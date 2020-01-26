Олимпийская чемпионка Александра Тимошенко: "Украина действительно одаренная в художественной гимнастике"

Александра Тимошенко — самая титулованная украинская гимнастка. В ее активе — золотая и бронзовая медали Олимпийских игр (Сеул-1988 и Барселона-1992). Подобного успеха удавалось достичь лишь нескольким гимнасткам за всю историю этого вида спорта.

Сразу после триумфальной победы на Играх в Барселоне Тимошенко объявила об окончании спортивной карьеры, а вскоре уехала за границу. Сегодня эта успешная бизнес-леди живет в Австрии. А художественная гимнастика продолжает оставаться ее страстью.

В мае этого года Александра Тимошенко планирует приехать в Киев с почетной миссией: она станет амбассадором 36-го чемпионата Европы по художественной гимнастике. И в связи с этим событием согласилась дать первое за последние несколько лет интервью.

"Цели стать олимпийской чемпионкой не было, мне нравилось само движение"

— На днях я вспоминала о вас в разговоре с вашим бывшим тренером Ириной Дерюгиной. Она расплывается в улыбке, когда вспоминает Александру Тимошенко. А ваш портрет в ее кабинете — на одном из самых почетных мест. Поддерживаете отношения сейчас?

— Конечно, поддерживаем уже много лет. Вот совсем недавно встречались в Вене, когда Ирина Ивановна была на заседании Европейского гимнастического союза.

— Некоторые спортсменки после ухода от Дерюгиной не очень лестно о ней отзываются, вспоминая какие-то обиды, напряженный график и так далее. У вас наоборот?

— На каком-то этапе между спортсменом и тренером возникают разногласия. После моего ухода мы тоже не часто общались. Но когда время проходит, люди наверное переоценивают отношения. Я очень благодарна Альбине Николаевне и Ирине Ивановне Дерюгиным за то, что они сделали и делают. Они вкладывают очень много жизненной энергии в развитие гимнастики. Вместе с тем тренер должен понимать, что рано или поздно спортсменка вырастает, хочет иметь свою семью, развиваться в других направлениях.

И знаете, когда мы сейчас видимся с Ириной Ивановной, она всегда говорит: я так рада, что у моих гимнасток складывается судьба и у них все хорошо.

— Ваша жизнь в спорте была очень яркой. Но начиналось все не так красочно, ведь в гимнастику вас привела болезнь…

— Профессор, которая меня лечила, посоветовала заниматься спортом — лучше всего таким, где укрепляется иммунитет и работает мелкая моторика. Должны были работать все косточки и мышцы. Мы думали о фигурном катании, но с детским ревматоидным артритом нельзя было в холод.

В семь лет меня привели на спортивную гимнастику, но для них я оказалась слишком высокой. Дальше (с семи до восьми) я сильно болела. И уже практически в восемь лет папа привел меня на художественную гимнастику в Октябрьский дворец. Помню, меня посадили на скамеечку и сказали: понаблюдай пока. И тут как раз Альбина Николаевна Дерюгина своим таким строгим голосом как начала что-то кричать гимнасткам. Я перепугалась до смерти. А потом пришла тренер Галина Ситникова и забрала меня к себе. Так я начала заниматься. Уже позже меня заметила Альбина Николаевна и сказала, что этой девочке пора к ней.

— До вашей победы на Чемпионате Европы 1987 года несколько лет подряд в мире художественной гимнастики царили болгарские спортсменки. Вам удалось пробить эту брешь. Было тогда чувство, что вы попадаете в историю и, возможно, даже начинаете новую эру в мировой художественной гимнастике?

— Для того чтобы что-то сломать, нужно быть кем-то другим. Наверное, в тот момент сложились все звезды. Я была тем другим в меру своих данных и в меру того, как работали Альбина и Ирина Дерюгины.

Было ли чувство, что начинаю новую эру? Наверное, нет. Было просто здорово. Сейчас даже думаю: почему тогда так легко к этому относилась? Наверное, когда у ребенка есть что сравнить — лежать в кровати или прыгать и бегать, — он даже не замечает той боли и сложности. Я выбрала второй вариант, моей целью было само движение.

До Олимпиады 1988 года было очень легко. Потом стало тяжелее, ведь на меня возлагали надежду, смотрели уже как на будущую олимпийскую чемпионку, а в Сеуле я ею не стала.

Хотя, если честно, у меня не было цели что-то выиграть. Даже не помню о таких мыслях, все шло само собой. Мне нравилось просто потому, что я в этом участвую.

Занимаясь художественной гимнастикой, я чувствовала себе в каком-то особенном мире. Мне нравилось, как я могу управлять своим телом, танцевать под музыку, выражать в движении свои эмоции.

"Сейчас занимаюсь различными видами бизнеса"

— В Украине о вас знают не так много. Расскажите, как сложилась ваша жизнь.

— В Вене я окончила юридический факультет. Туда пошла учиться еще до первой беременности — хотелось лучше понять другую сторону системы. В юридической сфере отработала три года, а потом жизненная ситуация сильно изменилась, и я ушла в самостоятельное плавание. С того момента занимаюсь различными видами бизнеса, мне это нравится. Что касается семьи, тоже благодарна Богу, что все хорошо.

— Некоторые спортсмены после окончания карьеры не знают, куда им дальше двигаться. Когда вы уходили, понимали, чем будете заниматься?

— В Киеве я училась в физкультурном, при этом понимала, что рано или поздно буду познавать еще какие-то новые для себя направления. Сразу после Олимпиады меня пригласили в Германию на тренерскую работу. Полтора года ушло на то, чтобы выучить язык, обучиться определенным нюансам профессии, завершить дела в Киеве. И только потом уехала в Германию. Это был хороший старт. Хорошие деньги для молодой девочки и абсолютно самостоятельная работа — мне доверили целый центр. Мои гимнастки выступали на мировом уровне, одна из них позже стала первым номером в Германии. После пяти лет такой работы мы с мужем решили заводить ребенка, и я переехала к нему в Австрию.

Считаю, что если человек любит работать и развивать себя, он точно не потеряется.

— В какой-то период вы пытались сдать на судейскую категорию на уровне Международной федерации гимнастики (FIG). Чем это закончилось?

— Я поняла, что не смогу выполнять эту работу так, как нужно украинской федерации. Я ведь до сих пор — гражданка Украины. И, естественно, в этом случае могу судить для Украины. Но судейство занимало бы минимум десять дней в месяц. А ведь это даже не работа, а просто что-то вроде волонтерства. Пришлось отложить это немножко в сторону.

Чтобы судить олимпийские игры или чемпионаты мира, нужно было не только сдать на категорию, но и "отсудить" года три. Я не стала никому морочить голову. Хотя Ирина Ивановна очень хотела и просила меня. Но не сложилось.

— Есть ли место художественной гимнастике в вашей жизни сейчас?

— В Австрийской федерации гимнастики я вхожу в комитет, который помогает собирать деньги для детей, чтобы развивать художественную гимнастику в этой стране. Появляюсь на каких-то мероприятиях. Это на данный момент все.

Но, понятное дело, наблюдаю за художественной гимнастикой, смотрю все большие соревнования, ведь это — моя страсть.

— Как люди реагируют, когда узнают, что вы — олимпийская чемпионка?

— Внимание сразу же усиливается. Да, ты можешь дополнительно много всего сделать в этой жизни, но олимпийская медаль — это как штамп на всю жизнь. Когда люди узнают, их глаза раскрываются шире. Многие удивляются, потому что бытует мнение: если ты спортсмен, то ни на что другое не способен.

Выступление Александры Тимошенко на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне

— На Западе художественной гимнастике уделяют такое же внимание, как в постсоветских странах?

— В Австрии больше внимания уделяется горнолыжному спорту и футболу. Гимнастика здесь не особо популярна. Считаю, что все отлично в Германии. Но у них, говоря откровенно, нет такого количества одаренных девочек, как в Украине. Наша нация действительно одаренная в этом виде спорта. Многие девочки, которые приходят заниматься в той же Германии, родились в семьях людей, приехавших из стран бывшего Союза. Эти дети могли родиться уже в Германии, но у них фактуры и данные лучше.

"Мы учили два-три пируэта, а сейчас спортсменки крутят по шесть-семь"

— Чем, по-вашему, уникальна украинская школа художественной гимнастики?

— Уникальность, во-первых, в том, что она столько лет находится на таком уровне. Это большая заслуга Альбины и Ирины Дерюгиных, а также тренеров, которые их окружают. И, наверное, у украинской школы есть свой уникальный стиль. Кто-то его любит, кто-то — нет, кто-то говорит: "Одно и то же". Но украинская гимнастика отличается от других. Здесь царит неимоверная трудоспособность.

С Альбиной Дерюгиной, Киев, март 2017 года

— Чем художественная гимнастика сейчас отличается от той, которая была в ваше время?

— Если мы учили два-три пируэта, то сегодня у детей срабатывает фотографическая память, и они понимают, что два — всего лишь начало. Они смотрят, что делало предыдущие поколение, и для них это — уже само собой разумеющиеся вещи.

Не могу сказать, что сейчас делают более сложные элементы с предметами. Но вот что касается тела (пируэты, прыжки), то произошел большой прорыв. Поэтому и правила поменялись. Спортсменки сейчас крутят уже по шесть-семь пируэтов, прыгают по четыре прыжка. Нам этого не нужно было, правила были другие.

Вы, наверное, уже миллион раз слышали о том, что эмоциональная часть, артистический компонент художественной гимнастики стали немного хуже. Ну, за полторы минуты выступления всего тоже не успеешь. Тем не менее сейчас, мне кажется, стало лучше, чем было лет пять назад. FIG работает над этим, идет большая работа специалистов над тем, чтобы гимнастика не теряла свою эмоциональную и артистическую составляющую.

— Кто из нынешних спортсменок вам нравится в мире и в Украине?

— Мне нравится украинская молодая звездочка Влада Никольченко. Она выразительная, у нее есть свое "я". Поскольку я родилась и выросла в Украине, то представление о художественной гимнастике у меня украинское. Я люблю украинскую технику. Остаюсь патриоткой.

— Какое напутствие вы могли бы дать молодым гимнасткам? Тем более в сложный олимпийский год.

— Я бы хотела, чтобы они сами себя спросили: "Почему мы пришли в этот спорт и остаемся в нем?". Наверное, потому что нравятся движение, музыка, даже купальники. Не теряйте наслаждения этим! Медали — это шикарно и хорошо. Но если занимаетесь не только ради них, может получиться еще лучше. Не забывайте, что вы любите этот вид спорта. Медали будут само собой, если будете отдавать всю душу. А когда придет время, вы однозначно успеете уйти и будете счастливы, что столько лет занимались любимым делом и вошли в мировую историю художественной гимнастики.

— Государство должно поддерживать художественную гимнастику?

— Вопрос где-то даже исторический. Украинская художественная гимнастика на протяжении чуть ли не века показывает прекрасные результаты. Это — лицо Украины. Если взять, к примеру, Австрию, то они, конечно, поддерживают лыжный спорт. Потому что это — уже бренд их страны. Конечно, поддерживать нужно все виды спорта. Но художественная гимнастика — это, прежде всего, ярко. Это очень хороший инструмент для формирования позитивного имиджа Украины в мире, ее нужно особенно беречь и развивать.

— В мае этого года Украина принимает 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Вы — амбассадор этого чемпионата. В чем видите свое задание?

— Да, это — большая честь. Ирина Ивановна мне уже торжественно объявила о моей роли. Конечно, я планирую приехать в свой родной Киев.

В чем вижу свою миссию? Хочется делать этот спорт еще более популярным. На соревнования придут, в том числе, маленькие девочки, которые меня, конечно, не помнят. Может, видели на картинках или видео, и все. Но придут также их родители, которые любят художественную гимнастику много лет. Думаю, их знания и любовь к этому спорту будут передаваться младшему поколению. Тем самым мы расширяем горизонты для художественной гимнастики, привлекаем новую аудиторию и новое поколение.

Для множества людей их жизнь — это серая рутина, а такие виды спорта украшают ее. Поэтому надеюсь, что много-много зрителей придет посмотреть на эту красоту 21–24 мая в Киевский дворец спорта.