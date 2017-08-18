Венесуэла: время мадурианского правления подходит к концу

Выборы в Венесуэле Конституционной ассамблеи (Национального учредительного собрания) — органа власти с неограниченными полномочиями, который должен переписать конституцию страны под потребности президента Николаса Мадуро, открыли новый этап углубления кризиса и вызвали мощный протест оппозиционных сил.

Но еще за две недели до голосования оппозиционный действующему режиму "Круглый стол демократического единства" организовал символический народный плебисцит.

И хотя Мадуро считает его незаконным, поскольку он проходил без участия Национального избирательного совета под контролем Каракаса, и не имеющим правовых последствий, факт участия в нем 7,2 млн из 19 млн венесуэльских избирателей свидетельствует, что это голосование стало серьезным ударом по позиции правительства. При этом, по данным социологического центра Datanalisis, 70% венесуэльцев отвергают необходимость Конституционной ассамблеи.

Хроника дальнейших событий в Венесуэле очень динамична. Это и неудачная попытка совершить военный переворот, и отстранение от должности генерального прокурора Луизы Ортега, которая не признает легитимным решение Конституционной ассамблеи о своей отставке и последовательно выступает против политики Николаса Мадуро.

Луиза Ортега стала бельмом на глазу правительства с конца марта, когда она открыто критиковала Верховный суд за вынесение решения о взятии на себя функции парламента — Национального собрания, где большинство имеет оппозиция.

Мадуро подчеркнул, что "удаление" прокурора Луизы Ортега было необходимым шагом. Вместе с тем он подтвердил, что силы безопасности являются центральным элементом власти. Ясное дело, Национальные боливарианские вооруженные силы, кроме того, и самый важный игрок в указанном контексте. Это позволило правительству Николаса Мадуро полностью игнорировать общественное мнение и далее продолжать свою антинародную политику.

Казалось, что после кровопролития, в результате которого погибли более 130 человек, военные потребуют от правительства уйти в отставку. Однако даже в условиях гуманитарного кризиса военные, национальная гвардия и спецслужбы, которым правительство Мадуро, как и раньше, хорошо платит, остаются весьма лояльными к его режиму.

После начала работы Национального учредительного собрания и отстранения генерального прокурора Луизы Ортега Венесуэла под руководством Николаса Мадуро переходит к весьма зловещему этапу в своей истории. От авторитаризма со слабыми намеками на политическую конкуренцию — ко всевластию, без разделения полномочий между ветвями власти.

А то, что режим хочет выдать за "новый этап" боливарианской революции, во время которой военные не были в состоянии стать сильнее экономических законов и несут полную ответственность за продуктовые и инфраструктурные проблемы, лишь подчеркивает неуклонный конец правления Мадуро.

Венесуэла — один из влиятельных игроков на энергетическом поле. Поэтому ее дефолт и окончательное падение экономики смогут весьма негативно повлиять на цены на мировом нефтяном рынке.

Чтобы выжить в течение месяцев уличных протестов и введения экономики в штопор, президент Венесуэлы Мадуро пытается превратить государственную нефтяную компанию Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) в оплот своей поддержки, что приводит к дальнейшему ухудшению состояния этого и так очень уязвимого предприятия.

В PDVSA политические назначенцы приобретают все большее влияние, тесня руководителей-ветеранов, благодаря которым все хоть как-то держится до сих пор. А работники компании подвергаются все большему давлению и вынуждены присутствовать на правительственных митингах и голосовать за правящих социалистов.

То, что в PDVSA больше внимания отводится политике, а не производственной сфере, способствует не только быстрому износу нефтяной промышленности Венесуэлы, имеющей одни из крупнейших в мире запасов сырой нефти, но и к оттоку мозгов из этой компании мирового класса.

Компания PDVSA — один из китов некогда процветающей нефтяной отрасли страны — члена ОПЕК, на котором держалась боливарианская экономика еще при Уго Чавесе. И хотя в 2017 г. добыча нефти в Венесуэле достигла своего двадцатипятилетнего минимума, левое правительство в значительной мере зависит от прибылей PDVSA, которая является его финансовым двигателем.

Вторым финансовым двигателем стало вливание Россией в венесуэльскую экономику предоплаты на 6 млрд долл. как аванса за нефть, которую Венесуэла должна поставить.

Однако после нелегитимных выборов в Национальное учредительное собрание в Венесуэле фактически образовалось двоевластие. На чрезвычайной сессии венесуэльский парламент принял решение не признавать никакие акты Конституционной ассамблеи. Нелегитимным считают этот орган США и ЕС.

Боливар, венесуэльская денежная единица, также не выдерживает экспериментов режима Мадуро. В условиях, когда экономический кризис разрывает Венесуэлу, после открытия нового "законодательного органа", которому власть передала чрезвычайные полномочия, национальная валюта за один день упала на 18% относительно доллара США.

Таким образом, критическая ситуация в Венесуэле угрожает перерасти в полномасштабную рецессию, которая, в свою очередь, способна трансформироваться в гуманитарную катастрофу. Супербыстрое падение боливара — наглядный пример этого кризиса.

При этом резкое обесценивание валюты было настолько впечатляющим, что население страны, и так чрезмерно уставшее и дестабилизированное постоянными социальными опытами над собой, пришло в отчаяние.

Свободное падение боливара означает, что теперь каждый гражданин Венесуэлы будет зарабатывать всего 1,5 долл. в неделю. То есть лишь 6 долл. в месяц.

Согласно последним данным портала Dolar Today, за последний месяц, на протяжении которого Венесуэла привлекла к себе внимание всего мира, боливар упал на 60% относительно доллара США.

Николас Мадуро очень спешит. И потому Учредительное собрание предоставило ему право переписать конституцию таким образом, чтобы он получил для себя ничем не ограниченные полномочия.

Тем временем, хотя президента неоднократно называли одной из основных причин кризиса в Венесуэле и девальвации боливара, он никогда не рассматривал для себя возможность отставки и всегда подавлял любые попытки оппозиции подтолкнуть его к этому.

Сейчас инфляция в Венесуэле измеряется в трехзначных цифрах, потребительские цены возросли до беспрецедентно высокого уровня, а боливар теряет свою роль денежной единицы. Примером чего является то, что во многих случаях розничные торговцы перестали считать деньги и начали их просто взвешивать. Так, портал Dolar Today, постоянно отслеживающий эволюцию обменного курса на черном рынке, сообщает: чтобы купить доллар, нужно заплатить уже более 15 тыс. боливаров.

Опустошенное политической нестабильностью и экономическим кризисом, который не решить идеологическими методами, венесуэльское общество ныне подвешено между двумя роковыми сценариями. С одной стороны, военный переворот не кажется таким уже невероятным вариантом.

Но с другой — социально-политические эксперименты настолько истощили иммунную систему нации, что если все и дальше так будет продолжаться, ситуация в Венесуэле может стать совершенно неуправляемой. И тогда гражданской войны не избежать.

Только время покажет, есть ли еще какое-то промежуточное решение вдобавок к этим возможным сценариям. Недавние выборы и отстранение от должности генерального прокурора означают, что венесуэльский народ должен принять окончательное решение теперь, ибо совсем скоро уже будет слишком поздно.

Сегодня Венесуэла как никогда далека от демократии. В делах, задокументированных Amnesty International, зафиксированы нападения на общины и людей, не принимающих участие в акциях протеста. В том числе насильнические рейды сил безопасности с бронетехникой и слезоточивым газом, когда повреждались автомобили и дома и подвергалась угрозе жизнь граждан.

Этот вид применения силы, запрещенный международным правом, силы безопасности использовали в столице Каракасе, штатах Лара, Баринас, Карабобо и Тачира, распространяя такую практику на большую часть страны.

Акты насилия были специально адресованы тем, кого власть определила как инакомыслящих, и использовались против антиправительственных протестов. Однако проправительственные демонстрации происходят без каких-либо инцидентов, и их защищают силы безопасности.

Очевидно, система Чавеса–Мадуро близка к началу распада. А это опасно тем, что Венесуэла может легко впасть в состояние анархии, хаоса и полной неуправляемости. Уже сейчас люди страдают от голода, отсутствия лекарств и незащищенности. Не говоря уж о 29 тысячах смертей в Венесуэле в год от неконтролируемой преступности.

82% венесуэльцев не могут поесть трижды в день или вынуждены продавать семейное имущество, чтобы хоть как-то прокормиться. Кроме того, нестабилен доступ к воде. Так, в Каракасе всего 50% семей получают воду хотя бы трижды в неделю, а в других частях страны наличие воды в домах давно уже стало недоступной роскошью.

Николас Мадуро готов довести страну до агонии и экономического коллапса, но не готов уйти из власти, которую получил в наследство от Уго Чавеса. Он будет держаться за президентскую должность до последнего, хотя его некомпетентное правление загнало Венесуэлу в тяжелый гуманитарный кризис, которому нужно как можно быстрее положить конец.

Следует обратить внимание на недельное турне вице-президента США Майкла Пенса по Латинской Америке, во время которого он посетил Колумбию, Аргентину, Чили и Панаму. Как подчеркнул Майкл Пенс в Картахене (Колумбия), "Венесуэла скатывается до диктатуры. Соединенные Штаты не будут смотреть спокойно, как Венесуэла распадается. Соединенные Штаты Америки, Колумбия и свободные народы Латинской Америки не будут молчать".

Похоже, без внешней помощи венесуэльцы не смогут самостоятельно избавиться от антинародного режима Мадуро. Возможно, в критический момент понадобится военное вмешательство вооруженных сил Бразилии, Аргентины, Колумбии и Перу, чтобы вернуть демократию в Венесуэлу.

Трагедия этой страны наглядно доказывает: даже чрезвычайно богатое нефтью государство, если в нем бездумно применять архаичные догмы марксизма, можно очень легко превратить в пустыню, а жизнь ее населения — в адские страдания.