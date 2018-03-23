Избежать банкротства всем и каждому

Прошло всего несколько дней, как в Верховной Раде был зарегистрирован проект Кодекса процедур банкротства (регистрационный №8060) авторства 26 народных депутатов, а законопроект уже вызвал большой интерес не только в профессиональной экспертной среде.

Текст законопроекта объемом 142 страницы состоит из двух книг. Книга первая касается корпоративного банкротства, и она должна заменить существующий Закон "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом". Книга вторая о восстановлении платежеспособности физического лица является попыткой законодателя создать возможность для граждан, оказавшихся в затруднительном финансовом положении не по собственной вине, решить свои проблемы способом, позволившим бы дальше жить не под грузом старых проблем, а начать все с чистого листа. Или ходить с клеймом "банкрот".

Следует отметить, что институт корпоративного банкротства существует в Украине уже 18 лет, но еще ни один гражданин не имел возможности узнать, что чувствует лицо, которое суд именем Украины признает банкротом. Старшее поколение может разве что вспомнить финальную сцену бессмертной комедии "За двома зайцями", где на лестнице Андреевской церкви кредиторы предъявляют требования Свириду Петровичу Голохвастову и признают его банкротом. В дальнейшем банкрота в те времена ожидала тюрьма, если кто-то не выкупит у кредиторов долги.

С тех пор мировая цивилизация отработала механизмы, по которым каждый имеет возможность избежать банкротства в случае наступления тяжелого финансового положения, если будет добросовестно вести себя относительно кредиторов.

Кредиторам тоже выгодно пойти на некоторые уступки в отношении должника, чем тратить время и несопоставимые ресурсы на поиски возможностей получить хоть какие-то средства. Так, президент США Дональд Трамп за свою жизнь несколько раз воспользовался возможностями списания долгов своих компаний, а в 1991 г. даже оказался как застройщик за шаг до личного банкротства, но смог преодолеть все трудности благодаря законным процедурам урегулирования неплатежеспособности.

Проблема отсутствия подобного законодательства в Украине уже перезрела. Хотя в Верховной Раде нынешнего созыва уже были зарегистрированы несколько законодательных инициатив ("О реструктуризации долгов физического лица или признания его банкротом", реестр. №2353а, и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по урегулированию процедуры банкротства физического лица с целью обеспечения экономической и социальной стабильности общества", реестр. №2714), но они так и не были приняты из-за несогласованности их отдельных положений.

На что же могут надеяться граждане Украины для решения своих временных финансовых проблем, если будет принят проект кодекса в его нынешнем виде?

Часть 1 ст. 127 законопроекта устанавливает: "Производство в деле о банкротстве открывается хозяйственным судом, если бесспорные требования кредитора (кредиторов) к должнику — физическому лицу совокупно составляют не менее ста минимальных размеров заработной платы, а к должнику физическому лицу-предпринимателю — не менее трехсот минимальных размеров заработной платы, которые не были удовлетворены должником на протяжении двух месяцев после установленного для их погашения срока, если иное не предусмотрено этим кодексом.

Бесспорные требования кредиторов — денежные требования кредиторов, подтвержденные судебным решением, вступившим в законную силу".

Итак, хозяйственный суд не откроет производство в деле о банкротстве, если кредитор не подал гражданский иск в общий суд, выиграл его, потом еще выиграл в апелляционной инстанции, причем размер задолженности не может быть меньше (в 2018 г.) 372300 грн.

Вместе с тем часть 7 этой же статьи устанавливает, что должник обязан обратиться в суд с заявлением о своем банкротстве, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности выполнить денежные обязательства должника в полном объеме перед другими кредиторами (угроза неплатежеспособности). Иначе должник не может надеяться на освобождение от долгов.

Что должен делать суд, получив такое заявление от должника, который, уплатив за обучение детей в школе и взнос на погашение кредита за квартиру, не смог уплатить за горячую воду, потому что тарифы снова повысили? Проверить, обращался ли кредитор в суд, выиграл ли кредитор суд, и превышает ли сумма задолженности 372300 грн. А еще проверить, есть ли у должника трудовая книжка (это уже ч. 4 ст. 128). И отказать должнику на основании части 1 ст. 127. Или не отвечать отказом, а открыть производство в деле, идя навстречу должнику, но рискуя, что кредитор оспорит такое решение, и судью могут привлечь к ответственности за неправосудное решение.

И таких несогласований, которые в антикоррупционном законодательстве имеют название дискреционных полномочий, в проекте Кодекса процедур банкротства еще много.

Поэтому народным депутатам, если они хотят достичь цели помочь своим избирателям в урегулировании их финансовых проблем, нужно дождаться профессиональных предложений к законодательным инициативам.

Что касается книги первой "Корпоративное банкротство", то первый поток замечаний от арбитражных управляющих и судей хозяйственных судов очевидно указывает на необходимость широкого публичного обсуждения законопроекта №8060 как в профессиональной среде, так и среди предпринимателей, организаций работодателей, профсоюзов, органов государственной власти и местного самоуправления, других заинтересованных лиц.

149-е место в рейтинге Всемирного банка Doing business, занимаемое Украиной по позиции "Урегулирование неплатежеспособности" на протяжении последних лет, вызывает очень много вопросов. Кредиторы в делах о банкротстве в Украине могут получить только 8 центов с каждого вложенного доллара, длится процедура банкротства в среднем три года, а ее стоимость составляет 40% от стоимости имущества должника. Вот и обходит инвестор Украину, справедливо считая вложения в нашу страну чрезвычайно рискованными.

Планом законодательного обеспечения реформ (постановление ВРУ от 25 июня 2015 г., п. 247) предусмотрено принятие проекта закона об усовершенствовании процедуры банкротства с учетом практики применения законодательства по вопросам банкротства для решения проблемных вопросов в работе арбитражного управляющего, хозяйственных судов, защиты интересов кредиторов и должников.

И все это с целью обеспечить существенное улучшение условий ведения бизнеса в Украине по тем направлениям, которые учитываются Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией в ходе составления рейтинга Doing Business, ставя стратегической целью вхождение Украины в ведущую двадцатку стран мира по условиям ведения бизнеса. Стратегия устойчивого развития "Украина 2020" предусматривает, что такая амбициозная цель может быть достигнута уже в 2020 г.

При этом законопроект №8060 предусматривает, что Украина может подняться только на 86 позиций, то есть занять 63-ю позицию (149-86=63), которая вовсе не входит в первую двадцатку. Но даже такое место будет достигнуто неизвестно когда. Да и какое-либо обоснование или расчеты в объяснительной записке не приводятся. Поэтому такие цифры не только не отвечают поставленной задаче, принятой политическим руководством государства, но и вызывают сомнения в их достоверности.

Если же внимательно почитать методику, которой руководствуется Всемирный банк, когда определяет место страны в позиции "Урегулирование неплатежеспособности", то становится очевидным, где находится решение проблемы. Если в стране предприятие входит в процедуру банкротства и выходит из нее, продолжая работать по-прежнему, то кредиторы получают не менее 70% от принадлежащих им средств, процедура проходит быстро и без лишних затрат. Если же имущество должника продается на аукционе, то кредиторы могут рассчитывать не более чем на 30% средств, а процедура может оказаться продолжительной и затратной.

Законопроект №8060, как и действующий закон о восстановлении платежеспособности должника, перенасыщен подробностями продажи имущества должника, при этом недостаточно внимания отводится реабилитационным процедурам (санация, мировое соглашение). С продажей имущества должника в последнее время возникает очень много осложнений, поэтому законопроект №8060 пытается только привести закон к реальности.

Должник раньше всех узнает об угрозе своей неплатежеспособности, и в цивилизованном мире закон побуждает его действовать в интересах скорейшего удовлетворения требований кредиторов во избежание банкротства и дальше работать на рынке. Наша же реальность как раз предоставляет возможность должнику без каких-либо последствий выводить активы, оставляя кредиторам дырку от бублика. И все потому, что обязанность должника обратиться в суд с заявлением об открытии производства в деле законопроектом установлена, а вот ответственность за невыполнение такой обязанности отсутствует.

Проблемные вопросы в деятельности арбитражных управляющих заслуживают отдельного анализа. Первые впечатления неутешительны: законопроект никак не защищает права арбитражного управляющего, не обеспечивает надлежащую защиту от произвола чиновников и не гарантирует справедливое вознаграждение.

И самое главное. Законопроект №8060 не обращает внимания на то, что с 15 декабря 2017 г. вступил в силу новый Хозяйственный процессуальный кодекс, которым хозяйственные суды должны руководствоваться в том числе и в делах о банкротстве. Судьи хозяйственных судов уже заметили несколько противоречивых позиций, которые приведут к разным толкованиям норм права, но работа только началась.

Конечно, идеальных законопроектов не бывает. В Верховной Раде зарегистрировано уже 10000 законопроектов, а принимают за одну сессию около 100. И все же Украина обречена стать успешной страной. Надо только работать еще интенсивнее и помнить, что не законами, а практикой их применения достигаются поставленные цели.