Встреча на Висле

Первому визиту Владимира Зеленского в Варшаву в качестве главы государства в Украине придавали большое значение.

В польской столице он должен был встретиться с руководством соседнего государства и Дональдом Трампом, планировавшим принять участие в мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны. И даже внезапная отмена Трампом своей поездки не уменьшила важности визита в Польшу украинского президента. Ведь за столом переговоров решалось ближайшее будущее украино-польских отношений.

В последние годы они были весьма непростыми. Хотя, исходя из своих интересов, Польша поддерживает нашу страну в противостоянии с Россией, занимая одну из самых бескомпромиссных позиций в ЕС, и выступает против строительства "Северного потока—2", политические контакты между Киевом и Варшавой были практически заморожены. Причина — в совместной истории, ее разной интерпретации в обеих странах и действиях украинских и польских властей в сфере политики национальной памяти.

Украина, где идет процесс формирования национальной идентичности, создает и пантеон национальных героев. И многие из них вызывают неприятие поляков. В Польше не воспринимают черно-красные знамена, ненавидят Бандеру и Шухевича и называют трагические события на Волыни "геноцидом поляков", совершенным украинскими националистами в 1943–1945 гг. В польской трактовке истории поляки выступают в роли жертвы, а украинцы — палачами.

Усугубили кризис разрушение польскими властями памятников воинам УПА на территории Польши, а также поправки к закону о польском Институте национальной памяти, предусматривающие уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Впрочем, и украинская власть внесла свою лепту в углубление кризиса. Так, весной 2015 г., спустя три часа после выступления в парламенте тогдашнего президента Польши Бронислава Коморовского, Верховная Рада приняла Закон "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ в.", где речь идет и об ОУН и УПА. Для поляков это было пощечиной.

А в ответ на разрушение памятников воинам УПА в Польше Украинский институт национальной памяти ввел временный запрет на поисково-эксгумационные работы на территории Украины. И хотя в Киеве поясняют, что данный мораторий имел сдерживающий эффект, поскольку предотвратил дальнейшие разрушения польскими властями памятников, после этого политического решения практически прекратился прямой диалог на уровне премьеров и руководителей ведомств. Это решение украинских властей вызвало болезненную реакцию польского общества и ужесточило позицию политикума.

Дабы разрешить ситуацию, в Киеве призывали оставить историю историкам и предлагали польской стороне возобновить поисково-эксгумационные работы после восстановления уничтоженных украинских памятников на территории Польши — в Пикуличах под Перемышлем и на горе Монастырь возле Верхраты. В Варшаве же настаивали: сначала отмена моратория, а уж после и восстановление "демонтированных" ими легально установленных памятников, и визит польского премьера в нашу страну.

Уступать никто не собирался. При этом в обеих столицах отдавали отчет в том, что хотя кризис не влиял на отношения двух стран в сфере безопасности, энергетики и экономики, тем не менее противостояние из-за политики исторической памяти невыгодно ни Польше, ни Украине, поскольку усиливает конфронтацию между поляками и украинцами. От обострения двусторонних отношений в выигрыше только Россия.

Предпринятые же попытки как-то урегулировать ситуацию лишь усугубляли кризис, поскольку украинская сторона не выполняла взятые на себя обязательства. Например, как в случае с достигнутыми Петром Порошенко и Анджеем Дудой договоренностями в конце 2017 года. В результате поляки не раз прямо заявляли: украинское руководство утратило доверие своих польских партнеров.

Президентские выборы в Украине поляки называли "выборами возможностей" для двусторонних отношений. Они надеялись, что с победой Зеленского новая администрация пересмотрит курс команды Порошенко: Киев отойдет от "националистической" риторики и изменит позицию по мораторию на поисково-эксгумационные работы. А испытывая недоверие к Киеву, в Варшаве ожидали, что первый шаг сделает украинская власть.

"Поскольку уровень доверия низкий, Польша ничего не сделает без первой лопаты в украинской земле. Мы не требуем, чтобы это были раскопки в местах, где находятся могилы жертв "Волынской резни". Это могут быть и захоронения поляков, ставших жертвами НКВД. Украине надо показать польской власти, что какие-то работы будут выполняться", — говорил автору один из осведомленных польских чиновников в преддверии визита Зеленского.

При этом Варшава четко заявляет, что она настроена восстанавливать только легальные памятники воинам УПА, но никак не устанавливать новые. "Я не могу себе представить, чтобы какое-либо польское правительство согласилось на символический памятник УПА в Польше. Кресты на их могилах — да, памятник воинам УПА — нет. Точно также, мы не требуем, чтобы в Украине были памятники воинам Армии Крайовой", — заявил наш информированный собеседник в польских дипломатических кругах.

Надежды польской стороны в какой-то мере оправдались, поскольку в Киеве, где хотят преодолеть кризис и реанимировать политический диалог, оказались готовы и предложить компромисс, и сделать первый шаг, объясняя его тем, что многие памятники в Польше и в самом деле были установлены с нарушением польского законодательства.

Итак, в Варшаве Зеленский, во-первых, заявил о готовности Киева отменить мораторий на проведение поисковых работ в Украине. Взамен польская сторона "утверждает украинские места памяти в Польше". А на своей странице в Facebook Зеленский написал, что договорился с польским коллегой Анджеем Дудой "восстановить рабочую группу по, скажем так, "обнулению" взаимных претензий". По словам украинского президента, в частности, совместные экспедиции будут заниматься поиском и перезахоронением на родине погибших польских и украинских воинов и мирного населения.

Во-вторых, Зеленский предложил польской стороне подписать, как ранее это сделали премьеры Польши и Израиля, совместную декларацию, которая закроет все вопросы, связанные с политикой в сфере исторической памяти. Этот документ должна подготовить "восстановленная рабочая группа". В-третьих, президент озвучил инициативу построить на границе двух стран общий мемориал примирения.

"Мы видим новый подход", — прокомментировал наш источник в польских дипломатических кругах прозвучавшие предложения. Правда, Зеленский говорил о поисковых работах, в то время как польская сторона хотела бы услышать о поисково-эксгумационных. А что касается совместной декларации, то в Варшаве отмечают, что это должен быть очень хорошо подготовленный политический документ, над которым должны работать политики, а не историки.

Поэтому, комментируя итоги переговоров, польская сторона хоть и отмечает, что "впервые за последние годы визит прошел в очень теплой атмосфере", все же с осторожностью оценивает их результаты. "Был хороший сигнал, но это никак не прорыв, о котором говорил президент Зеленский", — прокомментировал результаты визита наш польский собеседник. В свою очередь, украинская сторона отмечает, что на переговорах были созданы предпосылки к сотрудничеству, а не к созданию барьеров между странами.

Велика вероятность, что Киев сделает следующий шаг, которого от него ожидает Варшава, — первым отменит мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. И фигуры Святослава Шеремета (ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий) или Владимира Вятровича (директора УИНП) не станут препятствием.

Если это произойдет, то, утверждают поляки, в Украину приедет их премьер-министр. Маловероятно, что визит состоится в октябре, хотя Зеленский и пригласил Матеуша Моравецкого принять участие в инвестиционном форуме по восстановлению Донбасса, который состоится в Мариуполе 18 октября: за несколько дней до этого в Польше пройдут парламентские выборы. Но вполне реально, что польский премьер приедет в конце года. Последний же раз главы правительств встречались четыре года назад.

Помимо вопросов, связанных с политикой исторической памяти, в Варшаве обсуждались и другие проблемы: увеличение квоты на грузоперевозки украинских перевозчиков через Польшу, создание новых пунктов пропуска на украино-польской границе, а также сотрудничество в энергетической сфере. По первым двум вопросам, важным для нашей страны, стороны так и не пришли к каким-то конкретным договоренностям.

"Я буду говорить с нашими министрами о создании новых пунктов пересечения границы, чтобы улучшить передвижение людей", — заявил Дуда по итогам переговоров с Зеленским. Напомним, что Киев настаивает на том, что необходимо строить новые пункты пропуска. Позиция же Варшавы заключается в том, что у существующих есть большой потенциал и его нужно просто расширять, а уж после можно построить и новые пункты пропуска.

Опять же, если Киев добивается увеличения квоты на грузоперевозки украинских перевозчиков через Польшу, то в Варшаве полагают, что ситуация не критична. По данным польской стороны, на текущий год квота составляет 165 тыс. разрешений, было выдано 135 тыс., а использовано — лишь 116 тыс. При этом поляки говорят, что они готовы обсуждать этот вопрос с украинцами, которые, в свою очередь, должны решить проблему прозрачности выдачи лицензий.

А вот что касается сотрудничества в энергетической сфере, то единственный документ, подписанный в ходе визита, — трехсторонний украино-польско-американский меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Меморандум предусматривает закупку нашей страной непосредственно в Соединенных Штатах или через польские компании сжиженного газа на терминале в Свиноуйсьце и поставки его в Украину. Но для того, чтобы уже в 2021 году Польша поставляла Украине 6 млрд кубометров газа, наша страна должна построить газопровод-интерконнектор длиной 110 км, который позволит совместить газотранспортные системы Польши и Украины.

Однако до тех пор, пока Киев и Варшава не разрешили кризис в вопросах политики исторической памяти, над украино-польским сотрудничеством всегда будет висеть угроза оказаться заложником этого конфликта. А это невозможно без восстановления доверия между руководством двух стран. Возможно, что визит Зеленского в Польшу и стал началом этого процесса.