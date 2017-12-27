Финансовый и валютно-кредитный геноцид украинцев и бизнеса

Писать сейчас о финансово-кредитной системе без успокоительного невозможно.

Эмоции и профессиональное возмущение деятельностью НБУ, многих коммерческих банков и многочисленной армией коррупционеров и мошенников вокруг них в последние годы блокируют способность логически и последовательно изложить свои мысли... Но я попытаюсь кратко, почти без цифр объяснить читателям, что происходит, почему именно так и что делать.

Сразу после бегства Януковича и его ближайшего окружения за ними из банковской системы начали убегать украденные ими доллары — приблизительно 4–5 млрд. Наличность они забрали с собой или надежно спрятали в Украине — 3–4 млрд долл. В Украине стало меньше долларов — курс гривни рухнул. Понятно, что непрофессионализм и коррупция новой власти содействовали такому развитию событий.

Со временем фиктивные банки с фиктивным капиталом (а таких на тот момент насчитывалось около 50%) почувствовали решительность МВФ засветить их балансы и показать реальные дыры, иногда приближавшиеся к 100% их пассивов и активов. Именно поэтому они также начали выводить за границу валюту, а гривню с балансов банков превращали в фиктивные активы и наличность. Если говорить прямо — красть. Украли много, приблизительно 300 млрд грн. Кому принадлежали украденные деньги? Обычным украинцам, малому и среднему бизнесу, государственным структурам, в том числе НБУ.

Кто украл? Непосредственно это делал менеджмент банков, но, как правило, указания им давали владельцы банков и чиновники, сознательно размещавшие государственные средства на счетах фиктивных банков с целью получения теневых доходов и кражи эти средства. И не только они. В Украине существует большое количество заемщиков-мошенников, берущих взаймы средства с целью их кражи. Вообще возвращать кредиты в Украине не считается нормой. Вся государственно-политическая система и большинство судей стоят на защите заемщиков-преступников. Государство способствует увеличению числа финансовых мошенников и их обогащению. Кредиты возвращают, если могут это физически сделать, только маленькие украинцы.

Кто платит за украденные активы банковской системы? Кто рефинансирует финансовых мошенников? На первый взгляд, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), НБУ и государство — средства государственного бюджета. Но в действительности за все платят украинцы. Во-первых, уже давно все средства ФГВФЛ берет из бюджета Украины (60 млрд грн из 85 млрд), де-факто он банкрот. Во-вторых, бюджет на 90% наполняют маленькие, бедные украинцы. Ведь НДС — основной налог доходной системы бюджета — платят конечные потребители, т.е. украинцы. В-третьих, средства НБУ также народные.

Мне могут возразить, что средства для рефинансирования преступных финансовых операций, следствием которых стало банкротство половины украинских банков, получают путем монетизации НБУ ОВГЗ, т.е. скрытой эмиссии. Это означает, что деньги поступают в бюджет не через налогообложение украинцев, а с помощью печатного станка, государство просто печатает деньги, украденные из банковской системы. Но не все так просто. Каждая неправильно эмитированная гривня ведет к инфляции и девальвации национальной валюты и, что самое главное, имущества, гривневых накоплений и доходов украинцев! Инфляция и девальвация — это дополнительные налоги, заплаченные украинцами, малым и средним бизнесом. Кстати, крупный бизнес (а это всегда экспорт) эти налоги не платит, он их получает через сверхприбыли от экспорта и компенсацию НДС из бюджета.

Кто еще выигрывает от такой монетарной политики? Как обычно, хронически убыточные государственные банки — Ощадбанк и Укрэксимбанк. С 2008-го по 2016 г. они получили из бюджета Украины 61,8 млрд грн. В 2017 г. к ним присоединился национализированный Приватбанк. 200 млрд грн — это минимальная сумма, которую уже начали платить украинцы для покрытия убытков и капитализации нового государственного монстра. Кто еще выигрывает? Конечно, чиновники и все вовлеченные в процесс продажи активов (напоминаю, что это сотни миллиардов гривен) ликвидируемых банков. Мой прогноз: доля возвращенных активов банков-банкротов составит 4–5%! Вместе с тем 95–96% активов перейдут в руки бывших банкиров, заемщиков-мошенников, продавцов активов банков и чиновников, которые эти операции организуют и контролируют...

К чему пришла Украина в результате таких "реформ"? Удельный вес государственных банков в Украине уже превышает 50%. Проблема в том, что эти банки работают значительно хуже, чем частные (с украинским и иностранным капиталом). Так, удельный вес плохих кредитов во всех банках Украины составляет 43%, а, например, в Ощадбанке — 64, в Укрэксимбанке — 65%. Банки почти не кредитуют украинцев и украинский бизнес. Есть лишь надежда на оживление кредитования в 2018 г. Но и в следующем году, и сейчас я не смогу ответить на такой вопрос: банк предоставил нормальный кредит для развития бизнеса, или для того, чтобы украсть деньги вкладчиков, или для того, чтобы выполнить какой-то норматив НБУ, или для того, чтобы завести со временем деньги в банк как капитал?.. Понятно, что без нормальных кредитов экономика Украины быстро расти не будет.

Не будет расти экономика, особенно малый и средний бизнес, без валютной и платежной либерализации. Сначала о системе валютного контроля — она самая плохая и самая примитивная, к тому же (об этом свидетельствуют многочисленные финансовые кризисы в Украине) и наименее эффективная в мире. Ее не надо улучшать, ее нужно выбросить на свалку. Украинцам и бизнесу нужна полная валютная либерализация (дерегуляция). НБУ следует внедрить два инструмента, что потушить валютно-финансовые кризисы: возможность тормозить капитальные операции в валюте до 30 дней и текущие операции — до трех дней. Вот и весь контроль.

Не менее актуальна платежная либерализация — внедрение в Украине современных электронных платежных систем, которыми пользуется весь цивилизованный мир, только не Украина и украинцы. Идиотизм действий регулятора блокирует и тормозит торговлю (особенно экспорт) малого бизнеса, украинских предпринимателей и инноваторов. Речь идет не о современных криптовалютах... а о значительно более простых, легальных во всем цивилизованном мире технологиях торговли пятилетней давности. НБУ, нельзя сейчас спать!

После анализа, как правило, должны идти советы правительству Украины и НБУ. Не буду сейчас этого делать. Власть не слышит и не будет выполнять советы, мешающие ей заниматься реальными делами — зарабатывать и сохранять статус-кво. Год назад, в октябре, в ZN.UA я разместил две свои статьи "Сотрудничество с МВФ..." и "Банки, мошенники, кризисы, кредиты...", где дал все еще актуальные советы власти. В этой статье я хочу дать советы не власти (это бесполезно), а украинцам — как идентифицировать сотню тех антиукраинцев, не считая, конечно, Путина, кто сделал нас за последние четыре года вдвое беднее.

Предлагаю начать следующий проект: взять 100 самых крупных выданных и невозвращенных кредитов — тех, которые не обслуживаются и которые после победы Революции достоинства привели к банкротству половины украинских банков, падению ВВП почти на 18% и гривни более чем в три раза, потерям государственного бюджета (в сущности, это потери украинцев) приблизительно на 300 млрд грн, банкротству десятков тысяч предприятий и т.п. Далее, открыть по факту невозврата каждого такого кредита уголовное дело. Определить банки, в том числе и НБУ, выдавшие такие кредиты. Назвать фамилии руководителей и конечных собственников этих банков. Далее, определить компании, которые взяли эти кредиты, назвать их руководителей и конечных собственников. Я гарантирую, что по большинству невозвращенных кредитов фамилии тех, кто выдавал кредиты, и тех, кто их получал, совпадут! Украинцы узнают, как в их стране становятся миллиардерами. И наконец, новые антикоррупционные органы за месяц-два должны дать ответ обществу: кто украл деньги украинцев? Повторяю, по моим расчетам, это свыше 300 млрд грн.

В Украине 90% случаев невозврата крупных кредитов связаны с мошенническими схемами и только около 10% — с ошибками банкиров и бизнесменов. Но если банкир не борется всеми законными средствами за возврат кредита, он в доле. Но часто мошенники-заемщики побеждают банкиров. Когда они берут кредит с целью его хищения, то просто оставляют 15–20% от полученных средств на "решение" проблем в правоохранительных органах и судах. Кстати, в странах ЕС подобные ошибки происходят только с 2–3% кредитов, именно столько процентов выданных коммерческими банками кредитов там относят к плохим.

Отдельная проблема — институт банкротства банков и предприятий. В нормальных странах более 50% банков и предприятий, подпадающих под эту процедуру, восстанавливают свою платежеспособность, в Украине такой процент приближается к нолю. Но даже когда банки и предприятия там действительно банкротятся, кредиторы возвращают себе значительно больше половины средств, в Украине — немногим более ноля. Очевидно, что стратегически этим институтом должно заниматься не Министерство юстиции, как сейчас, а Министерство экономики, но сначала — правоохранительные органы.

Если вернуться к нашему проекту, то в результате должны быть названы фамилии 100 антиукраинцев и сумма народных средств, которую каждый из них должен вернуть. Все мошенники должны быть наказаны, а украденные миллиарды — возвращены украинцам, бизнесменам и государству. Если кредиты не возвращены, а финансовые махинаторы не наказаны, то правоохранители и судьи — в доле. Их тоже необходимо публично отнести к новой сотне антиукраинцев, но уже в другой сфере общественной жизни. Давайте идентифицировать антиукраинцев...

Такими методами можно заставлять правоохранительные органы в Украине работать. И только тогда, когда они заработают результативно (мошенники окажутся в тюрьмах, а деньги будут возвращены обманутым собственникам), в Украине закончатся перманентные финансовые кризисы. Есть ли шансы на подобное развитие событий? Есть, но они настолько мизерные, что сегодня об этом можно только мечтать. Будем ждать выборов.

Может, в таких условиях страну и бизнес спасет кредитование иностранных партнеров? Рассмотрим эту альтернативу. Скажу прямо — я не верю, что сейчас наши чиновники самостоятельно, без помощи международных финансовых организаций, способны организовать заем на международных рынках на выгодных условиях из-за некомпетентности или коррупции. Проанализируем, например, последний заем правительства на 3 млрд долл. Ни в одной из стран мира такое невозможно: платить своим гражданам (инвесторам) 1% в валюте (именно столько сейчас платят государственные банки по валютным депозитам), а иностранным спекулянтам — в 7 раз больше — 7,375%! Украинцы будут выплачивать ежегодно 221,25 млн долл. (приблизительно 6,1 млрд грн) в течение 15 лет. И это в то время, когда украинцы держат вне банков в Украине приблизительно 100 млрд долл. Я убежден, что среди этих "иностранных спекулянтов", которые 15 лет будут получать процентный доход в долларах на уровне 7,375%, есть много антиукраинцев, обманувших банковскую систему Украины (фактически они обманули бедных украинцев и малый бизнес) на 300 млрд грн. Блестящий расчет. Запад так красиво работать не может...

Стало понятно, почему правительство не взяло в долг валюту у украинцев? Но возникает другой вопрос: почему украинским коммерческим банкам не нужна валюта в то время, когда украинские предприятия нуждаются в кредитах для внедрения новых западных технологий, без которых они не могут выйти на рынок ЕС? Ответ простой и вместе с тем абсурдный: НБУ запретил валютные кредиты под импорт новых технологий. По моему мнению, это геноцид украинской инновационной экономики.

Если не украинские чиновники, то, может, Запад сможет помочь Украине? Действительно, такие международные организации, как МВФ, Всемирный банк, а также ЕС и США предоставляют кредиты правительству Украины (деньги поступают в государственный бюджет) и НБУ (деньги идут в международные резервы) под обязательство украинской власти провести очень конкретные действия (реформы). Например, создать антикоррупционный суд, докапитализировать коммерческие банки и т.п. Такие обязательства украинская власть брала раньше и берет сейчас тысячами. Я не шучу, тысячами.

Большинство требований Запада (не все) правильны и полезны именно для украинцев. Подчеркиваю, для украинцев, а не для власти. Поэтому украинская власть заключает соглашение, получает первый транш — 10–20% от суммы займа, иногда второй, а затем просто нарушает условия соглашения с Западом, и кредитное соглашение расторгается. Начинаются переговоры о новом… Как правило, выборка средств по таким соглашениям не превышает 20–30%. Второй причиной расторжения соглашений является институциональная слабость власти (нет профессиональных кадров) и коррупция (стремление чиновников получить откат с каждого полученного и потраченного доллара). Вывод — Запад тоже не может эффективно организовать кредитование Украине на макроуровне.

К счастью, на Западе есть структуры, направляющие кредиты не в бюджет правительства Украины или в резервы НБУ, а в коммерческие структуры (государственные и частные) Украины, т.е. эти структуры работают на макроуровне. Действительно, ЕБРР, МФК, ЕИБ предоставляют кредиты украинским предприятиям и банкам. Но эти структуры ставят условием своей деятельности (размер и количество предоставленных кредитов) выполнение соглашений с МВФ и ЕС. Круг замыкается. Я оцениваю коэффициент полезного действия этих учреждений также на уровне 20–30%.

Чтобы лучше понять остроту проблемы, приведу следующие факты. В конце 1993 г. я начал работать в ЕБРР на должности исполнительного директора. Хорошо помню первый проект банка в Украине — модернизация аэропорта "Борисполь" (приблизительно 10 млн долл.), а также мой последний проект в ЕБРР в 1996 г. — кредитная линия для малого и среднего бизнеса сначала на 100 млн долл., а со временем еще на

200 млн евро. Уже тогда ЕБРР выходил на ежегодное финансирование проектов в Украине на сумму приблизительно

1 млрд долл. Наше время, 2016 г. — финансирование банком всех проектов значительно меньше. И это в условиях увеличения активов банка втрое. И это в условиях, когда самый крупный реципиент банка — Россия уже давно лишена возможности получать кредиты банка из-за аннексии Крыма и агрессии на Востоке Украины. Еще больше вопросов к качеству проектов. Неужели кредит на 300 млн долл. "Нафтогазу" на закупку газа — это миссия ЕБРР? Иногда мне стыдно не только за Украину, но и за наших партнеров...

Могу доказать, что возможности (потенциал) международных финансовых организаций по проектному финансированию в Украине — на уровне 10 млрд долл. ежегодно. ЕБРР — приблизительно 3 млрд долл., МФК — 2 млрд, ЕИБ — 5 млрд. Последний в основном финансирует крупные инфраструктурные проекты. Использование возможностей только этих институтов может обеспечить Украине темпы экономического роста 8–9% в год. Тогда, очевидно, кредиты государству будут не нужны. Дело в том, что приблизительно 50% прямых иностранных инвестиций и валютных кредитов бизнеса будут конвертированы в гривню и поступят в золотовалютные резервы НБУ. Таких поступлений, а это 5–6 млрд долл. ежегодно, будет вполне достаточно для обслуживания внешнего долга Украины. По моим расчетам, Украина (украинцы) должна заплатить в 2018 г. приблизительно 4,5 млрд долл., в 2019-м — 7 млрд, в 2020-м — тоже 7 млрд долл.

Приведенные цифры ужасные, к сожалению, они будут еще хуже, ведь власть не будет действовать так, как я предлагаю, все будет так, как и было: новые государственные кредиты, новые проценты… Может, уже пришло время изменить принципы и методы нашего сотрудничества с Западом. Мое предложение Западу очень простое — кредитовать и помогать надо не государственным, а только частным и общественным институтам в Украине и непосредственно украинцам. Пора убрать государство как посредника между Западом и украинцами. Поэтому я обращаюсь не к власти, а к Западу в форме Манифеста, который, я уверен, поддержат все украинцы!

Манифест украинцев о международной финансовой помощи Украине

Украинская власть и украинский бизнес в течение всей 26-летней истории существования независимой Украины были не в состоянии воспользоваться дешевыми и потенциально масштабными и полезными кредитами международных финансовых организаций, ЕС и США. Именно поэтому Украина стала самой бедной страной в Европе. У нас есть большие сомнения, что коррумпированная украинская власть сможет что-либо изменить в матрице существующих политических координат.

На Западе тоже долго доминировало абсолютно ошибочное мнение о невежестве лидеров бедных стран как причине их упадка. В такую парадигму, конечно, вписывалась и Украина. Именно ошибочность этого подхода и является ответом на вопрос, почему заканчиваются неудачей, казалось бы, абсолютно безупречные советы Запада в рамках видения выдающихся экономистов, Вашингтонского консенсуса, программ МВФ в Украине или программы технической помощи и институционального развития Всемирного банка.

Дело в том, что политические лидеры Украины, находящиеся при власти,используют авторитет, ресурсы и кредиты иностранных специалистови институтов преимущественно для своей пользы, а не дляпользыстраны. Иногда, конечно, интересы государства совпадают с интересами правящей элиты, но такие эпизоды — исключение, а не правило. В рамках сказанного дадим совет международным финансовым организациям, а также ЕС и США, по поводу их помощи развивающимся странам, т.е. странам с экстрактивными политическими и экономическими институтами, к которым относится и Украина:

— не нужно предоставлять кредиты бедным государствам, надо кредитовать только малый и средний бизнес в этих странах и предприятия, занимающиеся развитием социально-экономической инфраструктуры, причем преимущественно частной формы собственности;

— не нужно предоставлять техническую помощь бедным государствам, надо предоставлять техническую помощь неправительственным организациям, институтам гражданского общества и другим институтам, провоцирующим творческую деструкцию.

Еще раз подчеркиваем, что десяткимиллиардовдолларовкредитов имиллиардыдолларовтехнической помощи, полученные Украиной за 26 лет, были бездарно использованы (это в лучшем случае), значительная их часть пошла в частные карманы коррупционных правящих элит и на цементирование их власти. Возврат этих кредитов вместе с процентами, а это уже сотни миллиардов гривен в год, только усиливает бедность и социальную несправедливость. Бедные государства не в состоянии конвертировать государственные кредиты и техническую помощь в экономический рост и социальное развитие. Даже больше, они используют их для усиления тираниистатус-кво. Именно эта тирания уничтожает Украинское государство: сотни тысяч молодых украинцев ежегодно реально бегут из страны, миллионы людей старшего возраста уже превратились в нищих — выживают на 2 долл. в день.

Не надо доказывать, что государственное финансирование образования, науки и здравоохранения вместе с поддержкой малого и среднего бизнеса является залогом здорового экономического роста любой страны. Но в Украине к этим секторам необходимо добавить культуру, которая финансируется сейчас в пределах статистической погрешности, кстати, как и наука. Наши расчеты показывают, что кредиты малому и среднему бизнесу в ближайшие 5–10 лет должны быть на уровне 3 млрд долл., а расходы на поддержку частных проектов науки, образования, здравоохранения и культуры — 2 млрд. Украинская власть не осуществляет эти функции, поэтому украинцы не способны сейчас к конструктивным действиям по развитию новых государственных институтов (особенно антикоррупционных) именно из-за нашей бедности, недостатка образования и культуры...

Мы, украинцы, обращаемся к лидерам стран Западной цивилизации с нашим Манифестом, главные идеи которого сводятся к тому, что финансовая помощь Запада должна поступать в Украину к украинцам без участия (посредничества) государственных институтов! Кредиты — малому, а со временем и среднему бизнесу, причем по кредитным ставкам, как в странах Центральной и Восточной Европы. Гранты — талантливым, креативным, энергичным деятелям культуры, науки, образования и институтам гражданского общества.

Кредиты малому и среднему бизнесу должны быть организованы через кредитные линии ведущим частным украинским банкам (очевидно, без российского капитала). Указанные банки должны предоставлять кредиты малому бизнесу на сумму от 10 тыс. долл. до 1 млн на срок до пяти лет по ставкам LIBOR (сейчас ставка LIBOR по доллару в год составляет приблизительно 2%, а по евро — около 0,2%) + 3%.

Гранты на общую сумму 2 млрд долл. должны быть предоставлены тысячам украинских ученых и деятелей культуры и образования, в том числе на создание новых и развитие уже действующих частных и общественных институтов (институциональное развитие общества). На администрирование этих грантов пойдет от 5 до 10% выделенных сумм грантов, но это не будет расточительством, скорее, школой администрирования для вовлеченных в этот процесс лучших представителей творческого гражданского общества, конечно, при участии профессиональных администраторов. Мы понимаем, что развертывание этого плана займет 4–6 месяцев, и начальные суммы помощи будут меньше. Но 5 млрд долл. — именно та сумма денег, которую может абсорбировать малый и средний бизнес и украинские работники просвещения, ученые и деятели культуры.

Такую финансовую помощь лучше осуществлять через Европейский план помощи Украине, который еще только разрабатывается и обсуждается европейскими институтами. Он даже может стать дополнением к планам Восточного партнерства и новому соглашению с МВФ, если у Запада еще остались надежды на реформирование украинской власти.

Мы уверены, что именно такой план действий Запада сможет приблизить украинцев к западной системе ценностей, а также будет взаимовыгодным. Как только пассионарные украинцы будут иметь не только респект Запада, но и его финансовый ресурс, идеи Майдана смогут быть воплощены в Украине, и она станет не проблемой Запада, а его успехом.