Венесуэла: спасаясь от боливарианского социализма

Хотя в Венесуэле нет войны, бездарное правление преемника Уго Чавеса — президента Николаса Мадуро — привело к тому, что кризис венесуэльских беженцев приобрел угрожающие масштабы для ее соседей. Так, на сегодняшний день 3,4 млн (12%) населения Венесуэлы покинуло родину из-за отсутствия продовольствия и медикаментов, невозможности заработать себе и семье на проживание, а также из-за насилия и преследования инакомыслящих в этой южноамериканской стране.

Сейчас Венесуэла переживает глубочайший экономический кризис в своей истории, который вызвал высокий уровень безработицы и нехватку основных услуг. Кроме того, ее просто накрыла волна насилия и преступности. Так, по данным Insight Crime — некоммерческой журналистской и расследовательской организации, специализирующейся на изучении основных угроз безопасности для граждан и стран Латинской Америки и Карибского бассейна, — уровень убийств в Венесуэле в 2017 г. составлял 89 смертей на 100 тыс. чел., что определило ее как самое опасное государство в мире.

Больше всего венесуэльских беженцев нашли приют в Колумбии, Бразилии и Панаме, кроме того, они ищут для себя защиты в Эквадоре, Перу, Чили, Аргентине, США, Мексике, Коста-Рике и даже в Испании.

Ежедневно тысячи венесуэльцев пересекают границы соседних стран в поисках поддержки своих гуманитарных потребностей. Они остро нуждаются в безопасности, пище, защите и услугах по здравоохранению. А зарегистрированное количество венесуэльцев, которые ищут убежища по всему миру, увеличилось с 27 тыс. заявителей в 2016 г. до более 52 тыс. в 2018 г.

При этом соседняя Колумбия сталкивается с одним из крупнейших миграционных кризисов в мире. С катастрофическим усилением экономической депрессии в Венесуэле ежедневно около 35 тыс. венесуэльцев пересекают границу с Колумбией в погоне за выживанием.

Но в Колумбии многие венесуэльцы попадают в зоны конфликтов и сталкиваются с серьезными рисками для безопасности, в частности с принудительной вербовкой, сексуальной эксплуатацией, жестоким обращением и угрозами похищений и убийств.

Понимая, насколько тяжелый гуманитарный кризис в Венесуэле, и помня, что в свое время венесуэльцы разрешали массовую миграцию колумбийцев, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос признал, что колумбийцы тоже должны быть щедрыми к венесуэльцам.

Колумбийское правительство предоставило 1,3 млн мигрантов из Венесуэлы специальную "карточку мигранта", которая позволяет перемещаться через границу для покупки предметов первой необходимости, таких как продукты питания и медикаменты. Поскольку же миграционный кризис неустанно углубляется, колумбийский президент объявил о миграционных ограничениях и просит международной помощи.

Ведь через 15 месяцев после подписания мирного договора, которым закончились 52 года гражданской войны, Колумбия все еще остается социально и политически уязвимым государством. А миграционный кризис, спровоцированный беженцами из Венесуэлы, оказался для Колумбии беспрецедентным вызовом и ставит под вопрос хрупкий мир в этой стране, угрожая перечеркнуть все предыдущие усилия нескольких минувших десятилетий.

Ситуация усложняется тем, что преступные организации, действующие на границе Венесуэлы с Колумбией, протяжность которой — свыше 2 тыс. км, выигрывают от массовой миграции. Так, вооруженной повстанческой группировке Армии национального освобождения Колумбии (ELN) удалось привлечь в свои ряды венесуэльцев, которые из-за невозможности выжить дома мигрировали на колумбийскую территорию.

По словам министра обороны Колумбии Луиса Карлоса Вильегаса, "все больше венесуэльцев присоединяются к марксистским партизанам и способствуют проведению терактов в Колумбии". Вильегас заявил: "Колумбийские и венесуэльские члены незаконных вооруженных группировок занимаются как террористической деятельностью, так и нападениями на колумбийское население, что вызывает огромную тревогу".

Принимая во внимание все эти вызовы, президент Сантос подписал указ, позволяющий Национальной службе по предотвращению рисков стихийных бедствий республики Колумбия (UNGRD) в следующие два месяца, начиная с 6 апреля, начать подготовку и перепись венесуэльских мигрантов в Колумбии.

Информация, которая будет содержаться в административном реестре мигрантов, не может быть использована против мигрантов для проведения карательных мер к населению, которое прибыло из Венесуэлы, в том числе штрафов, депортации или высылки за границы колумбийской территории.

Такая перепись расширит информацию о миграции венесуэльцев в Колумбию, что позволит лучше понять эту проблему и ляжет в основу формирования и разработки государственной политики, чтобы гарантировать права человека мигрантам из Венесуэлы и в дальнейшем открыть им доступ к государственным услугам.

Лидер венесуэльской оппозиционной партии "Народная воля" Карлос Векчио назвал массовый отъезд граждан из страны серьезнейшим кризисом беженцев в Латинской Америке, а ситуацию — похожей по масштабам на сирийскую, требующую вмешательства международного сообщества.

Карлос Векчио считает, что международное сообщество должно предоставлять финансовую помощь странам Латинской Америки, принявшим больше всего иммигрантов из Венесуэлы, поскольку ситуация в регионе неустойчивая.

По его мнению, необходимо также создать "систему квот" для распределения венесуэльских мигрантов по странам, что сможет разрядить ситуацию в Колумбии, которая уже разместила у себя более 600 тыс. венесуэльцев. Векчио подчеркнул: помощь Венесуэле должна координироваться ООН совместно с Международным комитетом Красного Креста.

Можно сказать, что проблема венесуэльской миграции вышла далеко за пределы континентальной. Обстановка в Венесуэле изо дня в день становится все более невыносимой, и охвативший эту страну хаос опускает ее граждан все ниже от социального уровня минимального качества жизни.

И здесь речь идет не только о выезде из Венесуэлы представителей среднего и высшего классов, эмигрировавших в поисках лучшего будущего, тем самым лишив страну жизненно важных для ее развития элит.

То, что началось с миграцией специалистов, становится массовым явлением, охватывающим все социальные сектора, и вакуум специалистов в разных отраслях превращает Венесуэлу в территориальное формирование, которое не только плохо управляется, но и со временем вообще не сможет функционировать как государственное образование.

По данным Национального исследования условий жизни населения Венесуэлы (ENCOVI) — проекта, основанного в 2014 г. междисциплинарной командой высокого уровня из трех самых важных университетов страны — Университета Симона Боливара (USB), Центрального университета Венесуэлы (UCV) и Католического университета Андреса Бельо (UCAB), — почти 80% эмиграции возникло в 2016-м и 2017-м гг. А это прямо свидетельствует, что наиболее активная, образованная и дееспособная часть венесуэльского общества не желает больше существовать в сюрреалистических условиях, созданных народу режимом Мадуро.

За годы силового насаждения боливарианского социализма Уго Чавесом и его верным последователем Мадуро, которые действовали вопреки законам экономики, Венесуэла превратилась в катастрофический продукт неограниченных диктаторских экспериментов. Тоталитарные элиты навязали венесуэльскому народу фанатические стратегии, что все время только ухудшало ситуацию. А их невежество в управлении государством лишь углубляло структурные проблемы венесуэльской экономики.

Эти "элиты" ввели принципы доктринерского фанатизма в государственном управлении. Главными факторами реализации этого управления стала сепарация общества по признакам демонстрирования признания своей вассальной зависимости от действующей власти.

Заменив модернизацию государства тотальным социальным контролем, который запустил разрушительные деградационные процессы, Мадуро и его соучастники распределяют своим сторонникам основные товары по регулированным ценам в обмен на полную политическую лояльность. Что иллюстрирует окончательное подчинение населения путем манипулирования его самыми основными нуждами, к которым относятся пища, здоровье и доходы.

Мадуро удалось политически выжить, хотя большинство прогнозов не давали ему такого шанса. Этого выживание было достигнуто за счет уничтожения в Венесуэле демократических учреждений и использования политических механизмов, институтов и правовых инструментов для консолидации тех, кто поддерживает власть.

Венесуэла — наглядный пример того, что может произойти, когда правительство искореняет свободу слова, пренебрегает правами человека и возможностью свободного выбора, прикрываясь якобы волей избирателей.

Боливарианский эксперимент над когда-то очень успешной страной оказался провальным. Национализация нефтяного сектора и вытеснение квалифицированных рабочих и менеджеров из энергетической промышленности, а также создание условий, при которых финансовые инвестиции и капитальные вложения невозможны, стали политически недальновидными и экономически провальными решениями.

В Венесуэле были демонтированы демократические структуры, чтобы круг приближенных к президенту и правительству лиц мог безнаказанно грабить национальное богатство. Коррумпированные политики разрушили систему взаиморавновесий и взаимосдерживания ветвей власти. А то, что произошло в этой стране после прихода к власти Уго Чавеса, оказалось диктатурой, прикрывавшейся риторикой социальной справедливости.