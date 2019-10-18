Вице-маршалок польского Сейма Малгожата Гошевская: "Рассчитываем на понимание со стороны украинских политиков"

Польская правящая партия "Право и справедливость" во второй раз подряд получила единоличное большинство в Сейме, чего до сих пор не удавалось ни одной партии в истории Польши. Более того, "Право и справедливость" получила рекордный процент голосов — 43,59% (предыдущий рекорд принадлежал "Гражданской платформе", которая на выборах 2007 г. получила 41,51%). Кроме того, эти парламентские выборы — на втором месте в истории Польши по явке избирателей — 61,7%. Более высокий показатель был только в 1989 г., на первых полусвободных выборах после переговоров между "Солидарностью" и тогдашней коммунистической властью.

Впрочем, не все было так безоблачно для правительственной партии. Несмотря на успехи на выборах в Сейм, "Право и справедливость" потеряла большинство в Сенате, где выборы проходили одновременно с выборами в Сейм, но полностью по мажоритарной системе. И если в предыдущей каденции у "ПиС" был 61 сенатор из ста, то в новой останется только 48 сенаторов.

О результатах выборов и перспективах ближайших лет мы поговорили с вице-маршалком польского Сейма от "Права и справедливости" Малгожатой Гошевской, которая на воскресных выборах в очередной раз получила мандат в Сейм на округе в Варшаве.

— Как вы оцениваете результаты выборов? Ярослав Качиньский заявил, что "ПиС" "получила много, но заслуживала большего". Могло ли быть больше? Этот результат — успех для "Права и справедливости", или все же чего-то не хватило, поскольку правящая партия потеряла большинство в Сенате?

— Всегда можно сделать больше. И всегда после выборов должен быть анализ избирательной кампании и всей каденции, собственно, с этой точки зрения. Хотя, конечно, наш результат — это большой успех. Успех, во-первых, из-за огромной явки. Такой явки не было с 1989 г. Такая явка свидетельствует о том, что поляки действительно хотят принимать участие в политической жизни страны, что они ощущают свою ответственность. 13 октября — это был большой праздник демократии. Наш результат следует оценивать весьма положительно. Если речь идет о количестве мандатов, то результат такой же, как четыре года назад (235 депутатов. — А.Ш.), но нам удалось расширить электорат. Количество людей, отдавших голоса "Праву и справедливости", возросло более чем на два миллиона. Два миллиона 340 тысяч — это очень много, и это показывает, что политика, которую мы проводим, воспринимается положительно, люди доверяют нашим реформам и политике правительства "Права и справедливости". Несмотря на то, что пробовала навязывать так называемая "тотальная оппозиция", несмотря на то, как представляли образ Польши в странах Европейского Союза, у меня такое впечатление, что, как и в Украине, когда речь шла об "опасности демократии", результат выборов является лучшим свидетельством того, как оценивают наше правительство поляки. Конечно, результат в Сенате неудовлетворительный. Но на выборах в Сенат мы имели дело с ситуацией, когда вся оппозиция объединялась против кандидатов от "Права и справедливости". Однако это не принесло им успеха, ведь результат выборов в Сенат тоже неплохой. Мы над этим еще будем работать, однако Сенат, согласно Конституции, не может заблокировать работу Сейма. Хотя, конечно, может ее замедлить. Надеемся, что заявления кандидата "Гражданской коалиции" на кресло премьера (Малгожаты Кидавы-Блонской. — А.Ш.) о том, что нужно говорить, что не должно быть разделения, что должна быть определенная политическая культура, будут восприняты с уважением, и Сенат будет работать, как и до сих пор, внося правки в некоторые проекты, поступающие из Сейма, не пытаясь блокировать его работу.

— Хотел бы также спросить о перспективе президентских выборов, которые должны состояться в апреле-мае 2020 г., в контексте результатов парламентских выборов. Лидер "Гражданской платформы" Гжегож Схетына пообещал своим избирателям, что оппозиция выиграет эти президентские выборы. Но, похоже, сегодняшний успех "Права и справедливости" является хорошим фундаментом для очередной победы Анджея Дуды…

—Именно так, мы расширяем наш электорат, повышаем доверие к нам. Высоко доверие и к президенту Анджею Дуде. Конечно, все в политике может случиться, но сейчас похоже на то, что за полгода мы сможем победить на президентских выборах. Однако, как всегда, подходим к этому очень серьезно, ведь нас ожидает серьезная работа, мы будем говорить с поляками, выполнять очередные обещания, данные во время избирательной кампании, реализовать нашу программу.

Что касается Гжегожа Схетыны, то он обещал разные вещи. Сейчас у него очень серьезные проблемы в его политической силе. Они связаны с его руководящей функцией, ведь у "Гражданской платформы" будут свои, внутренние, выборы, и позиция Гжегожа Схетыны очень неуверенная. Я думаю, что сейчас "Гражданская платформа" сориентируется на своих внутренних проблемах. Ведь они переживают очередное поражение, и это очень непростая ситуация для Гжегожа Схетыны.

В свою очередь, мы, как всегда, работаем на пользу Польши и поляков, занимаемся реализацией программы, подготовкой очередных реформ, — так мы подходим к политике, и такой была наша избирательная кампания. Еще раз возвращаясь к первому вопросу: поляки оценили четыре года правительства "Права и справедливости", а также и то, как мы проводили нашу избирательную кампанию. Она была по существу, мы просто показывали план для Польши. А с другой стороны, избиратель видел пустоту, ведь у оппозиции просто не было программы, не было никаких предложений для поляков, поэтому их кампания сводилась к агрессии. Трудно проводить избирательную кампанию, когда с другой стороны есть лишь агрессия, хейт, троллинг. Ведь этого в кампании тоже было достаточно, этим занимались и представители местной власти в нескольких городах, вместо работать на благо жителей.

— В последние годы польско-украинские отношения были довольно трудными. После смены власти в Украине, кажется, диалог немного сдвинулся с мертвой точки. Какие, на ваш взгляд, перспективы польско-украинских отношений после выборов в Сейм?

—Я всегда смотрю на польско-украинские отношения с большой надеждой. Решение о разрешении исследований и эксгумационных работ, открытость к общему историческому диалогу — весьма существенный фактор, ведь эта тема все время стояла между нами. Эту тему, кроме того, грубо использовала Российская Федерация, чтобы столкнуть нас, чтобы выстроить определенный антиукраинский блок в Польше и антипольский — в Украине.

Но в вопросе диалога еще очень много работы. Еще много работы в сфере образования молодого поколения. Надо показать историческую правду о том, что произошло на Волыни. Мы не хотим никаких расчетов, мы просто хотим, чтобы правда была правдой. Надо придерживаться правды, ведь это — основа для согласия, о чем много раз говорил президент Лех Качиньский. К диалогу, который базируется на правде, много раз призывал св. Иоанн Павел ІІ. Этих принципов мы придерживаемся. Я всегда представляла такой подход и, разговаривая с украинской стороной, старалась подчеркивать необходимость придерживаться правды.

Хотя, конечно, для нас важно поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии, которая продолжается сейчас на Донбассе. Мы всегда решительно высказываемся и защищаем Украину в вопросе соблюдения международного права относительно территориальной целостности и статуса Крыма и частей Донбасса, де-факто занятых Российской Федерацией. Есть дела постоянные, но есть и другие важные для нас дела, и мы рассчитываем на понимание со стороны украинских политиков.