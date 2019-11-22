Громкое дело в тихом банке

В СБУ сообщили, что банкир был задержан по поручению Генеральной прокуратуры в рамках расследования дела о легализации доходов, полученных окружением беглого президента Януковича. По словам спикера Службы безопасности Елены Гитлянской, "злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов". Как выяснилось позже, речь идет о УМХ, который был продан Борисом Ложкиным олигарху Курченко еще в 2013 г.

Дополнительный интерес к происходящему вызвало то, что подозрение лично подписал фигурант многочисленных журналистских расследований, одиозный прокурор Константин Кулик. Именно он бросил медиа-бомбу на следующий день после второго тура президентских выборов, подписав подозрения целому ряду представителей прошлой власти — экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главе АП времен Порошенко Борису Ложкину и экс-заместителю главы АП Алексею Филатову.

Александр Гриценко был назначен на должность главы Укрэксимбанка тогдашней главой НБУ Валерией Гонтаревой в 2014 г., а в 2017-м даже рассматривался на должность руководителя Нацбанка после ее решения уйти в отставку. Он второй глава банка из ТОП-5, который был задержан за последнее время. Ранее с угрозой ареста столкнулся председатель правления "Райффайзен Банка Аваль" Александр Писарук, которого НАБУ задержало как одного из десяти подозреваемых по делу о выведении из "VAB Банка" Олега Бахматюка 1,2 млрд грн кредита НБУ.

Адвокат Александра Гриценко Денис Галанский назвал задержание "бандитским похищением". По его словам, вместо доставки Гриценко в ближайший орган досудебного расследования его "несколько часов возили по городу в наручниках, подвергая пыткам". Прокуратура требовала максимально жесткой меры пресечения для банкира — ареста на 55 дней с правом выхода под залог в 100 млн грн. Но, как и Писарук, Гриценко пока отделался легким испугом: ограничились обязательством внести залог в 5 млн и 3 млн грн соответственно. На этом все сходства заканчиваются: дело Укрэксимбанка оказалось куда более масштабным и по суммам, и по именам фигурантов.

Александр Гриценко стал первым задержанным по делу УМХ. Большинство фигурантов находятся не в Украине, как например Сергей Курченко.

Дополнительные штрихи событию придает тот факт, что 15 ноября набсовет Укрэксимбанка принял решение о конкурсе на должность главы правления (возможно, это было оформлено задним числом), а 16-го Гриценко уже был задержан. Несмотря на то, что еще не было выяснения, виноват ли перед законом Гриценко, Минфин объявил конкурс на замещение должности буквально на следующий день после того, как суд выпустил банкира под залог.

Турборежим в таком сложном и неоднозначном деле не удивителен, учитывая, что с 21 ноября органы прокуратуры потеряли право осуществлять досудебное расследование, и все дела были переданы в Нацполицию, ГБР, СБУ и НАБУ. Подозрительная спешка и в первом, и во втором случае добавляет веса версиям о том, что с арестом нужно было, что называется, успеть. А это, в свою очередь, наталкивает на мысль: все было тщательно подготовлено и инспирировано некой заинтересованной стороной.

Дело УМХ

Продажа УМХ в 2013 г. стала серьезным событием в украинском медиа-бизнесе. Во-первых, на тот момент в портфель УМХ входило более 50 брендов: Forbes, Корреспондент, Аргументы и Факты, Комсомольская правда, Фокус, Vogue, Теленеделя, i.ua, bigmir.net, football.ua, Ретро FM, Наше радио, Europa Plus, Авторадио и др, а месячный охват аудитории составлял около 16 млн человек. Сумма сделки по продаже 98% акций холдинга оказалась по украинским меркам внушительной — более 400 млн долл.

Расставание Ложкина со своим детищем, которое он строил почти 20 лет, в тот момент расценивалось по-разному: бизнес хвалил за удачную сделку, но при этом ходили упорные слухи, что главе УМХ со стороны окружения Януковича по всем мафиозным правилам сделали предложение, от которого он не мог отказаться. По версии следствия, покупка УМХ нужна была окружению Януковича исключительно для того, чтобы легализовать коррупционные средства в 500 млн долл.

В сделке по продаже УМХ Укрэксимбанк выступил финансовым партнером, одолжив компании Курченко "ВЕТЭК Медиа Инвест" 160 млн долл. на девять лет, еще 240 млн были уплачены из кармана самого олигарха. В качестве залога перед госбанком были приняты депозитные счета, казначейские обязательства, недвижимость и оборудование компаний покупателя. Без твердого обеспечения, по словам силовиков, оставалась сумма в 45 млн долл.

После Революции Достоинства Курченко бежал в Москву, но долги продолжал выплачивать. В 2014 г. по инициативе Генпрокуратуры депозиты и казначейские обязательства Курченко были арестованы. А в конце 2017-го УМХ был конфискован в пользу государства и теперь находится в управлении Агентства по розыску активов, полученных коррупционным путем (АРМА).

По состоянию на август 2014 г., когда Александр Гриценко уже работал председателем правления Укрэксимбанка, кредит Курченко уже не обслуживался. При этом банк не мог взыскать залоги из-за ареста активов Генпрокуратурой в рамках закона о спецконфискации.

По версии, озвученной следствием, Курченко предложил Борису Ложкину и еще одному бывшему акционеру УМХ Григорию Шверку поспособствовать в снятии ареста в обмен на "Наше радио". Как утверждают прокуроры, задача Гриценко состояла в том, чтобы взыскать в пользу банка разблокированные деньги и таким образом погасить оставшийся долг. Арест был снят — 100 млн были выплачены за счет депозитных счетов компаний Курченко в банке и денег, полученных от погашения в 2014 г. государственных ценных бумаг на 50 млн долл.

Таким образом, Укрэксимбанку совершенно неожиданно для того времени удалось реально взыскать долг с беглого олигарха. Казалось бы, "перемога". Но в прокуратуре считают, что государство понесло убытки, поскольку активы Курченко, согласно закону о спецконфискации, и так принадлежали государству. Претензия к Гриценко по сути основана на том, что деньги, которые ушли на погашение долга перед банком, предназначались госбюджету. И проблема не в формальном перекладывании бюджетных денег из одной корзины в другую, а в том, что Курченко благодаря помощи Укрэксимбанка смог за счет арестованных, "грязных", средств закрыть долговые обязательства, сохранив большую часть залогов и улучшив свои "белые" активы.

С одной стороны, доказать, что глава банка руководствовался именно этими соображениями, а не коммерческими интересами финучреждения, — самое сложное, ведь любому банку возврат кредита выгоден прежде всего. С другой — арест был наложен на активы Курченко в двух госбанках — "Укргазе" и "Укрэксиме", но после решения суда о спецконфискации Укргазбанк без промедления вернул все деньги государству, а Укрэксимбанк — нет.

Что об этой истории думают сами фигуранты? Борис Ложкин уже отреагировал на ситуацию через своего пресс-секретаря: "Насколько мы понимаем, банкира обвиняют в том, что он "не препятствовал" возвращению кредита государственному банку, — это революционный подход в понимании работы банков и залогов". А адвокат Александра Гриценко Денис Демин назвал ситуацию "пиаром со стороны прокуратуры". Впрочем, есть и другие версии происходящего.

Во-первых, не стоит забывать, что Укрэксимбанк времен Гриценко по сути был кэптивным банком Петра Порошенко. В банке обслуживалась и вся государственная "оборонка", контролируемая командой Порошенко, и его коммерческие проекты. Например, корпорация "Богдан моторс" (ранее принадлежавшая экс-президенту, а теперь экс-замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому) не только выгодно кредитовалась в "Укрэксиме", но и умудрилась в самые сложные для финансового сектора времена реструктуризировать там миллиардный кредит под 1% годовых. Наверняка Гриценко может рассказать правоохранительным органам много других интересных историй о "сотрудничестве" банка и предыдущего президента. Не зря же его после задержания "катали и запугивали". Учитывая, что страну покинули и финансовый советник Порошенко Макар Пасенюк, и экс-глава НКРЭ Дмитрий Вовк, Гриценко — ценный свидетель. И он наверняка сможет дополнить показания экс-главы госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася, который, по данным ZN.UA, уже пошел на сделку со следствием и в данный момент, слюнявя карандаш, описывает истории с участием и Порошенко, и Кононенко, и Кличко.

Во-вторых, происходящее может быть "мелкой пакостью" Игоря Коломойского Борису Ложкину, который является косвенным фигурантом этого дела, а в момент национализации Приватбанка возглавлял АП и, по мнению экс-собственников "Привата", не захотел упасть на амбразуру, защищая банк от национализации. Коломойский в свое время рассчитывал, что Ложкин, будучи давним другом его бизнес-партнера и экс-совладельца банка Боголюбова, будет помогать всеми силами, но надежды не оправдались. Помимо Гриценко, именно Борис Ложкин и Григорий Шверк как акционеры УМХ и экс-замглавы АП Алексей Филатов, по версии обвинения, были теми людьми, которые непосредственно помогли Курченко в легализации незаконных денег. Напомним, что ведет дело прокурор, частенько посещавший Израиль, пока там жил Игорь Коломойский, и потерявший интерес к земле обетованной, когда Коломойский вернулся в Украину.

Дембельский аккорд Кулика

Дело Александра Гриценко — тот случай, когда персона прокурора привлекает не меньшее внимание, чем фигурантов. Константин Кулик — личность, вне сомнений, скандальная и многогранная. С одной стороны, похвалы за то, что довел до суда в 2017 г. спецконфискацию окружения Януковича. С другой — подозрения в коррупции, тесных связях с Игорем Коломойским и работе в интересах олигарха. После того, как этот прокурор выписал подозрения людям из окружения Петра Порошенко на следующий день после выборов, телеканалу 1+1 в течение недели впору было выпускать новую программу под названием "Марафон с Куликом". Впрочем, в апреле история с подозрениями закончилась ничем. Кулика обвинили в самоуправстве и превышении полномочий, и вскоре следственные действия были отменены.

Свой скандальный статус Константин Кулик в очередной раз подтвердил, не явившись на переаттестацию, что дало повод генпрокурору Руслану Рябошапке заявить об увольнении прокурора из ГПУ. Таким образом, дни Кулика в Генпрокуратуре сочтены — в новом году его уже не будет на этой работе. В связи с этим возникает вопрос: кому и зачем понадобился такой странный дембельский аккорд?

Большинство выдвигаемых экспертами версий так или иначе указывают на влияние Коломойского. Не исключено, что таким образом, используя свое влияние во власти, олигарх попросту пытается "мотать нервы" своим старым недругам — в данном случае Ложкину и Порошенко. А УМХ все еще интересно и как мощный медиа-ресурс.

К примеру, Борис Кушнирук из Украинского аналитического центра отмечает, что на след Коломойского указывает личность прокурора ГПУ, который инициировал арест банкира, — Константина Кулика. А политолог Алексей Голобуцкий связывает задержание Гриценко и поспешное объявление нового конкурса на должность с тем, что в госбанках планируется глобальный передел сфер влияния. "В Украине четыре крупных госбанка. Вместе госбанки контролируют 54,2% всех чистых активов и 62,6% всех депозитов населения в стране. Крупнейший, конечно, "Приват", — его возвратом Коломойский занимается отдельно как в судах, так и менее чистыми методами типа масок-шоу в главном офисе и пикетов сотрудников. Остаются Укргазбанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк, — отметил он.

Действительно, правление Укргазбанка, в частности, экс-руководитель учреждения Алексей Омельяненко, с прошлого года ходит под обвинением в хищении. В Ощадбанке, несмотря на переизбрание в кресло председателя правления Андрея Пышного, тоже не все просто. Поскольку конкурс не состоялся, НБУ требует отменить его переизбрание. Возможно, Укрэксимбанк — следующий в этой цепочке.

Пока мы наблюдаем ситуацию в развитии. ГПУ замахнулась от плеча, но чтобы нанести удар, ей надо прежде всего доказать сговоры на уровнях Янукович—Порошенко и Курченко—Ложкин—Гриценко. А тут мышцу может свести судорогой. Дело идет шесть лет, но суду не представили прямые доказательства сговора, только косвенные, основанные на показаниях свидетелей. Даже описание "организованной преступной группы" прокуратуре пока далось с трудом, так как роль многих ее фигурантов неясна. Поэтому не исключено, что замахнулась прокуратура не для того, чтобы ударить, а чтобы хорошенько напугать и самого Гриценко, и других фигурантов дела.