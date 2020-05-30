Знаки внимания

В мире традиционной дипломатии большое значение придают символам и знакам. Их с избытком и в любой интерпретации можно увидеть в поездке в Будапешт главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, которую он совершил в минувшую пятницу, чтобы встретиться с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Во-первых, это был первый невиртуальный визит Кулебы в качестве главы украинского внешнеполитического ведомства.

Во-вторых, отказавшись от встречи с Сийярто в Ужгороде, как это предлагала венгерская сторона, глава украинской дипломатии приехал в Будапешт за несколько дней до столетия подписания Трианонского договора, в соответствии с которым Венгрия утратила большую часть территории. Для венгров этот договор — весьма болезненное событие, которое они считают трагической страницей венгерской истории, называя "трианонским позором".

В-третьих, Кулеба прибыл в Будапешт за несколько дней до дня рождения венгерского премьера Виктора Орбана.

Повлияли эти три элемента на миссию украинского министра, создав определенный фон на переговорах, или сыграли роль другие факторы, но его визит оказался довольно успешным.

Формальной целью поездки Кулебы в Будапешт было продление еще на год межправительственного договора о выделении Венгрией кредита в 50 млн евро на развитие инфраструктуры в приграничных регионах: срок действия документа истекал 2 июня. Однако кредит — всего лишь повод для поездки. В венгерской столице министры иностранных дел двух стран обсуждали будущий визит Орбана в Киев, а также возможные решения по выводу из кризиса украино-венгерских отношений.

Напомним, что отношения Украины и Венгрии ухудшились после того как Верховная Рада в 2017 году приняла закон "Об образовании".

По мнению Киева, данный закон способствует интеграции венгров Закарпатья в украинское общество. А вот Будапешт счел, что документ (а именно статья 7, касающаяся языка обучения) дискриминирует права венгерского меньшинства в Украине и способствует его ассимиляции. Поэтому венгерские власти, настаивая на "восстановлении прав этнических венгров на использование родного языка", требуют отмены или изменения статьи 7. А в качестве давления на Киев Будапешт использует блокировку заседания комиссий Украина—НАТО (КУН) на высоких уровнях.

Несмотря на желание украинской власти разрешить проблему в двусторонних отношениях и разблокировать заседания КУН, позиция Киева в отношении закона об образовании остается неизменной: украинская власть не собирается обсуждать изменения в него и отмену статьи 7, равно как и приравнивать венгерский язык к языкам коренных народов Украины. Компромиссы, на которые готовы идти в украинской столице, во-первых, касаются имплементации законодательства, а во-вторых — частных школ, которые, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, Верховная Рада вывела из-под действия статьи 7.

Но венгры до последнего времени говорили о необходимости изменить украинское законодательство.

Учитывая, что обе стороны занимают жесткую позицию, ситуация зашла в тупик. В Будапеште полагают, что решить проблему может личная встреча Орбана и Зеленского. Ее проведения они добиваются с момента избрания Зеленского президентом. Ради проведения встречи в начале года Будапешт даже смягчил риторику. А во время своего недавнего визита в Украину Сийярто демонстрировал готовность к компромиссу.

Однако в Киеве не намерены проводить встречу лидеров двух стран ради самой встречи. В украинской столице хотели бы, чтобы результатом переговоров Зеленского и Орбана стало разрешение кризиса в двусторонних отношениях и разблокировка заседаний КУН на высоких уровнях, а не очередное фото на официальных веб-страницах украинского президента и венгерского премьера.

При этом отношения двух стран усложняются не только законами об образовании и языке. Среди других проблемных вопросов — выдача венгерских паспортов жителям Закарпатья, финансовая деятельность венгерского фонда "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде", использование венгерских государственных символов в публичной сфере, вопрос о возвращении церковного имущества, ситуация вокруг Береговского района и т.п.

Вот на таком фоне и состоялся визит Дмитрия Кулебы в Будапешт.

В Киеве не было каких-то особых ожиданий. Но результаты переговоров вызывают осторожный оптимизм по поводу того, что стороны способны договориться и урегулировать кризис.

На что следует обратить внимание: во время визита Кулебы Сийярто демонстративно не делал резких публичных заявлений. На пресс-конференции он не упоминал Трианонский договор, не говорил о необходимости изменить украинское законодательство об образовании, хотя до этого венгры постоянно настаивали на этом. И заявил, что Венгрия не хочет поддерживать блокирование Украины в НАТО и ждет решения проблем с вопросом образования и законом об использовании государственного языка: "Наша цель — достичь договоренностей".

Изменилась позиция Будапешта и в отношении работы трех межправительственных комиссий — экономического сотрудничества, защиты прав нацменьшинств и по вопросам образования. Ранее венгры противились настойчивым предложениям Киева провести их заседания. Теперь же Сийярто согласился разблокировать их работу и впервые за многие годы три комиссии соберутся в июне. По словам главы венгерского МИДа, они будут разрабатывать решения по образовательному вопросу, которые могут принять венгры Закарпатья и которые "удовлетворят требования, важные для украинского правительства".

По сути это означает делегирование этим комиссиям вопросов о нацменьшинствах и образовании и подготовку соответствующих формулировок в совместном меморандуме, который, как планируется, подпишут во время встречи Зеленский и Орбан. (Венгры согласились с тем, чтобы к встрече лидеров двух стран подготовить совместный меморандум, касающийся "широкого круга вопросов" — политики и безопасности, гуманитарной сферы, а также экономического сотрудничества. Проект документа Кулеба как раз и привез Сийярто.)

Сам же визит венгерского премьера, по словам Кулебы, может состояться уже в июле.

Переговоры глав двух внешнеполитических ведомств дают основание предположить, что в Будапеште, похоже, согласились с украинским подходом к выходу из кризиса — принятию сторонами совместных обязательств и реализации совместно принятых решений на основе имплементации законодательства, а не его изменения.

Но готовность к компромиссу, продемонстрированная Сийярто во время визита Кулебы, вовсе не означает, что Будапешт перестанет использовать резкую риторику после того как в Венгрии отметят столетие "трианонского позора". Ведь в венгерском правительстве также должны думать и о внутренней аудитории — венгерских избирателях. И хотя в ближайшие годы в Венгрии не будут проводиться выборы, политики не любят терять проценты своего рейтинга.

Особенно в вопросе, являющемся краеугольным во всей внешней и, пожалуй, внутренней политике правительства Орбана — защиты прав венгров, проживающих за рубежом.

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