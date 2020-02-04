Как мертвому поправки

Рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении ожидается в грядущий четверг. Теоретически в этом вопросе может быть поставлена точка, а реформе дан старт. Практически все будет зависеть от голосования за так называемый законопроект "о невозврате Приватбанка". Собственно, "невозврат" этот проект не предотвращает, однако существенно осложняет. Это, безусловно, не нравится ни И. Коломойскому, ни его людям в парламенте. Земля, в данном случае – разменная монета. Если "приватовский" закон будет принят, то фракция "Слуга народа" сразу лишится порядка 30 голосов при принятии "земельного" проекта. Найти резервы тоже будет непросто, из наиболее сговорчивых – депутатская группа "Довіра" и "Голос".

Впрочем, радоваться их успешным переговорам и голосованию не стоит – уж больно неоднозначный проект закона об обороте земли. Все, что надо было изменить в законопроекте ко второму чтению, не изменено, зато новые риски созданы. Учитывая, что впереди еще не менее бурная практическая реализация реформы, очевидно, успешной она не станет.

В целом комитет по вопросам аграрной и земельной политики вроде бы рассмотрел 4018 поправок: для начала "механически" сократил их до 2385, убрав повторы, а затем — всего до девяти, выбросив остальные без каких-либо обсуждений. Большинство из указанных девяти поправок — сугубо технические.

Например, первая из поправок уже по сути — это изменение названия законопроекта. "Об обороте земель" заменили на "Об условиях оборота земель". Существенная новация, особенно с учетом того, что земля в обороте вообще находиться не может, возможен только оборот прав на землю.

Вторая из существенных — более принципиальная, поскольку касается изменений в Земельный кодекс, собственно, определяя, кто может покупать украинскую землю и в каком количестве концентрировать ее. Эта поправка в существующем виде была создана непосредственно в профильном комитете, получив пометку "учтена редакционно".

Главная статья Земельного кодекса, в которую вносятся изменения, — о приобретении права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Сейчас приобретателями прав собственности на такие земельные участки могут быть граждане Украины, юридические лица Украины, территориальные громады, государство. Также право собственности на эти земельные участки могут получать банки и кредитные учреждения в процессе взыскания залогового имущества.

Согласно предложенной поправке, иностранцам, лицам без гражданства и юридическим лицам запрещено приобретать доли в уставном (составленном) капитале, акции, паи, членство в юридических лицах (кроме банков и кредитных учреждений), являющихся собственниками земель сельскохозяйственного назначения. Но такой запрет действителен лишь до дня объявления решения референдума о предоставлении права иностранцам приобретать право собственности на землю. А как там дальше — неизвестно.

Конечно, законотворцы приводят исчерпывающий перечень тех, кому украинская земля не достанется ни в коем случае. Здесь и агрессоры, и оккупанты, и террористы, и неизвестные бенефициары, то ли под украинскими санкциями, то ли под контролем FATF. Но все мы понимаем, насколько легко в современном мире иностранным бенефициарам, даже при полнейшем запрете, открыть в Украине украинскую компанию с подставным украинским бенефициаром, который не подпадет под какие-либо санкции и ограничения. В действительности никакой защиты от приобретения в собственность земли иностранцами не существует, — конечную бенефициарность возможно доказать только в том случае, если иностранец или какое-либо лицо владеет в юридическом лице долей в более 25%, а всех, кто меньше, то гостеприимно приглашаем в собственники украинской земли.

Интересно то, что согласно предложенным поправкам к статье 130 не допускается получение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения по отплатным договорам в случае отсутствия у приобретателя права собственности документов, подтверждающих источники происхождения средств либо других активов, за счет которых приобретается такое право. То есть по неотплатному договору, в качестве подарка например, землю можно получить без каких-либо подтверждений происхождения средств?

Также не совсем понятно, на каком основании поправками определяется максимально допустимый объем концентрации земли в "одних руках". Как и декларировал президент, речь идет о 10 тысячах гектаров. Совокупно как через непосредственное право собственности, так и через участие в юридическом лице.

Изменения коснулись также статей 143 и 145 кодекса. Суть изменений заключается в том, что земельные участки будут конфискованы в случае, если лицо, обязанное согласно законодательству отчуждать земельный участок, не сделало этого в установленный законом срок. Раньше изменениями предполагалось принудительное прекращение права собственности на земельные участки, а не конфискация. Конфискованные участки будут продаваться на торгах, а полученные деньги — выплачиваться бывшему собственнику за вычетом затрат, связанных с их продажей.

Понимая абсолютную возможность доступа иностранцев к украинской земле, поправками был отменен пункт 14 переходных положений Земельного кодекса, который предоставлял возможность украинским юридическим лицам при участии иностранцев приобретать в собственность земельные участки в случае пользования таким юридическим лицом земельными участками на правах аренды или эмфитевзиса и существования юридического лица не менее трех лет. В частности, до 1 января 2024 года не допускается приобретение юрлицами, бенефициарным владельцем (контролером) которых являются иностранцы, права собственности на сельскохозяйственные земельные участки. Но требования этого пункта не распространяются на случаи получения в собственность земель, используемых на правах аренды, эмфитевзиса, при условии, что с момента государственной регистрации юрлица — приобретателя права собственности прошло не менее трех лет.

Другие поправки носят технический характер, кроме поправки №3937 о переходных положениях к проекту закона №2178-10, предусматривающей, что правительство в трехмесячный срок со дня опубликования закона должен разработать и подать парламенту законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о создании Фонда развития сельских территорий. Фонд будет финансироваться в том числе за счет части средств от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности. А его средства будут направляться на расходы развития: инфраструктуры, энергосбережения, образования и медицины в сельской местности и реализацию государственных программ развития малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Также в трехмесячный срок правительство должно будет разработать и утвердить порядок осуществления финансовой поддержки граждан и юридических лиц (в том числе фермерских хозяйств) для приобретения земельных участков сельскохозяйственного назначения. Заметьте, не только мелких фермеров, как было раньше, а всех — и физических лиц, и предпринимателей, независимо от размера.

В целом, проанализировав законопроект №2178-10 ко второму чтению, можно сделать вывод об отсутствии в нем стратегии развития аграрной отрасли, восстановления и роста экономики страны, об отсутствии национальных приоритетов, о нарушении и подмене норм Конституции Украины.

Вряд ли этот законопроект устраивает украинских малых или средних производителей, большинство украинцев или легальных иностранных инвесторов. Впрочем, он однозначно устраивает все тот же узкий круг лиц, владеющих и средствами, и отработанными механизмами и ожидающих распродажи земель. Именно они на колене писали этот законопроект.

Шансов на его принятие без ожесточенных обсуждений на самом деле немного по ряду причин. Во-первых, этот законопроект не удовлетворяет представителей иностранных партнеров Украины, которые следят за каждым шагом так называемой земельной реформы и многих из которых предложенные изменения удивляют. Во-вторых, он не удовлетворяет мажоритарщиков "Слуги народа" с политическими амбициями, ведь после его принятия им еще придется возвращаться на малые родины и объяснять избирателям, как такое могло случиться. В-третьих, не будут голосовать за проект и парламентарии — представители иностранных инвесторов, заинтересованных не просто в покупке украинской земли непонятно как через подставные шараги и за офшорные средства, ведь есть и такие.