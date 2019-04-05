Венесуэльский прыжок Кремля

Сам стиль и характер этой акции Кремля не может не вызвать некую ассоциацию с известным прыжком "Пантеры" — неожиданным прибытием 1 июля 1911 г. в марокканский порт Агадир немецкого корабля "Пантера". Этот инцидент навсегда вошел в историю дипломатии в качестве примера дерзкой провокации, которая позволила всему тогдашнему миру почувствовать запах пороха большой войны.

Что же случилось?

Как и Германия в 1911 г., Россия явно пытается придать этой миссии исключительно мирный характер. Так, "Рособоронэкспорт" 29 февраля сообщил об открытии общего российско-венесуэльского учебно-тренировочного вертолетного центра. Дополнительную "дымовую завесу" создает и российское министерство иностранных дел, которое подчеркивает, что россияне находятся в Венесуэле на основании двустороннего соглашения в сфере военно-технического сотрудничества, и что Россия не меняет баланс в регионе. Но вместе с тем российская дипломатия признает, что Москва продолжает содействовать правительству Мадуро в "стабилизации внутриполитической ситуации и урегулировании социально-экономического кризиса". При этом Россия снова, в уже традиционно лицемерной манере, ссылается на нормы международного права, явно путая универсальное уважение к праву с его выборочным соблюдением.

На самом же деле, по крайней мере часть прибывших в Венесуэлу "российских специалистов" находятся в этой стране для того, чтобы обслуживать, а возможно и управлять ранее поставленными Россией системами противовоздушной обороны, среди которых называют и известную мобильную ракетную систему С-300. Этим Москва, очевидно, хочет показать, что Вашингтону не следует помышлять о каком-либо вмешательстве с воздуха. Хотя вряд ли в Соединенных Штатах кто-то сейчас всерьез планирует операцию вроде известной высадки на Гренаде в 1983 г.

Как известно, президент Венесуэлы Николас Мадуро успешно довел до конца то, что начал еще Чавес, — привел к экономическому краху страну с одними из крупнейших в мире залежей нефти. В отчаянии нынешнее руководство фактически обанкротившейся страны бросается в разные аферы: от попыток ввести новую валюту до административного регулирования цен, что лишь ухудшает ситуацию. Вследствие уличных стычек между сторонниками власти и оппозицией погибло более 100 чел., и уже в ближайшие дни ситуация может еще заостриться на фоне ожидаемой новой волны протестов.

Под Мадуро, этим клиентом Москвы, которого она считает единственной легитимной властью, кресло сейчас явно качается. А России крайне необходимо любыми средствами защитить свои интересы и (главное!) капиталы в этой латиноамериканской стране: правительство и российские государственные компании вложили в режим латиноамериканского диктатора почти 20 млрд долл.

В конце прошлого года во время визита Мадуро к Москву было договорено о дополнительных российских инвестициях в нефтяную отрасль, гарантировании российских капиталовложений на больше чем 5 млрд долл. и продолжении военно-технического сотрудничества. Последнее не является большой тайной: известно, что Москва поставляла Каракасу многофункциональные истребители Су-30МК2, боевые и транспортные вертолеты, танки, бронированные машины пехоты, современные средства противовоздушной обороны, ракетно-артиллерийское вооружение, современное автоматическое стрелковое оружие.

Если Москва не ограничится лишь демонстрацией флага, как это было в декабре прошлого года во время перелета двух стратегических бомбардировщиков на базу Либертадорес, что неподалеку Каракаса, ситуация в Венесуэле вполне вероятно может развиваться по сценарию внутреннего противостояния в Анголе в 1975–2002 гг., когда СССР и Куба до начала 1990-х оказывали всяческую поддержку тамошним коммунистам. То есть сначала направят большие партии вооружения, а затем и многочисленных советников, которые, привлекая многих непримиримых участников, втянут страну в пропасть продолжительной внутренней войны. После чего все уйдут, оставив после себя полуразрушенную страну и тысячи могил.

Уже можно уверенно говорить о том, что не только внутренняя политика начала чувствовать железный кулак могущественных в России силовиков: наблюдаются процессы подчинения российской дипломатии интересам спецслужб и традиционно влиятельных в России антизападных ястребов. Именно это в духе новой холодной войны делает внешнюю российскую политику непредсказуемой, агрессивной и милитаристской. И эти тенденции отнюдь не случайны, ведь поколения российских военных и спецслужбистов воспитывались в твердой уверенности, что главный враг — это коварные США, и рано или поздно с ними придется воевать. Пока что противостояние с США, по мнению россиян, происходит в Украине и Сирии, но, не исключено, может возникнуть и на территории Венесуэлы.

Между тем в последние годы постоянные провокации Москвы относительно стран НАТО вызвали процессы активного перевооружения и модернизации армий государств альянса. Да и в целом гонка вооружений уже распространилась на весь мир. Похоже на то, что Путин действительно не только не укрепил безопасность России, а наоборот — фактически подорвал ее. Как свидетельствуют некоторые источники, заместитель министра иностранных дел СССР в конце 1980-х и участник переговоров относительно конфликта в Анголе Анатолий Адамишин, характеризуя тогдашнее международное положение Советского Союза, отмечал: "Происходит конфронтация по всем азимутам внешнеполитического горизонта. Прежде всего, конечно, с США и их союзниками...". То есть сейчас, через 30 лет, Москва фактически снова оказалась в ситуации холодной войны с Западным миром.

Сработает ли на этот раз доктрина Монро?

Со времени объявления в 1823 г. известной доктрины Монро, которая должна была обеспечить решающие позиции Соединенных Штатов в Западном полушарии, Вашингтон очень резко реагировал на любые попытки Европы вмешаться в сугубо американские дела. Так было во время мексиканской авантюры Наполеона ІІІ в 1862-м. Так было в годы Второй мировой войны. Так было и во время Карибского кризиса в 1962-м, а также в период гражданской войны в Никарагуа в 1981–1988 гг.

25 марта во время разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым государственный секретарь США Майк Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты и страны региона не будут сторонними наблюдателями вмешательства Москвы в события в Венесуэле с целью "поддержать незаконный режим Николаса Мадуро". А уже 27 марта мировые медиа сообщили, что во время встречи с Фабианой Розалес (женой лидера оппозиции Венесуэлы и самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайдо) президент Дональд Трамп заявил, что Россия должна убраться прочь из Венесуэлы. "Все варианты открыты", — несколько раз повторил Трамп, отвечая на вопрос, готовы ли Соединенные Штаты отправить военных в Венесуэлу, чтобы убрать из страны россиян.

На днях советник президента по вопросам безопасности Джон Болтон и специальный представитель США по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс отметили, что сейчас в этой стране находятся около 100 российских военных и несколько тысяч кубинцев, в основном в разведывательных службах. По мнению представителей американской стороны, их присутствие имеет дестабилизирующее влияние на фоне внутреннего политического кризиса.

На сегодняшний день на стороне Соединенных Штатов — страны региона, входящие в "Лимскую группу" (Аргентина, Бразилия, Чили, Парагвай, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Перу), и Канада, которые признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы и выступают за восстановление в стране демократии путем проведения свободных и честных выборов, организованных законной властью. Есть основания считать, что, реализуя свой венесуэльский курс, Вашингтон также пытается заручиться поддержкой Испании, традиционно имеющей значительное влияние в Латинской Америке.

Китай же, верный своей традиционной политике, пока что созерцает это американо-российское противостояние со стороны. Неслучайно эксперты указывают, что "китайские лидеры — наиболее несентиментальные проводники политики равновесия сил… Китай, когда ему угрожает опасность, искусно сталкивает своих противников друг с другом". Очевидно, что главная задача Пекина на сегодняшний день — обеспечить гарантии для своих венесуэльских инвестиций, которые по некоторым оценкам составляют 62 млрд долл.

* * *

Каким будет комплексный шаг Соединенных Штатов в ответ на явно провокационные действия Кремля в Венесуэле, мы, очевидно, узнаем уже в ближайшее время. Сейчас же, кажется, стороны хотели бы избежать прямой конфронтации, ведь в свое время мир сильно напугался, когда во время Карибского кризиса 1962 г. США и СССР едва ли не начали Третью мировую войну.

Однако, как также хорошо известно из истории, одним из последствий упомянутого в начале статьи резонансного инцидента в Агадире стал ряд мер больших европейских государств относительно укрепления своей обороноспособности, и таким образом — усиление мировой гонки вооружений, которая продолжалась вплоть до судьбоносного и трагического для многих европейских наций лета 1914-го.

Куда заведет этот новый хаотичный мир неожиданный венесуэльский прыжок путинской России, мы еще тоже обязательно увидим...