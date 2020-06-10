Ядерные основы российского поведения

Президент РФ Владимир Путин своим указом ввел в действие документ, озаглавленный "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". Ни в тексте документа, ни в указе, его утверждающем, нет сроков действия. Но это не первый документ с таким названием. Предыдущий был утвержден указом Дмитрия Медведева в 2010 году на пике "перезагрузки" отношений с США, но, в отличие от нынешнего, остался неопубликованным.

Российские СМИ, не приводя источник информации, сообщили, что "Основы" Медведева действовали до 2020 года, и теперь пришел срок принять новые. Можно сомневаться, что это именно так. Срок пришел, но не потому, что он прописан законодательно. Кремль почувствовал, что следует подробнее, чем прежде, объявить о своей системе взглядов (такого рода документы никак не являются военными оперативными планами) на применение ядерного оружия. К сожалению, предыдущий текст остается конфиденциальным. Поэтому невозможно судить об изменениях в декларируемой части.

Раньше были известны два основных условия применения РФ ядерного оружия, которые были изложены в "ядерных разделах" версий Военной доктрины 2010 года и обновленной версии 2014 года. Там сказано, что "Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства" (пункт 27 доктрины 2014 года). Эти же два условия дословно цитируются в пункте 17 только что опубликованных "Основ".

Но на практике оказывается, что "ответ на применение" и защита "самого существования" интерпретируются очень широко. Ядерное оружие, согласно пункту 19 "Основ", может быть применено если, во-первых, достоверно зарегистрирован пуск баллистических ракет (не сказано каких, то есть любой дальности, но очевидно, достаточно мощных, чтобы представлять угрозу), атакующих территорию России и ее союзников. Во-вторых, — по территории РФ и ее союзников применено ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения. В-третьих, — произошло воздействие на критически важные для ответного ядерного удара государственные или военные объекты РФ (не уточняется, какое именно воздействие). В-четвертых, — произошла агрессия против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование российского государства.

Сразу же стоит отметить, что опубликованные "Основы" описывают не ядерную войну, предполагающую использование ядерного оружия в качестве основного инструмента военных действий, а его применение в ситуациях, приближенных к конвенциональной войне, т.е. с использованием обычных вооружений. К доктрине ведения собственно ядерной войны относится только один пункт "Основ", где говорится о способности "путем применения ядерного оружия гарантированно нанести неприемлемый ущерб потенциальному противнику в любых условиях обстановки, а также готовностью и решимостью Российской Федерации применить такое оружие" (пункт 10). Никаких публичных подробностей на этот счет не появилось, как и было всегда и везде. Ядерная война остается явлением запредельным.

Приведенные выше четыре условия применения со стороны РФ ядерного оружия относятся к ситуациям, приближенным к обычной войне. Кремль уже проговаривался через своих спикеров об их содержании. Первое условие о пуске баллистических ракет можно назвать "доктриной Захаровой". На одном из недавних брифингов официальный представитель МИД РФ заявила, что "любая ракетная атака с борта подводных лодок ВМС США, вне зависимости от мощности боезаряда, повлечет ответный ядерный удар России".

Заявление было связано с тем, что США предприняли некоторые шаги для укрепления системы ядерного планирования НАТО, в том числе переоснастив часть своих межконтинентальных баллистических ракет на подводных лодках маломощными зарядами, применимыми в конвенциональной войне на европейском театре. Таким был американский ответ на многолетние российские угрозы применить ядерное оружие в случае военного противодействия восстановлению СССР.

Со стороны НАТО было возвращено демонтированное ранее в "лестнице эскалации" звено, которое позволяет на том же уровне ответить на российскую атаку с использованием тактического ядерного оружия на европейском театре военных действий. Баллистические ракеты, особенно оперативно-тактические, в случае их развертывания в Европе летят слишком быстро для российской военной мысли. Поэтому "доктрина Захаровой" утверждает, что любой их пуск приведет к ядерному удару со стороны России.

С первым условием тесно связан вопрос о предполагаемом наличии в РФ доктрины ядерной эскалации ради деэскалации, то есть намеренного доведения военной эскалации до ядерного удара с целью принудить противника, не готового к применению такого оружия, капитулировать. В США уверены, что такая доктрина существует в РФ.

Владимир Путин, собственно, сам о ней заявил, комментируя захват Крыма спустя год. Он публично говорил, что советники предлагали ему продемонстрировать готовность применить ядерное оружие, если бы Запад отважился вступиться за Украину. За Украину и без того вряд ли кто-то бы вступился. Но США вынуждены были предпринять меры предосторожности, если бы РФ решила повторить опыт захвата Крыма и Донбасса в странах Балтии, нивелируя возможный военный ответ ядерной угрозой и создавая те самым коллапс НАТО и других институтов европейской безопасности.

Опубликованные "Основы" говорят в пользу того, что российская доктрина деэскалации через эскалацию существует. Пункт 4 гласит, что ядерное сдерживание "гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников, а в случае возникновения военного конфликта — недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для Российской Федерации и (или) ее союзников условиях". Обратим внимание, сразу после сдерживания агрессии против РФ говорится о ядерном сдерживании вообще любого военного ответа в адрес России в случае "возникновения военного конфликта" без указания его причин.

Второе условие, когда по территории России применено ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения, можно считать традиционным условием ответного удара. Но в связи с первым условием, которое должно сработать еще до взрывов на территории России, возникает практический вопрос, что конкретно имеется в виду: не любой ли масштабный ядерный, биологический или химический инцидент, который РФ готова будет приписать внешней враждебной воле? Смысл такой неопределенности — запретить даже думать плохо об РФ.

Третье условие, касающееся применения в ответ на воздействие на критически важные государственные объекты, можно условно назвать "Доктриной Кадырова". В 2017 году в интервью американскому телеканалу HBO глава Чечни сказал: "Если даже наше государство полностью разрушат, оттуда автоматически полетят российские ракеты. Мы весь мир перевернем", — пригрозил Кадыров. В 2018 году Владимир Путин высказался на ту же тему: "Зачем нам мир без России?". А учитывая скандальную, но никем не опровергнутую формулу "Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России", нельзя исключать самых широких интерпретаций "воздействия на критически важные государственные объекты".

Четвертое условие применения ядерного оружия, где говорится об агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование российского государства, можно считать доктринальным. Но остается вопрос, что если существование РФ будет поставлено под угрозу ввиду внутренних причин, но российское руководство посчитает, что произошла агрессия? Это условие возвращает к "доктрине Кадырова".

Неизвестно, насколько это было акцентировано в предыдущей версии "Основ", но в опубликованном документе очень много говорится о единоличной роли президента РФ в принятии решения о применении ядерного оружия. В Военной доктрине есть только одна строчка на этот счет: "Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации" (пункт 27).

Зато в "Основах" приведен целый букет полномочий: "Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации" (пункт 18); "Президент Российской Федерации может при необходимости проинформировать военно-политическое руководство других государств и (или) международные организации о готовности Российской Федерации применить ядерное оружие" (пункт 20); "Общее руководство государственной политикой в области ядерного сдерживания осуществляет Президент Российской Федерации" (пункт 21); "Другие федеральные органы исполнительной власти и организации участвуют в реализации принятых Президентом Российской Федерации решений" (пункт 25).

Кто является президентом РФ и чьи каденции будут обнулены 1 июля, обеспечив возможность пожизненного правления, сколько хватит физических сил? Этот человек всемирно известен. "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" еще и о нем.

Опубликованный документ говорит о двух важных аспектах российской политики. Первое: РФ опасается реакции НАТО, но готова и дальше использовать угрозу применения ядерного оружия для достижения геополитических целей. Второе: РФ вступает в сезон внутренней политической турбулентности и посчитала нужным сообщить миру, что ядерное оружие надежно контролируется Владимиром Путиным и только им. Можно считать это предупреждением от попыток воспользоваться слабостью России.

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