"Белое пятно" и "черная дыра" в украинской экономике

Более четверти века украинскую экономику разъедает вирус делового несовершенства. Он проник во все поры государства и стал одной из ключевых причин появления множества системных проблем.

Вместе с тем о несовершенстве, в основе которого лежит недоразвитое управление, в Украине практически не говорят ни на парламентском уровне, ни в органах исполнительной власти, ни в сфере бизнеса, ни в средствах массовой информации. Его просто не замечают, он — "белое пятно". Почему так происходит? Ведь проблема очевидна, и сталкиваемся с ней практически на каждом шагу.

Когда я работал в Институте кибернетики НАН Украины, слышал от академика В.Глушкова о принципе равенства двух технологий: материальной, в том числе производственной, и информационной, в том числе управленческой. Только функционируя одновременно и взаимодействуя друг с другом, они обеспечивают получение на выходе нужного продукта. Это как человек, у которого неразрывно взаимодействуют тело и мозг. Так вот академик Глушков отдавал приоритет технологии управления, потому что, как он говорил, производственная технология материальна, и ее проще воспринимать. А управленческую, как и деятельность мозга, не видно и поэтому сложнее осмыслить.

По-видимому, по этой причине на разницу между системами управления советского времени и существенно более сложными системами менеджмента, присущими насыщенному рынку, в Украине мало кто смог обратить внимание. А ведь именно системный менеджмент лежит в основе современной деловой культуры и делового совершенства. Проблема усугубилась тем, что в украинских вузах вопросам менеджмента учат не совсем адекватно тому, что практикуется в развитом мире. Это сказывается на подготовке специалистов, в том числе менеджеров высшего звена. Отсюда и, мягко говоря, неадекватное отношение к системному менеджменту, деловому совершенству и деловой культуре в нашей стране.

Деловая культура формируется и проявляется на двух основных уровнях: государства и непосредственно организаций. На уровне государства формируется бизнес-климат, а на уровне организаций — их ценности, а также писаные и неписаные правила функционирования. Деловая культура принципиально различается в условиях насыщенной и дефицитной экономик. При дефицитной экономике главная ценность — количество выпускаемой продукции, чем все и определяется. В условиях же насыщенной экономики, где появляется конкуренция между производителями, главной ценностью становится качество, а точнее, удовлетворение всех заинтересованных сторон. Это принципиально другой мир, которому присущи иная культура, иное мировоззрение. Основное внимание здесь уделяется человеку, все делается для раскрытия его творческого потенциала. Потому что от людей, прежде всего, зависит место, которое организация займет в конкурентной борьбе. И постоянно совершенствуется система менеджмента — она должна обеспечить организации конкурентные преимущества.

В мире давно уже исследуются успешные организации. Обобщенная лучшая практика ведения дел, другими словами, деловая культура, сформированная в условиях насыщенного рынка, отражается в сконцентрированном виде в концепциях делового совершенства, которыми руководствуются сотни тысяч компаний всех континентов. В интерпретации EFQM (ведущей европейской организации по совершенству) концепции совершенства в версии 2014 г. — это: Лидерство через видение, вдохновение и честность; Достижение успеха через таланты людей; Добавление ценности для потребителей; Построение устойчивого будущего; Развитие организационных способностей; Использование творчества и инноваций; Адаптивное управление; Постоянное достижение выдающихся результатов. По своей сути концепции совершенства являются критериями деловой культуры организаций в современной Европе и схожи с принципами социальной ответственности, определенными ООН.

Для практического использования концепций применяют модели совершенства (модели идеальных организаций). Самые распространенные среди них: японская имени Деминга, американская имени Болдриджа и европейская (модель совершенства EFQM). Модель EFQM всесторонне описывает любую организацию через девять критериев: Лидерство; Стратегия; Персонал; Партнерство и ресурсы; Процессы, продукты и услуги; Результаты, которые относятся к Потребителям, Персоналу и Обществу; Ключевые результаты. Эти критерии представлены в виде 32 подкритериев. Модель позволяет периодически сравнивать с ней любую конкретную организацию, определять ее сильные и слабые стороны и разрабатывать инновационные программы совершенствования на определенный период времени.

Важной особенностью глобального насыщенного рынка стало то, что здесь практически уже нет конкуренции товаров или услуг. Любая продукция может быть достаточно быстро воспроизведена. Поэтому главным фактором устойчивой конкурентоспособности стала система менеджмента организации — ее мозг, определяющий скорость и точность предвидения рыночных изменений и реагирования на них. В связи с этим несколько слов о системах менеджмента лучших компаний мира. Они, как правило, целостные и включают в себя всю совокупность ценностей, представленных соответствующими целями: Качество, Безопасность, Экология, а также Энергоресурсы, Информация, Инновации, Финансы и др. Эти системы имеют ярко выраженную социальную направленность и предусматривают непрерывное совершенствование всех своих элементов.

Украина четверть века назад нежданно-негаданно очутилась в условиях насыщенного рынка, после семи десятилетий существования при тотальном дефиците и тоталитарном режиме. К новым условиям существования общество Украины и его лидеры оказались не готовы. Они даже не смогли разглядеть, распознать и осмыслить разницу между нашим прошлым и настоящим. Да власти было и не до этого: она "перераспределяла" ценности, что забирало у нее много ресурсов и времени. Поэтому бизнес-климат "по-украински" неблагоприятный для развития предприятий, а сами предприятия продолжают работать по старинке и имеют низкий уровень делового совершенства и конкурентоспособности. Украина в экономическом плане начала сползать в пропасть. Если лучшие организации Европы, согласно принятой в мире 1000-балльной шкале, соответствуют 750–

800 баллам, а лучшие украинские предприятия имеют 550–600 баллов (уровень высокий, но таких предприятий в Украине очень мало), то преобладающее большинство украинских производителей достигают только 150–250 баллов (в развитых странах это 300–450 баллов).

Известно, что конкурентоспособность любой компании опирается одновременно на бизнес-климат, сформированный в государстве, и на свое собственное деловое совершенство. О неудовлетворительном бизнес-климате в масштабах страны уже так много сказано и написано, что повторяться излишне. Мы уже четверть века живем в Украине, как в "королевстве кривых зеркал", и продолжаем воспринимать окружающий мир в искаженном виде. Приведу только один пример. Если при дефиците норма стандарта — это верх требований, то при насыщенном рынке она является лишь минимальным условием для сохранения места на рынке. В Украине же на государственном уровне до сих пор закреплено понимание, что соблюдение стандартов, тем более если они гармонизированы с европейскими, обеспечивает конкурентоспособность на рынках сбыта. А значит, украинская экономика изначально ориентирована на поражение. И таких примеров много. Достаточно сказать, что из-за несовершенства преобладающего большинства украинских компаний, которые по своему уровню от трех до пяти раз уступают компаниям развитых стран, по сравнению с мировыми лидерами их производительность ниже до 10 раз, себестоимость выше в разы, а дефектность выше до 1000 раз! В большой степени из-за этого валовой национальный доход на душу населения в Украине до 30 раз меньше, чем в развитых европейских странах.

Вследствие того, что низкая деловая культура на уровне и государства, и организаций уже более 25 лет остается вне поля зрения соответствующих органов исполнительной власти, в Украине, образно говоря, образовалась "черная дыра", поглотившая большинство наших прежних достижений. А взамен сформировался целый ряд системных проблем. Некоторые их примеры приведены ниже.

Низкая конкурентоспособность и слабый экспорт. Украина сегодня является одной из наименее конкурентоспособных стран Европы. На мировом рынке конкурентоспособными признаны менее одного процента украинских товаров и услуг. На внешнем рынке по-прежнему реализуются преимущественно товары сырьевой группы и полуфабрикаты. Доля продукции машиностроения в структуре экспорта существенно ниже, чем у развитых стран. Это негативно сказалось на экспортной способности украинских производителей.

Коррупция. Низкий уровень делового совершенства украинских предприятий и организаций является одним из существенных факторов, которые формируют и продолжают подпитывать коррупцию в масштабах страны. Из-за своего несовершенства предприниматели во многих случаях готовы давать взятки, чтобы избежать надлежащей ответственности за поставку опасной продукции и вред, нанесенный потребителям; опасные условия труда и вред, нанесенный здоровью сотрудников; загрязнение окружающей среды и т.п. Для предприятий, которые не способны выполнить действующие обязательные нормы, есть три варианта поведения: благодаря собственному совершенствованию достичь способности выполнять обязательные нормы; уйти с рынка или сохранить на нем место при помощи взяток, то есть, опять же, за счет коррупции.

Массовая миграция населения. Население Украины за 26 лет независимости сократилось на 10 млн человек. Одна из ключевых причин — трудовая миграция как следствие низкой деловой культуры в стране. Все больше украинцев мигрируют в другие страны в поисках работы и приемлемого заработка, молодежь выезжает за рубеж на учебу, чтобы там остаться, украинские предприниматели перерегистрируют свой бизнес за рубежом. В итоге, по данным Госстата Украины, на 1 июля 2017 г. постоянное население страны составило 42 млн чел. с хвостиком (против 52 млн чел. в советское время). В соответствии с комплексным прогнозом до 2050 г., разработанным в 2011 г. Институтом демографии и социальных исследований НАН Украины, такую численность ожидали только к 2025 г. (в 2050 г. — 30 млн чел.). Однако "усыхание" Украины происходит с заметным опережением. И перспективы здесь весьма неутешительные.

Другие проблемы. Существует также ряд других негативных последствий: выпуск опасной продукции и нарушение прав потребителей, высокая себестоимость продукции и низкая производительность труда, проблемы с поступлением налогов в госбюджет, загрязнение окружающей среды, обнищание граждан, потерявших работу, и т.п. В результате сформировались негативные последствия в части социально-экономического климата, социальная напряженность в обществе и недовольство властью. В последнее время в Украине заговорили о поддержке отечественных производителей. Однако эта поддержка рассматривается преимущественно как преференции при госзакупках. Об обновлении же в стране деловой культуры и совершенствовании организаций даже не упоминается.

Как же изменить ситуацию к лучшему? Прежде всего, необходимо провести массовую просветительскую работу на высоком профессиональном уровне: и в органах власти, и в бизнесе, и среди общественности. Уже в ближайшее время нужно принять концепцию государственной политики в сфере совершенства и менеджмента и на законодательном уровне ввести ответственность органов исполнительной власти за усовершенствование собственных систем менеджмента и содействие усовершенствованию закрепленных организаций. Не менее важно принять государственную программу создания благоприятных условий для развертывания в Украине движения за совершенство, конкурентоспособность и устойчивое развитие. Можно в двух-трех областях предусмотреть пилотные проекты по отработке решений по обеспечению конкурентоспособности и устойчивого развития экономик регионов путем содействия движению за совершенство.

В обществе нужно широко распространять и разъяснять Резолюцию 10-го Всеукраинского съезда качества, которая поддержана КМУ. Кстати, органам исполнительной власти уже поручено использовать рекомендации, изложенные в Резолюции, в своей работе, а также обеспечить переподготовку своих руководителей и специалистов по вопросам делового совершенства и системного менеджмента (для них уже проводятся разъяснительные семинары). Одновременно участники 26-го Международного форума "Дни качества в Киеве" обратились к общественным организациям и СМИ с предложением подключиться к процессам содействия развертыванию движения за совершенство и конкурентоспособность. И это уже нашло отражение в принятой Антикризисным советом общественных организаций Украины программе "Платформа экономического патриотизма: первоочередные мероприятия".

В Украине уже накоплен определенный позитивный опыт организации совершенствования отечественных компаний на основе современных европейских подходов и лучших практик. Есть полномочия от EFQM, подготовлены эксперты и предприятия, которые могут служить образцами для подражания, наработаны технологии непрерывного совершенствования организаций. Дело за властью и профессиональными общественными организациями по широкому распространению этого опыта. Ведь как говорил гуру качества и менеджмента Эдвард Деминг: "Совершенствоваться не обязательно. Выживание — дело добровольное!".