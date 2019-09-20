Вязание крючком

Едва ли не ключевым ожиданием Венгрии от текущей политической жизни в Украине была смена власти.

Предыдущую украинскую власть руководитель венгерского правительства, щедрый на острые высказывания, называл антивенгерской. Относительно новой все еще продолжается ожидание и присматривание, хотя это и не означает снижения напряжения.

Над Украиной тоже нависает ожидание: в следующем году исполняется 100 лет Трианонскому договору, подписание которого значительно уменьшило размеры Венгерского королевства. Иногда может казаться, что политики Венгрии хотят связать вместе распыленных этнических венгров и даже утраченные территории в причудливом узоре государства, воображаемые рубежи которого выходят за определенные международным правом границы. Большую роль в двусторонних отношениях Украины и Венгрии будет играть готовность последней к сотрудничеству и поискам компромисса, а не созданию новых конфликтных ситуаций.

Споры по отдельным вопросам относительно венгерского нацменьшинства в Украине подорвали и без того слабо развитые связи между государствами, сказались на отношениях Украины с НАТО и США. Благоприятную среду для конфликта создала слабая политика Украины на Закарпатье. Впрочем, его истоки нужно искать не в Киеве, Ужгороде или Берегово. Тем более не в самих украинских гражданах венгерского происхождения, с которыми все еще плохо коммуницирует Киев, и из-за которых умело продвигает интересы Будапешт. Конфликт питается историческими сентиментами Венгрии, обостренными политикой Орбана.

"Есть ли что-то, на что он не пойдет, чтобы сохранить свою хватку на Венгрии?" — спрашивает автор биографии венгерского премьер-министра Поль Лендвай. На какие шаги в плоскости нацменьшинства в отношениях с государствами-соседями пойдет Орбан? Это уже вопрос, который должен беспокоить руководителей Украины.

Идейную основу политики истеблишмента Венгрии представляет исторический нарратив "Великой Венгрии" — консолидации государства в границах до Трианонского договора 1920 г., согласно которому тогдашнее Венгерское королевство потеряло ряд территорий в пользу теперешних государств — соседей Венгрии. В течение последних лет венгерский политикум все крепче возводит фундамент этого проекта.

Защита граждан венгерского происхождения за пределами исторической родины — важный инструмент внутренней консолидации (соответствующее положение закреплено в конституции), а также избирательных дискуссий и двусторонних отношений. Как можно подытожить, исходя из положений упрощенной процедуры получения гражданства, принадлежность к венгерскому нацменьшинству определяется, во-первых, владением венгерским языком и, во-вторых, наличием венгерского гражданства у лица или его предков, т.е. проживание в дотрианонских границах Венгрии.

Поддержка не распыленной венгерской диаспоры в России или Британии, которая действительно может нуждаться в помощи государства родственности, а сплоченного населения на землях в дотрианонских границах Венгрии свидетельствует о превалировании исторического проекта над правами человека, которые венгерские политики на первый взгляд отстаивают. Идея "Великой Венгрии", ранее сдерживаемая процессом евроатлантической интеграции, является двигателем политики памяти и продолжает закрепляться в конкретных внутренней и внешней политиках государства. Впрочем, Орбан не выдумал колесо. Корректнее сказать, он развил и использовал бытующую идейную основу для личной политической выгоды. Однако политическая выгода может пройти, а выпестованные венгерские амбиции навряд ли быстро исчезнут.

Еще до прихода Орбана к власти они составляли фактор разногласий со Словакией, а в последнее время приводят к разногласиям даже с Румынией, важным экономическим и энергетическим партнером. Беспроблемными кажутся отношения тогда, когда условия Венгрии вторая сторона принимает безапелляционно, как это было с Сербией. Но это точно не пример для подражания, а скорее наоборот. За выполнение своих требований венгерские должностные лица предлагают поддержку евроинтеграции, хотя к самой Венгрии в рамках ЕС есть вопросы.

Тремя китами политики Венгрии в вопросе венгерского нацменьшинства, в частности и на Закарпатье, являются венгерский язык, венгерское гражданство, политическое представительство венгерского нацменьшинства в органах власти государства проживания. Что интересно, только язык является маркером этничности. Остальное направлено на формирование политической идентичности. В частности, венгерское гражданство с 2014 г. позволяет участвовать в выборах в Венгрии нерезидентам, чего раньше не было.

Будапешт имеет свой интерес и в украинских выборах. Едва ли не единственными выразителями интересов венгерского нацменьшинства на выборах в органы власти Украины были провенгерские политики, поддерживаемые символически и финансово Будапештом. А значит, в некоторой степени и зависимые от него. До сих пор Венгрия активно финансировала в Украине локальные политические силы, которые представляют венгерское нацменьшинство Закарпатья. Без ее нескрываемого содействия вряд ли состоялось бы их ситуативное объединение в 2015 г., что позволило получить весомое влияние на уровне областной рады.

Тесное сотрудничество представителей венгерского нацменьшинства с другими депутатами и государственными служащими в органах власти Закарпатья, выработка в рамках такой работы консолидированной позиции много значили в противодействии провокациям. Примером является совместное заявление сторон относительно поджога офиса Общества венгров в Ужгороде в феврале 2018 г. В нем подчеркивалось, что все попытки расшатать ситуацию на межэтнической почве, в частности поссорить украинцев и венгров, обречены на провал.

Впрочем, к сожалению, преимущественно речь идет не о выработке общей позиции на благо громады или государства. Кое-где преобладала провенгерская, или антикиевская позиция, в которой СМИ нередко упрекали тогдашнего руководителя области Геннадия Москаля. Непросто оценить, использовал ли он как представитель государства на месте властные механизмы, чтобы изменить состояние дел, которые критиковал, или только ограничивался фигурами риторики. Было там много шума из ничего или много шума — и ничего. Точно можно сказать одно: такое противостояние центральной и локальной власти очевидно не оказало услугу позиции государства во внешних отношениях.

Сейчас Будапешт продолжает следить за представительством нужных ему граждан венгерского происхождения в органах власти Украины. Венгерские высокие должностные лица, включительно с министром иностранных дел, посетили этим летом Закарпатье по приглашению главы КМКС "Партия венгров Украины", тогдашнего народного депутата (по списку БПП) и кандидата на июльских выборах (которые, кстати, он проиграл) Василия Брензовича. Сам Брензович встречался с Орбаном в Будапеште. Проигрыш провенгерских кандидатов на парламентских выборах, пожалуй, заставит Венгрию пересмотреть свою стратегию и эффективность использования предоставленных ею средств.

Становление в украинском политикуме представительства венгерского нацменьшинства, независимого от Будапешта и его денег, по примеру словацкой партии словацко-венгерского согласия Most-HТd, критически важно для обеспечения интересов украинских граждан венгерского происхождения, а не интересов правительства Орбана.

Кроме выращивания упомянутых трех китов, Венгрия приобретает симпатии закарпатцев через финансовую помощь, которую им предоставляет. Для этого с 2014 г. вводится план Эгана, предусматривающий выделение средств на проекты местного предпринимательства. План назван именем австро-венгерского экономиста, известного тем, что в свое время привлек внимание центра Австро-Венгерской империи к развитию периферии, т.е. и Закарпатья. Институционно в Украине программу внедряет благотворительный фонд "Эган Эде". Его руководитель — уже упомянутый Василий Брензович. Сейчас СБУ ведет расследование относительно вероятного получения средств фиктивными предпринимателями с дальнейшим использованием их в ущерб Украине с нарушением положений Уголовного кодекса.

Низкий общий уровень доверия к СБУ и начало расследования на фоне беспрерывного украино-венгерского противостояния бросают тень на дело и задают вопрос качества публичной коммуникации СБУ и ее координации с другими органами государственной власти Украины. Все же правоохранители должны выполнять свою работу, а с политическими выводами торопиться нельзя: такие дела сложные, поспешность же интерпретаций будет манипулятивной. Другое дело, профессионализм правоохранителей и судей, их понимание и адекватная оценка международного контекста, который может легитимировать их работу либо же подбросить дров в огонь.

Нескрываемая активность Венгрии относительно Закарпатья, впрочем, не означает, что стремление консолидировать лиц венгерского происхождения за пределами Венгрии трансформируется в территориальные претензии. По крайней мере в краткосрочной перспективе. Хотя в СМИ и были сообщения, будто сценарий деления Украины Венгрия предлагала Польше в 2014 г. Венгерские политики из разных лагерей с разной мерой интенсивности прилагают усилия к укреплению образа дотрианонской Венгрии. Однако наличие комбинаций ряда разных структурных ограничений венгерского и украинского внутриполитического и международного характера, в частности членство Венгрии в НАТО, не позволяет говорить о территориальных претензиях.

Намерения венгерских политиков направлены на сохранение симпатий населения региона к венгерскому правительству и антипатий к своему государству. Мера успешности их реализации зависит и от того, с какой целью сами закарпатцы, а особенно местная клановая система, используют венгерский пряник. Местные политики могут быть в симбиозе с разными политическими группами, руководствуясь, прежде всего, личными интересами. Это может вредить и Киеву, и Будапешту. Опасность же для Киева представляет совпадение интересов местной элиты и Будапешта. Если добавить к этому интересы России, возникает катастрофическая комбинация. Так было с языковым вопросом при президентстве Януковича.

Сейчас политика Венгрии на Закарпатье угрожает дальнейшей изоляцией венгроязычного населения и Закарпатья в целом, уязвимостью Украины перед давлением Венгрии и незащищенностью западной границы. Дальнейшее нагнетание конфликта Венгрией и пассивная позиция "ответа на раздражитель" Украины лишают обе стороны выгод двустороннего сотрудничества.

Ухудшают ситуацию и отдельные маргинальные попытки подменить многомерность проблемы безосновательным клеймением венгерского нацменьшинства. Кстати, Илья Кива, новоизбранный народный депутат, в мае 2017 г. в статусе советника главы МВД заявлял, что "венгерская община Закарпатья продолжает план Суркова по разделению Украины". Этим спекулятивным и безосновательным утверждением Кива больше помог плану Суркова, чем Будапешт реализацией своих влияний. Сейчас же Кива, как и другие народные избранники и члены правительства, будет иметь инструментарий, чтобы сделать свой вклад и в хорошее управление на Закарпатье, и в переформатирование отношений с Венгрией. Вопрос только в том, этот ли инструментарий использует и в чьих интересах.

В выступлении 29 августа перед Верховной Радой вновь назначенный министр иностранных дел Вадим Пристайко заметил: "Мы будем вдумчиво, креативно, но принципиально искать пути, чтобы восстановить круг друзей вокруг себя. В первую очередь это касается Венгрии, Польши, Румынии". Хочется верить, что Украина готова быть вдумчивой и креативной в поисках путей согласия. Принципиальность едва ли не более всего понадобится в отношениях с Венгрией.

Задачу для Украины в сложном сплетении двусторонних отношений с Венгрией и политики относительно нацменьшинств на Закарпатье можно выделить по двум соответствующим векторам. В отношениях с Венгрией нужно быть принципиальными, однозначными и консолидированными на всех уровнях, четко давая понять, что инструментализация вопроса венгерского нацменьшинства встретит сопротивление. При этом задачей является минимизировать фактор Будапешта в отношениях с закарпатцами. Другим треком должны идти предложения двустороннего сотрудничества в вопросах развития инфраструктуры региона, в частности транспортного сообщения, экономического и энергетического сотрудничества. Фокус на отдельных точечных проектах должен побуждать Венгрию ослабить свои амбиции в регионе.

Вторым вектором является внутренняя политика относительно Закарпатья. Фундаментальными и хорошо известными шагами можно назвать реформирование силового блока (полиция и СБУ) и налаживание отношений между регионом и центром. Способ их проведения и успешность определят состояние дел в регионе. Возможно, это сделает ненужным усиление военной мощи на границе и сэкономит средства, которые бы пришлось выделять на это. Одновременно должны быть шаги по улучшению социально-экономической привлекательности региона, что является даже более быстрым способом формирования положительного отношения населения региона к власти. Однако оно не будет иметь смысла без реализации первых двух упомянутых реформ.

Напоследок, осознать внешние угрозы — обязанность государства. Это не означает, что государство-сосед сразу же становится врагом. Вряд ли международная политика знает много случаев четкого деления на друзей и врагов. Зато всегда есть интересы. У Украины и Венгрии также есть общие интересы.

Между прочим, Венгрия прилагает много усилий для помощи украинским воинам, а во многом все-таки в пользу местного населения выполняет функции Украины на Закарпатье. Только надо научиться трансформировать такие вещи в выгоду для общества и государства. И ни в коем случае не позволять Будапешту вязать политику крючком из дотрианонских сентиментов и переходить границы — мысленные и физические.

Мастерство многовекторной венгерской дипломатии простирается далеко за пределы вопроса венгерского нацменьшинства и украинского Закарпатья. В прошлом году Венгрия получила статус наблюдателя в Тюркском совете, а уже 19 сентября т.г. в Будапеште откроется региональное представительство этой организации. Казалось бы, Венгрия еще более опосредствованно причастна к тюркоязычным народам, чем Украина. Впрочем, в сложных перипетиях истории всегда можно найти нужных предков и основания родства. Если искать и руководствоваться дальновидным видением.