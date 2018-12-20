Взять на буксир

Недавний визит в Москву президента Венесуэлы свидетельствует о том, что Россия любой ценой стремится спасти Николаса Мадуро.

Кремль солидаризируется с венесуэльским диктатором, режим которого, как и сама РФ, находится под санкциями США.

Для Путина важно сохранить Мадуро как президента Венесуэлы, поскольку сегодня он — основной союзник России в Латинской Америке. Но способна ли будет сама Москва, отягощенная западными санкциями, выдержать дополнительную финансовую нагрузку, взяв "на буксир" еще и недееспособную венесуэльскую экономику? Ведь в таком случае политическая целесообразность вызывает большие противоречия с экономическими реалиями обеих стран.

Похоже, что Москва готова предоставить режиму Мадуро "интернациональную помощь". И для того, чтобы секретная путинская армия "влезла" еще и в Южную Америку, надо совсем немного. Достаточно только президенту Венесуэлы Николасу Мадуро обратиться к Путину с просьбой помочь, как в свое время сделал сирийский диктатор Башар Асад. И можно не сомневаться, что Москва не откажет и Мадуро.

В таком случае Соединенным Штатам придется в срочном порядке организовывать венесуэльского побережья блокаду со стороны Атлантического океана и Карибского моря, чтобы не допустить массового перебрасывания военной техники и "зеленых человечков" в Венесуэлу. Что, в свою очередь, способно спровоцировать "карибский кризис-2". А как утверждает венесуэльское оппозиционное движение "Великий национальный альянс "Альтернатива" (GANA), Рауль Кастро посоветовал Мадуро спровоцировать международный конфликт, аналогичный ракетному кризису на Кубе в 1962 г.

Можно сказать, что началом спецоперации Кремля в Венесуэле уже стало демонстративное перебрасывание 10 декабря в Каракас двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, способных нести ядерное оружие.

Если во времена бывшего американского президента Джорджа Буша-младшего мировые диктаторские режимы определялись, как "ось зла", то теперь советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал Венесуэлу, Кубу и Никарагуа "троицей тирании". Именно на эту "троицу тирании" Москва опирается сегодня на латиноамериканском "заднем дворе" Соединенных Штатов.

Несмотря на то, что "социализм" оказался провальным во всех трех странах, а его идеологическая составляющая вылилась в неприкрытую тиранию, для Кремля именно такие союзники — самые желательные. Поскольку ради сохранения своего режима Мадуро готов вместо импорта продовольствия для населения закупать у России оружие на миллиарды долларов.

Москва же в прошлом году помогла Венесуэле избежать дефолта и пришла на помощь Мадуро, подписав соглашение о реструктуризации долга. Поскольку после падения цен на нефть и жестких санкций США боливарианский режим находился на грани банкротства.

Но Путин ничего ни для кого не делает бесплатно. Поэтому нельзя исключать, вспомнив заявления России в 2016 г. о намерениях создать военную базу на венесуэльской территории, что после визита Мадуро в Москву этот вопрос был окончательно согласован. Конечно, Куба ближе к Америке, с которой Кремль готов зайти в противостояние. Но и Венесуэла — удобное место для уменьшения подлетного времени российских ракет, базирования флота и отдыха экипажей.

Но военное присутствие России в Венесуэле никак не может напугать Вашингтон. Наоборот, оно способно только усилить позиции тех сил в Пентагоне, которые выступают за более жесткий ответ Кремлю на его агрессивные действия на международной арене. А также привлечь внимание тех, кто принимает решение в США, к процессу проникновения России в Латинскую Америку и новое сближение РФ с Кубой, которое тормозит переосмысление кубинским политическим истеблишментом негативного коммунистического опыта.

Москва возводит сохранение Николаса Мадуро на должности президента едва ли не в ранг государственной необходимости. Что вполне коррелирует с планами России присвоить большую часть нефтяных буровых скважин в Венесуэле. Ведь это, как и расширение присутствия РФ на Кубе и в Никарагуа, дало бы возможность объяснить частые перемещения ее кораблей и атомных подводных лодок в Карибском море между Кубой, Никарагуа и Венесуэлой.

Похоже, что Москва хочет бросить вызов Вашингтону не только в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, но и в Латинской Америке. Таким образом, российские интересы в Венесуэле тесно переплетаются с новой "холодной войной", спровоцированной РФ. А с учетом проникновения туда "Роснефти" можно говорить, что Кремль хочет создать турбулентность в этом регионе мира.

Если же задуматься над вопросом, каковы интересы у Путина в западном полушарии, можно придти к выводу, что здесь российские инвестиции стали коммерчески подчинены глобальным геополитическим целям. К тому же в намерения Москвы входило не дать Венесуэле возможности изменить ложные идеи "чавесизма" на осознанный выбор ее народа пойти путем западных демократий.

России удалось закрепиться в самой крупной по запасам нефти стране Южной Америки и сохранить режим Мадуро, несмотря на гуманитарную трагедию, усиленную кризисом управления: коррумпированным и некомпетентным правительством, отсутствием верховенства права, скомпрометированными судьями и арестами, заключением сотен политических оппонентов.

Москва может играть в Венесуэле за минимальную цену. Эта страна Карибского бассейна лежит достаточно далеко от России, чтобы ее население имело желание углубляться в детали экономического и социального хаоса в Венесуэле. Кроме того, это позволяет России восстановить совместный проект с Кубой, из которого она вышла в начале 90-х, после распада СССР. Совместная работа над региональными проектами могла бы укрепить доверие в отношениях и активизировать желание России принимать участие в кубинских проектах.

Впрочем, геополитическая пьеса под названием "Бескорыстная дружба России и Венесуэлы" имеет свою непубличную сторону. Уже давно Мадуро оплачивает работу государственных служащих и военных фактически из кредитов российского правительства. И оппозиционные законодатели в Венесуэле утверждают, что Россия ведет себя больше как хищник, чем как союзник.

Путин через "Роснефть" держит Мадуро и его государственную нефтяную компанию PDVSA на коротком поводке. И когда венесуэльский президент потеряет власть, вдруг окажется, что кредиты и займы, которые ему так щедро давала Москва, выдавались под залог венесуэльских залежей нефти и газа, большинство которых оказались в собственности РФ.

Кремль, демонстрируя солидарность с "жертвами" американских санкций, опутал Каракас паутиной финансовых обязательств, которых тот никогда не сможет выполнить. Вследствие чего отсроченный дефолт может вылиться в экономическую катастрофу. И в конце концов окажется, что антиамериканизм способен приносить Москве еще и крупные финансовые дивиденды.