепенные роли выйдут качественные экономические показатели. Будет иметь большее значение то, что именно выпускает национальная промышленность. Осознавая это, я и отстаиваю целесообразность ориентации не столько на количественные показатели, сколько в первую очередь на качественную трансформацию украинской экономики. А столь желанное для нас количество (все-таки мы стартуем со значительно более низкой базы, чем передовые страны) придет через трансформацию качества, о чем — ниже.

Я убежден, что банковская система Украины не может существовать сама по себе и сама для себя. Она должна стать эффективным средством достижения макроэкономических целей государства. Первая цель — переход от модели рентной экономики, основанной на экспорте из Украины сырья и полуфабрикатов, к современной высокотехнологической экономике, базирующейся на инновациях и знаниях. Вторая цель — обеспечение быстрых темпов роста экономики на основе развития инновационно-ориентированных секторов народного хозяйства Украины.

Что в оперативной перспективе может предпринять Нацбанк для скорейшего выхода экономики Украины на траекторию устойчивого роста и трансформации ее в сторону инновационной модели развития? В соответствии с Конституцией и профильным законом, основной функцией НБУ является обеспечение стабильности денежной единицы Украины, а исполнение своей основной функции он осуществляет, исходя из приоритета достижения и поддержания ценовой стабильности. Следовательно, ключевой потенциал влияния действий НБУ на рост экономики состоит в том, что ценовая стабильность является фундаментальной предпосылкой для снижения долгосрочных процентных ставок. Это очень важно, потому как одна из весомых причин неконкурентоспособности украинских товаров — высокие кредитные ставки. Акцентирую внимание, что в данном случае речь идет в большей мере о товарах с высокой степенью добавленной стоимости, для выпуска которых украинские предприниматели вынуждены брать кредиты в силу необходимости приобретать современное технологическое оборудование, а также из-за дефицита оборотных средств. Кроме того, стабильно низкая инфляция позволит предпринимателям более смело принимать среднесрочные и долгосрочные инвестиционные решения, ведь динамика цен будет прогнозируемой.

В отличие от предыдущих лет, в недавно утвержденных "Основах денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу" предусмотрены механизмы, которые могут непосредственно способствовать как ускорению темпов роста украинской экономики, так и ее инновационной трансформации. Я имею в виду, в первую очередь, тендеры рефинансирования НБУ с дифференцированными сроками. Основанный на прозрачной методологической базе, включающей целевое назначение предоставляемых займов, этот механизм позволит банкам увеличить активность в сфере кредитования реального сектора экономики. Полагаю, что при разработке методологии таких тендеров особое внимание стоит уделить созданию максимально благоприятных условий для налаживания системы кредитования предприятий новой инновационной экономики.

Кроме того, в "Основах денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу" предусматривается возможность дифференцированных норм обязательного резервирования. В первую очередь, целью этого является повышение результативности регулирования ликвидности в банковской системе Украины. Но почему бы не пойти дальше и не продумать систему дифференцированного резервирования для банков в зависимости от объемов кредитования ими предприятий, производящих высокотехнологичную продукцию?

Сосредоточенность и координация усилий

В соответствии с принципом сосредоточения войск, описанным Карлом фон Клаузевицем в труде "О войне", демонстрируемым им на примере успешных баталий Наполеона, мы обязаны сосредоточить кредитную и инвестиционную активность в наиболее перспективных в долгосрочном аспекте отраслях экономики.

Повышение уровня технологического развития экономики Украины через некоторое время само по себе приведет к улучшению макроэкономических показателей. Технологии будут просачиваться в остальное тело экономики и приведут к более высоким темпам ее роста, в том числе и удельного (подушевого ВВП). Так мы получим эффект синергии и взаимного усиления — качество, если можно так выразиться, придаст импульс росту количества. Таков мировой опыт последних двух веков. Поэтому рост и заработной платы, и, соответственно, уровня материального благосостояния граждан невозможен без перехода национальной экономики на путь высокотехнологического развития. Мы больше не можем мириться с нерешенностью проблемы смены типа экономического роста в нашей стране, с торможением перехода от сырьевой модели к модели инновационной.

Под экономической политикой государства один из видных ее теоретиков Вальтер Ойкен подразумевал осознанные действия государственных институтов, нацеленные на изменение сложившейся экономической системы, корректировку протекающих в ней процессов. Придавая желаемое направление этим процессам, правительство и центробанк должны стремиться к достижению стратегических и тактических целей государства и народа.

На одной из лекций, прочитанных своим студентам, Ойкен процитировал такую фразу из одного литературного произведения: "Прежде всего, — сказал однажды своим ученикам видный художник, — не следует никогда делать мазок кистью, не видя целого и не сохраняя согласованности с этим целым". В ответ на недоуменные взгляды студентов, он добавил: "То же самое можно сказать и об экономической политике: не следует принимать никаких мер, не согласуя их со всей совокупностью желаемого порядка".

Почему я вспомнил эту историю? Игнорирование принципа комплексности в реализации экономической политики неминуемо создает и усугубляет диспропорции в экономике. В истории Украины не раз бывало, что НБУ и правительство не считали нужным координировать свои действия, а то и вовсе проводили разнонаправленную политику. Но сейчас, возможно, впервые за многие годы, складываются важные предпосылки для слаженной работы Кабмина и Нацбанка. В утвержденных "Основах денежно-кредитной политики…" прогноз темпов роста экономики страны по базовому сценарию Нацбанка корреспондируется с правительственным прогнозом по его основному сценарию: начиная с 2019 г. Украина должна выйти на темпы роста ВВП 4% в год. Если есть исходные предпосылки для скоординированной работы правительства и Нацбанка, думаю, что мы найдем взаимопонимание и в механизмах обеспечения темпов роста. Важным фактором экономического развития нашей страны должна быть скоординированность денежно-кредитной политики НБУ с экономической и бюджетно-финансовой политикой Кабмина.

Если к 2030 г., о котором говорил директор McKinsey Global Institute и старший партнер McKinsey&Co Вотцель, мы выйдем на темы роста хотя бы в 4% в год (что, согласно оценке НБУ, соответствует нынешнему потенциальному уровню роста ВВП Украины), то получим его увеличение примерно в 1,6 раза. На мой взгляд, мы должны поставить перед собой более амбициозную задачу — выход с определенного момента на годовые темпы роста ВВП в 6–8%, что и позволит удвоить ВВП к 2030-му. Но достижение такого количественного показателя возможно только в случае осуществления качественных изменений — трансформации украинской экономики к инновационной модели развития.