Как обманули нардепов и предали собственников земли

Удивительно "интересная" складывается ситуация. Вся сила общественного сопротивления была направлена на законопроект №2178-10: и трибуну блокировали, и мертвую свинью "выпасали" возле парламента. А на следующий день, абсолютно незаметно приняли более спорный для украинцев проект закона №2194, запрещающего собственникам земли продавать землю без согласия арендатора. Никто и не содрогнулся от перспектив крепостничества в XXI веке!

Проект закона №2194 нигде не обсуждался. В отличие от №2178-10, за него проголосовала и фракция "Голоса", четко озвучившая при обсуждении законопроекта №2178-10, что время для введения рынка земель не настало, а также большинство депутатов других фракций, которые тоже не голосовали за проект закона №2178-10. Складывается такое впечатление, что народные избранники вообще не знали, о чем этот проект.

Самое интересное — дальше, когда в законопроекты начнут вносить одни поправки для улучшения ситуации в стране, а другие — в собственных интересах. Учитывая, что даже редакции к первому чтению весьма противоречивы, от беды нас спасет только чудо.

Считается, что проект закона №2178-10 является главной угрозой, и именно вокруг него было поднято больше всего шума. Проект закона №2178 был представлен 25 сентября 2019 г. правительством, а законопроекты №2194 и №2195 — депутатами из фракции "Слуга народа", в основном из аграрного комитета. И прежде всего удивляет следующее: законопроект правительства и законопроект "слуг" — два конкурирующих документа разных законодательных инициатив вроде бы одной политической монокультуры.

После заявления президента, что до 2024 г. иностранцы не смогут покупать землю, проект №2178 стал неконкурентным. Под президентское "послание-2024" для иностранцев быстро отреагировали депутаты — инициаторы проекта закона №2194, выдав альтернативный №2178-10 от 10 октября 2019-го, добавив к нему ограничение иностранцам покупать сельскохозяйственную землю до 2024 г., тем самым ситуацию конкуренции свели к случайной несогласованности.

Как проектом закона №2178-10, так и проектом закона №2194 предлагается внести изменения в раздел X переходных положений.

Возникает вопрос: зачем так делать? Несогласованность? Несогласованности на самом деле нет, ведь положения раздела Х в проектах №2178-10 и 2194 не противоречат друг другу, и оба законопроекта могут быть без конфликта в будущем приняты. Какое бы из этих двух ружей ни выстрелило, в цель попадет.

Так, согласно изменениям законопроекта №2178-10 в части 1-й статьи 130 появляется абзац, который является ничем иным, как повторением частей 2-й и 4-й статьи 81 Кодекса путем фактического их объединения. Речь идет об обязательстве иностранцев отчуждения на протяжении одного года со дня получения земельного участка сельскохозяйственного назначения по наследству.

Проектом закона №2194 вносятся изменения в стати 81 и 82, при этом статью 82 обрезают до одной "ленивой" части, но какой. Законопроект №2194 убирает любые ограничения для иностранцев и иностранных юридических лиц в случае получения ими прав собственности на землю. Хотя целесообразнее было бы определить, что только юридических лиц-резидентов.

Обоими законопроектами вносятся изменения в статью 130 Земельного кодекса Украины. При этом законопроект №2194 не вносит изменений в части первой статьи 130, оставляя редакцию действующего Кодекса, которая предоставляет право иностранцам быть участниками юридических лиц Украины и фактически быть приобретателями украинских земель (см. табл. 1).

Изменения, которые предлагается внести законопроектом №2194 к статье 130, а именно: изменение части второй и дополнение части третьей, откровенно настораживают (см. табл. 2). Речь идет о запрете собственникам земли продавать землю без согласия арендатора. Это и есть то обещанное президентом право распоряжаться землей и освобождение от "совка"?

При условии, что практически все земли крестьяне были вынуждены передать в аренду на долгие годы, не видеть крестьянам возможности ни продажи земли по европейским ценам, ни перехода к самостоятельному хозяйствованию. Закон не вызволяет крестьян из крепостничества, не предоставляет им права распоряжаться землей, он, наоборот, усиливает ограничение прав крестьян-владельцев земли, еще больше закрепощает, заставляя их продавать землю по возможности побыстрее хоть за какие-то деньги своему арендатору.

Законопроекты №2178-10 и 2194 своими изменениями и дополнениями к статье 130 Земельного кодекса предоставляют, кроме украинцев, право покупать землю юридическим лицам, что открывает все возможности, в том числе и иностранцам, скупать украинскую землю и концентрировать ее.

Неважно, кто сконцентрирует землю, иностранец или украинец, — у капитала нет национальности и гражданства, как и совести у монополий. Концентрация земель — это монополизация и главная преграда для развития аграрной отрасли, общественно-экономического развития страны. Против концентрации и монополии борются все экономически и социально развитые страны мира. Не должно быть концентрации ни в пределах громады, ни в пределах государства.

В подтверждение того, что законопроекты нацелены сформировать преференции большим и малым арендаторам и иностранному капиталу, приведем тот факт, что проектом №2178 предлагается до 2024 г. не ограничивать юридических лиц Украины, участниками (собственниками) которых являются иностранцы, в праве покупать земельные участки, находящиеся в пользовании таких юридических лиц "на правах аренды, эмфитевзиса, при условии, если: со времени государственной регистрации юридического лица — получателя права собственности прошло не менее трех лет", — это изменение в п. 14 раздела Х, второй абзац.

Фактически с принятием этого законопроекта, по предварительным оценкам, до 80% крестьян лишатся земли окончательно. Отстранение крестьянина от земли из-за неэффективных арендных отношений, непонимание возможности стать владельцем собственного аграрного производства вызывает желание продать землю, получить деньги и решить свои неотложные проблемы. Ситуация настолько критическая, что снятие запрета на отчуждение земель станет причиной ее стремительной дораспродажи.

Исходя из этого, единственной возможностью предотвратить негативы от таких законодательных изменений является внесение национально-ориентированных предложений и поправок в законопроекты №2178-10 и 2194.

Главной идеей предложений и поправок должно стать формирование возможностей для возобновления развития аграрной отрасли при участии исключительно украинцев.

Целью снятия запрета на отчуждение земли должен стать эффективный обмен прав собственности на землю, когда земля от гражданина, желающего ее продать, переходит к гражданину, который хочет быть собственником земли и самостоятельно хозяйствовать на ней.

Под самостоятельным хозяйствованием следует понимать единоличное (семейное) хозяйствование или хозяйствование путем участия собственника земли в хозяйственном товариществе, в которое передается земля на правах пользования.

Запрос на покупку земли среди украинцев есть. Он комплексный, сформированный экономическими и мировоззренческими, патриотическими и культурными факторами. Этот запрос окажет положительное влияние на рост ценности украинской земли. Тогда как экономическое формирование цены на землю, по логике транснационального капитала, латифундистов-арендаторов и просто иностранцев-фермеров, будет определяться непосредственно прибыльностью земли, что будет означать отсутствие роста цены на землю, который так рекламируют, лишь бы открыть рынок земель.

Поэтому формирование конкурентных предложений от украинцев украинцам рационально, национально ориентировано, и именно такому обмену прав на землю нужно отдать предпочтение, а не ставить в приоритет латифундистов-арендаторов, фермеров, предоставляя им законодательные преференции и ограничивая в правах крестьян — собственников земли и безземельных украинцев. Именно по такому ценностному принципу сформировались заоблачные для нашего воображения цены на землю в тех же Нидерландах или Дании, где земля может принадлежать только гражданам страны.

Формирование национально-ориентированной аграрной политики через механизмы государственного управления будет способствовать росту прибыли от земли, что окажет влияние на увеличение ценности земли и приведет к падению склонности продавать землю у нынешних ее собственников, а эффективный обмен землей будет сводиться к переходу земли в собственность по родственным связям, от старшего поколения к младшему, более активному в желании к самостоятельной обработке собственной земли.

Кроме норм по праву распоряжаться землей, должны быть определены нормы по приобретению земли, которые бы делали невозможной любую ее концентрацию, обеспечивали обобществление прибыли от земли, что отвечало бы современным мировым тенденциям экономически развитых стран с социально-ориентированной экономикой.

Поэтому правило простое: гражданин Украины имеет право приобретать один земельный участок с ограничением по площади, которое отвечает максимально сформированному размеру земельного участка сельскохозяйственного назначения. Это отвечает конституционным принципам о правах и свободах граждан.

Такой же принцип был применен при распаевании коллективных сельскохозяйственных предприятий — стоимость и размеры в условных кадастровых гектарах земельных паев всех членов предприятия были равными.

Предложенные поправки и изменения будут способствовать развитию самостоятельного аграрного производства, а именно: переходу от пользовательской модели (аренда земли, эмфитевзис) к самостоятельному возделыванию земли ее владельцами. Консолидация земель через объединения украинцев — владельцев земли — это самый короткий и сверхэффективный путь для восстановления и развития сельского хозяйства. Организационной формой такой консолидации должны стать товарищества владельцев земли. Власть, в свою очередь, должна способствовать формированию и развитию самостоятельного хозяйствования, а результаты этого содействия будут определять состоятельность власти.